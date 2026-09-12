Ayının barajda yüzme keyfi kameraya yansıdı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde suya giren ayı, Keban Baraj Gölü'nde uzun süre yüzerek karşıya geçmeye çalıştı. Ayının sudaki yolculuğu, cep telefonu kameralarına yansıdı
Giriş: 12 Eylül 2026 - 16:35 Güncelleme:
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde suya giren ayı, karşıya geçmek için uzun süre yüzdü. Ayının baraj gölündeki yüzme anları, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Rabat Çayı ile Keban Baraj Gölü'nün birleştiği noktaya gelen ayı, bir süre kıyıda bekledikten sonra suya girdi.
Derin suda uzun mesafe yüzerek karşıya geçmeye çalışan ayıyı, bölgeden araçlarıyla geçen vatandaşlar fark etti.
Vatandaşlar, baraj gölü üzerinde yüzerek ilerleyen ayıyı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
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Ayının suyun üzerinde uzun süre yüzerek karşı kıyıya doğru ilerlediği anlar görüntülere yansıdı.
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