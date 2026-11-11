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        Haberler Yaşam Dağ keçileri GPS tasmaları ve termal dronlarla korunuyor

        Dağ keçileri GPS tasmaları ve termal dronlarla korunuyor

        Erzurum'un sarp dağlarında yaşam süren nesli tehlike altındaki yaban keçileri ve çengel boynuzlu dağ keçileri, GPS tasmaları ve termal dronlarla takip edilerek kaçak avcılığa karşı korunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 16:45 Güncelleme:
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        GPS tasmaları ve termal dronlu koruma!

        Erzurum, sahip olduğu sarp arazi yapısı ve zengin biyoçeşitliliğiyle yaban hayatına önemli yaşam alanları sunuyor.

        Kentin özellikle kuzey ilçelerinde yoğun olarak görülen yaban keçilerinin ve çengel boynuzlu dağ keçilerinin korunması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma yürütüyor.

        Nesli tehlike altındaki türlerin popülasyonlarını takip etmek ve yaşam alanlarını belirlemek amacıyla teknolojik imkanlardan yararlanan ekipler, bazı dağ keçilerine uydu bağlantılı GPS vericili tasmalar takıyor. Bu sayede hayvanların hareket güzergahları, yoğunlaştıkları bölgeler ve yaşam alanlarını kullanma biçimleri hakkında veriler elde ediliyor.

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        Koruma çalışmalarında kullanılan fotokapanlarla yaban hayvanlarının popülasyonları ve üreme başarıları takip edilirken, dronlar aracılığıyla da envanter çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Özellikle insanların ulaşmasının zor olduğu sarp ve engebeli arazilerde kullanılan termal dronlar, hayvanların tespit edilmesini ve koruma faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesini sağlıyor.

        KAÇAK AVCILIKLA MÜCADELEDE TERMAL DÜRBÜNLERDEN YARARLANIYORLAR

        Kaçak avcılıkla mücadelede termal dürbünlerden de yararlanan ekipler, gece saatlerinde ve görüş mesafesinin kısıtlı olduğu alanlarda denetimlerini sürdürüyor.

        Emniyet ve jandarma birimleriyle koordineli çalışan ekipler, yaban hayatı üzerindeki insan baskısını azaltmak amacıyla hassas koruma bölgelerinde kontrollerini yoğunlaştırıyor.

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        Özellikle kış aylarında kar yağışı nedeniyle daha alçak kesimlere inen dağ keçilerinin korunması için önlemler artırılıyor. Kasım ve nisan ayları arasında 24 saat esasına göre nöbet tutan ekipler, ağır kış şartlarında yaban hayvanları için yemleme çalışmaları da yapıyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Selçuk Karakaş, AA muhabirine, bölgenin çengel boynuzlu dağ keçileri ile yaban keçilerinin önemli yaşam alanlarından biri olduğunu söyledi.

        Koruma çalışmalarında teknolojik imkanlardan yararlandıklarını ifade eden Karakaş, şöyle konuştu:

        "Koruma kontrol faaliyetlerinde dürbün dışında teknolojiyi de yoğun kullanmaya çalışıyoruz. Termal dronlarımız, fotokapanlarımız ve hayvanların takibi için GPS tasmalarımız bulunuyor. Fotokapanları popülasyonu takip etmek ve üreme başarılarını izlemek için kullanıyoruz. Dronlarla envanter çalışmaları yapıyoruz. Termal dronları ise ulaşamadığımız sarp arazilerde koruma çalışmaları ve sayımlarda kullanıyoruz. Hayvanların yaşam alanlarını belirlemek için de GPS tasmalarından yararlanıyoruz. Bu teknolojik cihazları kullanarak koruma çalışmalarımıza devam ediyoruz."

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        "KASIM VE NİSAN AYLARI ARASINDA 24 SAAT ESASINA GÖRE NÖBET TUTUYORUZ"

        Yaban keçilerinin yaşam alanlarının korunmasının öncelikleri arasında bulunduğunu anlatan Karakaş, özellikle Erzurum'un kuzey ilçelerinde yoğunlaştırılan çalışmalar kapsamında kaçak avcılığın önlenmesi için hassas koruma bölgeleri oluşturulduğunu belirtti.

        Karakaş, zorlu kış şartlarında yemleme çalışmaları yaptıklarını ve kar yağışının ardından alçak kesimlere inen keçilerin korunması için denetimleri artırdıklarını dile getirerek, "Yaban keçilerinin habitat bütünlüğünü korumak bizim için en önemli hedeflerden biri. Erzurum'un kuzey ilçelerinde yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi popülasyonu çok fazla, bu alanlarda yoğun bir şekilde koruma çalışmaları yürütüyoruz. Türler üzerindeki insan baskısını azaltmak için hassas koruma bölgeleri ilan ediyor ve bu bölgeleri özellikle koruyoruz. Ağır geçen kış şartlarında yemleme çalışmaları yapıyoruz. Yaban keçileri kar yağdığı zaman alt taraflara iniyor. Kasım ve nisan ayları arasında 24 saat esasına göre nöbet tutuyoruz" diye konuştu.

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        Emniyet ve jandarma birimleriyle koordineli şekilde koruma çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Karakaş, "Gece saatlerinde de termal dürbün ve termal dronlar kullanıyoruz. Önceden kullandığımız optik cihazlarla sahadaki kaçak avcıları görme imkanımız çok azdı. Termal cihazlarla saklandıkları yerlerde bile görebiliyoruz. Bu sayede etkinliğimiz artıyor. Teknolojiyi kullandığımız zaman daha caydırıcı olabiliyoruz. Özellikle çengel boynuzlu dağ keçileri ve yaban keçilerinin kaçak avlanmasına yönelik idari para cezalarının yüksek olması da bu konuda caydırıcılık sağlıyor" ifadelerini kullandı.

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        #dağ keçileri
        #Erzurum
        #haberler
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