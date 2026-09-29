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        Haberler Yaşam Doğum yapan ineğin buzağının bulunduğu aracı takip etmesi kamerada

        Doğum yapan ineğin buzağının bulunduğu aracı takip etmesi kamerada

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde merada doğum yapan inek, yavrusunu köye götüren sahibinin aracını yaklaşık 3 kilometre boyunca takip etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 16:27 Güncelleme:
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        Yavrusunun peşinden 3 kilometre yürüdü

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde merada otlarken doğum yapan inek, yavrusunu köye götüren sahibinin aracının peşinden yaklaşık 3 kilometre yürüdü.

        Sarayözü köyünde yaşayan Hanifi Karatepe ve eşi Burcu Ekim Karatepe, merada otlayan ineklerinden birinin doğum yaptığını fark etti.

        Buzağıyı güvenli şekilde köye götürmek isteyen Karatepe, yavruyu araçlarına alarak ahıra doğru yola çıktı.

        Anne inek de aracın peşinden yürümeye başladı. Yaklaşık 3 kilometrelik yol boyunca aracı takip eden inek, köye ulaştıktan sonra yavrusunun bulunduğu ahıra girdi.

        Karatepe, ineğin yavrusunu bırakmamasının kendisini şaşırttığını belirterek, yaşananların annenin yavrusuna bağlılığını gösterdiğini söyledi.

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        İneğin yavrusunun bulunduğu aracı takip etmesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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        #Amasya
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