Dünya havacılığı SHG Airshow 2026 ile Sivrihisar'da buluşuyor!

Avrupa Hava Gösterileri Konseyi (EAC) tarafından Avrupa'da hava gösterileri listesine alınarak global marka tescili kazanan SHG Airshow, 19–20 Eylül 2026 tarihlerinde Sivrihisar Havacılık Merkezi – Necati Artan Tesisleri'nde 11. kez düzenlenecek.

II. Dünya Savaşı'nın efsanevi uçaklarından en modern hava taşıtlarına uzanan geniş yelpazesiyle etkinlik, dünya havacılığının kalbini Sivrihisar'da attıracak.

GÖKYÜZÜNDE ULUSLARARASI BULUŞMA

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından organize edilen gösteriler, gençlere ve çocuklara havacılığı tanıtmayı amaçlıyor. MSÖ Hava ve Uzay Müzesi'ne ait tarihi uçaklar hem statik hem dinamik sergilerle havacılık tarihine ışık tutarken, yaklaşık 100 kişilik gönüllü ekibin katkısıyla etkinlik yerel ekonomiye de canlılık kazandırıyor. "Türkiye'nin gökyüzündeki festivali" olarak tanımlanan SHG Airshow, her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor ve uluslararası katılımlarla dikkat çekiyor.

REKLAM

TARİHTEN GÜNÜMÜZE TAM BİR HAVACILIK ŞÖLENİ

Gösteriler kapsamında bu yıl Türkiye'nin gökyüzündeki milli takımı Türk Yıldızları, dünyaca ünlü akrobasi grubu Acromach Gökyüzü Dansçıları, BRM Aero Bristell gösterisiyle Fevzi AK, sürpriz uçuşuyla efsanevi UH-1H "Vietnam Gazisi" Huey helikopteri, 1940 ve 1943 yapımı Boeing Stearman A75N1 çift kanatlı uçakları, akrobasi pilotu Oğuzhan Cabıoğlu ile EXTRA 300L performansı, havacılık tarihimizin öncüsü Vecihi Hürkuş'un mirasını yaşatan uçuş gösterileri ve kadın pilotlarımızın özel akrobasi performansları yer alacak.

REKLAM

Bunlara ek olarak, MSÖ Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki 1950 yapımı Cessna 195A Businessliner, zarif tasarımıyla izleyicileri büyüleyecek. 9 dalda Oscar ödülü kazanan The English Patient filminde yer alan Tiger Moth uçağı, sinema ve havacılık tutkunlarını bir araya getirecek. Alman akrobasi takımı üyesi ve Boeing 747 pilotu Bernhard, 8000'i aşkın uçuş saati tecrübesiyle gökyüzünde olacak. 1939 model DC-3 / C-47, "Devlet Hava Yolları – Turkish Airlines" boyamasıyla nostaljik bir yolculuk sunarken, Alman pilot Jan Diehl Extra uçağıyla akrobasi performansı sergileyecek.

REKLAM

HAVACI KADINLAR DERNEĞİ VE İLK PROFESYONEL KADIN AKROBASİ VE HELİKOPTER PİLOTU SEMİN ÖZTÜRK ŞENER DE PERFORMANS SERGİLEYECEK

Etkinlikte ayrıca Focke Wulf 190 avcı uçağı, Türk Hava Kuvvetleri'nin kare forsuyla yeniden semalarda olacak. Havacı Kadınlar Derneği, kadınların havacılıktaki rolünü artırmaya yönelik çalışmalarıyla organizasyonda yer alacak. Boeing 777 kaptan pilotu Tom, efsanevi DC-3 "Turkish Delight" ile gökyüzünde olacak. Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında imzası bulunan görüntü yönetmeni Uğur İçbak, Piper Super Cub uçağıyla gösteri yapacak.

REKLAM

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi ve helikopter pilotu Semin Öztürk Şener, muhteşem akrobasi gösterisiyle izleyicileri büyüleyecek. Warbird dünyasının deneyimli ismi Klaus Plasa, Focke Wulf 190 ile tarihi bir uçuş gerçekleştirecek. Ve en özel anlardan biri, Vecihi XIV'ün torunu Lee Vecihi Maxson'un uçuşuyla, Vecihi Hürkuş'un gökyüzüne bıraktığı mirasın yeniden hayat bulması olacak.

SHG Airshow 2026'nın biletleri Biletinial'da satışa sunuldu.