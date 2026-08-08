Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Emekli çift, sahipsiz kediler için bahçelerini yuvaya dönüştürdü

        Emekli çift, sahipsiz kediler için bahçelerini yuvaya dönüştürdü

        Kırklareli'nin Eriklice köyünde yaşayan Nezahat ve Rüştü Özbay çifti, bahçelerinde bakımını üstlendikleri sahipsiz kedilerle yaşamlarını sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 12:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Emekli çift, bahçesini kedilere yuva yaptı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 40 yıl yaşadıktan sonra emekli olup köylerine dönen Özbay çiftinin, evlerinin bahçesine yıllar önce gelen ve Pamuk adını verdikleri kedi yavrusuyla başlayan hayvan sevgisi zamanla büyüdü.

        Bugün sayıları 30'u bulan sahipsiz kedinin bakımını üstlenen çift, günün büyük bölümünü onları besleyip ihtiyaçlarını karşılayarak geçiriyor.

        Özbay çifti, kedilerin mama ve sağlık ihtiyaçlarını da kendi imkanlarıyla karşılıyor.

        Nezahat Özbay, emekliliğin ardından baba ocağına döndüklerini ve burada kedilerle ilgilenmeye başladığını söyledi.

        Hayvanlarla ilgilenmenin kendisine huzur verdiğini dile getiren Özbay, "Önce onları doyuruyoruz, sonra biz yemek yiyoruz. Çocuk gibi bakıyoruz" dedi.

        Özbay, hasta ya da yaralı kedileri de tedavi ettirmek için sık sık veterinere götürdüğünü belirterek, onların sağlığını kendi sağlıkları kadar önemsediğini ifade etti.

        Bahçesinde yetiştirdiği fasulye ve barbunya ile peynir ve ekşimik gibi ürünleri satarak elde ettiği geliri kedilerin ihtiyaçları için kullandığını anlatan Özbay, "Bahçeden ne kazanıyorsam mama ve veteriner masraflarına harcıyorum. Onlara baktıkça Allah da işimize bereket veriyor. Ömrüm yettiği sürece onlara bakmaya devam edeceğim" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da sıcaklara yağmur molası
        İstanbul'da sıcaklara yağmur molası
        Cevdet Yılmaz'dan Mekke Anlaşması mesajı
        Cevdet Yılmaz'dan Mekke Anlaşması mesajı
        İran: ABD şartları kabul ederse Hürmüz açılır
        İran: ABD şartları kabul ederse Hürmüz açılır
        Lukaku'da sıcak gelişme!
        Lukaku'da sıcak gelişme!
        Çanakkale Savaşı'ndan kalma
        Çanakkale Savaşı'ndan kalma
        "Maliyetinin yarısından fazlası çıktı"
        "Maliyetinin yarısından fazlası çıktı"
        Bakanlık devreye girdi!
        Bakanlık devreye girdi!
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması!
        Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması!
        Bakan Gürlek duyurdu! 2 faili meçhul aydınlatıldı
        Bakan Gürlek duyurdu! 2 faili meçhul aydınlatıldı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Çerçeve yasa" görüşmeleri tamamlandı
        "Çerçeve yasa" görüşmeleri tamamlandı
        G.Saray için Martinelli iddiası!
        G.Saray için Martinelli iddiası!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Hilal'i tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Hilal'i tatilde
        5 ilde 5 kişi ölü bulundu
        5 ilde 5 kişi ölü bulundu
        Bir dönem pembe erkeklerin, mavi kızların rengiydi!
        Bir dönem pembe erkeklerin, mavi kızların rengiydi!
        3 aileye tehdit! 10 gözaltı, 2 tutuklama
        3 aileye tehdit! 10 gözaltı, 2 tutuklama
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Mustafa Sandal: Ronaldo ile yarışırım
        Mustafa Sandal: Ronaldo ile yarışırım
        Emekli işçiye rapor parası var mı?
        Emekli işçiye rapor parası var mı?