Fatih Sultan Mehmet'ten ilham aldı, teknesini karada yüzdürecek

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Şinik Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki emekli polis memuru Ayhan İnan, çocukluk yıllarından bu yana duyduğu deniz tutkusunu tekne inşa ederek gerçeğe dönüştürüyor.

2022 yılında 27 yıllık polislik mesleğinden emekli olan İnan, evinin önünde kurduğu atölyede kestane ağacından 13-14 metre uzunluğunda motor yat yapımını sürdürüyor.

Herhangi bir eğitim almadan, kendi araştırmaları ve ustalardan edindiği bilgilerle tekne inşa eden İnan, mühendis arkadaşlarının teknik desteğinden de yararlanıyor. İstanbul, İzmir ve farklı şehirlerdeki limanları gezerek tekneleri inceleyen İnan, uluslararası ölçekteki yat modellerini de araştırarak kendi tasarımını geliştirdi.

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Teknenin iskeletini iki yılda tamamlayan İnan, yapım çalışmalarını iki yıl içerisinde bitirmeyi planlıyor.

KARADA HAVUZ OLUŞTURUP TEKNEYİ YÜZDÜRECEK

Sahilden yaklaşık 14 kilometre uzakta tekne inşa etmesi nedeniyle denize indirme aşamasında farklı bir yöntem üzerinde çalışan İnan, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi sırasında gemileri karadan yürütmesinden ilham aldı.

Teknik donanımların montaj ve ayarlarını su içerisinde gerçekleştirmek isteyen İnan, atölyesinin bulunduğu alanda geçici bir havuz oluşturmayı planlıyor.

Bunun için çalışma alanını bent şeklinde kapatacağını, arka bölümünü ağaçlarla güçlendireceğini ve altını tenteleyerek yakındaki ırmaktan su basacağını belirten İnan, böylece tekneyi karada oluşturacağı havuzda yüzdürmeyi amaçladığını söyledi.

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İnan, motor, pervane, şaft ve diğer ekipmanların ayarlarını tekne su içerisindeyken yapmayı hedeflediğini ifade etti.

Fatih Sultan Mehmet'in mücadelesinden örnek aldığını dile getiren İnan, "Asıl çılgınlık noktası orası. İnşallah burada tekneyi yüzdüreceğiz. Fatih'i Allah nur içinde yatırsın, bizi de ona layık etsin. Bir adım daha öne geçerek tekneyi karada yüzdüreceğiz. O karadan yürüttü, ben de karada yüzdüreceğim inşallah. Normal şartlarda akıllı bir adam oturup 'Burada bu iş olur.' demez. Genellikle vazgeçer. Nasıl taşıyacağımı ben de düşünüyorum. Olmadı helikopterle getiririz, sıkıntı yok. Halledeceğiz inşallah." dedi.

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"10 YAŞINDA MAKET TEKNE YAPMIŞTIM"

Tekne merakının çocukluk yıllarına dayandığını anlatan İnan, 10 yaşındayken maket tekne yaptığını, yıllar sonra bu hayalini gerçeğe dönüştürmeye karar verdiğini belirtti.

Polislik yaptığı dönemde balık adam olarak görev aldığını ve su altı arama çalışmalarına katıldığını aktaran İnan, arkadaşlarının tekne alma önerisine karşılık kendi teknesini yapabileceğini söylediğini kaydetti.

İnan, tekne inşa etme sürecini şöyle anlattı:

"2022 yılında polislikten emekli oldum. Birinci sınıf bir tekne yapmak istedim. Emekli olduktan sonraki ilk yılımı atölyeyi kurmakla geçirdim. Makinelerimi aldım, çalışma alanımı hazırladım. Teknik bilgilerinden yararlandığım mühendis arkadaşlarımın yanı sıra Karadeniz'in 70-80 yaşlarındaki eski ustalarından da bilgi aldım. Eğitim almadım ama kendi çabamla keser tuttum, çivi çaktım. Çocukluk merakımın üzerine koyarak ilerliyoruz."

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"NEDEN BİZ ÜRETMEYELİM?"

Tekne yapımının yüksek maliyetli bir proje olduğunu ve meslek hayatı boyunca biriktirdiklerini bu hayaline aktardığını belirten İnan, çevresinden gördüğü ilginin kendisini motive ettiğini söyledi.

İnan, "Yapılamayanı yapmak istiyorum. Tüm meslek hayatımı neredeyse buna maddi ve manevi olarak adadım. Bir şey üretmek, bir şey yapmak adına yola çıktım. Neden biz üretmeyelim, neden biz yapmayalım?" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de İnan'ın çalışmasını takdirle takip ettiklerini belirterek projenin tamamlanması için destek verilmesini istedi.

Çevre sakinlerinden Ömer Pehlivan, İnan'ın farklı yerlere giderek araştırmalar yaptığını ve önemli bir işe imza atmaya çalıştığını dile getirerek yerel yönetimlerin de projeye destek olmasını beklediklerini kaydetti.

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Şinik Mahallesi Muhtarı Ali Bozali ise çalışmayı yakından takip ettiklerini belirterek İnan'ın projesini tamamlayarak başarılı olmasını temenni ettiklerini ifade etti.