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        Haberler Yaşam Atlantik'in saklı cenneti: Lagoa do Fogo

        Atlantik'in saklı cenneti: Lagoa do Fogo

        Azor Adaları'ndaki São Miguel'de yer alan Lagoa do Fogo, volkanik patlamalarla oluşmuş krater gölü, turkuaz suları ve el değmemiş doğasıyla 'Atlantik'in saklı cenneti' olarak anılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 11:23 Güncelleme:
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        Portekiz'e bağlı Azor takımadalarının en büyüğü olan Sao Miguel Adasındaki Lagoa do Fogo (Ateş Gölü), binlerce yıl önce meydana gelen volkanik patlamalar sonucu oluşan krater gölü ve eşsiz doğasıyla dikkat çekiyor.

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        Koruma altındaki bu özel alan, turkuaz renkli suları, zengin orman varlığı ve bozulmamış ekosistemiyle Avrupa’nın en etkileyici volkanik manzaraları arasında gösteriliyor.

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        Sık sık bulutların arasından süzülen benzersiz coğrafyasıyla göl, Azorlar'ın dünya çapında 'Atlantik’in saklı cenneti' olarak anılıyor.

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        Bölge, biyoçeşitliliği ve el değmemiş yapısıyla her yıl çok sayıda doğasever, araştırmacı ve fotoğraf tutkununu ağırlamaya devam ediyor.

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