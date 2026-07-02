Atlantik'in saklı cenneti: Lagoa do Fogo
Azor Adaları'ndaki São Miguel'de yer alan Lagoa do Fogo, volkanik patlamalarla oluşmuş krater gölü, turkuaz suları ve el değmemiş doğasıyla 'Atlantik'in saklı cenneti' olarak anılıyor
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 11:23 Güncelleme:
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Portekiz'e bağlı Azor takımadalarının en büyüğü olan Sao Miguel Adasındaki Lagoa do Fogo (Ateş Gölü), binlerce yıl önce meydana gelen volkanik patlamalar sonucu oluşan krater gölü ve eşsiz doğasıyla dikkat çekiyor.
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Koruma altındaki bu özel alan, turkuaz renkli suları, zengin orman varlığı ve bozulmamış ekosistemiyle Avrupa’nın en etkileyici volkanik manzaraları arasında gösteriliyor.
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Sık sık bulutların arasından süzülen benzersiz coğrafyasıyla göl, Azorlar'ın dünya çapında 'Atlantik’in saklı cenneti' olarak anılıyor.