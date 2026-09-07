Çakalın yavrularına yiyecek taşıdığı anlar görüntülendi
Bursa Karacabey'de görüntülenen bir çakalın, bulduğu domuz leşini yavrularına taşıdığı anlar, yaban hayatındaki doğal döngünün dikkat çekici bir örneğini ortaya koydu
Giriş: 07 Eylül 2026 - 13:55 Güncelleme:
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yaban hayatında ekolojik dengeyi sağlayan önemli avcı memelilerden biri olan çakalın, bulduğu domuz leşini yavrularına taşıdığı anlar görüntülendi.
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Bursa'nın kırsal alanlarında oldukça yaygın görülen çakallar, doğadaki leşleri hızlıca tüketerek ekosistemin temizlenmesine katkı sunuyor.
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Aynı zamanda küçük kemirgenler ile tarım zararlılarını avlayarak doğal döngünün sürdürülebilirliğinde ve tarımsal üretimin korunmasında kritik bir rol üstleniyor.
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