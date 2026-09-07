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        Haberler Yaşam Çakalın yavrularına yiyecek taşıdığı anlar görüntülendi

        Çakalın yavrularına yiyecek taşıdığı anlar görüntülendi

        Bursa Karacabey'de görüntülenen bir çakalın, bulduğu domuz leşini yavrularına taşıdığı anlar, yaban hayatındaki doğal döngünün dikkat çekici bir örneğini ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 13:55 Güncelleme:
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yaban hayatında ekolojik dengeyi sağlayan önemli avcı memelilerden biri olan çakalın, bulduğu domuz leşini yavrularına taşıdığı anlar görüntülendi.

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        Bursa'nın kırsal alanlarında oldukça yaygın görülen çakallar, doğadaki leşleri hızlıca tüketerek ekosistemin temizlenmesine katkı sunuyor.

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        Aynı zamanda küçük kemirgenler ile tarım zararlılarını avlayarak doğal döngünün sürdürülebilirliğinde ve tarımsal üretimin korunmasında kritik bir rol üstleniyor.

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        #Çakal
        #Bursa
        #Karacabey
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