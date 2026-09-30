Hastalanan filler soluğu doğada alıyor: Kendi ilaçlarını kendileri buluyorlar

HASTA FİLLER BAZI BİTKİLERE DOĞRUDAN YÖNELİYOR

Araştırmada sekiz bitki türü, “Mode 4” olarak sınıflandırıldı. Bu kategori, hasta fillerin belirli bir sağlık sorunuyla bağlantılı olarak belirli kaynakları hedeflemesi veya bir kaynağın yavruların sağlığı için onlara verilmesi durumlarını kapsıyor.

Bu bitkiler arasında Aloe arborescens, Bersama abyssinica, Coleus barbatus, Dombeya burgessiae, Dombeya rotundifolia, Dombeya torrida, Ficus natalensis ve Kuloa usambarensis bulunuyor.

Yerel uzmanların anlattığı bazı olaylarda filler, normalde sık tüketilmeyen bitkilere hastalık dönemlerinde yöneliyor. Hatta bazı gözlemlerde, bir bitkiye ulaşmak için uzun mesafeler boyunca başka bitkileri tüketmeden ilerledikleri aktarılıyor. Bu tür gözlemler, araştırmacıların fillerin bazı bitkileri yalnızca beslenmek için değil, sağlık durumlarıyla bağlantılı olarak seçiyor olabileceğini düşünmesine yol açtı.

Çalışmanın başlığında da bu nedenle “putatively self-medicate”, yani “olası kendi kendine tedavi” ifadesi kullanılıyor.