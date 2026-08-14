Günlük hayatın koşuşturmacasında milyonlarca insanın ilk tercihlerinden biri olan Americano kahve, aslında İkinci Dünya Savaşı yıllarına uzanan sıra dışı bir kültürel karşılaşmanın sonucudur. Dünya tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birinde İtalya'ya ayak basan Amerikan askerleri, sadece cephedeki zorluklarla değil, aynı zamanda bambaşka bir yeme içme kültürüyle de yüzleşmek zorundaydı. Bu küçük kültürel şok, bugün tüm dünyada standart kabul edilen bir kahve tarifinin temellerini attı!