Her yıl milyonları ağırlıyorlar: 100 yıllık ilham kaynağı! Dünyanın en iyi 10 tema parkı bakın neresiymiş!
Japonya'dan Amerika'ya, Almanya'dan İsveç'e kadar uzanan en başarılı eğlence merkezleri belli oldu. Walt Disney'e bile ilham veren tarihi mekanlardan devasa hız trenlerine kadar pek çok sürpriz barındıran liste şekillendi. İşte merak edilenler...
10. BUSCH GARDENS WILLIAMSBURG: AMERİKA'DA AVRUPA MİMARİSİ
Avrupa mimarisinden ilham alınarak tasarlanan bu ABD merkezli park, kaliteli hız trenleri ve koruduğu güçlü atmosferiyle listeyi tamamlıyor. Fiziksel sınırları zorlayan bu devasa komplekslerin sahip olduğu mühendislik, eğlence sektörünün gelecekte ulaşacağı noktayı net bir şekilde gösteriyor.
9. PHANTASIALAND: AZ SAYIDA AMA YÜKSEK KALİTELİ İÇERİK
Almanya'da bulunan bu tesis, alansal büyüklükten çok içerik niteliğine odaklanıyor. Taron ve F.L.Y. gibi sektörde ses getiren yenilikçi hız trenlerine sahip olan mekan, ince işlenmiş tema tasarımıyla Avrupa'nın en çok övgü alan parkları arasında bulunuyor.
8. UNIVERSAL STUDIOS JAPAN: SİNEMA KLASİKLERİ CANLANIYOR
Japonya'daki bu merkez, Harry Potter, Jaws ve Jurassic Park gibi dev sinema yapımlarını fiziksel birer maceraya dönüştürüyor. Alan aynı zamanda dünyanın en başarılı uçan hız trenlerinden biri kabul edilen Flying Dinosaur ile misafirlerini ağırlıyor.
7. GRÖNA LUND: LİMAN KIYISINDAKİ KOMPAKT EĞLENCE
İsveç'in başkenti Stockholm'de, doğrudan şehrin limanına kurulan bu park, kısıtlı metrekaresine rağmen son derece yoğun bir içerik sunuyor. Doğrudan deniz kenarında yer alan konumu, parka benzersiz ve ferah bir atmosfer kazandırıyor.
6. LISEBERG: İSVEÇ'İN HIZ TRENİ MERKEZİ
Avrupa'nın en iddialı hız trenlerine ev sahipliği yapan Liseberg, özellikle yüksek adrenalin arayanların rotasında yer alıyor. Parkın bünyesindeki Balder ve Helix isimli trenler, mühendislik açısından sektördeki en başarılı örnekler arasında gösteriliyor.
5. SILVER DOLLAR CITY VE DOLLYWOOD: AMERİKAN DAĞ KASABASI RUHU
Listeyi paylaşan bu iki kardeş park, ziyaretçilerine otantik bir Amerikan dağ kasabası atmosferi yaşatıyor. Çevresindeki doğal güzellikler, yerel yemek seçenekleri ve güçlü hız trenleriyle bilinen bu alanlardan Silver Dollar City, sunduğu yer altı mağarası deneyimiyle rakiplerinden ayrılıyor.
4. TIVOLI GARDENS: MODERN EĞLENCENİN TARİHİ İLHAM KAYNAĞI
Danimarka'da bulunan bu tarihi alan, köklü kültür ve modern eğlenceyi kusursuz bir dengeyle birleştiriyor. Biliyor muydunuz; bu tarihi park, Walt Disney'nin kendi devasa eğlence imparatorluğunu kurarken ziyaret edip ilham aldığı en önemli mekanların başında geliyor.
3. EUROPA-PARK: AVRUPA'NIN KALBİNDE ÜLKE TEMALARI
Almanya sınırları içindeki bu dev merkez, Avrupa ülkelerini temsil eden tematik bölgeleriyle öne çıkıyor. Su atraksiyonları ve kapalı alan (dark ride) seçenekleriyle zenginleştirilen tesis, kıtadaki en güçlü atmosfere sahip mekanlardan biri kabul ediliyor.
2. WALT DISNEY WORLD RESORT: DÜNYANIN EN KAPSAMLI KOMPLEKSİ
Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan bu devasa alan, bünyesinde dört farklı tema parkı ve iki su parkı barındırıyor. Onlarca otel ve sayısız aktivite seçeneği sunan tesisin başarısı, ziyaretçilere her seferinde daha geniş bir içerik hacmi sunmasında yatıyor.
1. TOKYO DISNEY RESORT: ZİRVEDEKİ BENZERSİZ DÜNYA
Japonya'da bulunan bu tesis, dev volkanı ve çok detaylı tasarlanmış liman bölgeleriyle listede ilk sırayı alıyor. Klasikleşmiş eğlence anlayışını farklı bir boyuta taşıyan alan, sadece bir park değil, ziyaretçiyi anında içine çeken sürükleyici bir dünya olarak değerlendiriliyor.