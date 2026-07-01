Her yıl milyonları ağırlıyorlar: 100 yıllık ilham kaynağı! Dünyanın en iyi 10 tema parkı bakın neresiymiş!

1. TOKYO DISNEY RESORT: ZİRVEDEKİ BENZERSİZ DÜNYA

Japonya'da bulunan bu tesis, dev volkanı ve çok detaylı tasarlanmış liman bölgeleriyle listede ilk sırayı alıyor. Klasikleşmiş eğlence anlayışını farklı bir boyuta taşıyan alan, sadece bir park değil, ziyaretçiyi anında içine çeken sürükleyici bir dünya olarak değerlendiriliyor.