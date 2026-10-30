Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağışların ardından doğa canlandı
Türkiye'nin en yüksek yerleşim alanları arasında yer alan, 2 bin 150 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağmurların ardından doğa canlandı
Giriş: 30 Ekim 2026 - 16:58 Güncelleme:
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Türkiye'nin en yüksek yerleşim alanları arasında yer alan, 2 bin 150 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağmurların ardından doğa canlandı.
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Sarıçam ormanlarıyla çevrili ilçe, çok sayıda yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunuyor.
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İlçe merkezindeki İnönü Mahallesi'nde bulunan Harun Hayali Millet Bahçesi, kızıl sincaplarla şenlendi.
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Sincaplar, ağaçların gövdesinde oyun oynadı, daldan dala atladı ve kozalak kemirdi.
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Aç kalan kızıl tilkinin Yağbasan köyü çayırlık alanında avlanmaya çalışması görüntülendi.
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