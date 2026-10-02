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        Haberler Yaşam Listede sizin yaptığınız iş de olabilir! Yapay zekaya sorduk: 2030'da hangi meslekler yok olacak?

        Listede sizin yaptığınız iş de olabilir! Yapay zekaya sorduk: 2030'da hangi meslekler yok olacak?

        Yapay zekanın hayatımıza girmesiyle çalışma hayatında da önemli bir dönüşüm başladı. Peki önümüzdeki birkaç yıl içinde hangi meslekler daha fazla değişecek, hangi işlerde insan gücüne duyulan ihtiyaç azalacak? Bu soruyu yapay zekaya sorduk. Ortaya çıkan öngörüler, özellikle rutin görevlerin ağırlıkta olduğu meslekleri yakından ilgilendiriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 06:35 Güncelleme:
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        Yapay zeka artık yalnızca metin yazan veya soruları yanıtlayan bir teknoloji olmaktan çıktı. Veri analizi, müşteri hizmetleri, muhasebe ve ofis işlerinden içerik üretimine kadar pek çok alanda kullanılmaya başlandı. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2025 tarihli araştırması da 2030'a kadar bazı meslek gruplarında önemli gerilemeler yaşanabileceğine işaret ediyor.

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        YAPAY ZEKA EN ÇOK RUTİN İŞLERİ ETKİLEYECEK

        Yapay zekaya 2030'da çalışma hayatının nasıl değişeceğini sorduk. Yapay zekanın öngörüsüne göre tekrarlanan, kuralları belirli ve dijital ortamda yapılabilen görevler dönüşümden daha fazla etkilenebilir.

        Ancak bir mesleğin yapay zekaya maruz kalması, o mesleğin tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) göre dünya genelinde her dört çalışandan biri, üretken yapay zekaya belirli ölçülerde maruz kalan bir meslekte bulunuyor. Kurum, çoğu iş için tamamen ortadan kalkmaktan ziyade görevlerin ve çalışma biçimlerinin değişmesinin daha olası olduğunu belirtiyor.

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        VERİ GİRİŞİ VE SEKRETERLİK İŞLERİ ÖNE ÇIKIYOR

        Yapay zekanın öngörüsünde veri girişi, rutin ofis işlemleri ve benzeri görevler öne çıkıyor. Bu işlerin önemli bölümünün dijital ortamda gerçekleştirilen ve tekrar eden görevlerden oluşması, otomasyon ihtimalini artırıyor.

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        ILO'nun araştırmasına göre büro ve sekreterlik işleri, üretken yapay zekaya en yüksek maruziyet gösteren meslek grupları arasında yer alıyor. Veri giriş elemanları, yazı işleri çalışanları, muhasebe ve defter tutma çalışanları ile idari sekreterler de yüksek maruziyet gösteren işler arasında bulunuyor.

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        KASİYERLER VE BANKA GÖREVLİLERİ DE DİKKAT ÇEKİYOR

        2030'a kadar gerilemesi beklenen meslekler yalnızca bilgisayar başında yapılan işlerle sınırlı değil. Dünya Ekonomik Forumu'nun işverenlerle gerçekleştirdiği araştırmada kasiyerler ve bilet görevlileri, idari asistanlar ve yönetici sekreterleri, posta hizmetleri çalışanları, banka gişe görevlileri ve veri giriş elemanları en hızlı gerilemesi beklenen roller arasında gösteriliyor.

        Bu değişimde yapay zekanın yanı sıra otomasyon, dijital ödeme sistemleri ve şirketlerin iş süreçlerini yeniden düzenlemesi gibi farklı teknolojik gelişmeler de etkili oluyor.

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        MUHASEBE VE RUTİN FİNANS İŞLERİ DE DÖNÜŞEBİLİR

        Yapay zekanın etkisinin hissedilebileceği alanlardan biri de finans. Özellikle veri işleme, kayıt tutma ve standart hesaplamalar gibi rutin görevler otomasyona daha açık hale geliyor.

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        Dünya Ekonomik Forumu'nun 2025 raporunda muhasebeciler ve denetçiler de 2030'a kadar gerilemesi beklenen meslekler arasında yer alıyor. Bununla birlikte bu durum, finans alanındaki insan uzmanlığının tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Daha karmaşık analiz, karar verme ve danışmanlık gerektiren görevlerin önemini koruması bekleniyor.

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        2030'DA HANGİ MESLEKLER ÖNE ÇIKACAK?

        Yapay zekanın bazı işleri dönüştürmesi beklenirken, teknolojiyle bağlantılı yeni mesleklerin de öne çıkması bekleniyor. Yapay zeka ve makine öğrenmesi uzmanlığı, büyük veri, yazılım, siber güvenlik ve yenilenebilir enerji alanları gelecekte büyümesi beklenen meslekler arasında gösteriliyor.

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        Dünya Ekonomik Forumu'nun araştırması bu alanlardaki mesleklerin 2030'a kadar öne çıkabileceğine işaret ederken, PwC'nin 2026 araştırması da yapay zeka becerilerine duyulan talebin hızla arttığını ortaya koyuyor. Buna göre yapay zeka becerisi gerektiren iş ilanları, 2019'dan bu yana genel iş piyasasından daha hızlı büyüdü.

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        YAPAY ZEKA İNSANLARIN YERİNİ TAMAMEN ALACAK MI?

        Araştırmalar, 2030'da insanların yaptığı tüm işlerin yapay zekaya devredileceği bir tablo ortaya koymuyor. Aksine, birçok meslekte bazı görevlerin otomatikleşmesiyle birlikte çalışanların iş tanımlarının ve ihtiyaç duyulan becerilerin değişmesi bekleniyor.

        Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) göre de yapay zekanın çalışma hayatındaki etkisinin, çoğu meslekte tamamen iş kaybından ziyade görevlerin ve çalışma biçimlerinin dönüşmesi şeklinde olması daha olası.

        *Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), PwC

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        #Yapay Zeka
        #meslek
        #Dünya Ekonomik Forumu
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