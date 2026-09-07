Ünye Kalesi tarihi atmosferiyle ziyaretçilerine geçmişin izlerini yaşatıyor

ZİYARETÇİLER KALENİN TARİHİ ATMOSFERİNDEN ETKİLENİYOR

Kaleyi ziyaret eden Eda Emine Çakıroğlu da tarihi yapının geçmişle bugün arasında bağ kurduğunu ifade etti. Çakıroğlu, kalenin tarihini yerinde görmenin kendisi için anlamlı olduğunu belirterek, "Tarihi yaşamak ve görmek için herkes Ünye Kalesi'ni ziyaret etmeli" dedi.