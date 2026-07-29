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        Haberler Yaşam Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor

        Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt Savaş Alanı'nda yürütülen arkeolojik çalışmalarda XI. yüzyıl Bizans askerî teknolojisini yansıtan balista ok uçlarının ilk kez gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Ersoy, keşfin Malazgirt kuşatmasının bilinmeyen yönlerini aydınlatan en önemli bulgulardan biri olduğunu belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 10:26 Güncelleme:
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        Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Malazgirt Savaş Alanı'nda yürütülen arkeolojik çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "Malazgirt'te yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birini arkeolojik verilerle aydınlatmaya devam ediyor.

        Malazgirt Savaş Alanı'nda bu yıl gerçekleştirilen araştırmalarda, XI. yüzyıl Bizans askerî teknolojisini yansıtan balista ok uçları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı. Bu heyecan verici keşif, Malazgirt kuşatmasının bilinmeyen yönlerini aydınlatan en önemli bulgulardan biri olarak kayıtlara geçti. Bizans İmparatoru Romen Diogenes'in 22-23 Ağustos 1071 tarihlerinde Malazgirt Kalesi'ni kuşatırken kullandığı askerî teçhizata ait bu bulgular, Malazgirt'e giden sürecin daha iyi anlaşılmasına önemli katkı sağlıyor. Bu önemli çalışmada emeği bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, bilim kurulumuza, akademisyenlerimize, uzmanlarımıza ve sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Anadolu'nun kapılarını bizlere açan Sultan Alparslan'ı, kutlu ordusunu ve Malazgirt Zaferi'nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum."

        TAŞBAŞI MEVKİİ'NDE TARİHİ BULGULAR ORTAYA ÇIKARILDI

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün desteğiyle 2020 yılında başlatılan Malazgirt Savaş Alanı'nın belirlenmesine yönelik arkeolojik çalışmalar kapsamında, Malazgirt İç Kalesi'nin yaklaşık 500 metre güneydoğusunda yer alan ve tarihi kaynaklarda "Taşbaşı Mevkii" olarak geçen stratejik alanda XI. yüzyıl Bizans askerî teknolojisini yansıtan balista ok uçları gün yüzüne çıkarıldı.

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        Aynı bölgede daha önce gerçekleştirilen çalışmalarda da çok sayıda kuşatma ok ucu ile Bizans sikkesi bulunmuştu. Yeni buluntular, Taşbaşı Mevkii'nin Malazgirt kuşatmasındaki stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu.

        XI. YÜZYIL BİZANS ASKERİ TEKNOLOJİSİNE AİT İZLER

        Uzmanların ilk tipolojik incelemeleri, ele geçirilen balista ok uçlarının XI. yüzyıl Bizans askerî teçhizatına ait olduğunu ortaya koydu.

        Buluntular, Bizans İmparatoru Romen Diogenes'in 22-23 Ağustos 1071 tarihlerinde Malazgirt Kalesi'ni kuşatması sırasında kullanılan askerî teknolojiyi yansıtan önemli arkeolojik veriler arasında yer aldı.

        MALAZGİRT KUŞATMASINA DAİR YENİ VERİLER

        Taşbaşı Mevkii, 1054 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in gerçekleştirdiği Malazgirt kuşatmasında da stratejik rol üstlenmişti.

        Malazgirt Savaş Alanı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında elde edilen yeni bulgular, 1071 öncesindeki kuşatma sürecine ilişkin bilimsel verileri zenginleştirirken, Malazgirt Zaferi'ne giden tarihi sürecin daha ayrıntılı biçimde ortaya konulmasına katkı sunuyor.

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