Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Nazara karşı üzerlik otunun bağı Yozgat'ta 60 lira

        Nazara karşı üzerlik otunun bağı Yozgat'ta 60 lira

        Yozgat'ta insanların nazardan korunmak amacıyla evinden eksik etmediği üzerlik bitkisi, eskisi kadar sık kullanılmasa da toplanıp kurutulduktan sonra çarşı pazarda bağı 60 liradan satılıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 11:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Nazardan koruduğuna inanılıyor, 60 liradan satılıyor

        Yozgat'ta özellikle höyük ve tümülüslerin bulunduğu bölgelerde kendiliğinden yetişen üzerlik otu, vatandaşlar tarafından toplanıp, kurutularak nazardan korunmak amacıyla farklı biçimlerde kullanılıyor.

        Kimisi, üzerlik tanelerinden 'zembil' adı verilen duvar süsleri yaparken, kimileri bu taneleri nazar değmemesi için evlerin giriş kapılarına asıyor. Tütsü olarak da kullanılan üzerlik, böceklerin uzaklaşması için de yakılabiliyor. Üzerliğin bağı çarşı pazarda 60 liradan satılıyor.

        Yozgat'ta arkadaşlarıyla birlikte üzerlik toplayan Bedia Çukurluöz, "Büyüklerimizden bize kalan bir gelenek. Nereden geldiğini bilmiyorum ama kötülüklerden, kem gözlerden korunmak, eve bereket getirmek, kötü nefisleri, kötülükleri göndermek için camları açıyorsun, evde yakıyorsun, üzerlik duanı yapıyorsun. Hafiflediğini hissediyorsun. Güzel bir günün geçtiğini düşünüyorsun. Evden kötülüklerin gittiğini düşünüyorsun. Manevi rahatlama" dedi.

        REKLAM

        Un Pazarı bölgesinde açtığı tezgahta çeşitli otantik eşyalar satan araştırmacı yazar Osman Karaca da "esnafın üzerindeki karabulutların kalkması umuduyla" üzerlikten tütsü yaptı. Hazırladığı tütsüyü işyerlerini gezerek tütsüleyen Karaca, üzerlik, tütsü ve nazar konusunda şunları söyledi:

        "Üzerlik tarihler boyunca nazar tütsüsü olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda Kral Anita Çekerek ilçesi civarında savaşıp, o bölgeyi ele geçirdiğinde der ki, 'Hepsinin üzerine özellik tohumu ektim'. O yüzden de Çekerek ilçesi civarında üzerlik çok fazladır. Üzerlik Türk kültüründe genelde nazar etkisini kırmak için tütsü olarak kullanılır. Biz de Yozgat'ın üzerindeki o ölü toprağını yok etmek için Yozgat esnaflarına tütsü vereceğiz. Ekonomimizin canlanması dileğiyle. Esnafımızın ticaretin bol rızıklı olması dileğiyle tütsü yapacağız."

        *Haberin görselleri İHA'dan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yozgat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı
        Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabını verecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabını verecekler
        "Dezenflasyon yeniden ivme kazanacak"
        "Dezenflasyon yeniden ivme kazanacak"
        Fon soruşturması için TBMM komisyonu kurulacak mı?
        Fon soruşturması için TBMM komisyonu kurulacak mı?
        Messi'den Arjantin Milli Takımı'na tarihi veda!
        Messi'den Arjantin Milli Takımı'na tarihi veda!
        2 aylık anne olan Gülşah'a 7 kurşun!
        2 aylık anne olan Gülşah'a 7 kurşun!
        Motosiklet devinin Türkiye distribütörü değişti
        Motosiklet devinin Türkiye distribütörü değişti
        Soner Olgun'dan kötü haber
        Soner Olgun'dan kötü haber
        Trump'ın "Los Angeles'ı alsınlar" sözleri tepki çekti
        Trump'ın "Los Angeles'ı alsınlar" sözleri tepki çekti
        "Bir parçam yok oldu"
        "Bir parçam yok oldu"
        İsrail'in soykırımının 3. yılı
        İsrail'in soykırımının 3. yılı
        Son gösteriye ünlü akını
        Son gösteriye ünlü akını
        Kuyumcuyu soymaya çalıştı... Failin mesleği şaşırttı!
        Kuyumcuyu soymaya çalıştı... Failin mesleği şaşırttı!
        Eslem acısı! Okul saldırısında hayatını kaybetti!
        Eslem acısı! Okul saldırısında hayatını kaybetti!
        Galatasaray'ı ekim ayında bekleyen tehlike!
        Galatasaray'ı ekim ayında bekleyen tehlike!
        Darphane yeni para bastı! Sadece 3 bin adet üretildi
        Darphane yeni para bastı! Sadece 3 bin adet üretildi
        Adı kadar dağınık bir burger
        Adı kadar dağınık bir burger
        Denizden tarihi sikke çıktı
        Denizden tarihi sikke çıktı
        Yalısına vapur çarptı
        Yalısına vapur çarptı