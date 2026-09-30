Rüyada aldatıldığını görmek göründüğünün aksine hayra yorulur ve sevindirici haberlere, sıkıntılı bir dönemin sona ermesine, bolluk ve berekete delalet eder.

Rüyada aldatıldığını görmek ve rüyada aldatılmak, tabirde rüya sahibinin sahnedeki yerine göre ayrışır. Kişinin kendi aldatıldığını görmesi ile bir başkasının, sözgelimi anne babasının ya da bir arkadaşının aldatıldığına tanık olması aynı hükme girmez. Birinci hâlde rüya sahibi sahnenin içinde, ikinci halde ise dışarıdan bakan konumdadır ve tabir buna göre yön değiştirir. Rüya sahibinin sahnede ağlaması, karşı tarafa beddua etmesi ya da olup biteni sessizce görmesi de hükmü ayrı bir yere taşır.

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Rüyada aldatıldığını görmek

Rüyada aldatıldığını görmek, görünüşte kötü olsa da hayra yorulur. Rüya sahibi için sevindirici haberlere ve yeni başlangıçlara delalet eder. Kişinin içinde bulunduğu sıkıntılı dönemin sona ereceğine, tıkanmış görünen işlerin yeniden açılacağına işaret eder. Rüyada aldatılmak da aynı yönde tabir edilir ve rüya sahibinin önündeki zorlukları aşacağına, üzerindeki darlığın kalkacağına yorulur. Sıkıntı içindeki bir kimsenin bu rüyayı görmesi, o sıkıntının kısa zamanda kalkacağına ve işlerin rüya sahibinin lehine döneceğine alamettir. Rüya, korkulanın değil umulanın çıkacağına delalet eder.

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Rüyada aldatma görmek, maddi ve manevi ferahlığa kavuşulacağına alamettir. Bolluğa ve berekete erileceğine, eldeki rızkın artacağına ve kazancın genişleyeceğine delalet eder. Borcu olan kimse için borcun ödeneceğine, işi durmuş kimse için işin yeniden yürüyeceğine işaret eder. Aynı bolluk hükmü, rüyada aldatılmayı görmek ve rüyada aldatılmak görmek diye sorulan rüya için de verilir. Rüyada sevdiğin kişinin aldattığını görmek ise uzun süredir beklenen bir müjdenin ulaşacağına ve gönül işlerinde hayırlı bir gelişme yaşanacağına işaret eder. Rüya sahibinin hayatında kapanan bir devrin yerine daha hayırlısının geleceğine yorulur.

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Aynı rüya bir uyarı da taşır. Rüya sahibinin çevresinde onu çekemeyen, dost göründüğü halde içten içe zarar isteyen kimseler bulunduğuna işaret eder. Rüya, bu kimselere karşı temkinli davranılmasını haber verir. Rüya sahibinin yakınında durup işini bozmak isteyen kimselerin niyetinin anlaşılacağına da yorulur. Niyeti anlaşılan bu kimselerin elinden rüya sahibine bir zarar gelmeyeceğine delalet eder.

Rüyada sürekli aldatıldığını görmek

Rüyada sürekli aldatıldığını görmek, girişilen bir işte galibiyet kazanılacağına tabir edilir. Araları soğumuş akrabalarla barışılacağına ve ailede sevindirici bir sürprizle karşılaşılacağına işaret eder. Sürekli eşinin aldattığını görmek ve sürekli sevgilinin aldattığını görmek de faydası görülecek kimselerle tanışmaya, iş hayatında başarıya ve huzurlu bir yaşama delalet eder.

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Rüyada birinin aldatıldığını görmek

Rüyada birinin aldatıldığını görmek, düşmanlardan ve rakiplerden kurtulunacağına delalet eder. İş hayatında kazanılacak başarılarla rakiplerin geride bırakılacağına, kârlı yatırımlar yapılacağına ve şanssızlığın ortadan kalkacağına işaret eder. Rüyada arkadaşının aldatıldığını görmek ise rahat bir döneme girileceğinin alametidir. Rakiplerin üzüleceği haberler alınacağına ve ticaretin açılacağına yorulur. Birinin birini aldattığını görmek ve kocanın karısını aldatması, önüne engel çıkaranlardan kurtulunacağına ve kurulan hayallerin gerçekleşeceğine delalet eder.

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Rüyada eşinin aldattığını görmek

Rüyada eşinin aldattığını görmek, rüya sahibinin büyük bir sıkıntıdan arınacağına ve bereketli bir kazanca delalet eder. Şanslı ve hayırlı olayların gerçekleşeceğine ve yolların açılacağına işaret eder. Eşinin seni aldattığını görmek, iş hayatında iyi işlere imza atılacağına yorulur. Rüya sahibinin evine bereket gireceğine, eşiyle arasındaki meselelerin de düzeleceğine alamettir.

Eşimin beni aldattığını görmek ve eşinin aldatması, rüya sahibinin emeğinin karşılığını alacağına ve elinin genişleyeceğine işaret eder. Eşin aldattığını görmek ile eşi tarafından aldatılmak, rüya sahibinin işinde yeni bir başlangıç yapacağına ve o başlangıcın hayırla neticeleneceğine delalet eder. Rüya, beklenen imkânın ele geçeceğine ve kazancın bereketleneceğine de alamettir. Eşinin kendisini aldattığını görmek ve eşimin beni aldatması, evde uzun süredir beklenen düzelmenin gerçekleşeceğine yorulur. Rüya sahibinin ummadığı bir yerden gelecek hayra işaret eden bir başka söyleyiş eşin seni aldatmasıdır. Eşin aldatması ile eşinin onu aldattığını görmek, rüya sahibinin kısmetinin genişleyeceğine yorulur.

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Rüya, çevrede arkadan konuşan ve rüya sahibinin elindekini çekemeyen kimseleri de haber verir. Eşinin aldattığından şüphelenmek de aynı uyarıyı taşır ve rüya sahibinin çevresine karşı dikkatli olmasına yorulur. O kimselerin rüya sahibine bir zarar veremeyeceğine delalet eder.

Rüyada kocasının aldattığını görmek

Rüyada kocasının aldattığını görmek, rüyayı gören kadın için sevinçli ve heyecanlı bir haberin geleceğine işaret eder. Kocanın aldattığını görmek ve kocamın beni aldattığını görmek, hayırlara vesile olacak gelişmelerin yaşanacağına delalet eder. Kocam beni aldatıyordu ya da kocam beni aldattı diyen kadının rüyası, gönlünü ferahlatacak bir habere ve ailede yaşanacak sevince yorulur.

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Rüya, aile bireyleri arasındaki kırgınlıkların tatlıya bağlanacağına ve evde refaha erileceğine yorulur. Kocanın seni aldattığını görmek ile kocanın aldatması, akrabalardan birinin kısmetinin açılacağına ve o kısmetin rüya sahibine de hayrı dokunacağına işaret eder. Kocamın aldattığını görmek, kocamın beni aldatması ve kocası tarafından aldatılmak, uzun süredir beklenen bir müjdenin geleceğine alamettir. Kocasının kendisini aldattığını görmek, evdeki huzurun artacağına ve eşler arasındaki meselelerin çözüleceğine delalet eder. Aldatan kocaya beddua etmek ise rüyanın hayırlı yönünü değiştirmez ve aradaki kırgınlığın kısa sürede geçeceğine yorulur.

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Rüyada kocasının aldattığını görmek ve ağlamak, dökülen gözyaşının sevinç gözyaşı olacağına yorulur. Rüya sahibine mutlu bir haber ulaşacağına işaret eder. Zararlı alışkanlıklardan uzaklaşılacağına, huzura ve mutluluğa erileceğine delalet eder. Üzüntünün yerini sevincin alacağına ve yapılan iyiliklerin karşılığının görüleceğine alamettir. Rüya sahibinin işlerinin kolaylaşacağına ve gözyaşının ardından hayırlı bir günün geleceğine yorulur.

Rüyada karısının aldattığını görmek

Rüyada karısının aldattığını görmek, rüyayı erkeğin görmesi hâlinde ayrı yönde tabir edilir. Eş dalında verilen hayırlı hüküm bu hâlde daralır ve rüya uyarı tarafına geçer. Rüya sahibinin yaşayacağı bazı ailevi problemlerin habercisi sayılır. Karımın beni aldattığını görmek ve karının seni aldattığını görmek, erkek için iş hayatında sıkıntı doğuracak gelişmelere işaret eder. Karının aldattığını görmek ile karımın aldattığını görmek, aile içinde büyüyecek bir anlaşmazlığa delalet eder. Aynı hüküm karısının başka erkekle aldattığını görmek için de verilir ve kıskançlığın vereceği zarara işaret eder. Karımın beni aldatması ve karım beni aldatıyordu diyen erkeğin rüyası, evdeki huzursuzluğun bir süre daha süreceğine yorulur. Erkeğin işinde uğraşacağı bir meselenin çıkacağına ve o meselenin ailesine de yansıyacağına delalet eder. Rüya, kişinin hem evinde hem işinde temkinli olmasına ve acele karar vermemesine işaret eder.

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Rüyada eşinin aldattığı kadını görmek

Rüyada eşinin aldattığı kadını görmek, rüya sahibinin sağlığının düzeleceğine, iştahının yerine geleceğine ve ticaretinin bereketleneceğine işaret eder. Borçların ödeneceğine ve sonunda büyük bir başarı kazanılacağına delalet eder. Rüya sahibinin işindeki yerinin sarsılmayacağına, ayrı düşmüş kimselerin kavuşacağına da yorulur. Eşimin eltimle aldatması, beklenmedik kapıların açılacağına, hayırlı bir haber alınacağına ve iş hayatında mevki yükselmesine işaret eder. Kısmetin açılacağına ve ticaretten gelecek kazancın artacağına delalet eder.

Rüyada sevgilinin aldattığını görmek

Rüyada sevgilinin aldattığını görmek, mutlu ve keyif veren gelişmelerin habercisidir. Rüya sahibine sevinçli haberlerin ulaşacağına delalet eder. Sevgilinin seni aldattığını görmek ile sevgilinin seni aldatması, yeni yatırımlara girişileceğine ve girişilen işten kazanç sağlanacağına işaret eder. Girişilecek yeni işin bereketli olacağına ve rüya sahibinin elinin bollaşacağına alamettir.

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Sevgilinin aldatması ve sevgilimin beni aldattığını görmek, üzüntünün sona ereceğine ve gönül işlerinde beklenen huzurun geleceğine yorulur. Rüya, ailenin onayıyla evlilik yolunda ilerleneceğine de işaret eder. Sevgilim beni aldatıyor diye sorulan rüya, sevgilisi tarafından aldatılmak ve sevgilin aldatması, iki kişi arasındaki bağın rüyanın gösterdiğinin tersine sağlamlaşacağına delalet eder. Sevgilim beni aldatıyordu ve sevgilimin aldattığını görmek, rüya sahibinin gönlünce bir habere kavuşacağına işaret eder. Gönül işlerinde yaşanan tereddüdün ortadan kalkacağına ve iki tarafın hayırlı bir karara varacağına yorulur.

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Kız arkadaşının aldattığını görmek ile erkek arkadaşının aldattığını görmek arasında tabir farkı yoktur. İkisi de sevinçli gelişmelere ve gönül işlerinde açılacak hayırlı bir kapıya işaret eder. Erkek arkadaşımın beni aldattığını görmek ve sevgilimin beni aldatması, iki tarafın da isteğiyle kurulacak bir yuvaya yorulur.

Rüyada nişanlının aldattığını görmek

Rüyada nişanlının aldattığını görmek, yakın zamanda evlenileceğine ve mutlu bir yuva kurulacağına işaret eder. Nişanlının seni aldattığını görmek, rüya sahibinin kendisine tuzak kuranları fark edeceğine delalet eder. Rüya sahibinin çevresindeki kimselerin niyetini anlayacağına ve onların kurduğu tuzaktan zarar görmeden çıkacağına işaret eder. Nişanlımın beni aldattığını görmek ile nişanlımın aldattığını görmek, atılacak adımlar sayesinde iş konusunda ferahlığa çıkılacağına yorulur. Rüya, nişanın hayırla sonuçlanacağına da alamettir.

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Rüyada eski sevgilinin aldattığını görmek

Rüyada eski sevgilinin aldattığını görmek, geçmişte kalmış bir bağın rüya sahibinin önüne yeniden geleceğine işaret eder. Geride bırakılan günlerden bir haberin ulaşacağına delalet eder. Eski sevgilinin seni aldattığını görmek, kazancın artacağına yorulur. Aldatan eski sevgiliyi görmek ise uğranılan zararların yakın zamanda telafi edileceğine ve elden çıkan bir hakkın geri alınacağına işaret eder. Rüya, geride kalan bir meselenin rüya sahibine zarar vermeden kapanacağına da delalet eder.

Rüyada aldatıldığını öğrenmek

Rüyada aldatıldığını öğrenmek, yolunda gitmeyen işlerin kâra geçeceğine ve yeni bir işe başlanacağına işaret eder. Kazancın artacağına ve elde edilen bereketin çoğalacağına delalet eder. Aldatıldığını duymak ile eşinin aldattığını duymak, üzüntülerin ve kırgınlıkların son bulup huzura erileceğine yorulur.

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Eşimin beni aldattığını öğrenmek ve kocanın seni aldattığını öğrenmek, beklenen bir haberin geleceğine ve o haberin işleri düzelteceğine işaret eder. Kocanın aldattığını itiraf etmesi ile eşinin aldattığını söylemesi, uzun süredir çözülmeyen bir meselenin açıklığa kavuşacağına delalet eder. Rüya, açıklığa kavuşan meselenin ardından evde bereketin artacağına yorulur. Eşin aldattığını öğrenmek ve eşimin aldattığını öğrenmek, rüya sahibinin gönlünün rahat edeceğine alamettir.

Rüyada aldatıldığını yakalamak

Rüyada aldatıldığını yakalamak, itibarlı ve saygın bir kimse olunacağına işaret eder. Rüya sahibinin çevresindeki insanlar tarafından sayılacağına, uzun süredir uğraştığı problemlerin çözülüp rahata erileceğine delalet eder. Sevgilinin aldattığını yakalamak, bolluğa, mutluluğa ve girişilen işte başarıya yorulur. Rüya sahibinin hakkının teslim edileceğine de alamettir.

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Rüyada babanın anneni aldattığını görmek

Rüyada babanın anneni aldattığını görmek, ailede yaşanan tartışmaların ve kavgaların sona ereceğine tabir edilir. Sıkıntının ardından neşeli günlerin geleceğine ve evin huzura kavuşacağına işaret eder. Babamın annemi aldattığını görmek ile babanın anneyi aldattığını görmek, rüya sahibinin verdiği emeğin hakkını sonuna kadar alacağına, evlatlarından hayır bulacağına ve ailesinin genişleyeceğine delalet eder. Kazancın artacağına, parasal bir konuda verilen sözün yerine getirileceğine yorulur. Babanın aldattığını görmek ve babanın anneni aldatması ise girilen her işte başarılı olunacağına ve iş dünyasında sarsılmaz bir mevki edinileceğine alamettir.

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Rüyada annenin babanı aldattığını görmek

Rüyada annenin babanı aldattığını görmek, makam sahibi ve başarılı bir kimse olunacağına işaret eder. Beklenen bir mevkiye terfi alınacağına ve hayal edilen kariyere ulaşılacağına delalet eder. Annenin babayı aldatması ile annemin babamı aldattığını görmek, sosyal çevrede yaşanan anlaşmazlıkların kısa zamanda çözüleceğine, rüya sahibinin halk tarafından sayılıp sevileceğine ve gittiği yerde destek göreceğine yorulur. Annenin aldattığını görmek, rahatsızlıkların ortadan kalkacağına ve elde bulunan malın çoğalacağına alamettir.