Rüyada alkol içmek, tabirde içilen yere, içilen zamana ve kiminle içildiğine göre yorumu değişen bir rüyadır. Oruçluyken ya da mezarlıkta içmek, alkolü ilk kez tatmak, içip kusmak veya teklifi geri çevirmek ayrı ayrı ele alınır. Alkolün şişesi, kokusu, yere dökülmesi, satın alınması ve bir başkasının, özellikle eşin içerken görülmesi de kendi tabirini taşır.

Rüyada alkol içmek

Rüyada alkol içmek helal olmayan mala delalet eder. Doğru yoldan sapmaya ve haram işlere yönelmeye işarettir. Rüya sahibinin zorlu bir sürece gireceğini haber verir. Erkek için kazandığı rızkı başkalarına yedirmeye alamettir. Bazı yorumlarda kötü huylu bir kadına işaret eder. Azınlıkta kalan bir yoruma göre ise yeni dostluklar kurmaya ve arkadaş edinmeye yorulur.

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Bir kısım tabirciler ise aynı rüyayı hayra yorar. Onlara göre alkol içmek emek harcamadan gelecek bir kazancın, neşeli günlerin ve hayırlı bir birlikteliğin müjdesidir. Eski husumetlerin sona erip küskünlerle barışılacağına da delalet eder. Yaygın olan tabir yine de olumsuz yöndedir.

Rüyada ilk defa alkol içmek hayırlı sayılır. Rüya sahibinin rahat davranacağına, kimsenin kuşkusunu çekmeden özgürce hareket edeceğine işaret eder. Başka bir yoruma göre bu rüya, beklenmedik bir tecrübe kazanılacağını ve verilecek bir kararın sonraya kalacağını haber verir. Bilmeden alkol içmek de hayra yorulur ve rüya sahibinin dualarının kabul olacağını müjdeler.

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Alkol içmeyi reddetmek ya da alkol teklifini geri çevirmek müjdeli bir rüyadır. Sevince kavuşmaya, üst üste iş teklifi almaya, malın çoğalmasına ve borcun ödenmesine delalet eder. Sevilen kimselerle aradaki soğukluğun sona ereceğine de yorulur.

Rüyada alkol içip kusmak, problemlerin aşılacağına ve ferahlığa erileceğine müjdedir.

Ramazan'da ya da oruçluyken alkol içmek vicdani bir hesaplaşmaya ve tövbe gereğine işaret eder. Güzel başlayan bir işin sonunda pişmanlık geleceğine de yorulur. Öbür yoruma göre oruçluyken içilen alkol, ilahi yardımla sorunlara çözüm bulunacağının alametidir.

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Mezarlıkta alkol içmek büyük bir ihanetin ve verilecek kötü kararların habercisidir. Hayra yoranlar ise mezarlıkta içmeyi istikrarlı bir iş gelirine ve kişinin kendi işini kurmasına bağlar.

Biriyle alkol içmek, yanındaki kişiye göre ayrı tabir edilir. Arkadaşla içmek bereketli işlere girip geniş bir çevre edinmeye işaret eder. Babayla içmek itibar kazanmaya ve kaybolan güvenin geri gelmesine yorulur. Sevgiliyle içmek ise düzenli bir hayata ve işte ilerlemeye alamettir.

Rüyada kendini alkolik görmek büyük sıkıntılara, hayatın altüst olmasına ve aile düzeninin bozulmasına delalet eder. Başka bir yoruma göre sebebi bilinmeyen derin bir hüzün ve kederin kalbi kaplayacağını haber verir.

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Rüyada alkol görmek

Rüyada alkol görmek keder ve üzüntü alametidir. Hayır umulan işlerden hayır gelmeyeceğine, huzursuz ve sıkıntılı bir ömre işaret eder. Kimi yorumlarda hayal kırıklığına, borca, zahmete ve maddi zarara delalet eder. Kimi yorumlarda da zorlu bir döneme girileceğinin haberi sayılır.

Rüyada alkollü içecek görmek, keder ve üzüntünün yanında haram mala ve sıkıntılı bir ömre yorulur.

Rüyada alkol kokusu almak haram lokma yemeye ve haksız kazanç elde etmeye işaret eder.

Rüyada alkol dökmek ise hayra yorulur. Dertlerden ve sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder. Bu rüya, rüya sahibinin bu kurtuluş için malından ve parasından vazgeçmeyi dahi göze alacağına işarettir. Sorunların kısa sürede sona ereceğine de işarettir.

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Rüyada alkol şişesi görmek

Rüyada alkol şişesi görmek kısa süren, hafif sıkıntılara ve bunların çabuk çözüleceğine işaret eder. Şişeyi hayra yoran tabirciler ise onu büyük bir kazanca ve ticarette şansın açılmasına yorar. Boş alkol şişesi görmek, yolculuk dönüşü gelecek hayırlı bir habere ve sorun çıkaran kişilerin hayattan çıkmasına delalet eder. Alkolü doğrudan şişeden içmek ise olağandışı ve yanlış anlaşılacak bir davranışa alamettir.

Rüyada alkol görmek ama içmemek

Rüyada alkol görmek ama içmemek hayırlı bir rüyadır. Karşılaşılan zorluklar karşısında irade gücü gösterileceğine, kötü alışkanlıklardan ve geçici zevklerden uzak durmakta kararlılığa işaret eder. Bir başka yoruma göre aile hayatında mutlu zamanlara, sürpriz ve olumlu gelişmelere delalet eder. Borçların kısa zamanda ödeneceğine de alamettir.

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Rüyada alkol almak

Rüyada alkol almak, yani alkolü bir yerden satın aldığını görmek, iki yönde tabir edilir. Bir yoruma göre çevredeki kimselerin dinî vecibelere uymadığına ve harama el uzatıldığına işaret eder. Alkolü alıp ardından içmek, para kazanmak için pek çok yola başvurup her fırsattan mahrum kalmaya yorulur.

Öbür yoruma göre rüyada alkol aldığını görmek iş hayatında büyük bir fırsat yakalanacağına ve iyi yerlere gelineceğine delalet eder. İşlerde kazanca, beklenen haberin kısa sürede alınacağına ve üzüntülerin sona ereceğine işarettir. Sevilen kişiyle evlenmeye ve yapılacak bir yatırıma da yorulur.

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Rüyada alkol satın almak

Rüyada alkol satın almak, alkolü hayra yoran tabircilere göre anlaşmazlıkların biteceğine işarettir. Ticaretle uğraşan için işin genişleyeceğine ve kazancın artacağına delalet eder.

Rüyada alkol içen birini görmek

Rüyada alkol içen birini görmek, kararlara karşı çıkan birinin varlığına delalet eder. Başka bir yoruma göre rüya sahibini kıskanan, çekemeyen bir kimseye işarettir. Rüyada arkadaşının alkol içtiğini görmek ise arkadaşın olumsuz davranışlarına ve borca yorulur.

Alkolik birini görmek ömür boyu sürecek bir pişmanlığa alamettir. Alkolik birinin tedavi aradığını görmek de rüya sahibinin uzun sürecek bir sıkıntı ve pişmanlık yaşayacağına delalet eder.

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Rüyada alkollü birini görmek

Rüyada alkollü birini görmek şanssızlık ve uğursuzluk alametidir. Kötü niyetli kişilerle karşılaşıp hayatta tökezlemeye işaret eder. Arkadaşını içerken görmek borca yorulsa da arkadaşını alkollü hâlde görmek, bu hükmün aksine hayra yorulur. Sorunların elbirliğiyle aşılacağına ve büyük bir kazanca delalet eder. Kocasını alkollü görmek ise onu maddi ve manevi olarak iyi bir noktaya taşıyacak bir çalışmaya işarettir.

Rüyada eşinin alkol içtiğini görmek

Rüyada eşinin alkol içtiğini görmek bereketli işlerin habercisidir. Eşler arasında çıkacak bir kavganın ardından barışılacağına da işarettir.