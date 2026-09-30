Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Rüya Tabirleri Rüyada amca görmek ne anlama gelir?

        Rüyada amca görmek ne anlama gelir?

        Rüyada amca görmek, amcanın hayatta olup olmamasına ve rüya sırasında yaşananlara göre farklı şekillerde yorumlanır. Rüyada ölmüş amcayı görmek ile amcanın öldüğünü görmek benzer görünse de farklı anlamlara gelebilir. Bunun yanı sıra amcayla konuşmak, tartışmak veya küs olunan amcayı görmek gibi detaylar da rüyanın tabirini değiştirebilir. İşte rüyada ölmüş, yaşlı, öz ve üvey amca görmenin yanı sıra amcayla konuşmanın ve tartışmanın tabiri ve yorumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 11:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Rüyada amca görmek ne anlama gelir?

        Rüyada amca görmek, aile büyüğünün öğüdüyle doğru yolu bulmaya, himaye görmeye ve sıkışan işlerde kollanmaya delalet eder.

        Rüyada amca görmek tabir edilirken amcanın hâline, rüya sahibinin ona ne yaptığına ve rüyada yanında kimin bulunduğuna bakılır. Amcayı yaşlı, hasta ya da ağlarken görmek ile ona sarılmak, elini öpmek ve ondan para almak ayrı ayrı karşılık taşır. Amcanın kızı, oğlu ve karısı için de kendi tabirleri vardır.

        Rüyada amca görmek

        Rüyada amca görmek, aile büyüklerinin sözünü ve öğüdünü dinleyen kimsenin hayatta doğru yolu bulacağına delalet eder. Rüya sahibinin arkasının sağlam olduğuna, güvende bulunduğuna ve sıkışan bir işinde kendisini kollayacak birinin çıkacağına işaret eder. Amca tabirde baba tarafının koruyucusu sayıldığı için rüyası himaye ve nasihat tarafına yorulur. Aile içinde sözü geçen bir büyükten hayır göreceğine, onun öğüdüyle hatadan döneceğine de alamettir. Sıkıntı içindeki kimse için darlığın uzun sürmeyeceğine, işi bozulan kimse için yeniden toparlanacağına yorulur.

        REKLAM

        Rüyada amcayı görmek kazanç kapısının açılmasına delalet eder. İşsiz kimse için iş teklifi almaya, hasta kimse için şifa bulmaya işaret eder. Bekleyen işlerin bir büyüğün desteğiyle yoluna gireceğine, kesilen sevincin geri geleceğine yorulur. Bu rüya genel olarak hayra yorulur. Kişinin kendi amcasını tek başına görmesiyle onu ailesiyle birlikte görmesi arasında hüküm değişmez. Her iki hâl de hayır tarafındadır.

        Amcayı hasta görmek ayrı tabir edilir. Rüya sahibinin taşıyamayacağı kadar yük üstlendiğine, bu yükün hem kendisine hem çevresine dokunacağına işaret eder. Amcayı ağlarken görmek ise maddi ferahlığa ve uzun süredir çözülmeyen büyük sıkıntıların çözülmesine delalet eder.

        REKLAM

        Rüyada öz amca görmek

        Rüyada öz amca görmek kişinin emniyette olduğuna delalet eder. Arkasını yaslayacağı sağlam bir dayanağının bulunduğuna, işi bozulduğunda kendisini ayağa kaldıracak bir yakını olduğuna işaret eder.

        Rüyada amcalarını görmek

        Rüyada amcalarını görmek birbiri ardına gelecek hayırlı gelişmelere işaret eder. Birden fazla amcanın bir arada görülmesi mutluluğa, rüya sahibini sevindirecek haberlerin çoğalmasına delalet eder.

        Rüyada yaşlı amca görmek

        Rüyada yaşlı amca görmek uzun ömre delalet eder. Ak saçlı bir amcanın rüyada görünmesi, uzun süredir beklenen muradın zorlanmadan gerçekleşeceğine ve malın çoğalacağına işaret eder.

        REKLAM

        Rüyada baba ve amca görmek

        Rüyada baba ve amca görmek ileriye dönük planlara delalet eder. Rüya sahibinin kuracağı düzenin aileden görülecek destekle yürüyeceğine, attığı adımda yalnız bırakılmayacağına işaret eder.

        Rüyada ölmüş amcayı görmek

        Rüyada ölmüş amcayı görmek uzun ömre, huzura ve sevenlerin duasını almaya işaret eder. Baba tarafı akrabalardan maddi ve manevi yardım göreceğine, rüya sahibinin muradına destekle ulaşacağına delalet eder. Vefat etmiş amcanın rüyada görünmesi emniyet bulmaya, büyüklerden alınan terbiyenin sürdürüldüğüne de yorulur.

        Rüyayı gören kimsenin işlerinde beklemediği bir kolaylıkla karşılaşacağına, darda kaldığı anda aile tarafından tutulacağına alamettir. Ölen amcayı görmek, rüya sahibinin hayır yolunda yürüdüğüne ve büyüklerinin hakkını gözettiğine de işaret eder. Bu rüya sadaka vermeyi ve kabir ziyaretini hatırlatır.

        REKLAM

        Rüyada ölmüş amcayı canlı görmek

        Rüyada ölmüş amcayı canlı görmek aileden sevindirici bir haber alınacağına delalet eder. Hedeflenen işin yardım ve destekle tamamlanacağına, rüya sahibinin uğraştığı meselede beklediği neticeyi alacağına işaret eder. Vefat etmiş amcanın rüyada sağ olarak görünmesi de aynı müjdeyi taşır.

        Rüyada ölmüş amcayla konuşmak

        Rüyada ölmüş amcayla konuşmak çevreden destek görmeye ve hayırlı habere delalet eder. İş hayatında şeref ve itibar kazanmaya, rüya sahibinin adının hayırla anılacağına işaret eder.

        Rüyada ölmüş amcanın elini öpmek

        Rüyada ölmüş amcanın elini öpmek, vefat etmiş büyüğe gösterilen hürmetin ardından da sürdüğüne delalet eder.

        REKLAM

        Rüyada ölmüş amcaya sarılmak

        Rüyada ölmüş amcaya sarılmak uzun ömre, berekete ve bol kazanca delalet eder. Varlıklı bir geleceğe, dostlukların pekişmesine ve yolcunun sağ salim dönmesine de yorulur.

        Rüyada amca kızı görmek

        Rüyada amca kızı görmek huzurlu ve güzel bir hayata delalet eder. Birikim yapmaya, toplum içinde itibar kazanmaya ve elde edilen kazancın helal yoldan gelmesine işaret eder. Bereketli bir ortaklığa, ortak yürütülen işten doğacak kâra da yorulur.

        Amcanın kızını görmek rüya sahibinin evinde düzenin kurulacağına ve sıkıntısız bir dönem geçireceğine alamettir. Uzakta yaşayan amca kızını görmek ya da onun evine gitmek de aynı hayra yorulur. Bu rüyalar akrabalık bağının güçleneceğine işaret eder. Rüyada amca çocuğu görmek ise aile içinde dayanışmanın artacağına ve rüya sahibinin işinde yalnız kalmayacağına delalet eder.

        REKLAM

        Rüyada amca kızı ile konuşmak

        Rüyada amca kızı ile konuşmak ayrı bir karşılık taşımaz ve amca kızı görmenin hükmü içindedir.

        Rüyada amca oğlunu görmek

        Rüyada amca oğlunu görmek iyi bir yaşam sürmeye delalet eder. Kazancın helal yoldan geleceğine, rüya sahibinin çevresinde güvenilir kimselerin bulunduğuna işaret eder. Amcanın oğlunu görmek, sıkıştığı anda yanında duracak bir akrabası olduğuna yorulur. İşini birlikte yürüteceği güvenilir bir yol arkadaşı bulacağına da alamettir. Amca oğluna sarılmak ise sevindirici bir habere ve aradaki dostluğun pekişmesine delalet eder.

        Rüyada amca oğluyla konuşmak

        Rüyada amca oğluyla konuşmak rüya sahibinin sözüne güvenilecek bir yakını bulunduğuna delalet eder. Aralarında geçen sözün hayra çıkacağına ve bu yakınlıktan fayda göreceğine yorulur.

        REKLAM

        Rüyada ölmüş amca oğlunu görmek

        Rüyada ölmüş amca oğlunu görmek ayrı bir karşılık taşımaz ve ölmüş amca görmenin hükmü içindedir.

        Rüyada amca oğluyla kavga etmek

        Rüyada amca oğluyla kavga etmek birlikte yürütülen bir işte anlaşmazlık çıkacağına delalet eder. Güvenilen bir yakınla aranın bozulacağına ve ortaklıktan beklenen kârın eksileceğine yorulur. Kavganın ardından barışıldığı görülürse yapılan hataların düzeltilebileceğine ve bozulan aranın onarılacağına delalet eder.

        Rüyada amca karısı görmek

        Rüyada amca karısı görmek kıymetli bir hediye almaya delalet eder. Hayırlı bir haberin geleceğine ve aile içindeki dargınlığın son bulacağına işaret eder. Rüya sahibinin evine sevinç gireceğine, uzun süredir konuşmadığı kimselerle arasının düzeleceğine de yorulur.

        REKLAM

        Amcanın eşi, hanımı ya da yenge diye anılan rüyaların üçü için de aynı hüküm geçerlidir. Eşinin amcasının karısını görmek de bu tabire girer ve akrabalar arasındaki soğukluğun kalkacağına delalet eder.

        Rüyada amcanın karısıyla konuşmak

        Rüyada amcanın karısıyla konuşmak, beklenen hayırlı haberin rüya sahibine bir yakını eliyle ulaşacağına delalet eder.

        Rüyada ölmüş amcanın karısını görmek

        Rüyada ölmüş amcanın karısını görmek huzur ve emniyet bulmaya, beklenen hayırlı haberin gelmesine ve sıkıntılı bir işin çözülmesine delalet eder. Rüya sahibinin aileden manevi destek göreceğine de yorulur.

        Rüyada amcanın öldüğünü görmek

        Rüyada amcanın öldüğünü görmek uyarı sayılır. Rüya sahibinin arkasındaki himayenin sarsıldığına, öğüt alacağı kimsenin eksildiğine ve bu sebeple girilen işten zararlı çıkılacağına işaret eder. Huzurun bozulmasına, maddi ve manevi kayba da yorulur. Acele verilen kararların hayra çıkmayacağına alamettir.

        REKLAM

        Amcanın öldüğünü görüp ağlamak ise sıkıntının sona erip yerini sevince bırakacağına delalet eder. Bununla birlikte rüya sahibinin önünde dikkat isteyen bir dönem bulunduğuna da işaret eder. Amcanın öldüğünü kendi gözüyle görmeyip haberini duymak kaderin açılmasına ve dertlerin bitmesine yorulur.

        Rüyada amca ile konuşmak

        Rüyada amca ile konuşmak şerefe ve yüceliğe erişmeye delalet eder. Rüya sahibinin itibarlı bir kimse olacağına, çevresinde sözü dinlenen biri hâline geleceğine işaret eder. Yeni bir işte ya da gönül meselesinde aile büyüğünden akıl soracağına, hayatında bir değişiklik kararı alacağına da yorulur. Alınacak kararın doğru çıkacağına alamettir.

        REKLAM

        Rüyada amca ile tartışmak

        Rüyada amca ile tartışmak yiğitliğe ve cesarete delalet eder. Rüya sahibinin hakkını savunmaktan çekinmeyeceğine işaret eder. Aile içinde konuşulması gereken meselelerin biriktiğine, büyüklerle söz alışverişinin zayıfladığına da yorulur.

        Rüyada amcanın elini öpmek

        Rüyada amcanın elini öpmek hâlin ve geçimin düzeleceğine işaret eder. Rüya sahibinin hayır işleyeceğine ve karşılığında dua alacağına yorulur. Amcayı öpmek ise işlerin iyiye gideceğine, sıkıntıdan aydınlığa çıkılacağına delalet eder.

        Rüyada amcadan para almak

        Rüyada amcadan para almak borçların yakın zamanda kapanacağına delalet eder. Sıkıntıların çözüleceğine ve kazancın artacağına işaret eder. Amcanın para verdiği görülen rüya da aynı hükme girer. Parayı veren amca vefat etmişse sevindirici haberlere ve zorlukların aşılmasına yorulur. Parayı rüya sahibi veriyorsa aile içinden destek görmeye işaret eder.

        REKLAM

        Rüyada amcaya sarılmak

        Rüyada amcaya sarılmak sevindirici bir haberin geleceğine delalet eder. Kaçan huzurun geri döneceğine, rüya sahibinin önüne çıkan yollardan doğru olanı seçeceğine işaret eder. Sıkıntıdan kurtulmaya ve gönlün ferahlamasına da yorulur.

        Rüyada küs olduğun amca görmek

        Rüyada küs olduğun amca görmek aile içindeki dargınlığın sürdüğüne, maddi sıkıntıya ve geçimsizliğe işaret eder. Amca ile kavga edildiği görülürse rüya zarara ve rüya sahibine kötülük isteyen birinin bulunduğuna yorulur. Barışıldığı görülmüşse hataları düzeltecek vaktin bulunacağına delalet eder.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        TBMM yeni yasama dönemine hazır!
        TBMM yeni yasama dönemine hazır!
        Tasfiye edilen fonlarda ara ödeme yapılacak
        Tasfiye edilen fonlarda ara ödeme yapılacak
        Güllü'nün kızı hakim karşısında
        Güllü'nün kızı hakim karşısında
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        İddia: Rubio'dan İran heyetine 'New York'tan ayrılın' talimatı
        İddia: Rubio'dan İran heyetine 'New York'tan ayrılın' talimatı
        Konya'da Filistin'e büyük destek!
        Konya'da Filistin'e büyük destek!
        Kaçırılma kodu verilen Dubai-Tel Aviv uçağında neler yaşandı?
        Kaçırılma kodu verilen Dubai-Tel Aviv uçağında neler yaşandı?
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        SGK 85,8 milyar TL açık verdi
        SGK 85,8 milyar TL açık verdi
        15 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var
        15 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var
        Çocuk felcinden dünyanın en hızlı kadınına!
        Çocuk felcinden dünyanın en hızlı kadınına!
        İngiltere'den İran açıklaması
        İngiltere'den İran açıklaması
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        TESK’te 19 yıllık dönem sona erdi
        TESK’te 19 yıllık dönem sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        "İnanmak istemiyorum"
        "İnanmak istemiyorum"
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!