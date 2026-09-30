Rüyada amca görmek, aile büyüğünün öğüdüyle doğru yolu bulmaya, himaye görmeye ve sıkışan işlerde kollanmaya delalet eder.

Rüyada amca görmek tabir edilirken amcanın hâline, rüya sahibinin ona ne yaptığına ve rüyada yanında kimin bulunduğuna bakılır. Amcayı yaşlı, hasta ya da ağlarken görmek ile ona sarılmak, elini öpmek ve ondan para almak ayrı ayrı karşılık taşır. Amcanın kızı, oğlu ve karısı için de kendi tabirleri vardır.

Rüyada amca görmek

Rüyada amca görmek, aile büyüklerinin sözünü ve öğüdünü dinleyen kimsenin hayatta doğru yolu bulacağına delalet eder. Rüya sahibinin arkasının sağlam olduğuna, güvende bulunduğuna ve sıkışan bir işinde kendisini kollayacak birinin çıkacağına işaret eder. Amca tabirde baba tarafının koruyucusu sayıldığı için rüyası himaye ve nasihat tarafına yorulur. Aile içinde sözü geçen bir büyükten hayır göreceğine, onun öğüdüyle hatadan döneceğine de alamettir. Sıkıntı içindeki kimse için darlığın uzun sürmeyeceğine, işi bozulan kimse için yeniden toparlanacağına yorulur.

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Rüyada amcayı görmek kazanç kapısının açılmasına delalet eder. İşsiz kimse için iş teklifi almaya, hasta kimse için şifa bulmaya işaret eder. Bekleyen işlerin bir büyüğün desteğiyle yoluna gireceğine, kesilen sevincin geri geleceğine yorulur. Bu rüya genel olarak hayra yorulur. Kişinin kendi amcasını tek başına görmesiyle onu ailesiyle birlikte görmesi arasında hüküm değişmez. Her iki hâl de hayır tarafındadır.

Amcayı hasta görmek ayrı tabir edilir. Rüya sahibinin taşıyamayacağı kadar yük üstlendiğine, bu yükün hem kendisine hem çevresine dokunacağına işaret eder. Amcayı ağlarken görmek ise maddi ferahlığa ve uzun süredir çözülmeyen büyük sıkıntıların çözülmesine delalet eder.

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Rüyada öz amca görmek

Rüyada öz amca görmek kişinin emniyette olduğuna delalet eder. Arkasını yaslayacağı sağlam bir dayanağının bulunduğuna, işi bozulduğunda kendisini ayağa kaldıracak bir yakını olduğuna işaret eder.

Rüyada amcalarını görmek

Rüyada amcalarını görmek birbiri ardına gelecek hayırlı gelişmelere işaret eder. Birden fazla amcanın bir arada görülmesi mutluluğa, rüya sahibini sevindirecek haberlerin çoğalmasına delalet eder.

Rüyada yaşlı amca görmek

Rüyada yaşlı amca görmek uzun ömre delalet eder. Ak saçlı bir amcanın rüyada görünmesi, uzun süredir beklenen muradın zorlanmadan gerçekleşeceğine ve malın çoğalacağına işaret eder.

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Rüyada baba ve amca görmek

Rüyada baba ve amca görmek ileriye dönük planlara delalet eder. Rüya sahibinin kuracağı düzenin aileden görülecek destekle yürüyeceğine, attığı adımda yalnız bırakılmayacağına işaret eder.

Rüyada ölmüş amcayı görmek

Rüyada ölmüş amcayı görmek uzun ömre, huzura ve sevenlerin duasını almaya işaret eder. Baba tarafı akrabalardan maddi ve manevi yardım göreceğine, rüya sahibinin muradına destekle ulaşacağına delalet eder. Vefat etmiş amcanın rüyada görünmesi emniyet bulmaya, büyüklerden alınan terbiyenin sürdürüldüğüne de yorulur.

Rüyayı gören kimsenin işlerinde beklemediği bir kolaylıkla karşılaşacağına, darda kaldığı anda aile tarafından tutulacağına alamettir. Ölen amcayı görmek, rüya sahibinin hayır yolunda yürüdüğüne ve büyüklerinin hakkını gözettiğine de işaret eder. Bu rüya sadaka vermeyi ve kabir ziyaretini hatırlatır.

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Rüyada ölmüş amcayı canlı görmek

Rüyada ölmüş amcayı canlı görmek aileden sevindirici bir haber alınacağına delalet eder. Hedeflenen işin yardım ve destekle tamamlanacağına, rüya sahibinin uğraştığı meselede beklediği neticeyi alacağına işaret eder. Vefat etmiş amcanın rüyada sağ olarak görünmesi de aynı müjdeyi taşır.

Rüyada ölmüş amcayla konuşmak

Rüyada ölmüş amcayla konuşmak çevreden destek görmeye ve hayırlı habere delalet eder. İş hayatında şeref ve itibar kazanmaya, rüya sahibinin adının hayırla anılacağına işaret eder.

Rüyada ölmüş amcanın elini öpmek

Rüyada ölmüş amcanın elini öpmek, vefat etmiş büyüğe gösterilen hürmetin ardından da sürdüğüne delalet eder.

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Rüyada ölmüş amcaya sarılmak

Rüyada ölmüş amcaya sarılmak uzun ömre, berekete ve bol kazanca delalet eder. Varlıklı bir geleceğe, dostlukların pekişmesine ve yolcunun sağ salim dönmesine de yorulur.

Rüyada amca kızı görmek

Rüyada amca kızı görmek huzurlu ve güzel bir hayata delalet eder. Birikim yapmaya, toplum içinde itibar kazanmaya ve elde edilen kazancın helal yoldan gelmesine işaret eder. Bereketli bir ortaklığa, ortak yürütülen işten doğacak kâra da yorulur.

Amcanın kızını görmek rüya sahibinin evinde düzenin kurulacağına ve sıkıntısız bir dönem geçireceğine alamettir. Uzakta yaşayan amca kızını görmek ya da onun evine gitmek de aynı hayra yorulur. Bu rüyalar akrabalık bağının güçleneceğine işaret eder. Rüyada amca çocuğu görmek ise aile içinde dayanışmanın artacağına ve rüya sahibinin işinde yalnız kalmayacağına delalet eder.

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Rüyada amca kızı ile konuşmak

Rüyada amca kızı ile konuşmak ayrı bir karşılık taşımaz ve amca kızı görmenin hükmü içindedir.

Rüyada amca oğlunu görmek

Rüyada amca oğlunu görmek iyi bir yaşam sürmeye delalet eder. Kazancın helal yoldan geleceğine, rüya sahibinin çevresinde güvenilir kimselerin bulunduğuna işaret eder. Amcanın oğlunu görmek, sıkıştığı anda yanında duracak bir akrabası olduğuna yorulur. İşini birlikte yürüteceği güvenilir bir yol arkadaşı bulacağına da alamettir. Amca oğluna sarılmak ise sevindirici bir habere ve aradaki dostluğun pekişmesine delalet eder.

Rüyada amca oğluyla konuşmak

Rüyada amca oğluyla konuşmak rüya sahibinin sözüne güvenilecek bir yakını bulunduğuna delalet eder. Aralarında geçen sözün hayra çıkacağına ve bu yakınlıktan fayda göreceğine yorulur.

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Rüyada ölmüş amca oğlunu görmek

Rüyada ölmüş amca oğlunu görmek ayrı bir karşılık taşımaz ve ölmüş amca görmenin hükmü içindedir.

Rüyada amca oğluyla kavga etmek

Rüyada amca oğluyla kavga etmek birlikte yürütülen bir işte anlaşmazlık çıkacağına delalet eder. Güvenilen bir yakınla aranın bozulacağına ve ortaklıktan beklenen kârın eksileceğine yorulur. Kavganın ardından barışıldığı görülürse yapılan hataların düzeltilebileceğine ve bozulan aranın onarılacağına delalet eder.

Rüyada amca karısı görmek

Rüyada amca karısı görmek kıymetli bir hediye almaya delalet eder. Hayırlı bir haberin geleceğine ve aile içindeki dargınlığın son bulacağına işaret eder. Rüya sahibinin evine sevinç gireceğine, uzun süredir konuşmadığı kimselerle arasının düzeleceğine de yorulur.

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Amcanın eşi, hanımı ya da yenge diye anılan rüyaların üçü için de aynı hüküm geçerlidir. Eşinin amcasının karısını görmek de bu tabire girer ve akrabalar arasındaki soğukluğun kalkacağına delalet eder.

Rüyada amcanın karısıyla konuşmak

Rüyada amcanın karısıyla konuşmak, beklenen hayırlı haberin rüya sahibine bir yakını eliyle ulaşacağına delalet eder.

Rüyada ölmüş amcanın karısını görmek

Rüyada ölmüş amcanın karısını görmek huzur ve emniyet bulmaya, beklenen hayırlı haberin gelmesine ve sıkıntılı bir işin çözülmesine delalet eder. Rüya sahibinin aileden manevi destek göreceğine de yorulur.

Rüyada amcanın öldüğünü görmek

Rüyada amcanın öldüğünü görmek uyarı sayılır. Rüya sahibinin arkasındaki himayenin sarsıldığına, öğüt alacağı kimsenin eksildiğine ve bu sebeple girilen işten zararlı çıkılacağına işaret eder. Huzurun bozulmasına, maddi ve manevi kayba da yorulur. Acele verilen kararların hayra çıkmayacağına alamettir.

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Amcanın öldüğünü görüp ağlamak ise sıkıntının sona erip yerini sevince bırakacağına delalet eder. Bununla birlikte rüya sahibinin önünde dikkat isteyen bir dönem bulunduğuna da işaret eder. Amcanın öldüğünü kendi gözüyle görmeyip haberini duymak kaderin açılmasına ve dertlerin bitmesine yorulur.

Rüyada amca ile konuşmak

Rüyada amca ile konuşmak şerefe ve yüceliğe erişmeye delalet eder. Rüya sahibinin itibarlı bir kimse olacağına, çevresinde sözü dinlenen biri hâline geleceğine işaret eder. Yeni bir işte ya da gönül meselesinde aile büyüğünden akıl soracağına, hayatında bir değişiklik kararı alacağına da yorulur. Alınacak kararın doğru çıkacağına alamettir.

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Rüyada amca ile tartışmak

Rüyada amca ile tartışmak yiğitliğe ve cesarete delalet eder. Rüya sahibinin hakkını savunmaktan çekinmeyeceğine işaret eder. Aile içinde konuşulması gereken meselelerin biriktiğine, büyüklerle söz alışverişinin zayıfladığına da yorulur.

Rüyada amcanın elini öpmek

Rüyada amcanın elini öpmek hâlin ve geçimin düzeleceğine işaret eder. Rüya sahibinin hayır işleyeceğine ve karşılığında dua alacağına yorulur. Amcayı öpmek ise işlerin iyiye gideceğine, sıkıntıdan aydınlığa çıkılacağına delalet eder.

Rüyada amcadan para almak

Rüyada amcadan para almak borçların yakın zamanda kapanacağına delalet eder. Sıkıntıların çözüleceğine ve kazancın artacağına işaret eder. Amcanın para verdiği görülen rüya da aynı hükme girer. Parayı veren amca vefat etmişse sevindirici haberlere ve zorlukların aşılmasına yorulur. Parayı rüya sahibi veriyorsa aile içinden destek görmeye işaret eder.

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Rüyada amcaya sarılmak

Rüyada amcaya sarılmak sevindirici bir haberin geleceğine delalet eder. Kaçan huzurun geri döneceğine, rüya sahibinin önüne çıkan yollardan doğru olanı seçeceğine işaret eder. Sıkıntıdan kurtulmaya ve gönlün ferahlamasına da yorulur.

Rüyada küs olduğun amca görmek

Rüyada küs olduğun amca görmek aile içindeki dargınlığın sürdüğüne, maddi sıkıntıya ve geçimsizliğe işaret eder. Amca ile kavga edildiği görülürse rüya zarara ve rüya sahibine kötülük isteyen birinin bulunduğuna yorulur. Barışıldığı görülmüşse hataları düzeltecek vaktin bulunacağına delalet eder.