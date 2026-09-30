Rüyada araba almak, geçim hususunda mühim bir tedbir alınacağına, iş hayatında mevki ve terfiye, rızkın genişleyip sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder.

Rüyada araba almak, tabirde alınan aracın cinsine ve alışverişin biçimine bağlanır. Arabanın sıfır mı kullanılmış mı olduğu, rengi, lüks ya da kusurlu oluşu, bedelin peşin mi vadeye yayılarak mı ödendiği hükmü değiştiren ölçülerdir. Arabayı rüya sahibinin kendisinin mi yoksa babası, eşi ya da bir arkadaşının mı aldığı da tabirde ayrı tutulur. Aracın galeriden mi yoksa tanıdık birinden mi alındığı yine ölçüye girer.

Rüyada araba almak

Rüyada araba almak, kişinin geçimi ve hayatı hususunda mühim bir tedbir alacağına delalet eder. İş hayatında mevki ve rütbe elde edileceğine, verilen emeğin karşılığının görüleceğine işarettir. Bir arabaya bedel ödeyip onu almak yeni bir yola girmenin alametidir. Rüya sahibinin önünde yeni bir iş kapısı açılacağına, rızkın genişleyip yaşam standardının yükseleceğine ve yorgunluk veren sıkıntılardan kurtulup ferahlığa erileceğine yorulur. Aynı rüya iş maksadıyla çıkılacak bir yolculuğa ve o yolculuğun hayırla neticeleneceğine de işaret eder. Bedeli tamamen ödenip alınan bir araba, yalnızlıktan çıkılacağına ve güvenilir kimselerle ortaklık kurulacağına delalet eder. Bedelin taksitle ödendiği görülürse sıkıntıların geçici olarak değil kökünden çözüleceğine, istenen şeye kavuşulup maddi kazanç elde edileceğine işaret eder. Bir defada birden fazla araba alındığını görmek gelirin azalmayıp sürekli artacağına ve engellerin ortadan kalkacağına alamettir. Emanet bir araba alarak yola çıkmak da işlerin yoluna gireceğine yorulur. Bekâr bir kadın için hüküm yakın zamanda güzel bir birlikteliğe ve kısmetin açılmasına çeker. Evli bir kadın için eşiyle tekrarlayan karmaşık sorunlardan kurtulmaya, istikrara ve eve girecek yeni bir bebeğin müjdesine işarettir.

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Rüyada araba satın almak

Rüyada araba satın almak, konforun ve refahın yerli yerine oturacağına işaret eder. Değer verilen bir yakının tavsiyesiyle yola çıkılacağına, uzun süren bahtsızlığın ardından talihin döneceğine delalet eder. Arabayı tanıdık birinden satın almak, çevrede yol gösterecek çok sayıda kimse bulunacağına, şansın kişinin peşinden geleceğine ve helal kazancın artacağına yorulur. Galeriden ya da bayiden araba almak ise dertlerin yakın dostlarla paylaşılacağına, evlatlarla her zaman gurur duyulacağına işarettir.

Rüyada araba aldığını görmek

Rüyada araba aldığını görmek, yüksek makam sahiplerinden gelecek izzet ve şerefe delalet eder. Rüya sahibinin hayatını kendi kararlarıyla yöneteceğine ve atacağı adımlarda kimseye muhtaç olmayacağına işaret eder. Aile saadetine ve evin içinde uzun sürecek bir huzura yorulur. Yeni giriştiği işlerde büyük başarılar kazanacağına, çevresinde sözü geçen bir kimse olacağına alamettir.

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Rüyada birinin araba aldığını görmek, o kimsenin itibarının artacağına ve giriştiği işte muvaffak olacağına delalet eder. Arkadaşının, bir akrabasının ya da kardeşinin araba aldığını görmek, yakın çevreye gelecek sevindirici bir habere işarettir. Rüya sahibi için de o kimseden görülecek bir yardıma ve iş hususunda destek bulunacağına yorulur.

Rüyada babanın araba alması, büyük getirisi olan bir işte güzel çalışmalar yapılacağına ve yeni gelir kaynaklarının keşfedileceğine işaret eder. Evdeki evlatların hayırlı bir kısmetle evleneceğine delalet eder. Babanın yeni araba aldığını görmek, sağlık hususunda şifa bulunacağına yorulur.

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Rüyada eşinin araba aldığını görmek, eşin iyi kalpli bir kimse olduğuna ve evlilikte hayırlı bir adım atılacağına işaret eder. Maddi ve manevi büyük başarılar kazanılacağına, sorunların eşlerin birlikte hareket etmesiyle çözüleceğine delalet eder. Sağlam bir mevki edinileceğine, yeni bir ev alınacağına ve işlerde bolluk bereketin hâkim olacağına alamettir.

Rüyada istediğin arabayı almak

Rüyada istediğin arabayı almak, rütbenin yükseleceğine ve iş konusundaki tartışmaların sona ereceğine delalet eder. Ele geçecek kazancın artacağına, rüya sahibinin attığı adımların sevindirici olaylarla karşılanacağına işaret eder. İstediği arabayı satın aldığını görmek, bekârlar için gönlündeki kimseyle evliliğin gerçekleşeceğine alamettir.

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Rüyada araba almak ve sürmek

Rüyada araba almak ve sürmek, aileden ciddi bir destek görüleceğine ve kârlı işlere adım atılacağına işaret eder. Mal mülk edinileceğine, aile içindeki anlaşmazlıkların çözüleceğine delalet eder. Yeni alınan arabayla yola çıkmak, hasret kalınan sevdiklerle hoş bir yolculukta buluşulacağına yorulur.

Rüyada yeni araba almak

Rüyada yeni araba almak, hayatta temiz bir sayfa açılacağına delalet eder. İşlerin plan ve program üzere yürüyeceğine, rüya sahibinin önüne pek çok imkânın serileceğine işaret eder. Yeni bir iş teklifi alınacağına ya da yer değiştirileceğine, bulunulan yerden daha hayırlı bir yere geçileceğine alamettir. Bekârlar için hayırlı bir kısmete ve yuva kurmaya yorulur. Yeni araba aldığını görmek, dertli günlerin geride kalacağına ve beklenen müjdenin geleceğine işarettir. Sıkıntı veren bir meselenin ferahlıkla neticeleneceğine, kazancın artıp evin geçiminin rahatlayacağına delalet eder.

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Rüyada sıfır araba almak

Rüyada sıfır araba almak, hiç beklenmedik bir anda tertemiz ve saf bir niyetle yeni bir yola girileceğine işaret eder. Şansın açılacağına, karşıya yeni bir iş fırsatı çıkacağına ve murada erileceğine delalet eder. Geçmişte uğranan kayıpların telafi edileceğine, elden çıkan imkânların yerine daha hayırlısının geleceğine yorulur. Sıfır araba aldığını görmek, umulmadık bir terfiye ve iş yerinde sorumluluğun artacağına alamettir.

Rüyada aldığı arabanın rengine göre tabiri

Alınan arabanın rengi hayrın hangi yönden geleceğini gösterir. Beyaz bir araba almak huzur ve gönül ferahlığına, siyah bir araba almak güç ve mevkiye, mavi bir araba almak işteki verime çeker. Kırmızı bir araba almak ise hem kavuşmaya hem de iş ve kazanç tarafına yorulur. Yeşil, sarı ya da gri bir araba almak da bu hayır çizgisinin dışına çıkmaz.

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Rüyada beyaz araba almak

Rüyada beyaz araba almak, dileklerin ve hayallerin gerçekleşeceğine delalet eder. Borçlardan kurtulup yolun açılacağına, ailede huzurlu bir dönemin başlayacağına işaret eder. Beyaz araba satın almak bekârlar için evliliğe, evliler için maddi rahatlamaya yorulur. Beyaz araba aldığını görmek, beklenen bir işin hayırla neticeleneceğine ve gönlün ferahlayacağına alamettir.

Rüyada kırmızı araba almak

Rüyada kırmızı araba almak, gönül işlerinin hareketleneceğine delalet eder. Uzun bir ayrılığın ardından rüya sahibinin yakınlarına kavuşacağına işaret eder. Yürütülen işlerde sürekli başarı elde edileceğine ve maddi durumun düzeleceğine yorulur. Bekârlar için yurt dışında çıkacak bir iş fırsatına alamettir.

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Rüyada siyah araba almak

Rüyada siyah araba almak, gereken imkân ve güce kavuşulacağına delalet eder. İş hayatında makam elde edileceğine işaret eder. Borçların kapanıp bollukla karşılaşılacağına yorulur. Siyah araba aldığını görmek, planlanan işlerin çok kısa sürede ortaya konacağına alamettir.

Rüyada mavi araba almak

Rüyada mavi araba almak, işteki verimin artacağına işaret eder. Mavi bir araba satın almak, konulan hedeflere hızla ulaşılacağına delalet eder. Mavi araba aldığını görmek, zararlı kimselerle bağın kesileceğine yorulur.

Rüyada aldığı arabanın niteliğine göre tabiri

Alınan arabanın gösterişli ya da kusurlu oluşu hükmü ayırır. Pahalı ve gösterişli bir araç mevki ile itibara, kusurlu bir araç omuzdaki yükün hafiflemesine çeker. Büyük bir araba almak da rüya sahibinin değerinin artacağına yorulur.

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Rüyada lüks araba almak

Rüyada lüks araba almak, çok üst düzey bir mevkiye terfi edileceğine alamettir. Zenginliğe, şan şerefe ve büyük bir itibara nail olunacağına delalet eder. Aile ve iş çevresinde huzurun tazeleneceğine işaret eder. Lüks bir araba aldığını görmek yüksek bir akademik dereceye ya da mesleki bir terfiye işarettir. Siyah lüks bir araba almak da aynı yönde tabir edilir.

Rüyada Mercedes araba almak, elde edilen imkânın geçici olmayıp kalıcı olacağına delalet eder. Adı bilinen değerli bir aracın satın alınması, girişilen işin temelinin sağlam atılacağına işaret eder.

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Rüyada bozuk araba almak

Rüyada bozuk araba almak, omuzdaki ağır yüklerin hafifleyeceğine işaret eder. Kusurlu ya da hasarlı bir aracın satın alınması, girişilen işten büyük bir kâr elde edileceğine delalet eder.

Rüyada eski araba almak

Rüyada eski araba almak, başarıların çoğalacağına ve imkânların artacağına işaret eder. İş hayatında takdir edilen bir kimse olunacağına delalet eder. Evde huzurun yerine geleceğine, evliler için ikinci bir evlada yorulur. İkinci el araba almak, zorlukların geride kalacağına ve endişe veren meselelerin çözüme kavuşacağına işarettir. Eski bir araba satın almak aile bağlarının güçleneceğine, saygınlık kazanılacağına ve kısa sürede evlilikle çocuk sahibi olunacağına alamettir.

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Rüyada araba hediye almak

Rüyada araba hediye almak, rahat bir dönem yaşanacağına ve çekilen üzüntülerin son bulacağına delalet eder. Cesaret ve güvenin artacağına, hayırlı bir kısmetle yuva kurulacağına işaret eder. Kârlı bir yatırım yapılacağına, iş hayatında en alttan en üste yükselineceğine yorulur. Birine araba almak ise rızka ve ticaret hayatına hazırlanmaya, beklentinin üzerinde kazanç sağlanacağına ve çalışmadan sabit gelir elde edileceğine işarettir.