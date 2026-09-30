Rüyada balık yemek rızka, helal kazanca ve bereketin artmasına delalet eder. Bekar için hayırlı bir evliliğe, hastası olan için şifaya yorulur.

Rüyada balık yemek, balığın yalnız görüldüğü rüyalardan ayrı tabir edilir. Burada tabiri belirleyen şey balığın nerede durduğu değil, sofraya gelen balığın hangi halde yendiğidir. Pişmiş mi çiğ mi olduğu, taze mi tuzlu mu bulunduğu, boyunun büyüklüğü ve balığın hangi kısmının yendiği karşılığı doğrudan değiştirir. Rüyayı görenin bekâr, evli ya da hastası olan biri olması da tabire ayrı bir yön verir.

Rüyada balık yemek

Rüyada balık yemek rızka, helal kazanca ve bereketin artmasına delalet eder. Yenen balık, rüya sahibinin kendi emeğiyle eline geçecek mala, hanesine girecek nimete ve kapanmış kısmetin açılmasına işaret eder. Klasik tabirde balık yemek ayrıca mülk edinmeye yorulur. Kısa zamanda mal sahibi olmaya, konut edinmeye ya da oturulan yerin büyütülmesine delalet eder. Rüyada balık yemek görmek de balık yemekle aynı tabire girer. Rüyada balık tutup yemek ise eline geçen rızkın başkasının verdiği değil rüya sahibinin kendi çabasıyla çıkardığı bir kazanç olacağına işarettir. Bununla birlikte balık yeme rüyası koşulsuz hayır getirmez ve bazı hâllerde hüküm tersine döner.

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Rüyada balık yediğini görmek

Rüyada balık yediğini görmek, balık yemekten ayrı bir hüküm taşımaz. Hükmü belirleyen ölçü yenen miktardır. Rüyada yenen balık ne kadar çoksa eline geçecek karşılık da o ölçüde büyük olur. Doyuncaya kadar yemek gelirin bollaşmasına, bir parça tadıp bırakmak kazancın dar ama kesilmeden sürmesine delalet eder. Miktarın azlığı rüyayı hayır tarafından çıkarmaz, yalnız karşılığını küçültür.

Rüyada balık yemek bekâr, evli ve hastası olan için ne anlama gelir?

Rüyada balık yemek bekâr kimse için hayırlı bir kısmetle evliliğe delalet eder. Evli olan için evlilik hayatında mutluluğa, gelecek günlerin rahat geçmesine ve ailenin geçiminde ferahlığa işarettir. Hastası olan kimse için bu rüya şifaya yorulur. Hastanın ayağa kalkacağına, ev halkının üzerindeki tedirginliğin dağılacağına delalet eder. Borcu ya da sıkıntısı olan kimse için balık yemek darlığın kalkmasına, elin genişlemesine ve kapalı işlerin yürümesine işarettir.

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Rüyada pişmiş balık yemek

Rüyada pişmiş balık yemek hayrın ve bereketin artmasına, girişilen işlerde başarının katlanmasına delalet eder. Bu rüya rızkın ve gelirin belirgin biçimde çoğalacağına, sevilen kimselerle aynı sofraya oturup yüzün gülmesine işarettir. Rüyada pişmiş balık yediğini görmek, amaçların gerçekleşmesi için yapılacak bir yer değişikliğine de yorulur. Rüyada balık pişirip yemek, rızkın rüya sahibinin kendi eliyle hazırlanıp önüne geleceğine delalet eder. Balığın pişirilme biçimi de tabire yön verir. Rüyada ızgara balık yemek zengin bir hayata ve alım gücünün yükselmesine, mangalda balık yemek helal yoldan kazanca ve neşeli günlere işarettir. Rüyada buğulama balık yemek ise geç elde edilecek bir mala ya da güçlükle alınacak mirasa yorulur.

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Rüyada kızarmış balık yemek

Rüyada kızarmış balık yemek kolay yoldan elde edilecek mala ve emek harcamadan önüne gelecek bir kazanca delalet eder. Bu rüya isteklere kavuşmaya ve önemli mevkilere yükselmeye işarettir. Rüyada kızartılmış balık yemek klasik tabirde genç kimse için ilim maksadıyla çıkılacak yolculuğa, yaşı ilerlemiş olan için bir davete icabet etmeye yorulur.

Rüyada pişmiş balık görmek ama yememek

Rüyada pişmiş balık görmek ama yememek, hazır duran hayrın rüya sahibine ulaşmamasına delalet eder. Pişmiş balığı yemek rızkın ele geçmesine işaret ederken, önünde durduğu halde yenmeyen balık kısmetin gecikmesine yorulur. Sofraya gelen nimetten pay alınmaması, işin son adımında elde edilemeyen bir kazanca işarettir.

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Rüyada çiğ balık yemek

Rüyada çiğ balık yemek ticarette başarıya, rakiplerin önüne geçmeye ve hatırı sayılır bir kazanca delalet eder. Kolay elde edilen rızka ve üstlenilen sorumlulukların yerine getirilmesine işarettir. Bu rüya, rüya sahibinin toplum içinde itibarlı bir konuma yükseleceğine de yorulur. Rüyada çiğ balık yediğini görmek ve rüyada pişmemiş balık yemek için de hüküm budur. Balığın içi temizlenmeden yenmişse hüküm döner. Temizlenmemiş balıktan bir parça yemek iftiraya, hileye ve entrikaya delalet eder. Bu halde rüya, insanların ırzı ve namusu hakkında söz söylemeye, yani gıybete yorulur.

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Rüyada canlı balık yemek

Rüyada canlı balık yemek hanede bir çocuğun doğmasına delalet eder. Bu rüya evlat bekleyen kimse için müjdedir. Evlat beklemeyen için hanenin ve soyun genişlemesine yorulur. Balığın canlı olarak yenmesi rızkın doğrudan kaynağından alınmasına, gelen nimetin başka ellerden geçmeden rüya sahibine ulaşmasına işarettir.

Rüyada yenen balığın büyüklüğüne göre tabiri

Balığın boyu, yeme rüyasında hükmü ikiye ayıran ölçülerden biridir. İri balık yemek kazancın büyük olacağına delalet ederken ufak balık yemek gelirin daralmasına yorulur.

Rüyada büyük balık yemek

Rüyada büyük balık yemek menfaate ve hayır görmeye delalet eder. Kazancın artmasına, çevrede saygınlık kazanmaya ve sıkıntılı günlerin geride kalmasına işarettir. Klasik tabirde bu rüya büyük kısmetlerin ve önemli malların habercisi sayılır. Balığın irileşmesi ölçüsünde eline geçecek malın değeri de yükselir. Büyük balığın doyurucu olması, kazancın rüya sahibine yetip artacağına yorulur.

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Rüyada küçük balık yemek

Rüyada küçük balık yemek klasik tabirde gelirin kesilmesine, gam ve kedere delalet eder. Ufak balıkla doyulmaması gibi, eline geçecek karşılık da ihtiyacı görmez. Bu rüya işin yürümemesine, kazanç kapısının daralmasına ve üzüntü verecek bir habere işarettir. Sıkıntı balığın boyundan geldiği için, çok sayıda küçük balık yemek de hükmü değiştirmez.

Rüyada yenen balığın tazeliğine göre tabiri

Balığın tazeliği, bu rüyanın hayır ile şer arasındaki yerini belirler. Rüyada taze balık yemek helal kazancın artmasına ve malın çoğalmasına delalet eder. Pişmiş taze balık yemek, yenen miktarınca gelir elde edilmesine işarettir. Tuzlanmış ya da kokmuş balık yemek ise bunun karşısında durur ve zahmete, kedere yorulur.

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Rüyada tuzlu balık yemek

Rüyada tuzlu balık yemek şiddete, zahmete ve kedere delalet eder. Bu rüya, rüya sahibinin içine düşeceği problemlere, kötü geçecek günlere ve peş peşe gelen dertlere işarettir. Tuzlanmış balık yemek huysuz kimselerle uğraşmaya, zahmeti çok kazancı az bir işe girmeye yorulur. Bayat balık yemek bu hükmün dışına çıkmaz ve az da olsa üzüntü verecek bir gelişmeye delalet eder. Bu rüyada hayır tarafı bulunsa bile kazanç zahmetiyle birlikte gelir.

Rüyada kokmuş balık yemek

Rüyada kokmuş balık yemek kötü günlere, umutsuz bir sevdaya ve hayatın önemli yerlerinde alınacak hatalı kararlara delalet eder. Klasik tabirde taze balık dururken bozulmuş balığı yemek, kötü ahlaklı bir kimseyle evlenmeye yorulur. Balığın ölmüş olarak yenmesi de bozulmuşluk hükmüne girer. Rüyada ölü balık yemek bu yüzden kokmuş balık yemekle birlikte tabir edilir. Rüyada pis balık yemek ise haksız kazanca, haram mala ve kötü yola sapmaya delalet eder.

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Rüyada hamsi yemek

Rüyada hamsi yemek müjdeli haberlere ve beklenen amaçlara ulaşmaya delalet eder. Sağlık tarafındaki sıkıntıların çözülmesine ve maddi darlığın kalkmasına işarettir. Rüyada hamsi balık yemek aynı müjdeyi taşır. Rüyada pişmiş hamsi yemek ise beklenen hayrın gecikmeden eline geçeceğine, sevindirici haberin yakın olduğuna yorulur.

Rüyada balık ekmek yemek

Rüyada balık ekmek yemek kısa zamanda alınacak sevinçli bir habere, kazancın artmasına ve zenginliğe yorulur. Bu rüya, darlık zamanında yardım edecek birinin çıkacağına ve birikmiş sıkıntıların birer birer çözülmesine delalet eder. Aynı hüküm rüyada ekmek arası balık yemek için de verilir. Ekmekle birlikte yenen balık, rızkın hem bol hem de kolay ulaşılır olacağına delalet eder.

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Rüyada balığın yenen kısmına göre tabiri

Balık yeme rüyasında hüküm, balığın hangi kısmının yendiğine göre de ayrılır. Etin, başın ve kılçığın yenmesi birbirinden ayrı tabir edilir.

Rüyada balık eti yemek

Rüyada balık eti yemek sıkıntıların çözülmesine, kapanmış işlerin açılmasına ve çevrenin genişlemesine delalet eder. Balığın eti, ömrün uzun olmasına, maddi ve manevi rahatlığa yorulur. Kılçıksız biçimde yalnız etin yenmesi, eline geçecek kazancın pürüzsüz olacağına ve işin engelsiz yürüyeceğine işarettir.

Rüyada kılçıklı balık yemek

Rüyada kılçıklı balık yemek, eline geçen kazancın içinde kusurlu ve ayıplı bir tarafın bulunacağına işarettir. Rüya sahibinin malı zahmetsiz olmaz ve iş görürken dikkat isteyen bir taraf çıkar. Yenen balıkta kılçığın takılıp yutulması ise hükmü olumluya çevirir. Kılçığın yutulması üzüntünün sona ermesine, korku ve kuruntuların dağılmasına, gelirin artmasına ve rahat bir döneme delalet eder.

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Rüyada balık başı yemek

Rüyada balık başı yemek eldeki paranın artmasına ve nakit bir gelirin ele geçmesine yorulur. Balığın başının yenmesi, kazancın uzun vadeye bağlanmadan kısa sürede alınacağına işarettir. Gelen bu kazanç bekleyen ödemelerin görülmesine ve para sıkıntısının kalkmasına delalet eder.

Rüyada başkasının balık yediğini görmek

Rüyada başkasının balık yediğini görmek, hanede sağlığın ve huzurun yerinde olacağına delalet eder. Bu rüya rızık ve kazanç kapılarının kapanmayacağına, şansın açılmasına ve maddi sıkıntıların kalkmasına işarettir. Rüyada balık yiyen birini görmek, ev halkının rızkının bollaşmasına ve yakında duyulacak hayırlı bir düğün haberine delalet eder. Rüyada balık pişirmek ve yedirmek, rüya sahibinin elindeki nimetin çoğalıp çevresindekilere de yetmesine yorulur. Rüyada kedinin balık yediğini görmek ise hanedeki rızkın eksilmeden süreceğine işarettir.