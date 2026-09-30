Rüyada bıçaklanmak korkulan şeyin başa gelmesine ve yakın çevreden gelecek zarara delalet eder, yaradan kan aktığını görmek ise malın artmasına ve sıkıntının sona ermesine yorulur.

Rüyada bıçaklanmak, uyarı ile hayrı bir arada taşıyan rüyalardandır. Bıçağın vurulduğu yer, yaradan kan gelip gelmediği ve bıçağı saplayanın tanıdık mı yabancı mı olduğu bir araya geldiğinde rüya uyarı tarafına ya da hayır tarafına düşer. Uyarı tarafında yakın durulan bir kimseden gelecek zarar, hayır tarafında ise malın artması, rızkın çoğalması ve darlığın bitmesi vardır. Aynı rüya kimi hâlde tedbir haberi, kimi hâlde bolluk müjdesi sayılır.

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Rüyada bıçaklanmak

Rüyada bıçaklanmak, kişinin uzun süredir korktuğu şeyin başa geleceğine delalet eder. Bir müddet sıkıntı çekileceğine, derde çare ararken zorlanılacağına ve işlerin bir süre ağır yürüyeceğine işarettir. Gelmekte olan zararı önceden haber verdiği için tedbir rüyalarından sayılır.

Hükmün ağırlığı rüya sahibinin yakın çevresine düşer. Çevresinde sözüne güvenilmeyecek kimselerin bulunduğuna, güvendiği bir kimsenin arkadan vuracağına ve zararın uzaktan değil yakından geleceğine yorulur. Bıçağın vurulduğu yer bu zararın hangi taraftan geleceğini gösterir.

Rüyada bıçaklandığını görmek

Rüyada bıçaklandığını görmek, rüya sahibinin tehlikeli ve sözüne güvenilmez kimselerle çevrildiğine delalet eder. Yaklaşmakta olan bir tehlikeye, üzerine gelmekte olan bir meseleye ve bir müddet tedbirli durulması gerektiğine işarettir. Bu rüya, zararın nereden geleceğini önceden haber verir. Bıçaklanma rüyasının uyarı yönü en açık biçimde bu hâlde görünür.

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Bıçağın saplanıp kanlı bir yara açtığını görmek ise hükmü hayra çevirir. Malın artmasına, başlanan iyiliklerin tamamlanmasına ve yarım bırakılmış işlerin sonuna gelinmesine delalet eder. Düğümlenmiş bir meselenin çözüleceğine de yorulur. Yaranın açılması kapalı duran işin açılmasına delalet eder.

Rüyada kendinin bıçaklandığını görmek

Rüyada kendinin bıçaklandığını görmek, çevresindeki güvenilmez kimselerden doğan anlaşmazlığın çözüleceğine delalet eder. Bolluğa erişileceğine, meslek hayatındaki engellerin kalkacağına ve rüya sahibinin sorumluluk sahibi bir yere geleceğine işarettir.

Rüyada birinin bıçaklandığını görmek

Rüyada birinin bıçaklandığını görmek, rüya sahibini etrafındaki tehlikelere karşı uyaran haberci rüyalardandır. Yakınında sinsi ve hain bir kimsenin bulunduğuna, o kimseden uzak durulması gerektiğine işaret eder.

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Yaranın rüya sahibinin kendisinde değil başkasında açılması ise hükmü hafifletir. Zararın doğrudan onun üzerine inmeyeceğine, kimseye haksızlık etmeden bu işin geçip gideceğine ve üzerindeki yükün hafifleyeceğine yorulur. Dertlerin sona ereceğine de işarettir.

Rüyada tanıdık birinin bıçaklandığını görmek

Rüyada tanıdık birinin bıçaklandığını görmek, rüya sahibinin kabiliyetlerini ortaya koyacağına ve kötü niyetli bir kimsenin tuzağının boşa çıkacağına delalet eder. Tanınan bir kimsenin yaralandığını görmek, gelecek yardımın ve desteğin yakın çevreden, aile tarafından geleceğine işarettir. Dileklerin gerçekleşmesine, küskün durulan bir yakınla barışılmasına ve maddi durumun düzelmesine de yorulur.

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Kocasının bıçaklandığını gören kimse için hüküm iş ve geçim tarafındadır. Maddi durumun ve iş hayatının belirgin biçimde düzeleceğine, dost ve akrabalardan destek görüleceğine delalet eder. Rüyada kocanın bıçaklandığını görmek, işini baltalamaya çalışanların yenileceğine de yorulur.

Bıçaklanan kimse rüya sahibinin oğlu ise hüküm emeğin karşılığı üzerinedir. Rüyada oğlunun bıçaklandığını görmek, kabiliyetlerin takdir göreceğine ve hak edilmiş bir başarıya erişileceğine yorulur. Azmin karşılık bulacağına, ailenin gurur duyacağı bir işe imza atılacağına delalet eder.

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Rüyada abimin bıçaklandığını görmek, rüya sahibinin üzerindeki borcun ödeneceğine ve sıkıntılı bir işin hayırla kapanacağına yorulur. Rüya ayrıca üzüntülerin geride kalmasına ve sevdiklerinden saygı görülmesine delalet eder.

Rüyada tanımadığı birinin bıçaklandığını görmek

Bıçaklanan kimsenin hiç tanınmaması, hükmü rüya sahibinin kendi işleri üzerine bağlar. Rüyada tanımadığı birinin bıçaklandığını görmek, mutluluk getirecek yeni kararlar alınacağına ve rakiplere üstünlük sağlanacağına işarettir. Evli olan için evlada, iş sahibi için işin ilerlemesine yorulur.

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Rüyada birinin karnından bıçaklandığını görmek

Rüyada birinin karnından bıçaklandığını görmek, gerçek ve kalıcı dostluklar kurulacağına ve kazançlı bir döneme girileceğine işarettir. Ailedeki eski bir anlaşmazlığın, sözü geçen bir kimsenin araya girmesiyle çözüleceğine ve borçların kapanacağına delalet eder.

Rüyada bıçağın saplandığı yere göre tabiri

Bıçağın saplandığı yer, hayrın ya da sıkıntının hangi taraftan geleceğini gösterir. Karın ve boyun mal, bereket ve aile tarafına yorulur. Kol ile bacak, hükmü çalışma hayatına ve emeğin karşılığına çeker. Göğüs ve kalp iş, eğitim ve hayırlı ameller yönünden hüküm alır. Sırt ise bu eksenlerin dışında kalır ve hükmü dostluk tarafından verilir.

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Rüyada sırtından bıçaklanmak

Rüyada sırtından bıçaklanmak, rüya sahibinin hiç ummadığı bir dostundan ihanet göreceğine delalet eder. Arkasından konuşulduğuna, güvendiği bir kimsenin gizliden aleyhinde çalıştığına ve rüya sahibinin bunu öğrenince üzüleceğine işarettir. Bu hüküm, bıçağı arkadan saplayanın tanıdık ve güvenilen bir kimse olduğu hâlde verilir.

Aynı rüyanın ikinci yönü, arkadan vuranın kim olduğunun görünmediği hâlde çıkar. Bıçağı saplayan tanınmıyorsa hüküm yaranın yerinden verilir ve sırt dostluk tarafının yeri olduğu için tabir de o tarafa döner. Sırtından bıçaklandığını gören kimsenin zor gününde yanında duracak, yükünü hafifletecek kimselerle dostluk kuracağına yorulur. Hayatını kolaylaştıracak yeni bir tanışıklığa da işaret sayılır.

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Rüyada karnından bıçaklanmak

Rüyada karnından bıçaklanmak, rızkın artmasına ve evde bolluk ile bereketin çoğalmasına yorulur. Kısmetin açılmasına, maddi imkânların genişlemesine ve daha rahat günler görüleceğine delalet eder. Eve giren bereketin çoğalacağına, darlık çekilen bir dönemin geride kalacağına işarettir. Az rastlanan bir vecihte ise aynı rüya, sözünü sakınmayan ve kendine güvenen güçlü bir düşmana işaret sayılır.

Rüyada kolundan bıçaklanmak

Rüyada kolundan bıçaklanmak, maddi bir kayba ve iş hayatında çıkacak aksiliklere işarettir. Çalışan kimse için hakkının geç ya da eksik ödenmesine, iş sahibi için ciddi bir zarara delalet eder. Bu zarar kalıcı değildir ve engel aşıldıktan sonra rüya sahibinin daha güçlü bir konuma geleceğine yorulur.

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Rüyada bacağından bıçaklanmak

Rüyada bacağından bıçaklanmak, helal yoldan kazanılacak bir mala delalet eder. Ağır çalışma şartlarına ve hedefe giden yolda karşılaşılacak engellere de işarettir.

Rüyada boynundan bıçaklanmak

Rüyada boynundan bıçaklanmak, dünyalık malın artmasına ve aile hayatında olumlu gelişmeler yaşanacağına delalet eder. Huzura kavuşulacağına, rüya sahibinin toplumda saygın bir yere geleceğine işarettir. Arkasındaki desteğin çoğalacağına ve yüksek bir makama geleceğine de yorulur.

Rüyada göğsünden bıçaklanmak

Göğse gelen yara, iş ve eğitim hayatında inişli çıkışlı bir dönem yaşanacağına işarettir. Bu dönemi aşmak için sabır gerekeceğine delalet eder. Rüyada göğsünden bıçaklanmak, bir haber alınıp yola çıkılacağına da yorulur.

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Rüyada kalpten bıçaklanmak

Kalbe saplanan bıçak, başkalarına dokunacak hayırlı işler yapılacağına ve bu iyiliğin karşılıksız kalmayacağına delalet eder. Rüyada kalpten bıçaklanmak, kötü durumların ve beklenmedik zararların önleneceğine işarettir. İyi kimselerle girişilen işte bereket bulunacağına da yorulur.

Rüyada bıçaklanmada kanın hükmü

Bıçaklanma rüyasında hükmü asıl belirleyen ayrıntı kandır. Yaradan kan aktığını görmek sıkıntının dışarı çıkıp sona ermesine ve olmaz sanılan işlerin olmasına delalet eder, hükmü de mal ile kazanç tarafına çevirir. Kanın hiç görünmediği hâlde hayır ev ve aile tarafında kalır, iş tarafında ise bir süre daha zorluk bulunur.

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Rüyada bıçaklanmak kan görmek

Rüyada bıçaklanmak kan görmek hayra alamettir. Rüya sahibinin başaramayacağını sandığı işleri başaracağına, sıkıntılarının sona ereceğine ve daha huzurlu bir yaşam süreceğine delalet eder. Uzun süren bir darlığın biteceğine, elden çıkmış sanılan bir hakkın geri geleceğine işarettir. Kan ne kadar çok görülürse hükmün hayır yönü o kadar kuvvetli sayılır.

Rüyada bıçaklandığını görmek ama kan akmaması

Rüyada bıçaklandığını görmek ama kan akmaması ve rüyada bıçaklanmak ama kan görmemek aynı tabire girer. İkisi de aile içindeki ilişkilerin düzeleceğine, ev halkıyla aranın tatlanacağına, buna karşılık iş hayatının bir süre daha zorlu geçeceğine işarettir. Yaranın kapalı kalması, korkulan şey başa gelse bile derin bir iz bırakmayacağına delalet eder.

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Rüyada bıçaklanmanın sonucuna göre tabiri

Yaradan kurtulmak sıkıntının sona ermesine delalet ederken, bıçaklanan kimsenin öldüğünü görmek işlerin bozulmasına yorulur.

Rüyada bıçaklanmaktan kurtulmak

Rüyada bıçaklanmaktan kurtulmak, sıkıntıların son bulacağına delalet eder. Bu kurtuluşta aileden veya dostlardan yardım görüleceğine işarettir. Başta az kazanılsa da rüya sahibinin önünün açık olacağına, darlıktan ve yokluktan korunacağına yorulur.

Rüyada bıçaklanan kişinin öldüğünü görmek

Rüyada bıçaklanan kişinin öldüğünü görmek, işlerin bozulmasına ve maddi bir çöküşe işaret sayılır. Uzun sürecek bir sıkıntıya delalet eder.

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Rüyada bıçaklayan kişiye göre tabiri

Tanıdık biri tarafından bıçaklandığını görmek, zararın uzaktan değil yakın çevreden geleceğine işaret eder. Güvenilen bir kimsenin gizliden aleyhte çalıştığına, dostluk sanılan bir yakınlığın içinde zarar bulunduğuna delalet eder. Bıçağı tanımadığı bir kimse sallamışsa hüküm faile değil, yaranın yerine ve kanın hâline bağlanır.

Rüyada akrabası tarafından bıçaklanmak

Rüyada akrabası tarafından bıçaklanmak, görünüşün aksine hayra yorulur. Rüya sahibinin zor gününde ailesinden yardım göreceğine ve sıkıntısının yakınları eliyle çözüleceğine delalet eder. Aradaki dargınlığın kalkacağına da işarettir.