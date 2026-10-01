Rüyada çikolata yemek, görülen ayrıntılara göre farklı şekillerde yorumlanır. Çikolatanın bitter, sütlü, beyaz veya fındıklı olması; bozuk ya da erimiş görülmesi rüyanın tabirini değiştirir. Çikolatanın alınması, verilmesi, ikram edilmesi veya dağıtılması da farklı anlamlara gelir. Rüyayı gören kişinin bekar, hamile ya da çalışan olması ve çikolatanın düğünde, hastanede veya başka bir yerde yenmesi de rüya tabirinde dikkate alınır.

Rüyada çikolata yemek

Rüyada çikolata yemek ferah ve sevince delalet eder. Rüya sahibinin gönlünün açılacağına ve yüzünün güleceği bir döneme gireceğine işarettir. Uzun süredir beklediği neşeyi bulacağına yorulur.

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Aynı rüya şifaya yorulur. Rüya sahibinin bozulan sağlığının düzeleceğine ve ömrünün uzayacağına delalet eder.

Rüyada çikolata yemek insanların güvenini kazanmaya da işaret eder. Rüya sahibi çevresinde sözüne itibar edilen bir kimse olur ve yeni dostluklar kurar. Kendisiyle yakınları arasına girmiş soğukluk kalkar.

Bu rüya alın teriyle kazanılan mala delalet eder. Rüya sahibinin emeğinin boşa gitmeyeceğine ve eline geçen malın artacağına yorulur.

Rüyada çikolata yemek sıkıntı ve musibetlerin sona ermesine yorulur. İşlerin yoluna gireceğine, yeni iş kapılarının açılacağına ve rüya sahibinin belalara denk gelmeyeceğine işarettir. Rakiplerini birer birer alt edeceğine de delalet eder.

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Rüyada çikolata yediğini görmek

Rüyada çikolata yediğini görmek mal ve nimete kavuşmaya delalet eder. Rüya sahibine sevindirici bir haber ulaşacağına ve eline geçen nimetin hayrını göreceğine işarettir. Rüyada çikolata görmek ve yemek zenginliğe yorulur. Rüya sahibinin geçim yükü hafifler.

Rüyada çikolata görmek ama yememek

Rüyada çikolata görmek ama yememek uzun bir bekleyişten sonra rahata kavuşmaya ve önüne çıkan fırsatları doğru değerlendirmeye delalet eder. Aynı rüya işlenen günahların farkına varıp tövbe etmeye ve kalan ömrü sevap işlemeye adamaya yorulur. Tabakta çikolata görüp yememek bir oyuna gelmemeye ve kurulan tuzaktan kurtulmaya işarettir.

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Rüyada çok çikolata yemek

Rüyada çok çikolata yemek harcamalarda ölçünün kaçtığına işaret eder. Rüya sahibinin elindeki parayı gereğinden fazla harcadığına ve bu gidişi düzeltmesi gerektiğine yorulur. Bir parça çikolata yemek ise ağız tadının eksilmeyeceğine ve can sıkıntısının geçip sevilen bir kimse olmaya delalet eder.

Rüyada çikolatalı yiyecek ve içecekler tüketmek

Çikolatanın karıştığı yiyecekler ve içecekler tabirde hayır tarafında durur. Çikolatalı pasta, ekmek, tatlı, gofret, şeker ve dondurma yemek sıkıntının geçip sevincin gelmesine delalet eder. Çikolatanın hangi yiyecekle görüldüğü hayrın nereden geleceğini gösterir.

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Rüyada çikolatalı pasta yemek

Rüyada çikolatalı pasta yemek maddi sıkıntıların sona ereceği gelişmelere delalet eder. Anlaşmazlıkların çözülüp huzurlu bir hayata kavuşmaya, aşk ve iş hayatında başarıya işarettir. Bol çikolatalı pasta yemek işlerin çabucak yoluna gireceğine ve zorluğun ardından gelecek kazanca yorulur. Eşler arasındaki dargınlık da sona erer. Beyaz çikolatalı pasta yemek tövbe edip daha düzgün bir hayat sürmeye delalet eder.

Rüyada çikolatalı ekmek yemek

Rüyasında çikolatalı ekmek yiyen kimsenin arzuları gerçekleşir. Rüyada çikolatalı ekmek yemek kederli günlerin bitip yerini mutluluğa bırakacağına, ağız tadının yerinde olacağına ve hane halkından birinin evliliğe adım atacağına delalet eder. Ekmek arası çikolata yemek sıkıntılı bir hayatın ardından gelecek hayırlı bir yaşayışa işarettir. Çikolatalı ekmek almak kısa sürede ses getirecek işlere ve maddi manevi rahata delalet eder. Çikolatalı ekmek vermek ise verilen şeyin cinsine göre ayrı tabir edilir. Ekmeğini başkasına veren kimse için rüya zorlukların artmasına ve işlerin kapanmasına yorulur.

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Rüyada çikolatalı tatlı yemek

Rüyada çikolatalı tatlı yemek işlerde dikkatli olmak gerektiğine delalet eder. Kazanç bu dikkatin karşılığında gelir ve rüya sahibi sevinçli bir hayat sürer. Aynı rüya sağlam bir konuma ulaşmaya, hane halkına gelecek berekete ve çevredeki olumsuz kimselerin uzaklaşmasına yorulur.

Rüyada çikolatalı gofret yemek

Rüyasında çikolatalı gofret yiyen kimse eğitim hayatıyla ilgili bir karar verir. Rüyada çikolatalı gofret yemek sabrın ardından gelecek huzura ve gidenin geri dönmesine delalet eder. Hayallerin gerçeğe dönüşmesine de işarettir.

Rüyada çikolatalı şeker yemek

Rüyada çikolatalı şeker yemek hayırlı bir kazanca delalet eder. Beklenmedik bir maddi gelirin geleceğine, çözülmeyen meselelerin kapanacağına ve düşmanların yenilgiye uğrayacağına yorulur. Rüya sahibinin yeni iş bağlantıları kuracağına da işarettir.

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Rüyada çikolatalı dondurma yemek

Mal ve mülk sahibi olmak rüyada çikolatalı dondurma yemekle müjdelenir. Rüya sahibi bu varlığa erişirken alçakgönüllülüğünü korur. İşine yeni çeşitler ekleneceğine, dertlerin son bulacağına ve emeğinin takdir göreceğine yorulur.

Rüyada sıcak çikolata içmek

Rüyada sıcak çikolata içmek sevgi dolu, mutlu ve huzurlu bir döneme girmeye delalet eder.

Çikolata türüne göre rüya tabirleri

Bitter çikolata yeni bir başlangıca, fındıklı çikolata sağlık ile kısmete, Antep fıstıklı çikolata yeni bir işe, sütlü ve beyaz çikolata ise kazanca ve gönül almaya çeker.

Rüyada bitter çikolata yemek

Rüyasında bitter çikolata yiyen kimse yeni bir dönemin başındadır. Acı çikolata yemek de aynı tabire girer. Rüyada bitter çikolata yemek hayallerin peşinden yılmadan gitmeye, işinde tanınan bir uzman hâline gelmeye ve yüklü bir kazanç elde etmeye yorulur. Zorlukla baş edip olgunlaşmanın işareti sayılır.

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Rüyada fındıklı çikolata yemek

Rüyada fındıklı çikolata yemek şifa bulmaya ve sağlıklı bir ömür sürmeye delalet eder. Rüya sahibinin arzularına kavuşacağına, mal ve kâr elde edeceğine yorulur. Hayırlı bir kısmete ve mutlu bir evliliğe işarettir.

Rüyada Antep fıstıklı çikolata yemek

Rüyasında Antep fıstıklı çikolata yiyen kimse yeni bir işe girmek için kısa bir hazırlık yapar. Rüyada Antep fıstıklı çikolata yemek girilen işten mutluluk duymaya ve insanlar arasında saygın bir yer edinmeye delalet eder. Uzun süredir özlenen bir kimseyle kavuşmaya da işarettir.

Rüyada sütlü ve beyaz çikolata yemek

Rüyada sütlü çikolata yemek iş hayatı için hayırlıdır. Getirisi yüksek adımlara ve büyük kazanca delalet eder. Zor işlerin kolayca çözüleceğine ve evlilik müjdesine yorulur.

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Rüyada beyaz çikolata yemek kırgınlıkların ve küskünlüklerin giderilmesine delalet eder. Evde yaşanan geçimsizliğin son bulacağına, uğranılan haksızlığın düzeltileceğine ve hayırlı amellere işarettir. Tatlı sözle gönül alınacağına yorulur.

Rüyada çikolata almak ve vermek

Çikolatanın el değiştirdiği rüyalar hayra yorulur. Alan tarafta olmak kazanca ve nimete, veren tarafta olmak insanlarla kurulan bağın güçlenmesine delalet eder.

Rüyada çikolata almak

Rüyada çikolata almak hayırlı bir nimete ya da güzel bir habere delalet eder. Çikolata hediye almak beklenmedik bir nimete işarettir. Rüyada çikolata satın almak ve çikolata aldığını görmek de aynı yönde tabir edilir. Ele geçen kazanç rüya sahibinin önündeki zorlukları bitirir ve daha iyi bir işe girme yolunu açar.

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Rüyada birinin çikolata vermesi müjdeli bir haber almaya delalet eder. Rüya sahibinin yakın zamanda maddi sorunlardan kurtulacağına yorulur. Birinin rüya sahibine çikolata vermesi de aynı tabire girer.

Rüyada çikolata vermek

Rüyada çikolata vermek, veren kimsenin insanlar nezdinde güven kazanmasına delalet eder. Rüya sahibinin değer verdiği bir aile dostunun tavsiyesiyle bir yola çıkacağına yorulur. Çikolata hediye etmek kısa sürede haber almaya ve zorlukların sona ermesine işarettir.

Çocuğa çikolata veren kimse için rüya başarılı çalışmalara ve yeni kapıların açılmasına yorulur. Rüyada çocuğa çikolata vermek kızgınlıkların sona ereceğine de işarettir. Erkek çocuğa çikolata vermek geçmişin kötü izlerinin silineceğine ve hanedeki bolluğa yorulur.

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Rüyada çikolata ikram etmek

Aile içindeki sıkıntıların aşılmasına rüyada çikolata ikram etmek delalet eder. Rüya sahibinin geniş ve rahat günler göreceğine yorulur. Misafire çikolata ikram etmek toplumsal huzura işarettir.

Rüyada çikolata dağıtmak

Rüyada çikolata dağıtmak hayır işlerine yatkın bir kimse olmaya delalet eder. Rüya sahibinin eline geçen nimeti yalnız kendisi için tutmadığına ve çevresini de gözettiğine yorulur.

Rüyada bozuk, bayat ve erimiş çikolata görmek

Rüyada bozuk çikolata görmek sağlık sorunlarına ve manevi zorluklara delalet eder.

Rüyada bayat çikolata görmek ise bu hükmün dışında kalır ve başarılı bir iş hayatına kavuşmaya delalet eder.

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Rüyada erimiş çikolata başkasına ikram edilmiş hâlde görülmüşse iyilik yapıp insanları sevindirmeye ve önüne konan nimetin sadakasını vermeye delalet eder. Erimiş çikolata elde kalmış ve yenmemişse hayal kırıklığına, hane halkının üzüleceği bir duruma yorulur.

Çikolata yiyen kişiye göre rüya tabirleri

Bekar bir kimsenin rüyada çikolata yediğini görmesi gönlüne göre bir eşe kavuşmaya delalet eder. Çikolatalı ekmek yiyen bekâr kimse için rüya evliliği düşünmeye başlamaya yorulur.

Hamile kadının rüyada çikolata yemesi sağlıklı bir gebeliğe ve talihin yaver gitmesine delalet eder.

Çalışan bir kimsenin aynı rüyayı görmesi yüksek kazanca işarettir.

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Eşiyle birlikte çikolata yemek kederlerin gitmesine ve ibadetlerin düzgün yerine getirilmesine delalet eder. Sevgilisiyle çikolata yiyen kimse için rüya murada ermeye ve mutluluğa yorulur.

Çikolatanın yendiği yere göre rüya tabirleri

Rüyada düğünde çikolata yemek maddi sorunların çözülmesine delalet eder. Hastanede çikolata yemek huzurun artmasına ve servetin çoğalmasına yorulur. Gizlice çikolata yemek aranan mutlu hayata kavuşmaya işarettir.