Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Rüya Tabirleri Rüyada define bulmak ne anlama gelir?

        Rüyada define bulmak ne anlama gelir?

        Rüyada define bulmak, bolluk, bereket ve maddi kazançla ilişkilendirilir. Definenin evde ya da toprağın altında bulunması, altın içermesi, başkalarıyla paylaşılması veya satılması rüyanın yorumunu değiştirebilir. Bu rüya, maddi sıkıntılardan kurtulmak ve yakın çevreden destek görmek şeklinde de tabir edilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 15:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Rüyada define bulmak ne anlama gelir?

        Rüyada define bulmak, rüyanın ayrıntılarına göre farklı anlamlar taşıyabilir. Definenin nerede bulunduğu, altın içerip içermediği ve rüya sahibinin bulduğu defineyle ne yaptığı, yorumun değişmesinde etkili olur. Evde ya da toprağın altında define bulmak, bulunan defineyi paylaşmak veya satmak farklı şekillerde yorumlanır. Peki, rüyada define bulmak, altın define görmek veya bulunan hazineyi başkalarıyla paylaşmak ne anlama gelir?

        Rüyada define bulmak

        Rüyada define bulmak hayırlı bir rüyadır ve bolluğa, berekete ve zenginliğe delalet eder. Rüya sahibinin maddi sıkıntılarının sona ereceğine, helal rızka kavuşacağına, mal ve mülk edineceğine işaret eder. Borç yüzü görmeden, yoksulluk çekmeden rahat bir hayat süreceğine yorulur.

        REKLAM

        Bu bereket çoğu zaman yakın bir kimse aracılığıyla gelir. Rüya, rüya sahibine para yardımı yapacak ya da ona destek olacak varlıklı bir kişiye alamettir. Akrabalardan gelecek desteğe de yorulur. Dertlere derman bulunacağına, uzun süredir çözülemeyen sorunların sona ereceğine işarettir.

        Rüyada define bulduğunu görmek de hayra yorulur ve bolluğun, bereketin yakın bir kimseden gelecek maddi destekle rüya sahibine ulaşacağına delalet eder.

        Evli olup henüz çocuğu olmayan kimse için define bulmak evlat müjdesidir. Bekâr için ise yakında gerçekleşecek bir evliliğe işaret eder.

        Define bulmak için bir yere gitmek cimriliğe yorulur. Aynı rüyayı gören kadın için ise erkek evlat müjdesidir. Denizde define bulmak uzun ve sağlıklı bir ömre delalet eder. Bu rüya ayrıca rüya sahibinin çevresinin yardımsever olacağına ve ortak işlerinin başarıyla sonuçlanacağına da yorulur. Define bulmak, rüya sahibinin kazalardan ve belalardan korunacağına da alamettir.

        REKLAM

        Rüyada evde define bulmak

        Rüyada evin içinde define bulmak, genel tabirden ayrılır ve rüya sahibinin hedeflerini engellemek için plan kuran düşmanlara işaret eder. Rüya sahibinin çevresinde, işlerine engel olmaya çalışan kimseler bulunduğuna alamettir.

        Evin bahçesinden define çıkarmak ise başka bir yöne gider. Bu rüya hanede huzura, rüya sahibinin sıkıntılarından kurtulmasına ve ferahlığa kavuşmasına yorulur.

        Rüyada define bulup satmak

        Rüyada define bulup satmak olumsuz yorulur. Rüya sahibinin elindeki malın elden çıkacağına ve bu yüzden ileride pişmanlık duyacağına işaret eder.

        Rüyada define altın bulmak

        Rüyada define altın bulmak güzel haberlere ve uzun süredir beklenen bir şeyin nihayet gelmesine yorulur. Uzun zamandır görülmeyen bir dostun ya da akrabanın yakında çıkıp geleceğine, eve değerli bir misafirin konuk olacağına işaret eder. Rüya aynı zamanda iş hayatında önemli fırsatlara, kısmetin açılmasına ve kazancın artmasına delalet eder.

        REKLAM

        Rüyada altın define bulmak da iyi habere, uzaktaki bir yakına kavuşmaya yorulur. Ticaretle uğraşan kimse için beklentilerin karşılanacağına alamettir.

        Define ararken altın bulmak bekâr kadın için hayırlı bir eşe işaret eder. Erkek için ise yeni işlere atılmaya ve kazancının artmasına yorulur.

        Rüyada define bulmak ve paylaşmak

        Rüyada define bulmak ve paylaşmak kârlı bir iş ortaklığına girileceğine işaret eder. Birlikte yürütülen işlerde başarının geleceğine ve kazancın ortaklar arasında bölüşüleceğine delalet eder. Rüya, sahibinin maddi sıkıntıdan kurtulacağına da yorulur. Evli kimse için eşiyle uyumun artmasına, çevresiyle yaşadığı anlaşmazlıkların yakın zamanda sona ermesine alamettir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Polis ekipleri tarafından kurtarılan Murat Boz'un açıklamaları

        İstanbul'da polis ekipleri, şiddetli yağış nedeniyle bulundukları yerde mahsur kalan çok sayıda vatandaşı kurtardı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, yaşanan sağanak sonrası olumsuzluk yaşanan noktalara inerek ça...
        #rüya yorumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        Köprü yıkıldı! Evde mahsur kaldılar... 2'si çocuk 8 kişiydi...
        Köprü yıkıldı! Evde mahsur kaldılar... 2'si çocuk 8 kişiydi...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Gültekin'e veda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Gültekin'e veda
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        Alpay'a veda
        Alpay'a veda
        CHP'de 48 isim ihraç edildi
        CHP'de 48 isim ihraç edildi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        G.Saray'da Leroy Sane endişesi!
        G.Saray'da Leroy Sane endişesi!
        Sahte kimlikle ameliyat masasında yakalandı
        Sahte kimlikle ameliyat masasında yakalandı
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'