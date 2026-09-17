Rüyada deprem olduğunu görmek, rüya sahibinin o sarsıntının neresinde durduğuna göre ayrı ayrı tabir edilir. Kimi rüyada deprem uzaktan seyredilir ve rüya sahibine dokunmaz, kimi rüyada sarsıntı doğrudan onun bastığı zeminde olur. Enkazın altında kalan ile oradan kendi gayretiyle çıkan, evinden kaçabilen ile hazırlıksız yakalanan aynı hükümle karşılanmaz. Depremin şiddeti, süresi ve görüldüğü yer de rüya sahibinin bu konumunun üzerine binen ölçülerdir.

Rüyada deprem olduğunu görmek

Rüyada deprem olduğunu görmek, gelenekte rüya sahibinin bulunduğu yerde çıkacak fitneye, halkı sarsacak bir hadiseye ve söz sahibi kimseler eliyle o bölge halkına dokunacak bir sıkıntıya delalet eder. Üzüntüye, kedere, zarara ve işlerin bozulmasına da yorulur. Sarsıntı ne kadar şiddetli ve uzun sürerse tabirin ağırlığı da o kadar artar.

Bunun karşısında yaygın bir ikinci hat vardır. Deprem, rüya sahibinin hayatında köklü bir değişimin başlayacağına, bulunduğu yerde iş ve geçimde canlılık meydana geleceğine, kişinin korkularından sıyrılıp iyi atılımlar yapacağına da işaret sayılır. Rüyada deprem görmek bu yüzden kimi tabircilerce hayra, kimilerince şerre yorulmuştur. Hangi hattın geçerli olduğunu depremin şiddeti ve sarsıntının ardından görülen manzara belirler.

Rüyada deprem olması, yakın zamanda değişikliklerin, sıkıntıların ve fitnenin ortaya çıkacağını haber verir. Depremin şiddeti büyükse kıtlığa ve hastalığa da tabir edilir. Görülen yerde yerleşik düzenin bozulup yeniden kurulacağına, rüya sahibinin alıştığı hâlin değişeceğine delalet eder. Rüyada deprem olduğunu görmek, deprem olmuş görmek, deprem olurken onu seyretmek ve depremin olmasını görmek aynı tabire girer. Rüya sahibinin depremi hangi cümleyle anlattığı hükmü değiştirmez, sarsıntının büyüklüğü ve neyle bittiği değiştirir.

Dinî tabir hattında deprem, o beldede çıkacak fitneye, halkın sınanmasına ve insanların gafletten uyanıp hâllerini gözden geçirmesi gereken bir döneme yorulur. Tövbeye yönelmenin ve hazırlıklı olmanın vaktine işaret sayılır. Sarsıntıdan zarar görmeden çıkmak ise korunma alametidir.

Rüyada deprem ve yangın görmek

Rüyada deprem ve yangın görmek, sıkıntıların düzeleceğine, kazançlı ve hayırlı işlere girişileceğine, iş ya da mekân değişikliğine delalet eder. Kaza ve belalardan korunmaya, mal ve mülkte birikim yapılmasına, dileklerin gerçekleşip sorunların birer birer çözülmesine de yorulur. Bir hatta ise önce zorlukla ve tehlikeyle karşılaşılacağına, rahatlığın bu zorluğun ardından geleceğine tabir edilir.

Rüyada deprem olduğunu görmek ve ağlamak

Rüyada deprem olduğunu görmek ve ağlamak ferahlığa yorulur. Rüya sahibinin önüne büyük fırsatlar çıkacağına, umulmadık bir yardımla borçlarından kurtulacağına ve işlerinin gün geçtikçe artacağına delalet eder. Kazancın ve ticaretin genişlemesine, sağlıkla ilgili bir meselenin çözüme kavuşmasına da işaret eder.

Rüyada deprem olduğunu görmek ve sallanmak

Rüyada deprem olduğunu görmek ve sallanmak, üzüntüye, kedere, zarara ve işlerde bozulmaya delalet eder. Aynı zamanda rüya sahibinin hayatını sarsacak büyük bir değişikliğin yakında meydana geleceğine işarettir. Sallantı ne kadar sert olursa değişimin de o ölçüde ani olacağına yorulur.

Rüyada depremde sallanmak, kişinin ayakta durmakta zorlandığı, elindeki düzenin yerinde kalmadığı bir döneme tabir edilir. Burada hükmü belirleyen, sarsıntının neyle bittiğidir. Sallantı geçip de ortada bir yıkım kalmadıysa sıkıntının geçici olduğuna ve kısa sürede eski düzene dönüleceğine işaret eder. Rüyada deprem sallantısı görmek ve deprem olup sallandığını görmek de aynı hükme tabidir.

Rüyada deprem olduğunu evin sallandığını görmek

Rüyada deprem olduğunu evin sallandığını görmek, depremin şiddetine bağlı olarak bölge halkına söz sahibi bir kimse eliyle gelecek sıkıntıya ve belaya işarettir. Evin sallanması yıkılmasından ayrı tabir edilir. Hüküm hane halkının dağılmasına değil, aile içinde bir süre sürecek huzursuzluğa ve düzenin yeniden kurulmasına yorulur.

Rüyada deprem sarsıntısı hissetmek

Rüyada deprem sarsıntısı hissetmek, rüya sahibinin hayatını sarsacak olayların yakında gerçekleşeceğini haber verir. Sarsıntının uzun sürmesi bu dalgalanmanın da uzayacağına, kısa sürüp kesilmesi geçici bir hareketlilikten ibaret kalacağına delalet eder. Rüyada deprem sarsıntısı yaşamak ve sarsıntıyı görmek de aynı biçimde yorumlanır.

Rüyada depremde yıkılanlara göre tabiri

Rüyada deprem ve yıkım görmek, o yer halkına dokunacak bir felakete, işlerin bozulmasına ve kurulu düzenin dağılmasına delalet eder. Yıkılan ne kadar büyükse zararın da o ölçüde geniş bir kesime uzanacağına yorulur, yıkıntının ardından yeniden inşa görülürse hüküm toparlanma yönüne döner. Rüya sahibinin kendi evi, çevredeki evler, büyük binalar ve minare bu genel hükmün içinde ayrı ayrı tabir edilir. Hasarın derecesi de hükme girer, yıkılmakla yan yatmak aynı tabirle karşılanmaz.

Rüyada depremde evinin yıkıldığını görmek

Rüyada depremde evinin yıkıldığını görmek, evdeki düzenin değişeceğine ve yerine yeni bir düzen kurulacağına işarettir. Rüya sahibinin hayatında bir dönemin kapanıp yerine başka bir dönemin açılacağına yorulur.

İkinci bir hatta bu rüya, başlanan bir işin tamamlanamayacağına ve emek verilen bir meselenin yarıda kalacağına delalet eder. Üçüncü ve daha dar bir hatta ise dünya malının çoğalacağına, beklenen kısmete yakın zamanda ulaşılacağına yorulur.

Rüyada depremde yıkılmış ev görmek, deprem olup evin yıkıldığını görmek ve depremden evin yıkılması aynı hükme tabidir. Yıkılan evin yerine yenisinin yapıldığı görülürse tabir yenilenme yönünde ağırlık kazanır.

Rüyada depremde binaların yıkıldığını görmek

Rüyada depremde binaların yıkıldığını görmek, devlet büyüğünden gelecek bir felakete delalet eder. Aynı zamanda iflasa, mali kayba ve o bölgede yaşanacak geçim darlığına işaret sayılır. Yıkılan bina ne kadar büyükse zararın da o ölçüde geniş bir kesime dokunacağına, tek bir haneyi değil bütün bir çevreyi ilgilendireceğine yorulur.

Rüyada deprem olduğunu evlerin yıkıldığını görmek

Rüyada deprem olduğunu evlerin yıkıldığını görmek, o yer halkına zorluk verecek bir felakete, işlerin bozulmasına ve ani değişimlere delalet eder. Yıkıntının ardından yeniden inşa görülürse toparlanmaya yorulur. Rüyada depremden yıkılmış evler görmek de bu tabirin içindedir.

Rüyada depremde evin yan yatması

Rüyada depremde evin yan yatması, evdeki düzenin değişeceğine ve her şeyin yenileneceğine delalet eder. Rüya sahibinin iş hayatındaki saygın yerinin güçleneceğine, gelirinin artacağına, aile bireylerinin birbirine destek olup küskünlerin barışacağına ve zorlukların birden sona ereceğine yorulur. Bir hatta ise düzenin bozulacağına ve birlikte iş yapılan kimseden ihanet görüleceğine tabir edilir.

Rüyada depremde minarenin yıkıldığını görmek

Rüyada depremde minarenin yıkıldığını görmek, rüya sahibinin sarsıcı bir haber alacağına ve bir süre dengesinin bozulacağına delalet eder. Bir hatta ise zor günlerin bir yakını eliyle hayırlı biçimde kapanacağına ve evine bereket geleceğine yorulur.

Rüyada deprem olduğunu ama yıkılmadığını görmek

Rüyada deprem olduğunu ama yıkılmadığını görmek, deprem rüyalarının en hayırlı sayılan hâlidir. Rüya sahibinin hayatında sarsıntılar ve beklenmedik değişiklikler yaşanacağına, ancak bunların kalıcı bir zarara dönüşmeden atlatılacağına işaret eder. Yer sallanıp korku yaşansa da ayakta duran ne varsa yerinde kaldığı için hüküm zarar tarafına değil selamet tarafına verilir.

Ev ayakta kaldığı için aile düzeninin bozulmayacağına, sıkıntının hane halkını dağıtmayacağına delalet eder. Rüyada deprem olması ama evin yıkılmaması, rüya sahibinin sahip olduklarının yerinde kalacağına ve kayıp verilmeden geçilecek bir döneme girileceğine yorulur. Bu rüya deprem tabirinin sarsıntı tarafını taşır, zarar tarafını taşımaz, korkulan hadisenin rüya sahibine dokunmadan geçeceğine işaret eder.

Rüyada depremde başına gelene göre tabiri

Depremin rüya sahibine ne yaptığı tabirin yönünü belirler. Sarsıntıdan zarar görmeden çıkmak selamete ve karşılaşılacak sıkıntının aşılacağına delalet eder, sarsıntının altında kalmak ise o sıkıntının bir süre rüya sahibinin üzerinde kalacağına yorulur. Kurtulmakla göçük altında kalmak, kaçmakla hazırlıksız yakalanmak bu yüzden birbirinin karşıtıdır. Depremde ölmek ve bir yakınını kaybetmek ise görünüşlerinin aksine hayra yorulan hâllerdir.

Rüyada deprem olduğunu ve kurtulduğunu görmek

Rüyada deprem olduğunu ve kurtulduğunu görmek, rüya sahibinin karşılaşacağı sıkıntı ve zorluklardan kendi çabasıyla kurtulacağına, giriştiği işlerde başarılı olup hak ettiğini alacağına delalet eder. Rüyada depremden kurtulmak, borcu varsa ödeyeceğine ve üzerindeki yükün kalkacağına işaret eder. Kurtuluş bir başkasının yardımıyla değil kendi gayretiyle olduğu için tabir doğrudan rüya sahibinin emeğine bağlanır. Rüyada depremden sağ kurtulmak da aynı anlama gelir.

Rüyada depremde yıkılan evden kurtulmak, aşılması güç görünen bir zorluğun üstesinden kendi gayretiyle gelineceğine ve giriştiği işin ardından kazanç görüleceğine işarettir. Rüyada depremde yıkılan binadan kurtulmak da bu yönde tabir edilir.

Rüyada depreme yakalanmak

Rüyada depreme yakalanmak, rüya sahibinin hazırlıksız yakalanacağı bir hadiseye ve umulmadık bir sıkıntıyla karşılaşacağına delalet eder. Haberi olmadan içine düşülen bir mesele vardır ve tabir hazırlık yapılamadan gelen olaylara dönüktür. Rüyada evde depreme yakalanmak ise bu hadisenin rüya sahibinin kendi hanesinden ya da en yakınlarından çıkacağına işaret eder.

Rüyada depremden kaçmak

Rüyada depremden kaçmak, rüya sahibinin tehlikeli durumlardan uzaklaşıp güvenli bir yere sığınacağına delalet eder. Kaçıp kurtulan kimsenin giriştiği işlerde başarılı olacağına da tabir edilir. Rüyada depremden kaçtığını görmek, zarar dokunmadan uzaklaşılacak bir meseleye işarettir.

Rüyada depremde göçük altında kalmak

Rüyada depremde göçük altında kalmak, rüya sahibini yoran ve altından kalkamayacakmış gibi görünen zorluklara delalet eder. Bir hatta ise aynı rüya hayırlı bir ortaklığa ve zenginliğe yorulur. Göçükten çıktığını görmek bu zorlukların sona ereceğine ve rüya sahibinin rakiplerine üstün geleceğine işarettir.

Rüyada deprem altında kalmak, üzerine yüklenen bir sıkıntıya ve ağır bir hastalığa yorulur. Altından kurtulduğunu görmek ise bu sıkıntının kalkacağına ve rüya sahibinin ferahlayacağına delalet eder.

Rüyada depremde ölmek

Rüyada depremde ölmek, baskın tabirde rüya sahibinin ömrünün uzun olacağına işaret eder. Bu rüyada görülen ölüm eceli değil, uzayan ömrü haber verir. Bir hatta ise zorlu hadiselerin yaşanacağına ve elden çıkacak bir kayba delalet eder.

Rüyada depremde yakınını kaybetmek

Rüyada depremde yakınını kaybetmek, görünüşünün aksine hayra yorulan bir rüyadır. Rüya sahibinin sıkıntılarının kısa sürede çözüleceğine, hastası varsa şifa bulacağına ve hanesinde bereketli bir döneme girileceğine delalet eder. Bir hatta ise aile içinde tartışmalı günler yaşanacağına tabir edilir.

Rüyada depremi fark etmesine göre tabiri

Rüya sahibinin depremi fark edip etmemesi tabirde ayrı bir ölçüdür. Sarsıntıyı fark etmek, hesaba katılmamış bir gelişmenin rüya sahibine önceden haber verildiğine delalet eder, hiç fark etmemek ise kendisini ilgilendiren meseleden habersiz kalacağına yorulur. Depremin olacağını önceden bilmek ve haberini bir başkasından duymak da bu ölçünün içinde ayrı ayrı tabir edilir.

Rüyada deprem olduğunu hissetmek

Rüyada deprem olduğunu hissetmek, rüya sahibinin plan ve projelerinin dışında kalan bazı olayların yaşanacağına işaret eder. Hesaba katılmamış gelişmeler vardır ve bunlar kurulu düzeni bir süre aksatır.

Yaygın ikinci bir hatta ise bu rüya hayırlı sayılır. Kişinin hedefine ulaşacağına, bu yolda dostlarından ve ailesinden destek göreceğine yorulur. Rüyada deprem hissetmek ve rüyada depremi hissetmek de aynı anlama gelir. Hangi hattın öne çıkacağını sarsıntının şiddeti ve rüya sahibinin o sırada duyduğu korku belirler.

Rüyada deprem olacağını görmek

Rüyada deprem olacağını görmek, beklenen bir hadisenin habercisidir. Rüya sahibinin önünde hazırlık isteyen bir dönem olduğuna işaret eder. Depremin beklenmesi bir hatta o bölgede iş ve geçimde canlılık meydana geleceğine de yorulur. Rüyada deprem olacağını duymak ve olacağını bilmek de bu tabire girer.

Rüyada deprem olduğunu duymak

Rüyada deprem olduğunu duymak, güvenilen bir arkadaştan beklenmedik bir davranış görüleceğine ve bu yüzden hayal kırıklığına uğranacağına delalet eder. Can sıkıcı haberlere ve gizli tutulan bir meselenin açığa çıkmasına da yorulur. Depremi kendi gözüyle görmeyip haberini almak, meselenin rüya sahibine uzaktan ulaşacağına işaret eder.

Rüyada deprem olduğunu hissetmemek

Rüyada deprem olduğunu hissetmemek, etrafta olup bitenden rüya sahibinin haberdar olmadığına ve kendisini ilgilendiren bir hadisenin farkına geç varacağına işaret eder. Sarsıntının kendisine dokunmaması ise zarardan uzak kalacağına delalet eder.

Rüyada deprem yaşamak

Rüyada deprem yaşamak, depremi uzaktan görmekten ayrı tabir edilir. Burada rüya sahibi olayın seyircisi değil içindedir. Sarsıntı ona dokunur ve hüküm doğrudan onun hâline bağlanır. Bu rüya, rüya sahibinin iş hayatında ve sosyal hayatında iyi atılımlar yapacağına, para, mal ve mülk yönünden iyi yerlere geleceğine, endişelerinden kurtulduktan sonra saygın bir mevkiye yürüyeceğine tabir edilir.

Rüyada depremi yaşamak, geçimde ve işte canlılığa, rüya sahibinin sıkıntılı bir dönemin ardından geçimini genişletecek bir kısmete ulaşacağına delalet eder. Rüyada deprem anını yaşamak da aynı tabire girer. Sarsıntıyı bizzat yaşamak, değişimin rüya sahibinin başına gelmekle kalmayıp kendi eliyle ve kendi lehine kurulacağına işaret sayılır.

Rüyada deprem şiddetine ve süresine göre tabiri

Deprem rüyasında hüküm sarsıntının ölçüsüne bağlanır. Şiddetli ve uzun süren deprem büyük bir hadiseye, fitneye ve geniş bir kesime dokunacak sıkıntıya delalet eder, hafif ve çabuk kesilen deprem ise küçük çaplı bir tedirginliğe yorulur. Şiddetli, büyük, peş peşe gelen ve hafif deprem bu yüzden ayrı ayrı tabir edilir.

Rüyada şiddetli deprem olduğunu görmek

Rüyada şiddetli deprem olduğunu görmek, konuşulacak ve çok kişiyi ilgilendirecek bir hadisenin yaşanacağına işaret eder. Fitneye, huzursuzluğa ve o yer halkına dokunacak bir sıkıntıya da delalet eder. Rüya sahibinin kendi hayatında da sert bir dönüşüm yaşanacağına, alışılmış işleyişin bir anda değişeceğine yorulur. Rüyada çok şiddetli deprem görmek bu başlığın tabirine girer.

Rüyada büyük deprem görmek

Rüyada büyük deprem görmek, çok kimseyi ilgilendiren büyük bir hadisenin, o beldede çıkacak fitnenin ve halkı sarsacak bir olayın habercisi sayılır. Rüya sahibinin hayatında köklü bir dönüşüm başlayacağına, alışageldiği işleyişin bundan sonra aynı kalmayacağına delalet eder.

Rüyada sürekli deprem olduğunu görmek

Rüyada sürekli deprem olduğunu görmek, sıkıntının bir defaya mahsus olmayıp peş peşe geleceğine ve o beldedeki huzursuzluğun uzun süreceğine delalet eder. Üst üste gelen sarsıntılar, rüya sahibinin bir meseleyi kapatmadan bir başkasıyla karşılaşacağına işaret eder.

Rüyada hafif deprem olduğunu görmek

Rüyada hafif deprem olduğunu görmek, küçük çaplı bir sıkıntıya ve kısa sürede geçecek bir tedirginliğe delalet eder. Sarsıntı hafif olup bir şey yıkılmadıysa rüya hayra yorulur, rüya sahibine dokunacak bir zarar yoktur.

Rüyada depremin görüldüğü yere göre tabiri

Depremin nerede görüldüğü, tabirin kime dokunacağını belirler. Ev, iş yeri, deniz ve başkasının evi ayrı ayrı yorumlanır. Rüyada dışarıda deprem olduğunu görmek ise hükmün rüya sahibinin hanesinden çıkıp çevresine yayıldığına işaret eder.

Rüyada evde deprem olduğunu görmek

Rüyada evde deprem olduğunu görmek, hane içinde bir değişikliğin ve düzenin yeniden kurulacağı bir dönemin yaklaştığına delalet eder. Tabir rüya sahibinin kendi işlerinden çok ailesinin hâline dönüktür. Evdeki anlaşmazlıkların kısa sürede çözüleceğine ve hane halkının yeni bir düzene alışacağına işaret eder. Rüyada evinde deprem olduğunu görmek ve evdeyken deprem olması da aynı yönde tabir edilir.

Rüyada iş yerinde deprem olduğunu görmek

Rüyada iş yerinde deprem olduğunu görmek, iş hayatında bir karışıklığın ortaya çıkacağına ve kazançta dalgalanma yaşanacağına delalet eder. İş yerinin yıkıldığını görmek işin kapanmasına ve zarara yorulur. Kazançtaki dalgalanma, sarsıntı ne kadar sürdüyse o kadar uzun sürer.

Rüyada denizde deprem olduğunu görmek

Rüyada denizde deprem olduğunu görmek, uzaktan gelecek ve rüya sahibinin durduramayacağı bir hadiseye işaret eder. Sudan ve sarsıntıdan sağ çıkmak ise selamete delalet eder.

Rüyada deprem ve tsunami görmek, beklenmedik hadiselerin peş peşe geleceğine ve rüya sahibinin bunlar karşısında umduğundan başka karşılıklar bulacağına delalet eder. Bu hadiselerden zarar görmeden çıkmak zorlukların yakında sona ereceğine işarettir.

Rüyada başkasının evinde deprem olduğunu görmek

Rüyada başkasının evinde deprem olduğunu görmek, sıkıntının rüya sahibine değil, yakınındaki bir kimseye dokunacağına işaret eder. Dert rüya sahibinin hanesine değil komşusunun ya da yakınının hanesine düşer ve kısa sürede geçeceğine delalet eder. Rüyada başka bir yerde deprem olduğunu görmek de uzaktaki bir hadiseye yorulur.

Rüyada deprem olduğunu ama korkmadığını görmek

Rüyada deprem olduğunu ama korkmadığını görmek, rüya sahibinin karşılaşacağı zorluklar karşısında sarsılmayacağına, aklını ve kararını yitirmeden o günleri atlatacağına işaret eder. Korkunun yerini sükûnetin alması tabirde metanet alameti sayılır ve rüya sahibinin işini yürütmeye devam edeceğine yorulur. Bunun karşısında rüyada depremden korkmak, yaklaşan bir hadise karşısında tedirgin olunacağına delalet eder. Korkuya rağmen sarsıntıdan sağ çıkmak selamete yorulur.

Rüyada depremin görüldüğü hâle göre tabiri

Deprem rüyasının hangi hâlde görüldüğü de tabirde hesaba katılır. Sarsıntı ibadet hâlindeyken görülmüşse hüküm korunma ve selamet yönünde verilir, gaflet hâlinde görülmüşse olup bitenden habersiz kalmaya ve geç haberdar olmaya yorulur. Niyet tutularak görülen rüya, namaz kılınırken görülen deprem ve uykunun derininde fark edilmeyen sarsıntı bu ölçünün içinde ayrı ayrı tabir edilir.

Gündüz niyetine rüyada deprem olduğunu görmek

Gündüz niyetine rüyada deprem olduğunu görmek, tutulan işte bir sarsıntı yaşanacağına fakat neticenin hüsranla bitmeyeceğine işaret sayılır. Niyet edilen mesele bir süre askıda kalır ve beklenmedik bir gelişmeyle yön değiştirir. Buna rağmen neticenin rüya sahibinin lehine çıkacağına delalet eder.

Rüyada namaz kılarken deprem olması

Rüyada namaz kılarken deprem olması, rüya sahibinin korunma altında olduğuna, dertlerinden kurtulup üzüntüsünün son bulacağına delalet eder. Sarsıcı bir dönemin yaklaştığına ve buna hazırlıklı olmak gerektiğine de işaret sayılır.

Rüyada uyurken deprem olduğunu görmek

Rüyada uyurken deprem olduğunu görmek, olup bitenden habersiz kalmaya yorulur. Rüya sahibini ilgilendiren bir mesele o sırada kendisine sorulmadan gelişir. Farkına sonradan varacağına ve bu gecikmenin işini bir süre aksatacağına işaret eder.