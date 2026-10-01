Rüyada deve görmek, devenin nasıl görüldüğüne ve rüya sahibinin deveyle ne yaptığına göre farklı şekillerde tabir edilir. Devenin cinsiyeti, rengi, büyüklüğü, yüklü veya yüksüz olması ve nerede görüldüğü rüyanın anlamını değiştirir. Devenin üzerine binmek, onu kesmek, etini yemek, gütmek veya kovalamak da rüyanın yorumunda dikkate alınan ayrıntılar arasında yer alır. İşte rüyada deve görmek tabiri ve anlamı...

Rüyada deve görmek

Rüyada deve görmek yolculuğa, uzun ve zahmetli bir yola ve sabır gerektiren büyük bir işe delalet eder. Rüya sahibinin önünde kısa sürede bitmeyecek, emek isteyen bir iş vardır.

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Deve aynı zamanda kadri yüce, heybetli bir kimseye işarettir. Bulunduğu yerde sözü geçen, ağırlığı olan biri rüya sahibinin yoluna çıkar. Bu rüya kısmete, rızka ve murada ermeye de yorulur.

Hükmü ayıran ilk ölçü devenin halidir. Yüklü ve sakin görülen deve rüya sahibinin geçiminin genişlemesine ve eline geçecek kazanca delalet eder. Kızgın ve saldırgan görülen deve ise meşakkate ve düşman husumetine işaret eder. İkinci ölçü hayvanın cinsiyetidir. Dişi deve ile erkek deve aynı yönde tabir edilmez.

Devenin cinsiyetine göre rüya tabirleri

Devenin cinsiyeti hükmü ikiye ayırır. Dişi deve mal, nimet ve bereket tarafına çeker. Erkek deve ise zahmet yönünde tabir edilir. Deve rüyasının hayra mı yoksa meşakkate mi yorulacağı öncelikle bu ayrımla belirlenir. Ayrım tek tek görülen deve içindir. Develerin çokluğu ve görüldükleri yer hükmü değiştirir.

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Rüyada dişi deve görmek

Rüyada dişi deve görmek bereket, bolluk ve hayırlı bir akıbet işaretidir. Dişi deve bulduğunu ya da ona bindiğini gören kimse asil, kadri yüce bir hanımla evlenir. Bekâr kimse için bu rüya evlilik arzusuna delalet eder. Yavrulu dişi deve görmek ise çocuk sahibi bir kimseyle evlenmeye yorulur.

Dişi deveden süt sağdığını görmek servete, bolluk ve berekete işarettir. Bu rüyayı gören kimseye devlet büyüğü tarafından mal isabet eder. Deve sütü içmek de aynı yönde, rızkın genişlemesine ve malın bollaşmasına delalet eder.

Rüyada erkek deve görmek

Rüyada erkek deve görmek üzüntüye, kedere ve bir süre sabır istenecek bir hâle delalet eder. Rüya sahibinin omzunda taşımak zorunda olduğu bir yük vardır ve bu yük kısa sürede inmez. Erkek deve kimi zaman güçlü bir düşmana işarettir. Karşıda kolay alt edilemeyecek, kuvvetli bir husumet sahibi bulunur. Erkek deve sabırlı bir kimseye de yorulur.

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Rüyada deveye binmek

Rüyada deveye binmek yolculuğa, sefere ve başka bir şehre seyahat etmeye delalet eder. Bekâr kimse için evlenmeye, evli kimse için rızka işarettir. Bu rüya şan ve şerefe ermeye, büyük bir şahsı alt etmeye de yorulur. Kocası olmayan bir kadının deveye bindiğini görmesi yakında evleneceğine delalet eder. Süratle yürüyen deveye bindiğini görmek yakın bir seferin habercisidir.

Bindiği deve halis Arap devesi ise rüya sahibi hacca gider. Evli kimsenin deveye bindiğini görmesi de hac yoluna işaret sayılır.

Devenin küçüğüne binmek üzüntüye delalet eder. Deveye binip yolu kaybettiğini görmek şaşkınlığa ve doğru yoldan ayrılmaya işarettir. Deveden düştüğünü görmek ise tehlikeye ve yapılacak bir hataya yorulur.

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Rüyada deve yavrusu görmek

Rüyada deve yavrusu görmek hayırlı, şerefli ve ilim sahibi bir evlada delalet eder. Malın artmasına da yorulur. Rüyada yavru deve görmek de aynı tabire girer. Yanında yavru deve gören kimsenin doğacak evladı erkek olur. Yavru deveye dokunduğunu görmek ise evlat üzerine düşülecek bir endişeye delalet eder.

Rüyada devenin rengine göre tabiri

Rengi ayırt edilen deve görmek hayra ve rüya sahibinin eline geçecek bir nasibe delalet eder. Bu nasip devenin rengiyle ayrılır ve her renk hayrı başka bir kapıdan getirir.

Rüyada beyaz deve görmek

Rüyada beyaz deve görmek derecenin yükselmesine, şerefe ve başarıya delalet eder. Rüya sahibi bereketli bir döneme girer. Beyaz deve kestiğini görmek yağmura ve bolluğa işarettir. Beyaz deve kesmek güç ve kuvvete, maddi ve manevi huzura kavuşmaya da yorulur.

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Rüyada kahverengi deve görmek

Rüyada kahverengi deve görmek helal rızka, hayırlı kazanca ve murada varmaya delalet eder. Rüya sahibinin eline geçen mal hayırlı olur. Bu rüya aynı zamanda bozulan işlerin yeniden düzene girmesi için emek harcanacağına işarettir. Kahverengi deve kız çocuğu müjdesi olarak da tabir edilir.

Rüyada siyah deve görmek

Rüyada siyah deve görmek rahat ve başarılı bir iş hayatına delalet eder. Yapılan işte değerli tecrübeler kazanılacağına işarettir. Bu rüya üzüntülerin mutluluğa döneceğine, kısmetin bollaşacağına ve kötü niyetli kimselerin yenilgiye uğrayacağına yorulur.

Rüyada deve eti görmek

Rüyada deve eti görmek zahmetsiz bir yolculuğa delalet eder. Rüya sahibinin önünde bir yol vardır ve bu yol onu yormaz. Yola çıkmaya niyeti olan kimse için rüya, niyetin güçlük çekmeden gerçekleşeceğine işarettir. Etin pişmiş ya da çiğ görülmesi hükmü değiştirmez.

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Rüyada deve eti yemek

Rüyada deve eti yemek, yenen etin hangi deveye ait olduğuna göre iki yönde tabir edilir. Erkek devenin etini yediğini görmek hastalığa ve haram mala delalet eder. Rüya sahibinin eline geçen malda helal olmayan bir taraf bulunur ve bu mal ona sıkıntı olarak döner. Erkek deveye ait olmayan deve etini yemek ise zahmetsiz yolculuk hükmünde kalır.

Rüyada deve kesmek

Rüyada deve kesmek muradın hasıl olmasına, dileğin gerçekleşmesine ve rahata kavuşmaya delalet eder. Rüya sahibinin uzun süredir beklediği iş sonuca bağlanır. Erkek deveyi boğazlayıp kurban ettiğini gören kimse rahata kavuşur ve düşmanını kahreder. Bu rüya zafere ve ferahlığa işarettir. Süregelen husumet rüya sahibinin lehine sonuçlanır.

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Rüyada deve kovalaması

Rüyada deve kovalaması hükmünü kovalayan tarafa göre alır. Devenin rüya sahibini kovaladığını görmek, sabrı sınayan olaylarla karşılaşmaya ve nefisle mücadeleye işaret eder. Karşılaşılan zorluk bir süre devam eder ve sonunda rüya sahibinin üzerinden kalkar.

Rüyada deve kovaladığını görmek

Rüya sahibinin deveyi kovaladığını görmesi bir devrin kapanıp yenisinin açılmasına delalet eder. Hayırlı bir işten kazanç sağlanacağına işarettir. Rüya sahibinin yitirdiği cesaretini yeniden bulacağına da yorulur.

Rüyada deve saldırması

Rüyada deve saldırması sorunların ortaya çıkacağına delalet eder. Bu sorunlar rüya sahibini bir süre uğraştırır, ancak sabırla aşılır. Devenin ısırdığını görmek kısa sürecek bir hastalığa işarettir. Devenin kovalayıp ısırması ise sert bir azara maruz kalmaya yorulur. Erkek deve ile mücadele edip devenin bir uzvunu ısırdığını görmek, düşman tarafından meşakkate düşürülmeye delalet eder. Deve ile güreştiğini görmek de düşmanla husumete ve yakında çıkacak bir çekişmeye işarettir.

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Rüyada devenin öldüğünü görmek

Rüyada devenin öldüğünü görmek sıkıntılardan kurtulmaya, huzura ve toparlanmaya delalet eder. Rüya sahibini bir süredir uğraştıran mesele kapanır ve anlaşmazlıklar sona erer. Rüyada deve öldüğünü görmek de aynı tabire girer.

Bu rüyanın bir de şarta bağlı hükmü vardır. Kişi kendi evinde bir devenin öldürüldüğünü görmüşse rüya, o hanede yakın zamanda bir vefata delalet eder. Devenin kendiliğinden öldüğünü görmek bu hükme girmez ve kurtuluş tarafında kalır.

Rüyada büyük deve görmek

Rüyada büyük deve görmek yoğun bir çalışma dönemine delalet eder. Rüya sahibi yeni fikirler edinir ve sağlığında iyileşme görür. Bu rüya hayatta daha güçlü bir konum elde edileceğine, emek karşılığı önemli bir kazanç sağlanacağına ve arzuların gerçekleşeceğine işarettir.

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Rüyada evin içinde deve görmek

Rüyada evin içinde deve görmek istenen işi yapma imkânı bulmaya delalet eder. Rüya sahibine yeni iş teklifleri gelir ve sıkıntıları son bulur. Bu rüya ömrün uzun olacağına da yorulur. Hanesinde deve gören kimsenin hastası varsa o hasta şifa bulur.

Rüyada deve sürüsü görmek

Rüyada deve sürüsü görmek, develerin yüklü olup olmadığına bakılarak tabir edilir. Yüklü develer mala ve nimete delalet eder. Buğday ya da arpa yüklü develer görmek hayra ve menfaate işarettir. Yüksüz ve açıkta görülen deve sürüsü ise düşman topluluğunun toplanmasına, sel baskınına ve hastalığa yorulur. Katar hâlinde deve görmek kış mevsiminde yağmura delalet eder. Dişi develer bir şehri dolduracak kadar çok görülürse o şehre gelecek ölüme ve harbe işaret eder.

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Deve sürüsü sahibi olduğunu görmek işte ve evde söz sahibi olmaya delalet eder. Deve kervanı görmek ticaretin çoğalmasına, daha kazançlı işlere girişilmesine ve bu işlerin başarıya ulaşmasına yorulur. Kendisine ait develeri otlattığını gören ehil kimse emri ve hükmü geçerli bir idareci olur. Deve satın aldığını görmek otorite ve söz sahibi olmaya işarettir. Birtakım develer satın aldığını gören kimse, kendisine itaat etmeleri için düşmanlarıyla iyi geçinir.