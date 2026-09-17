Rüyada diş dökülmesi, kaç dişin döküldüğüne ve dökülenin hangi diş olduğuna göre ayrı ayrı tabir edilir. Tek bir dişin düşmesiyle ağızdaki bütün dişlerin dökülmesi aynı yöne bakmaz. Ön diş, azı dişi, arka diş ve köpek dişi de birbirinden ayrılır, çürük dişin düşmesiyle sağlam dişin düşmesi, takma ya da kaplama dişin düşmesiyle kişinin kendi dişinin düşmesi başka başka yorumlanır. Dişin kendiliğinden dökülmesi ile çekilmesi, kırılması ve yerinden çıkması ise ayrı rüyalardır, buradaki tabirler dişin kendiliğinden döküldüğü hâl içindir.

Rüyada diş dökülmesi

Rüyada diş dökülmesi, tabir geleneğinde hem hayra hem şerre yorulan rüyalardandır. Hayra yorulduğunda uzun ömre, rüya sahibinin akranlarından daha çok yaşamasına, ailenin ve neslin çoğalmasına, sıkıntıların sona ermesine delalet eder; hasta olan bir kimse için şifa alametidir. Şerre yorulduğunda ise mal ve mülk kaybına, elde bulunan gücün azalmasına, aileden ya da yakın çevreden gelecek acı bir habere işaret eder.

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Kaynakların bir bölümü bu rüyayı bütünüyle hayra, bir bölümü ise şerre yorar. İkisini ayıran ölçüt dişin nereye düştüğüdür. Diş dökmek, diş düşürmek ya da dişlerin döküldüğünü görmek biçiminde anlatılan rüyalarda da aynı şeye bakılır. Hüküm, dökülen dişin ele mi yoksa yere mi indiğine göre verilir.

Rüyanın kime dair olduğunu ise dişin hangi çeneden geldiği söyler. Üst çeneden dökülen dişler baba tarafına, alt çeneden dökülenler anne tarafına işaret eder. Burada hayır ya da şer hükmü verilmez, yalnızca haberin hangi taraftan geleceği belli olur.

Dişlerin kırılıp dökülmesi ve dişinin kırılıp düştüğünü görmek biçimindeki rüyalarda tabir dökülme yönünden verilir. Kırılmanın kendi başına tabiri ayrıdır.

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Rüyada diş düşmesi

Rüyada diş düşmesi tabir edilirken dişin ağrıyla mı yoksa ağrısız mı düştüğüne bakılır. Dişin ağrıyarak düşmesi, evde bulunan bir şeyin gitmesine, hanede duran bir malın elden çıkmasına delalet eder. Dişinin düşmesini görmek rüyasında acı hissedilmişse tabir bu yöne kayar.

Dişlerin ağrısız ve birbiri ardınca düştüğünü görmek ise sıkıntıların sona ermesine, uzun zamandır çözülmeyen meselelerin yoluna girmesine yorulur. Beklenmedik biçimde, hiçbir acı duymadan dökülen dişler bu yönde hayra işaret sayılır.

Rüyada dişinin düştüğünü görmek

Rüyada dişinin düştüğünü görmek, haberin doğrudan rüya sahibinin kendi ömrüne ve kendi hanesine dair olduğunu gösterir. Bu hâlde rüya çoğunlukla hayra yorulur. Ömrün uzamasına, ev halkının artmasına ve rüya sahibinin üzerindeki sıkıntının kalkmasına delalet eder. Dişlerinin döküldüğünü görmek, hasta olan kimse için şifaya işarettir. Rüyanın şer yönü ancak dişin yere indiği hâlde geçerli olur. O zaman tabir mal kaybına ve güç yitimine döner.

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Dişimin düştüğünü görmek, dişim düştü ya da dişlerim döküldü biçiminde anlatılan rüyalarda tabir rüya sahibinin hâline göre ayrılır. Dişlerinden biri dökülüp eline veya üzerine düşen kimse hamileyse doğum yapmasına, erkekse çocuk sahibi olmasına, bekârsa eline geçecek ve faydalanacağı bir mala delalet eder. Dişlerimin döküldüğünü görmek rüyasında düşen diş üst çeneden ise doğacak çocuğun erkek, alt çeneden ise kız olacağına işaret sayılır.

Rüyada dişin nereye düştüğüne göre tabiri

Diş dökülmesi rüyasında hayır ile şerri ayıran şey, dökülen dişin nereye indiğidir. Dişin ele, avuca ya da kucağa düşmesi rüyanın hayır kanadıdır ve uzun ömre, berekete, hanenin büyümesine delalet eder. Yere düşmesi ise musibete, kayba ve acı habere yorulur.

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Rüyada dişlerinin avucuna döküldüğünü görmek

Dişlerin avuca ya da ele dökülmesi, bu rüyanın en hayırlı hâlidir. Ömrün uzamasına, aile ocağının büyümesine ve hane halkıyla ilgili hayırlı gelişmelere delalet eder. Borcu olan bir kimse için borcundan kurtulacak fırsatın çıkmasına işarettir.

Dişlerinin eline dökülmesi, dişinin eline gelmesi ya da dişlerim elime döküldü biçiminde anlatılan rüyalar da aynı yönde tabir edilir. Dişin avuçta toplanması ile elde durması arasında fark gözetilmez.

Dişin kucağa düştüğünü görmek erkek evlat sahibi olmaya delalet eder. Kadının dişinin kucağına düştüğünü görmesi hamileyse salimen doğum yapmasına, hamile değilse kendisine nasip olacak dünyalığa işarettir.

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Rüyada dişin yere düşmesi

Rüyada dişin yere düştüğünü görmek bu rüyanın şer kanadıdır. Musibete ve ölüme delalet eder, amansız bir hastalığın alameti sayılır. Dişin ele ya da kucağa değil de yere inmesi rüyanın hayır yönünü kapatır. Aynı rüya bu hâlde kayıp ve sıkıntı yönünden tabir edilir.

Rüyada dişin hangi çeneden döküldüğüne göre tabiri

Dişin hangi çeneden döküldüğü, rüyanın hayra mı şerre mi yorulacağını değil, kime dair olduğunu söyler. Üst çene baba tarafını, alt çene anne tarafını gösterir; beklenen haberin hangi taraftan geleceği buradan anlaşılır.

Rüyada üst dişlerin dökülmesi

Rüyada üst dişlerin dökülmesi baba tarafına delalet eder. O taraftan gelecek mirasa, paraya, iyilik ve yardıma yorulur. Üst dişin düştüğünü görmek ve dişin eline düştüğünü görmek bir arada ise rüya sahibine yakın zamanda mal ve para ulaşacağına işarettir. Üst dişin düşmesi ayrıca borcun ve ödemelerin düzene girmesine, rızkın kendi eliyle kazanılmasına ve işin hayırla neticelenmesine delalet eder.

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Üst ön dişin dökülmesi kazançlı çalışmalara, neşenin ve huzurun baki kalmasına işaret eder. Ön üst dişin düşmesi ayrıca ticaretin bereketlenmesine ve mevkiye erişmeye delalet eder.

Sol üst dişin dökülmesi hastalıktan ve borçtan kurtulmaya delalet eder. Sol üst dişlerin dökülmesi de aynı yönde, rüya sahibini sıkan yükün üzerinden kalkması olarak tabir edilir.

Rüyada sağ üst dişlerin dökülmesi maddi durumun düzelmesine ve bir ömür boyu sürecek refaha delalet eder. Sağ üst dişin dökülmesi de aynı tabire girer. Diş üst çeneden geldiği için bu bolluğun baba tarafından gelecek bir yardımla ya da mirasla ulaşacağına işaret sayılır.

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Rüyada alt dişlerin dökülmesi

Rüyada alt dişlerin dökülmesi anne tarafına delalet eder. Alt dişinin düştüğünü görmek ve alt dişlerinin döküldüğünü görmek rüya sahibine elem, keder ve üzüntü isabet edeceğine, sağlığın bozulmasına ve canının sıkılmasına yorulur. Alt dişin düşmesi ve sol alt dişlerin dökülmesi akrabalardan birinin hastalanacağına da işaret sayılır. Alt çeneden dökülen dişin ele düştüğü görülmüşse hüküm döner; o hâlde rüya anne tarafından gelecek yardıma ve mirasa yorulur.

Alt ön dişlerin dökülmesi anne tarafı akrabalarıyla tartışmaya delalet eder. Ön alt dişin düşmesi miras ve para konusunda çıkacak bir anlaşmazlığa işaret eder.

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Rüyada diş dökülmesi ölüme mi işaret eder?

Rüyada diş dökülmesi her hâlde ölüme işaret etmez. Ölüm ve vefat haberi yorumu, rüyanın belirli hâlleri için verilir. Dişin yere düştüğü görülmüşse rüya musibet ve ölüm yönünden tabir edilir. Azı dişinin döküldüğünü görmek akrabalardan ya da dostlardan birinin vefatına, arka dişlerin dökülmesi ise aileden gelecek bir kayıp haberine yorulur.

Bunun karşısında duran hâl, ağızdaki dişlerin tamamının dökülmesidir. Bütün dişlerin döküldüğünü görmek baskın tabirde ölüme değil, tam tersine uzun ömre ve aile nüfusunun çoğalmasına delalet eder. Dişin ele ya da avuca düştüğü hâller de aynı taraftadır. Bu rüyalarda haber hayır yönünden verilir.

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Rüyada dökülen dişin cinsine göre tabiri

Dökülen dişin hangisi olduğu tabiri değiştirir. Ön diş beklenmedik bir mirasa ve kazanca, azı dişi ile arka diş aileden gelecek acı habere, köpek dişi ise sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder.

Rüyada ön dişin düşmesi

Rüyada ön dişin düşmesi beklenmedik bir mirasa ve uzak akrabadan gelecek kazanca delalet eder. Ön dişlerin dökülmesi paraya para katmaya ve yeni bir kazanç kapısının açılmasına da işaret eder. Ön dişinin düştüğünü görmek ve ön dişlerinin düştüğünü görmek, bu mala ulaşmak için resmî bir işlemin gerekeceğine işarettir.

Ön dişin ağrıyla ve kanlı biçimde dökülmesi ise ayrı tabir edilir. İstenilen işin iptal olmasına, kurulan bir düzenin bozulmasına delalet eder ve rüya sahibinin önünde seçim yapması gereken bir mesele bulunduğuna işarettir.

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Rüyada azı dişin düşmesi

Rüyada azı dişin düşmesi akrabalardan ya da dostlardan birinin vefat edeceğine, ailede duyulacak üzücü bir habere delalet eder. Azı dişinin düştüğünü görmek ve azı dişlerin dökülmesi yaşlı akrabalarla ilgili bir hastalık haberine de işaret sayılır. Üst azı dişinin düşmesi ve üst azı dişin düşmesi, diş üst çeneden geldiği için bu haberin baba tarafından geleceğini gösterir.

Rüyada arka dişlerin dökülmesi

Rüyada arka dişlerin dökülmesi evde yaşanacak üzüntüye ve aileden gelecek kötü habere işaret eder. Arka dişin düşmesi ailede duyulacak bir kayıp haberine delalet eder. Arka dişinin düştüğünü görmek ve arka dişlerinin dökülmesi de bu üzücü habere yorulur. Haberin hangi taraftan geleceğini dişin geldiği çene gösterir; üst arka dişler baba tarafına, alt arka dişler anne tarafına işaret eder.

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Rüyada köpek dişinin düşmesi

Rüyada köpek dişinin düşmesi, rüya sahibinin hayatındaki bazı sıkıntılardan kurtulacağına delalet eder. Köpek dişinin düştüğünü görmek de bu yönde tabir edilir. Dişin ele düştüğü görülmüşse kurtuluş daha hayırlı sayılır.

Rüyada dökülen dişin sayısına göre tabiri

Kaç dişin döküldüğü tabirin genişliğini belirler. Tek dişin düşmesi yakın çevreden tek bir kimseye dair habere, bütün dişlerin dökülmesi uzun ömre ve hane halkının çoğalmasına delalet eder.

Rüyada bütün dişlerin dökülmesi

Rüyada bütün dişlerin dökülmesi uzun ömre ve aile nüfusunun çoğalmasına delalet eder. Tüm dişlerin dökülmesi üzüntülerin bir daha tekrarlanmayacağına, dar gelirli olan kimsenin rahatlayacağına ve eline geçecek paranın bereketli olacağına işaret eder. Ağzındaki dişlerin dökülmesi, ağzından diş düşmesi, tüm dişlerinin döküldüğünü görmek ve bütün dişlerinin döküldüğünü görmek aynı hükme girer.

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Dişlerin tamamının yere döküldüğü görülmüşse hüküm değişir. O hâlde rüya uzun ömür yönünden değil, aileden birinin vefatı, malın kaybedilmesi ve sıkıntı yönünden tabir edilir.

Rüyada tek dişin düşmesi

Rüyada tek dişin düşmesi, akrabalarından ya da yakın çevresinden birinin gurbete, uzak bir yere gideceğine işaret eder. Bir dişinin düştüğünü görmek, bir diş düşmesi ve tek dişinin düştüğünü görmek aynı tabire girer; haber tek bir kişiye dairdir, hanenin tamamına değil.

Rüyada iki dişinin düştüğünü görmek

Bu rüya iki ya da üç dişin düştüğü hâli kapsar. Rüyada iki dişinin düştüğünü görmek, yakın çevreden birkaç kimsenin uzaklaşacağına ve onlara dair haber alınacağına delalet eder. İki tane dişinin düştüğünü görmek, üç dişinin düştüğünü görmek ve ön iki dişin düşmesi de bu tabirin içindedir. On dişin düşmesi gibi daha büyük bir sayı görüldüğünde ise tabir bütün dişlerin dökülmesine yaklaşır.

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Rüyada takma, kaplama, dolgulu ve implant dişin düşmesi

Sonradan yapılan dişin düşmesi, kişinin kendi dişinin dökülmesinden ayrı tabir edilir. Dolgu, kaplama, takma diş ve implantın düşmesi kazanca, işlerin hayırla neticelenmesine ve zarar edilen bir dönemin kapanmasına delalet eder.

Rüyada diş dolgusunun düşmesi

Rüyada diş dolgusunun düşmesi kazanca ve mutluluğa delalet eder. Dolgulu dişin düşmesi, zarar edilen bir dönemin kapanmasına ve işlerin kazanca dönmesine işaret eder. Dişinin dolgusunun düştüğünü görmek, diş dolgusu düşmesi ve dolgu dişinin düştüğünü görmek biçiminde anlatılan rüyalar da erken davranmak sayesinde elde edilecek bir kazanca yorulur.

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Rüyada kaplama dişin düşmesi

Rüyada kaplama dişin düşmesi, hayatın başarı ve güzelliklerle geçeceğine delalet eder. Kaplama dişin üstünü örten yapıdır; düştüğü görüldüğünde altındaki diş yerinde durduğu için rüya diş dökülmesi hükmüne girmez. Diş kaplamasının düşmesi ve diş kaplamalarının düşmesi de başarı ve güzellik yönünden tabir edilir.

Rüyada takma dişin düşmesi

Rüyada takma dişin düşmesi, erken davranmak sayesinde iş hayatında kazanç elde edileceğine delalet eder. Takma dişin düştüğünü görmek ve takma dişlerin düştüğünü görmek zarar edilen bir dönemin kapanacağına işarettir.

Rüyada implant dişin düşmesi

Rüyada implant dişin düşmesi işlerin düzelmesine ve kazanca delalet eder. İmplant sonradan takılan diştir; rüya sahibinin kendi dişi sayılmadığı için düşmesi ömür ve hane yönünden değil, iş ve kazanç yönünden tabir edilir. Protez dişin düşmesi de bu yönde yorulur.

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Rüyada çürük dişin düşmesi

Rüyada çürük dişin düşmesi maddi ve manevi güce, düşmanlara karşı kazanılacak zafere işaret eder. Çürük diş düşmesi, rüya sahibinin çevresinde bulunan ve kendisine yük olan kimselerden kurtulacağına delalet eder. Çürük dişin düştüğünü görmek, çürük dişlerin dökülmesi ve çürük diş dökülmesi biçimindeki rüyalar aynı hükme girer. Dişlerin çürüyüp dökülmesi ve dişin çürüyüp düşmesi de sıkıntı veren bir işin ortadan kalkmasına yorulur.

Sağlam dişin düşmesi ise çürük dişteki kurtuluş yönünü taşımaz. Bu rüyada hüküm dişin nereye düştüğüne göre verilir.

Rüyada dişinin olmadığını görmek

Rüyada dişinin olmadığını görmek, dökülmenin sonucunu gösterir. Dişlerin olmaması ve dişsiz kalmak, bütün dişlerin dökülmesindeki gibi uzun ömre ve hane halkının artmasına delalet eder. Aynı rüya malın elden gitmesine de işaret sayılır. Bir dişinin olmadığını görmek, diş kaybetmek ve ön dişlerinin olmadığını görmek ise yakın çevreden bir kişinin uzaklaşmasına, gurbete gitmesine yorulur.

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Dişin dökülüp yerine yenisinin çıktığını görmek bunun karşıt hâlidir. Rüya sahibinin önündeki sıkıntının kalkacağına ve işin hayırla neticelenmesine işaret eder.

Rüyada dişin sallanıp düşmesi

Rüyada dişin sallanıp düşmesi, uzun süredir beklenen bir ayrılığın ya da kaybın artık gerçekleşeceğine delalet eder. Sallanan dişin düşmesi görüldüğünde tabir diş dökülmesi rüyasına bağlanır; dişin nereye düştüğüne bakılır. Diş ele ya da avuca düşmüşse gelen haber hayır tarafında, yere düşmüşse kayıp ve musibet tarafında yorumlanır. Dişin sallanması ama düşmemesi bu rüyanın konusu değildir, diş düşmediği sürece rüya müstakil bir diş sallanması rüyası sayılır ve tabiri ayrıca verilir.

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Rüyada başkasının dişinin düştüğünü görmek

Rüyada başkasının dişinin düştüğünü görmek, yakın çevreden bir kimseye dair haber alınacağına delalet eder. Birinin dişinin düştüğünü görmek rüyasında dişin hangi çeneden düştüğüne bakılır; üst çeneden düşmüşse haber baba tarafına, alt çeneden düşmüşse anne tarafına dairdir. Çocuğunun dişinin düştüğünü görmek, kızının dişinin düştüğünü görmek ve eşinin dişinin düştüğünü görmek de aynı yönde, adı geçen kişiyle ilgili bir habere yorulur.