Rüyada düğüne gitmek, rüya sahibinin nasıl hazırlandığına, yola nasıl çıktığına ve düğün yerine ulaşıp ulaşmadığına göre farklı şekillerde tabir edilir. Gidilen düğünün kime ait olduğu, yola neyle çıkıldığı ve düğünün kalabalık olup olmadığı da rüyanın anlamını değiştirir. Düğünün türü de tabirde önemlidir. Sünnet düğününe gitmek farklı bir anlama gelirken, hazırlanıp yolda kalmak ile geç de olsa düğün yerine varmak da ayrı şekillerde yorumlanır. İşte rüyada düğüne gitmek tabiri ve anlamı hakkında merak edilenler...

Rüyada düğüne gitmek

Rüyada düğüne gitmek, hayırlı bir değişimin eşiğine gelindiğine ve sevindirici bir haberle kederin dağılacağına delalet eder. Rüya sahibinin çevresinde itibar göreceğine, eline güzel fırsatlar geçeceğine ve emeğinin karşılığını alacağına işarettir. Bekâr olan için hayırlı bir kısmetin çıkacağına, evli olan için evine bolluk ve ferahlık gireceğine yorulur. Düğün yerine varılmış olması, beklenen haberin rüya sahibine ulaşacağına işaret eder. Yolun kolay alınması ve düğüne rahatça varılması, işlerin de aynı kolaylıkla yürüyeceğine yorulur. Rüyada bir düğüne gitmek aynı tabire girer ve hayatta önemli bir değişikliğin yaklaştığına, sevinç verici bir haber alınacağına delalet eder. Rüyada düğüne davet edilip yola koyulmak da bu hükmün içinde sayılır.

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Rüyada eşiyle düğüne gitmek

Rüyada eşiyle düğüne gitmek, çok büyük bir başarı kazanılacağına ve işlerin büyütüleceğine işarettir. Sıkıntıların kısa sürede çözüleceğine, rüya sahibinin çevresinin genişleyeceğine delalet eder. Yola birlikte çıkılması, kazancın ortak bir emekle elde edileceğine yorulur.

Rüyada kalabalık bir düğüne gitmek

Rüyada kalabalık bir düğüne gitmek, alın teriyle kazanılacağına ve hayırlı kimselerle iş yapılacağına işarettir. Meslek hayatında yitirilen itibarın geri kazanılacağına, borcun ve kederin sona ereceğine yorulur. Varılan düğünde topluluğun renkli giysiler içinde olması, kazancın sevinçle birlikte geleceğine delalet eder. Düğün yerine varıldığında kalabalık siyah giymişse rüya sahibinin ailesini saracak üzücü bir olaya yorulur.

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Rüyada otobüsle düğüne gitmek

Rüyada otobüsle düğüne gitmek, umudu kesilmiş bir dileğin gerçekleşeceğine delalet eder. Rüya sahibinin şansı açılır ve tuttuğu iş rast gider. Kalabalık bir araçla yola çıkıldığı için rüya sahibi muradına yanındakilerin desteğiyle varır.

Rüyada düğüne gidememek

Rüyada düğüne gidememek tabir edilirken hazırlığın ne durumda olduğuna ve rüya sahibinin ailesine verilmiş bir sözü bulunup bulunmadığına bakılır. Hazırlık bitmiş ve yol buna rağmen kapanmışsa tabir verilen sözün tarafına döner. Hazırlığa hiç girişilmeden düğüne gidilememişse rüya hayra yorulur. Rüyada düğüne gidememek, hazırlığın hiç başlamadığı bu hâliyle başarı yolundaki engellerin kalkacağına ve aile içindeki anlaşmazlıkların yakında sona ereceğine delalet eder. Tasaların dağılıp iyi günlerin geleceğine işarettir. Rüyada düğüne gitmek için hazırlanmak, beklenen hayra doğru yol alındığını haber verir.

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Rüyada düğüne gitmek için hazırlanmak ama gidememek

Rüyada düğüne gitmek için hazırlanmak ama gidememek, rüya sahibinin ailesine karşı verdiği bir sözü yerine getiremeyeceğine yorumlanır. Hazırlığın tamamlanması niyetin sağlam olduğuna işarettir. Yolun buna rağmen kapanması ise rüya sahibinin önüne beklenmedik bir engel çıkacağına delalet eder. Aynı rüya, aile tarafında bir gücenme doğacağına ve rüya sahibinin güç duruma düşeceğine işarettir. Hazırlık ne kadar ilerlemişse söz de o kadar kesin verilmiş sayılır. Düğün yoluna çıkıp yarı yoldan dönmek, işin son anda elden çıkacağına işarettir.

Rüyada düğüne gitmek için bir türlü hazırlanamamak

Rüyada düğüne gitmek için bir türlü hazırlanamamak, maddi açıdan büyük bir rahatlamanın geleceğine ve rüya sahibinin canını sıkan durumların ortadan kalkacağına işarettir. Hazırlığa hiç başlanamaması, kendi kurduğu işe yoğunlaşacağına ve sonunda herkesin imreneceği bir düğünle dünya evine gireceğine yorulur. Rüyada düğüne bir türlü hazırlanamamak da aynı hükümdedir. Yolu kapatan bir engel bulunmadığı için rüya hayra yorulur ve gecikmeden zarar gelmez.

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Rüyada düğüne yetişememek

Rüyada düğüne yetişememek, rüya sahibinin üzüntü ve kederden sıyrılacağına, önündeki yolun netleşeceğine delalet eder. Rüyada düğüne yetişmeye çalışmak aynı yönde tabir edilir ve yolda harcanan çabanın boşa gitmeyeceğine işarettir. Yetişmek için gösterilen telaş, sıkıntılı bir işin sonuna gelindiğine yorulur.

Rüyada düğüne geç kalmak

Rüyada düğüne geç kalmak, rızkın günden güne artacağına ve maddi darlıktan çıkılacağına işarettir. İşlerin kolaylıkla çözüleceğine, sabırlı davranışın başarı getireceğine yorulur. Geç kalınsa da düğün yerine varılmışsa beklenen hayır eksiksiz ele geçer. Gecikme hayrı eksiltmez ve gösterilen sabır karşılığını bulur.

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Rüyada birinin düğününe gitmek

Rüyada birinin düğününe gitmek, rüya sahibine gelecek hayrın kendi çabasıyla değil, tanıdığı bir kimsenin vesilesiyle geleceğine delalet eder. Düğünün sahibi rüya sahibine ne kadar yakınsa hayır da o kadar yakından gelir. Uzak bir kimsenin düğününe gidilmişse tabir rızık ve yolculuk tarafına döner. Rüyada başkasının düğününe gitmek, davetin rüya sahibini bulduğuna ve sevincin ona da düşeceğine işarettir.

Rüyada arkadaşının düğününe gitmek

Rüyada arkadaşının düğününe gitmek, bereketli işlere girileceğine ve büyük bir varlık elde edileceğine işarettir. Aradaki anlaşmazlıkların çözüleceğine, haset edenlere karşı üstün gelineceğine delalet eder. Arkadaşıyla birlikte düğün yoluna çıkılmışsa ortak bir işten kazanç sağlanacağına yorulur. Yola isteyerek çıkılmışsa dostluk bozulmadan sürer ve iki taraf birbirinden yardım görür.

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Rüyada akrabanın düğününe gitmek

Rüyada akrabanın düğününe gitmek, yeni insanlarla tanışılacağına ve o güne dek ulaşılamayan hedeflere varılacağına işarettir. Hayatın seyrini değiştirecek bir sevince delalet eder. Rüyada akraba düğününe gitmek aynı karşılığı taşır. Böyle bir düğüne varan kimse, uzun süredir görüşmediği bir yakınıyla arasındaki mesafeyi kaldırır. Gelecek hayır aile içinden çıkar.

Rüyada tanımadığın birinin düğününe gitmek

Rüyada tanımadığın birinin düğününe gitmek, rızkın kesilmeyeceğine ve girişilen işlerde başarı sağlanacağına delalet eder. Dileklerin kabul olacağına ve yeni bir eve taşınılacağına yorulur. Bilinmeyen bir düğün yerine varmak, rüya sahibinin ummadığı bir yerden hayır göreceğine işarettir. Kısmet de uzak bir kapıdan gelir.

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Rüyada kardeşinin düğününe gitmek

Rüyada kardeşinin düğününe gitmek, ailede yakın zamanda bir nikâh haberi duyulacağına işarettir. Haberin rüya sahibine en yakın kapıdan geleceğine ve sevincin evin içinde paylaşılacağına delalet eder.

Rüyada ölmüş birinin düğününe gitmek

Rüyada ölmüş birinin düğününe gitmek, hayatın en parlak döneminin geleceğine ve borcu olanın borcundan kurtulacağına delalet eder. Umutların tazeleneceğine, gönlün ferahlayıp şifa bulacağına yorulur. Vefat etmiş bir kimsenin düğününe varmak, kapanmış sanılan bir yolun yeniden açılacağına işarettir.

Rüyada sünnet düğününe gitmek

Rüyada sünnet düğününe gitmek, rüya sahibinin hayatına yeni bir hayrın gireceğine ve tutulan işin sonunun güzellikle bağlanacağına işarettir. Zor görünen bir işin tamamlanıp takdir toplanacağına, sıkıntılı bir dönemin kolaylıkla aşılacağına ve şifaya delalet eder. Rüyada sünnet düğüne gitmek de aynı tabire girer. Rüya sahibinin evinde bir sevinç yaşanır ve kendisi bir hayır işine öncülük eder.