Rüyada eşinin aldattığını görmek yorumlanırken ilk bakılan şey, aldatanın erkek mi yoksa kadın mı olduğudur. Ardından eşin birlikte olduğu kişinin kim olduğu, eşin o kişiyle yalnızca konuşup konuşmadığı ya da daha ileri bir yakınlık kurup kurmadığı değerlendirilir. Aldatmanın rüyada bizzat görülmesi, şüpheyle sezilmesi, başkasından duyulması veya eşin kendi ağzından itiraf edilmesi de rüyanın yorumunu değiştirir.

Rüyada eşinin aldattığını görmek

Rüyada eşinin aldattığını görmek, tabir geleneğinde çoğunlukla göründüğünün tersine yorulur. Rüya sahibine hayırlı ve sevindirici haberlerin geleceğine, kısmetinin ve kazanç kapılarının açılacağına işaret eder. Sıkıntıların geride kalıp rahat, huzurlu bir hayatın başlayacağına delalet eder.

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Bazı tabirlerde ise eş tarafından aldatılmak, rüya sahibini çekemeyen ve arkasından konuşan kıskanç kimselere delalet eder. Rüya, bu kimselerin çıkardığı dedikodunun çevreye yayılmasına ve aile içinde tartışmalara da yorulur.

Rüya sahibinin medeni durumu da bazı tabirlerde yorumu değiştirir. Bu rüyayı evli olmayan biri görürse maddi kayba ve iş hayatında verilecek yanlış bir karara yorulur. Evli biri için ise eşinden sakladığı ve açıklaması gereken bir sırra delalet eder. Bazı yorumcular eşin aldatmasını aile içindeki bir huzursuzluğa ve sıkıntılı bir döneme yorar. Bazı yorumlarda ise rüya kötü bir haber almaya bağlanır.

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Eşinin telefonla aldattığını görmek çevrenin genişlemesine ve hayırlı olaylarla karşılaşmaya işaret eder. Eşinin mesajla aldattığını görmek ise hem hayra hem şerre yorulur ve rüya sahibinin etrafındaki kimselere dikkat etmesi gerektiğine alamettir. Hamile bir kadının eşi tarafından aldatıldığını görmesi, manevi duygularının güçleneceğine yorulur.

Rüyada sürekli eşinin aldattığını görmek

“Rüyada sürekli eşinin aldattığını görmek de farklı şekillerde yorumlanır. Bazı tabirlerde rüya sahibine sevindirici haberlerin geleceğine ve kısmetinin açılacağına işaret eder. Bazı yorumlarda ise rüya sahibini çekemeyen kıskanç kimselerin çevresinde bulunduğuna yorulur.”

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Rüyada kocasının aldattığını görmek

Rüyada kocasının aldattığını görmek, evli bir kadın için sevinçli ve heyecanlı bir haber alacağına işaret eder. Rüya, görüldüğünün aksine olumlu gelişmelerin habercisidir. Kocamın beni aldattığını görmek ya da kocam beni aldatıyordu diye uyanmak, kadının hayatında hayırlı bir değişikliğin yaklaştığına delalet eder.

Evli kadının bu rüyası bazı tabirlerde farklı şekillerde yorumlanır. Bir yoruma göre koca sadıktır ve eşine karşı güçlü duygular besler. Bu yönüyle rüya, evliliğin sağlamlığına alamettir. Başka yorumlarda ise kocanın aileden sakladığı bir sırrı olduğuna işaret eder. Kocanın kendisini aldattığını görmek, bu yoruma göre evde henüz açığa çıkmamış bir meseleye delalet eder.

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Evli olmayan bir kadının rüyasında kocasının aldattığını görmesi ise başka bir yöne gider. Bu rüya, onun hayatına sorumluluk sahibi, sadık ve hayırlı bir kimsenin gireceğine delalet eder. İyi bir evlilik yapılacağının da müjdesidir.

Rüyada kocasının aldattığını görmek ve ağlamak

Rüyada kocasının aldattığını görmek ve ağlamak hayra yorulur. Rüya sahibinin iyi niyetli insanlarla tanışacağına işaret eder. Maddi ve manevi kazanca delalet eder. Kadının üzerindeki sıkıntıların geçeceğine, uzun süredir taşıdığı dertlerin hafifleyeceğine yorulur.

Rüyada aldatan kocaya beddua etmek

Rüyada aldatan kocaya beddua etmek, rüya sahibinin sıkıntılarından yakında kurtulacağına ve uzak düştüğü sevdikleriyle barışacağına işaret eder. Rüya, evde huzurun sağlanacağına ve borçların biteceğine de yorulur. Ağlayarak beddua etmek büyük bir kazanca ve makam sahibi olmaya delalet eder.

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Rüyada eşinin başkasıyla yakınlaşması

Rüyada eşinin başkasıyla yakınlaşması, farklı şekillerde yorumlanan bir rüyadır. Eşinin başka biriyle ilişkiye girdiğini görmek, bazı tabirlerde maddi ferahlığa, atılacak adımlarla elde edilecek başarıya ve aile birliğinin güçlenmesine işaret eder. Bazı yorumlarda ise ailede güvensizliğe ve eşin bir şey sakladığına delalet eder.

Eşini başkasıyla görmek, o kişi tanıdık biriyse bozulan sözlere, rüya sahibi hakkında çıkacak söylentilere ve bunların yol açacağı tartışmalara yorulur. Eşin rüya sahibinin yakın arkadaşıyla aldattığını görmek o arkadaşa karşı dikkatli olunması gerektiğine dair bir uyarıdır. Başka bir yoruma göre ise bir dostun yardımıyla büyük bir hatadan son anda dönülmesine işarettir.

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Rüyada eşinin eltiyle aldattığını görmek, rüya sahibinin gerçek hayatta yakın olduğu bir kadına karşı dikkatli olması gerektiğine dair uyarıdır. Elti, rüya sahibini üzecek ve ona ihanet edecek bir akrabaya delalet eder.

Rüyada kocasını başka kadınla ilişkide görmek

Rüyada kocasını başka kadınla ilişkide görmek, farklı şekillerde yorumlanır. Bazı tabirlerde gönül ilişkilerinde mutluluğa, ticarette ilerlemeye ve aileyle uyuma işaret eder. Kocasını başka kadınla görmek bu yorumda evde ve işte bereketin süreceğine, maddi sıkıntıların sona ereceğine yorulur.

Bazı yorumlarda ise rüya, eşler arasında geçimsizliğe ve aile içi sıkıntılara delalet eder. Kocanın büyük bir günah işleyeceğine ve eşler arasındaki ilişkinin bozulacağına dair yorumlar da vardır. Eşini başka bir kadınla görmek, bazı tabirlerde meslekte başarıya ve kısmetin açılmasına, bazı yorumlarda ise evde yaşanacak tatsızlıklara işaret eder. Kocasını başka kadınla sevişirken görmek de bolluk ve iyi şansla yorumlanırken, bazı tabirlerde ev düzeninin bozulacağına yorulur.

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Eşinin başka bir kadınla ilgilenmesi, aileyle uyum veya eşler arasındaki geçimsizlikle ilişkilendirilir. Eşinin başka kadınla konuştuğunu görmek ise bazı tabirlerde ticarette ilerlemeye, bazı yorumlarda evde yaşanacak tatsızlıklara delalet eder.

Kocanın eve başka kadın getirmesi ise bir yoruma göre dertlerin ve tasaların çözüme kavuşacağına, gelirin artıp haneye bereket ineceğine işaret eder. Aile içindeki küslüklerin sona ermesine de alamettir.

Eşini başka bir kadının öptüğünü görmek çoğunlukla askıda kalan işlerin sonuçlanmasına ve parasal sıkıntının kalkmasına yorulur. Bazı yorumcular bu rüyayı gönül kırıklığına ve kısmetin bir süre istenen yönde gitmemesine yorar.

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Rüyada eşinin başka erkekle ilişkiye girdiğini görmek

Rüyada eşinin başka erkekle ilişkiye girdiğini görmek, rüyayı gören erkeğin çevresinde saygın bir konuma ulaşacağına işaret eder. Karısını başka erkekle görmek, aile içinde huzurun sağlanacağına ve maddi gelirin artacağına delalet eder.

Karısının başka erkekle aldattığını görmek ise erkeğin sorunlarının hızla çözüleceğine ve parasal sıkıntıdan çıkacağına işarettir.

Rüyada eşinin başka biriyle yattığını görmek

Rüyada eşinin başka biriyle yattığını görmek, aldatanın kadın ya da erkek olmasına bakılmaksızın sorunların kısa zamanda çözüleceğine işaret eder. Üzüntülerden kurtulmaya, evde bereketin artmasına ve sıkıntının ferahlığa dönmesine delalet eder. Bir yoruma göre ise girişilen işlerden beklenen kazancın gelmeyeceğine işarettir.

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Kocasını başka bir kadınla yatarken görmek de bu yönde yorulur ve kadının üzüntülerinden kurtulacağına delalet eder. Eşinin başkasıyla cinsel ilişkiye girdiğini görmek ise bir yoruma göre iş hayatındaki düzelmeye, öteki yoruma göre hainliğe işaret eder.

Rüyada eşinin başkasıyla öpüştüğünü görmek

Rüyada eşinin başkasıyla öpüştüğünü görmek, sıkıntıların bitip hayırlı bir birlikteliğe varılacağına işaret eder. Rüya sahibinin düşmanlarını yeneceğine, sıkıntılı günleri geride bırakıp hayırlı kazançlar elde edeceğine delalet eder.

Rüyada karısının aldattığını görmek

Rüyada karısının aldattığını görmek, rüyayı gören erkek için hayırlı ve bereketli olaylara işaret eder. Karımın beni aldattığını görmek, erkeğin önünde bereketli kazanç kapılarının açılacağına delalet eder. Bu rüya, aşk ve para işleriyle ilgili dileklerin gerçekleşmesine de yorulur. Karının aldattığını görmek, erkeğin üzerindeki karamsarlığın dağılacağının da müjdesidir.

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Rüyanın öteki kolu burada da geçerlidir. Karımın aldattığını görmek, erkeğin çevresinde onu çekemeyen ve arkasından konuşan kimselerin bulunduğuna işaret eder. Rüya, bu kimselerin çıkardığı sözlerin aile içinde tartışmaya yol açacağına da yorulur.

Rüyada eşinin aldattığından şüphelenmek

Rüyada eşinin aldattığından şüphelenmek, rüya sahibinin yakın çevresine karşı temkinli davranması gerektiğine dair bir uyarıdır. Rüya sahibini kıskanıp gıyabında aleyhine söz söyleyen kimselerin varlığına da işarettir.

Rüyada eşinin aldattığını öğrenmek

Rüyada eşinin aldattığını öğrenmek, rüya sahibinin kendisine zarar verecek kimselerden uzak duracağına işaret eder. Kurulan tuzakları fark etmeye ve uzun zamandır istenen şeylere kısa sürede kavuşmaya delalet eder. Kadının kocasının aldattığını öğrenmesi de aynı şekilde kurulan tuzağı fark edip zarardan uzak durmaya yorulur.

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Eşinin aldattığını görüp boşanmak zor günlerin sona ereceğine ve küslerin barışacağına işaret eder. Bazı yorumlarda ise aldatıldığı için ayrılmak, dost bilinen kimselerden gelecek zarara karşı bir uyarı olarak değerlendirilir.. Eşi tarafından aldatılıp terk edilmek, rüya sahibinin saflığını kullanacak kötü niyetli kimselerle karşılaşacağına delalet eder.

Rüyada eşinin aldattığını duymak

Rüyada eşinin aldattığını duymak, yani aldatıldığını başkalarından öğrenmek olumsuz yorulur. Rüya sahibinin çevresinde ona tuzak kuran kimseler bulunduğuna işaret eder.

Rüyada eşinin aldattığını itiraf etmesi

Rüyada eşinin aldattığını itiraf etmesi, bolluk ve bereket dönemine girileceğine, kırılan kalplerin onarılacağına işaret eder. Kocanın aldattığını itiraf etmesi, sıkıntıya düşüldüğü anda yardıma koşacak bir kimsenin bulunacağına delalet eder. Eşinin aldattığını söylemesi ise kavgalı durumların sona ermesine, gelirin ve itibarın artmasına yorulur.

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Rüyada eşinin aldattığı kadını görmek

Rüyada eşinin aldattığı kadını görmek, hayırlı bir kısmete ve rüya sahibinin gün geçtikçe daha iyi yerlere gelmesine işaret eder. Sıkıntıların ardından neşeli günlerin geleceğine, bereket içinde yaşanacağına ve maddi durumun iyileşeceğine delalet eder. Bu kadın rüya sahibinin tanıdığı biriyse, o kadından ya da kadının kocasından fayda göreceğine yorulur.

Eşinin aldattığı kadınla konuştuğunu görmek, rüya sahibinin sıkıntılarını açık sözlülük ve cesaretle çözeceğine işaret eder.