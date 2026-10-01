Rüyada ev almak, mal ve mülk edinmeye işaret eden rüyalardan biridir ve görülen ayrıntılara göre farklı şekillerde tabir edilir. Alınan evin yeni mi yoksa eski mi olduğu, evi rüya sahibinin mi yoksa başka birinin mi aldığı ve evin satın alınarak mı yoksa hediye olarak mı edinildiği rüyanın anlamını değiştirir. Rüyanın henüz ev bakma veya ev isteme aşamasında kalması da farklı şekilde yorumlanır. İşte rüyada ev almak tabiri ve anlamı hakkında merak edilen tüm detayları derledik.

Rüyada ev almak

Rüyada ev almak tabir geleneğinde hayra yorulur. Zenginliğe kavuşmaya, refah ve emniyet içinde yaşamaya, rızkın bollaşmasına delalet eder. Rüya sahibinin emeğinin karşılığını alacağına ve önündeki engellerin kalkacağına işarettir. Uzun süredir beklenen şeye yaklaşıldığının alametidir. Barınma ve geçim tarafında rüya emniyete kavuşmaya, korkulan şeyden yana rahat etmeye yorulur.

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İş ve ticaret tarafında rüya yükselişe işaret eder. Mevki ve saygınlık kazanmaya, kazançlı bir işe ortak olmaya delalet eder. Geçmişten gelen sıkıntıların ve birikmiş borçların sona ereceğine alamettir.

Alınan ev aynı zamanda hayatta açılan yeni bir sayfanın işaretidir. Rüya sahibinin geçmişi geride bırakıp kendine yeni bir düzen kuracağına, imkânlarının genişleyeceğine ve rahat bir hayata yerleşeceğine delalet eder. Evin rüyada sahiplenilmesi, dağınık işlerin toparlanacağına ve rüya sahibinin kalıcı bir yer edineceğine yorulur. Rüyada ev almak bu yönüyle hem eline geçecek mala hem de kuracağı yeni hayata yorulan rüyalardandır.

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Rüyada ev aldığını görmek

Rüyada ev aldığını görmek, rüya sahibinin mesleğinde verimin artacağına işaret eder. İşinde büyük bir ilerleme kaydedeceğine ve bahtının açılacağına delalet eder. Sıkıntıdan ferahlığa çıkılacağına, uzun süredir askıda kalan işlerin tamamlanacağına ve duaların kabul olacağına yorulur. Rüya sahibinin yürüttüğü işlerin birer birer neticeye ulaşacağına ve uzun zamandır beklediği cevabın geleceğine alamettir.

Evi rüya sahibinin kendi eliyle alması, eline geçecek hayrın bir başkasının aracılığıyla değil kendi gayretiyle ulaşacağına alamettir. Maddi darlık içindeki kimse için rüya darlığın kalkmasına, işi durmuş olan kimse için işlerin yeniden yürümesine işaret eder. Çalışan kimse için hüküm doğrudan mesleğine bakar ve hak edilmiş bir yükselişe delalet eder.

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Rüyada ev alacağını görmek de aynı tabire girer. Beklenen işin gerçekleşmeye yaklaştığına, hazırlığı yapılmış bir işin hayırla sonuçlanacağına işaret eder.

Rüyada yeni ev almak

Rüyada yeni ev almak bolluk, bereket, zenginlik ve hayır olarak açıklanır. Kısmete, ferahlığa ve şifaya kavuşmaya delalet eder. Duaların kabul olacağına, aile içindeki anlaşmazlıkların çözülüp huzurun yerleşeceğine ve ortaklık yoluyla bereketli bir kazanç elde edileceğine işarettir. Kurulacak yeni bir işten hayır geleceğine, hanede huzurun yerleşmesiyle birlikte rüya sahibinin sağlığının da düzeleceğine alamettir.

Bekar kimse için rüyada yeni bir ev almak hayırlı bir evliliğe yorulur. Kısmetinin açılacağına ve huzurlu bir yuva kuracağına delalet eder.

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Rüyada eski evini satıp yenisini aldığını görmek günahlardan kurtulmaya işaret eder. Rüya sahibinin geçmişteki hatalarını tövbe ederek geride bıraktığına ve kendini toparladığına alamettir.

Rüyada yeni ev aldığını görmek

Rüyada yeni ev aldığını görmek sıkıntıların çözüleceğine, maddi bolluğa ve istikrara işaret eder. Problemlerin zarar vermeden kısa sürede ortadan kalkacağına, uzun ömre ve bahtın açıklığına, iş hayatında ilerlemeye delalet eder. Rüyada yeni bir ev aldığını görmek evlilik ve gelecek planları bakımından önemli gelişmelere yorulur.

Rüyada eski ev almak

Yeni bir ev alınması bolluğa yorulurken eski bir ev alınması bunun tersine, kısmetin daralmasına işaret eder. Rüyada eski ev almak hayal kırıklığına ve zorlu bir döneme delalet eder. Rüyada eski bir ev almak girişilen işlerde başarısızlığa ve verilen emeğin beklenen karşılığı getirmeyeceğine alamettir.

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Rüyada eski ev satın almak ve evin bedelinin ödendiğinin görülmesi hükmü hayra çevirmez. Rüya sahibinin zarar edeceği bir işe girdiğine, eline geçen malın umduğu faydayı vermeyeceğine işaret eder. Eski ve yıpranmış bir evin satın alınması, beklenen ferahlığın geciktiğine ve rüya sahibinin elindekiyle yetinmek zorunda kalacağına yorulur.

Rüyada eski ev aldığını görmek

Rüyada eski ev aldığını görmek hayal kırıklığına, kısmetsizliğe ve mutsuzluğa işaret eder. Rüya sahibinin aradığını bulamayacağına ve hastalanacağına delalet eder. Sıkıntılı işlere girişip zarar görmeye, emek verilen işten geriye yorgunluk kalmasına yorulur.

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Rüyada evi kimin aldığına göre tabiri

Rüyada evi kimin aldığına göre hayır ya rüya sahibinin kendisine ya da bir başkasına döner. Evi rüya sahibi alıyorsa kazanç, terfi ve ferahlık doğrudan kendisine gelir. Evi bir başkası alıyorsa hayır o kimse hakkında duyulan haberle birlikte yine rüya sahibinin hanesine döner. Rüyada birine ya da başkasına ev almak ise rüya sahibinin cömertliğine ve büyük bir hayır işi yapacağına delalet eder.

Rüyada birinin ev aldığını görmek

Rüyada birinin ev aldığını görmek, rüya sahibinin arif bir kimse sayılacağına işaret eder. Tecrübe kazanıp hayat karşısında güçleneceğine, iş hayatında engellenemeyecek bir yükselişe ve hayırlı bir terfiye delalet eder. Rahat ve kolay bir yaşama, ailede saadetin artmasına yorulur. Evli kimse için rüya hayallerine kavuşmaya alamettir.

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Rüyada birinin ev aldığını duymak da aynı yönde tabir edilir. Rüya sahibine ulaşacak haberin hayırlı olacağına ve bu hayrın bir kısmının ona da ulaşacağına işaret eder.

Rüyada başkasının ev aldığını görmek

Rüyada başkasının ev aldığını görmek bolluğa, berekete ve zenginliğe işaret eder. Varsa hastalığın kısa sürede geçmesine, darlıktan ferahlığa çıkmaya, iş ve sosyal hayattaki yeni duruma razı olmaya delalet eder. Çocuk isteyen kimse için rüya eşin hamileliği müjdesi sayılır.

Rüya sahibinin maddi sıkıntı içindekilere yardım edeceğine, onlara maddi ve manevi fayda sağlayacağına yorulur. Eline geçecek bolluk önce kendi hanesine, ardından yardım ettiği kimselere ulaşır.

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Rüyada tanıdığın birinin ev aldığını görmek

Rüyada tanıdığın birinin ev aldığını görmek, o kimse hakkında duyulacak hayırlı habere işaret eder. Rüya sahibinin de bu hayırdan dolaylı olarak faydalanacağına, mutluluğa ve başarıya delalet eder. Elindeki kazancı işine yatıracağına ve üst düzey bir mevkiye terfi edeceğine alamettir.

Rüyada komşunun ev aldığını görmek, rüya sahibinin işlerinde bereket olacağına ve maddi manevi yönden ferahlayacağına yorulur. Komşu bir çeşit tanıdık sayıldığı için rüya sahibine ulaşacak fayda yakın çevresinden gelir.

Rüyada arkadaşının ev aldığını görmek, rüya sahibinin özel hayatındaki mutluluğa ve fırsatların doğru kullanılmasıyla elde edilecek kazanca işaret eder. Sıkıntılı durumlardan kısa sürede kurtulmaya ve hayatta temiz bir sayfa açmaya delalet eder.

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Rüyada akrabanın ev aldığını görmek

Rüyada akrabanın ev aldığını görmek, yakınlık derecesi ölçüsünde rüya sahibinin kendi hanesine ulaşacak bir hayra işaret eder. Rüyada bir akrabanın ev aldığını görmek hısımlar arasında bereketin çoğalmasına delalet eder.

Rüyada kardeşinin ev aldığını görmek aile içinde saadetin artmasına yorulur. Rüyada babasının ev aldığını görmek hanenin bereketlenmesine ve rüya sahibinin sıkıntısının hafiflemesine alamettir.

Rüyada ev satın almak

Rüyada ev satın almak mal ve mülk sahibi olmaya, kendi işini kurup idare etmeye ve iş hayatında yüksek bir mevkiye işaret eder. Arzu edilenlerin gerçekleşeceğine ve yeni dostluklar kurulacağına delalet eder. Rüyada ev satın aldığını görmek ayrı düşmüş kimseler için kavuşmaya yorulur.

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Evin bedeli ödenerek alınması dünya malına ve helâl rızık talebine işarettir. Emek karşılığı elde edilen mala ve hak edilmiş kazanca delalet eder. Evin hediye olarak alınması ise büyük bir mirasa konulmaya yorulur.

Rüyada bir aracı yoluyla ev sahibi olmak, birileri vasıtasıyla mal elde edileceğine işaret eder. Memuriyet isteyen kimse için memuriyete, tüccar için ticaretin genişlemesine alamettir.

Rüyada ev sahibi olmak

Rüyada ev sahibi olmak kesintisiz bolluğa, maddi endişelerin sona ermesine ve uzun süredir beklenen dileklerin gerçekleşmesine işaret eder. Mülkün rüya sahibinin eline geçmiş olması elden çıkmayacak bir kazanca alamettir.

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Rüya sahibinin hayırlı kimselerle kuracağı bağlar yoluyla işinin genişleyeceğine, maddi ve manevi sıkıntılarının çözüleceğine delalet eder. Kederin yerini sevincin almasına ve huzura kavuşulmasına yorulur.

Rüyada ev almak için bakmak

Rüyada ev almak için bakmak araya girmiş dargınlıkların kalkacağına ve anlaşmazlıkların konuşularak sona ereceğine işaret eder. Rüyada ev satın almak için bakmak, işinde ve çevresinde çıkan sıkıntıların görüşme yoluyla giderileceğine ve rüya sahibinin itibarının artacağına delalet eder.

Rüyada satılık ev bakmak ve satılık ev görmek de bu hükme girer. Rüya sahibinin önüne bir imkân çıktığına, henüz karar aşamasında olduğu bir işte doğru yolu bulacağına yorulur.

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Rüyada ev almak istemek

Rüyada ev almak istemek dünya malı talebine ve rüya sahibinin halini düzeltmeye azmettiğine işaret eder. Her işinde hayrı gözeteceğine, hayır işlerine yöneleceğine ve iyi kimselerle tanışacağına delalet eder.

Rüyada ev almaya çalışmak ve ev almaya niyetlenmek de aynı tabire girer. Rüyada ev almak istediğini görmek, rüya sahibinin niyetinin hayırlı olduğuna ve bu niyetinden dönmeyeceğine alamettir.

Alınan evin türüne göre rüya tabirleri

Rüyada alınan evin büyüklüğü rızkın ne kadar artacağını gösterir. Rüyada bahçeli ev almak, müstakil ev almak, yazlık ev almak ve dubleks ev almak geniş bir mülke işaret ettiği için rızkın bollaşmasına ve malın çoğalmasına delalet eder. Rüyada büyük bir ev aldığını görmek kazancın genişlemesine ve rüya sahibinin elinin rahatlamasına yorulur. Büyük ama eski bir ev alındığının görülmesi ise evin genişliğine bakılmaksızın başarısızlığa alamettir.

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Rüyada evsiz kalmak

Rüyada evsiz kalmak alışılmış hayattan mahrum kalmaya, maddi gerilemeye ve borçların arttığı bir döneme girmeye işaret eder. Rüyada evsiz kaldığını görmek aile bağlarının zayıflamasına, iletişimin kopmasına ve zor günde yalnız kalmaya delalet eder.

Rüyada ev alamamak ve istediği evi alamamak aynı hataların tekrarlanmasına işaret eder. Rüya sahibinin daha önce zarar gördüğü yola yeniden girdiğine, aynı yanlıştan dönmedikçe umduğu neticeye ulaşamayacağına delalet eder.