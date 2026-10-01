Rüyada ev görmek, tabir kaynaklarında yalnızca evin nasıl göründüğüne göre değil, evin başına gelenlere ve rüya sahibinin evle ilgili ne yaptığına göre de yorumlanır. Evin yeni ya da eski oluşu, temiz ya da dağınık görünmesi, rüya sahibinin o evi temizlemesi, yeni bir eve taşınması, evi satması ya da evden çıkarılması tabirin yönünü değiştirir. Eve giren su, hırsız, misafir ve hayvanlar da evin hali üzerinden ayrı ayrı tabir edilir. Rüya sahibinin evli, bekar veya hasta olması ise bazı tabirlerde ayrıca dikkate alınır. İşte ''Rüyada ev görmek ne anlama gelir?'' sorusunun yanıtı...

Rüyada ev görmek

Rüyada ev görmek, rüya sahibinin kendi dünyasına ve içinde bulunduğu hale delalet eder. Huzurun ve güvenliğin alameti sayılır. Kendi evini gören kimsenin huzur bulacağına, işlerinin yolunda gideceğine ve maddi manevi bir değişimin yaklaştığına işarettir. Güzel, temiz ve ferah bir evde bulunduğunu görmek hayatın gönlünce olacağına ve güven içinde yaşanacağına yorulur. Karanlık, dar ve bakımsız ev ise sıkıntı habercisidir. Evin genişliği rızkın bolluğuna, darlığı geçim sıkıntısına delalet eder.

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Erkek için ev doğrudan hanımına yorulur. Bekar kimse için ev görmek evlenmeye işarettir ve tanımadığı bir haneye girdiğini görmesi de aynı hükmü taşır. Evli kimse için ev, ailesinin durumuna ve eşiyle arasındaki geçime delalet eder. Hasta kimse için aynı ölçü sağlığa uygulanır, evin ferah ve aydınlık görünmesi şifaya, dar ve karanlık görünmesi hastalığın bir müddet daha süreceğine işaret eder.

Birden çok ev görmek ya da kendini evde görmek bu hükmün dışına çıkmaz. Evde büyü bulduğunu ya da evine büyü yapıldığını görmek, hanenin huzurunu bozacak bir işin ortaya çıkacağına delalet eder.

Rüyada evi su basması

Rüyada evi su basması haneye girecek bolluğun ve bereketin alametidir. Su basıp da eve zarar vermemişse müjdeli bir habere, beklenmedik bir maddi kazanca ve el değiştirecek bir mirasa delalet eder. Suyun evi harap ettiği, eşyayı ve duvarları çürüttüğü görülmüşse hüküm tersine döner ve klasik tabirde hanım tarafından gelecek bir üzüntüye yorulur. Bu sıkıntı bir müddet sürer, ardından rüya sahibi ondan kurtulur.

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Kendi evini su basması kapanmamış borçların ortaya çıkacağına işarettir. Evi sel basması, evin içinde su görmek, evin tavanından su akması, tavandan su damlaması, duvardan su sızması ve içeriye yağmur girmesi de hanenin su altında kalması hükmüne dahildir. Suların çekilmesinin ardından evi temizlediğini görmek, sıkıntının geçici olduğuna ve hanenin eski düzenine döneceğine delalet eder.

Rüyada eve hırsız girmesi

Rüyada eve hırsız girmesi, hanenin mahremiyetinin ihlal edileceğine delalet eder. Klasik tabirde eve giren kimse rüya sahibinin sırrına vakıf olan biridir ve rüya, saklanan bir işin ele geçeceğine işaret eder. Giren kimsenin hali bozuksa hüküm ağırlaşır ve rüya sahibinin hanımı ya da geçimi hakkında bir hainlik edileceğine yorulur.

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Yaygın tabirde hüküm başka yöndedir. Eve tek bir hırsızın girdiği görülmüşse rüya hayra yorulur. Birden fazla kimsenin girdiği görülmüşse umulmadık bir yerden gelecek berekete delalet eder.

Hırsızın eve girip bir şey almadan çıkması, girmeye çalışıp da girememesi, yakalanması ya da evde görülmesi hükmün ağırlığını hafifletir. Bu hallerde eve giren kimsenin zararı hanenin düzenini bozacak ölçüye varmaz. Hırsızın evden bir şey alıp götürdüğü görülmüşse ihlal gerçekleşmiş sayılır ve hanede saklı tutulan bir işin dışarı çıkacağına delalet eder.

Rüyada ev taşımak

Rüyada ev taşımak büyük bir mutluluğa ve cesarete işaret eder. Rüya sahibi hakkında övgü dolu sözler söyleneceğine, emeğiyle kazandığının tadını çıkaracağına delalet eder. Sıkıntılı bir dönemden ciddi bir zarar görmeden çıkılacağı ve geleceğe dair sağlam planlar kurulacağı da bu rüyanın alametidir.

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Evini yüklenip taşıdığını görmek klasik tabirde ayrı tutulur ve rüya sahibinin bir kadının nafakasını üstleneceğine delalet eder. Ev taşımak için eşyaları topladığını görmek, kurulan planların uygulanma vaktinin geldiğine işarettir. Ev taşıdığını ya da evden taşındığını görmek de aynı hükme girer.

Rüyada yeni eve taşınmak

Rüyada yeni eve taşınmak hayırlı bir kısmetle evlenmeye işarettir. Zorlu bir dönemin kapanacağına ve uzun süredir çözülmeyen meselelerin halledileceğine delalet eder. Yeni bir işe girmek ve omuza yeni sorumluluklar almak da bu rüyanın habercisidir. Yeni bir eve taşındığını ve yeni eve taşındığını gören kimsenin hayatındaki düzen baştan kurulur.

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Rüyada başka eve taşınmak

Başka bir eve taşındığını görmek maddi bir kazanca, rızkın artmasına ve iş hayatında başarıya delalet eder. Rüyada başka eve taşınmak aynı zamanda aile içindeki anlaşmazlıkların giderileceğine işarettir. Taşınan kimsenin çektiği sıkıntı da bu vesileyle nihayete erer.

Rüyada eski eve taşınmak

Eski evine taşındığını ve eski oturduğu eve taşındığını görmek kötü niyetli kimselerden uzaklaşmaya delalet eder. Rüyada eski eve taşınmak, rüya sahibinin sevdikleriyle birlikte toparlanacağına ve daha huzurlu bir hayata kavuşacağına işarettir. Yaşanan üzüntü de bu dönüşle son bulur.

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Rüyada büyük bir eve taşınmak

Rüyada büyük bir eve taşınmak rızkın genişlemesine ve geçimin rahatlamasına işaret eder. Taşınılan evin büyüklüğü, haneye gelecek bolluğun ölçüsüdür.

Rüyada ev değiştirmek

Ev değiştirdiğini görmek tövbeye ve zahmetli işlerden kurtulmaya delalet eder. Rüyada ev değiştirmek, ertelenen planların hayata geçeceğine işarettir. Uzayıp giden sorunların çözüleceğine de yorulur.

Rüyada evin yandığını görmek

Rüyada evin yandığını görmek günaha delalet eder. Rüya sahibinin büyük bir yanlışın içinde olduğuna, manevi bir gerilemeye ve başa gelecek bir musibete işarettir. Kendi evinin yandığını görmek sıkıntıların art arda ortaya çıkacağının habercisidir. Evde yangın çıktığını görmek, evinde yangın çıktığını görmek, yanan ev görmek, ev yangını görmek ve evinin tutuştuğunu görmek de aynı musibetin yaklaştığına yorulur.

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Yangının söndürüldüğü ve evin tamamen kül olmadığı görülmüşse hüküm hafifler. Bu halde rüya, sıkıntının geçici olduğuna ve evin alt üst olmasının ardından yeni bir düzen kurulacağına işaret eder.

Rüyada başkasının evinin yandığını görmek

Yanan ev rüya sahibinin kendi evi değilse hüküm başka yöne döner. Rüyada başkasının evinin yandığını görmek, haram karışmış bir maldan ötürü işlerin ters gideceğine işaret eder. Bir evin yandığını ya da birisinin evinin yandığını görmek de aynı tabire girer. Komşunun ya da babanın evinin yandığını görmek, o haneye gelecek sıkıntının rüya sahibine de dokunacağına delalet eder. Başkasının evinden duman çıktığını görmek, henüz görünmeyen bir anlaşmazlığın açığa çıkacağını haber verir. Birden çok evin yandığını ve evlerin topluca tutuştuğunu görmek sıkıntının geniş bir çevreyi saracağına yorulur.

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Rüyada evin yıkıldığını görmek

Rüyada evin yıkıldığını görmek, ev sahibinin ömrüne, ailesine ve geçimine dokunan bir sıkıntıya işarettir. Ev halkından birinin vefatına ya da haneyi sarsacak büyük bir musibete delalet ettiği söylenmiştir. Evinin yıkıldığını görmek, evin yıkılmasını görmek ve ev yıkıldığını görmek aynı yönde tabir edilir. Yıkılan evin yeniden yapıldığını görmek hükmü yumuşatır ve toparlanmanın, yeni bir düzenin habercisi sayılır.

Evi kendi elleriyle yıktığını gören kimsenin malına başkaları varis olur. Evin rüzgardan yıkıldığını görmek kaybolan bir mutluluğa ve hasede delalet eder. Kepçeyle yıkıldığını görmek zorlukların aşılmasına ve iş hayatındaki başarıya yorulur.

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Rüyada evin bir kısmının yıkılması

Evin tamamı değil de bir bölümü yıkılmışsa hüküm hafifler. Rüyada evin bir kısmının yıkılması, ev halkından birinin üzüntüsüne ya da haneden bir ayrılığa işaret eder. Kısa süren bir kederin ardından toparlanılacağının alametidir. Baba evinin yarısının yıkıldığını görmek, o haneye mensup kimselerden birinin ayrılacağına yorulur. Evin bir kısmının çökmesi ve evin tavanının bir kısmının çökmesi de bu hükme girer.

Rüyada depremde evin yıkıldığını görmek

Rüyada depremde evin yıkıldığını görmek, hanenin başına gelecek bir kazaya ve tehlikeye işaret eder. Ev halkının üzerine söz sahibi bir kimseden gelecek sıkıntının habercisidir. Evin sallandığını hissetmek ve evde deprem olduğunu görmek, sarsıntının ardından hanede bir yıkım görülmüşse aile içinde yaşanacak huzursuzluklara yorulur. Ev sallanıp da yıkılmadan kalmışsa hüküm ayrılır, rüya hayra çıkar ve hanede beklenmedik bir değişikliğe delalet eder. Depremde evinin yıkıldığını, depremden evin yıkılmasını ve evlerin topluca yıkıldığını görmek ise sıkıntının tek bir hane ile sınırlı kalmayacağına işarettir.

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Rüyada evin duvarının yıkılması

Rüyada evin duvarının yıkılması, hane içinde husumet ve çekişme çıkacağına delalet eder. Aile fertleri arasında sertleşecek bir anlaşmazlığın alametidir. Evin dış duvarının yıkıldığını görmek komşuyla ve çevreyle bozulacak bir geçimsizliğe yorulur. Evin bir duvarının yıkılması, çekişmenin evin tamamına yayılmayacağını haber verir.

Rüyada evin tavanının çökmesi

Hanenin üstü göçmüşse hüküm en ağır yerdedir. Rüyada evin tavanının çökmesi, ev sahibinin ya da hanede yaşayanlardan birinin vefatına işaret eder. Evin çöktüğünü ya da odanın tabanının göçtüğünü görmek haneyi taşıyan direğin gideceğine delalet eder. Başkasının evinin tavanının çöktüğünü görmek o haneye gelecek bir musibetin habercisidir.

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Rüyada evin çatısının hasar görmesi

Çatı hanenin üstündeki örtüdür, hasar görmesi o örtünün eksileceğine yorulur. Rüyada evin çatısının hasar görmesi, rüya sahibinin dayandığı desteğin sarsılacağına ve maddi manevi bir gerilemeye işarettir. Çatısız ev görmek ile evin çatısının yıkıldığını görmek, haneyi koruyacak kimsenin bulunmadığına delalet eder.

Rüyada harabe ev görmek

Uzun süre bakımsız kalmış bir yapı görmek hayra yorulmaz. Rüyada harabe ev görmek manevi bir sıkıntıya ve işlenmiş bir hatanın karşılığına delalet eder. Yıkık ev, yıkık dökük ev, yıkılan ev ve yıkılmış ev görmek de aynı hükümdedir. Harabe ev aynı zamanda hastalık alametidir, rüya sahibinin ya da yakınlarından birinin hastalanacağını haber verir. Harabe eve taşındığını görmek kötü bir haber alınacağına işarettir. Harabe evde oturduğunu görmek kendi hatasının sonucunu yaşayacağına yorulur. Harabe evi tamir ettiğini görmek geçmişte yapılan yanlışı düzeltme çabasına delalet eder.

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Rüyada başkasının evinin yıkıldığını görmek

Yıkılan ev başkasına aitse musibet de o hanenindir. Rüyada başkasının evinin yıkıldığını görmek, o eve gelecek bir musibete ve geçim sıkıntısına işaret eder. Komşunun ya da bir başkasının evinin yıkıldığını görmek yakın çevreden birinin düzeninin bozulacağının alametidir. Baba evinin yıkıldığını görmek köke bağlı bir düzenin dağılacağına yorulur.

Rüyada evde hayvan görmek

Rüyada evde hayvan görmek, haneye dışarıdan girecek bir tesire delalet eder. Ev rüya sahibinin kendi hâline işaret ettiğinden, eve giren hayvan da onun en korunaklı alanına ulaşmış bir tesir sayılır. Bu tesir kimi hayvanda hane içine sokulan bir kimse, kimindeyse rızka ve geçime dokunan bir değişiklik olarak çıkar. Kimi hayvan ise haneye gelecek kısmetin ve yükselecek itibarın habercisi sayılır. Evde aslan görmek ve evin içinde aslan görmek sözü geçen, heybetli bir kimsenin haneye gireceğine yorulur. Evde kertenkele görmek küçük ama can sıkıcı bir işin eve kadar geleceğinin alametidir. Evde aslan beslediğini görmek korkulan bir kimseyle aynı çatı altında geçinmeye işarettir.

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Rüyada evin içinde yılan görmek

Rüyada evin içinde yılan görmek gizli bir düşmana delalet eder. Rüya sahibinin hanesine girmiş, yakınında duran ve niyetini belli etmeyen bir kimse vardır. Evde yılan görmek hane içinde çıkacak kavganın ve tatsızlığın da habercisidir. Evin dışında ya da bahçesinde yılan görmek, düşmanın henüz hanenin eşiğinde olduğuna yorulur. Bu hâlde yılanın zararı eve geçmiş sayılmaz.

Rüyada evde kedi görmek

Eve kedi girdiğini görmek ev halkının maddi bir sıkıntıyla karşılaşacağına işaret eder. Rüyada evde kedi görmek, haneye girip zarar verebilecek ve gözden uzak tutulmaması gereken bir kimsenin habercisidir. Kedinin evden bir şey alıp götürdüğü görülmüşse hüküm maddi kayba ve borca yorulur. Kediyi evden çıkardığını ya da çıkarmaya çalıştığını görmek, hanenin düzenine dışarıdan karışan elin uzaklaştırılacağının alametidir.

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Rüyada evde fare görmek

Rüyada evde fare görmek, hanenin başındaki sıkıntıların önemsiz olduğuna ve kolayca aşılacağına işaret eder. Kazancın artacağına, işlerin açılacağına ve evi fare bassa bile eve giren derdin tesirinin az kalacağına delalet eder.

Rüyada evde böcek görmek

Rüyada evde böcek görmek, rüya sahibinin çevresinde sevilen ve sözü dinlenen bir kimse olacağına işaret eder. Maddi bir rahatlığa ve hanenin sıkıntılarının yakın dostlar eliyle çözüleceğine delalet eder. Evde böcekler görmek, evde hamam böceği ve evde kurtçuk görmek de aynı hükmün içindedir. Evi böcek basması, eve gelen kalabalığın zarardan çok fayda getireceğinin alametidir. Evde karınca görmek ve evi karınca basması dileklerin yerine geleceğine, borçların vaktinde ödeneceğine işarettir.

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Rüyada evin içinde kuş görmek

Rüyada evin içinde kuş görmek zenginliğe ve şansın açılmasına işaret eder. Hanenin tamamını ilgilendiren güzel bir gelişmenin, bilinmeyen bir mirasın ya da şifa olacak bir yardımın habercisidir. Evde kuş görmek ve eve kuş girmesi de hanenin bahtının açılmasına delalet eder. Kuşun eve yuva yaptığını görmek hanede kurulacak kalıcı bir düzene yorulur. Renkli bir kuşun eve girmesi sevindirici bir haberin müjdesidir. Kuşun evden kaçtığını görmek ise eldeki bir fırsatın hanenin dışına çıkacağına işarettir.

Rüyada eve köpek girmesi

Rüyada eve köpek girmesi, rüya sahibinin kısmetinin açılacağına ve hayırlı bir yuva kuracağına işaret eder. Rüya sahibi evliyse kısa sürede evlat sahibi olacağına delalet eder. Evde köpek görmek ve evinde köpek görmek önemli bir mevkiye gelmenin, toplum içinde saygınlık kazanmanın alametidir. Evden köpek çıkması ise haneyi koruyan bir desteğin uzaklaşacağına işarettir.

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Rüyada eve misafir gelmesi

Rüyada eve misafir gelmesi berekete, bolluğa ve hayatın her alanında görülecek başarıya delalet eder. Eve kadın misafir gelmesi aile bağlarının güçleneceğine, eve erkek misafir gelmesi hane içindeki geçimin düzeleceğine ve sevinçli bir haberin ulaşacağına işaret eder. Evine misafir gelmesi ve evde misafir görmek de aynı yönde tabir edilir.

Eve polis gelmesi hanede gizli kalmış bir işin sorulacağına yorulur. Makam sahibi bir kimsenin ya da cumhurbaşkanının eve geldiğini görmek rüya sahibinin itibarının yükseleceğine işarettir. Eski gelinin eve geldiğini görmek kopmuş bir bağın yeniden kurulacağına, annenin kızının evine gelmesi hanenin gönlünü ferahlatacak bir yardıma delalet eder. Düğün evinde olduğunu görmek ve düğün evi görmek haneye gelecek sevincin alametidir.

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Rüyada eve tanıdık misafir gelmesi

Rüyada eve tanıdık misafir gelmesi haneye girecek berekete ve hayırlı bir habere işaret eder. Tanınan bir kimsenin kapıya gelmesi, rüya sahibinin işlerinde ona destek olacak birinin çıkacağına delalet eder. Eve tanımadığı bir misafirin gelmesi umulmadık bir yerden gelecek yardımın habercisidir.

Rüyada eve kalabalık misafir gelmesi

Kapıya bir değil birkaç misafirin geldiği görülmüşse hüküm genişler. Rüyada eve kalabalık misafir gelmesi, rüya sahibinin çevresinin geniş ve güvenilir olduğuna işaret eder. Haneye girecek bolluğun ve müjdeli bir haberin alametidir. Evde kalabalık misafir görmek ve evinde kalabalık misafir görmek, uzun süredir kötü giden işlerin hayırlı bir kazanca döneceğine yorulur.

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Rüyada eve habersiz misafir gelmesi

Rüyada eve habersiz misafir gelmesi, yakınlardan birinin hamilelik haberini duyuracağına işaret eder. Haneye beklenmedik bir vakitte gelecek sevince ve hazırlıksız yakalanılan bir gelişmeye delalet eder.

Rüyada dağınık eve misafir gelmesi

Ev toplanmamışken kapının çalındığı görülmüşse hüküm tersine döner. Rüyada dağınık eve misafir gelmesi, çevreden hoş olmayan sözler duyulacağına ve hanenin düzensizliğinin görülmesiyle rüya sahibinin güç duruma düşeceğine işaret eder.

Rüyada küs olduğun birinin evine gelmesi

Küs olunan bir kimsenin eve geldiğini görmek barışmaya ve aradaki kırgınlığın kalkmasına işaret eder. Küslüğün konuşulup çözüleceğine, hanenin bu vesileyle huzur bulacağına delalet eder. Küs olduğu kimsenin evine gittiğini görmek de aynı yönde tabir edilir ve ilk adımı rüya sahibinin atacağını haber verir. Küs olunan akrabanın eve gelmesi akrabalık bağının yeniden kurulacağına yorulur.

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Rüyada ölünün eve gelmesi

Rüyada ölünün eve gelmesi, rüya sahibini huzursuz edecek bir haber duyulacağına işaret eder. Hane halkından biriyle fikir ayrılığı yaşanacağının habercisidir. Vefat etmiş bir kimsenin kapıdan girdiğini görmek, o kimseden kalan bir işin ya da bir sözün hanede yeniden gündeme geleceğine yorulur. Ölmüş anneyi evde görmek, ölmüş babanın eve gelmesi ve ölmüş anneannenin evini görmek de bu hükmün dışında değildir. Gelen kimsenin evde bir müddet kalması, hanenin o meseleyle bir süre meşgul olacağının alametidir.

Rüyada ölmüş birinin eve misafir olarak gelmesi

Gelen kimse misafir sıfatıyla ağırlanmışsa hüküm yumuşar. Rüyada ölmüş birinin eve misafir olarak gelmesi, hanede konuşulacak eski bir meselenin açılacağına işaret eder. Rüya sahibinin iş ve çevre hayatında hayırlı işlere imza atacağına da delalet eder. Ölmüş kaynananın eve gelmesi ve ölülerin eve gelmesi akrabalar arasında bir hesaplaşmanın alametidir. Ölen eşinin eve geldiğini görmek geride kalan bir sorumluluğun hatırlanacağına işarettir.

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Rüyada ölmüş birinin evine gitmek

Yön tersine döndüğünde hüküm de değişir. Rüyada ölmüş birinin evine gitmek, geride kalan bir işin rüya sahibinin üzerine kalacağına ve kapanmamış bir hesaba işaret eder. Ölmüş birinin evini temizlediğini ya da o evde banyo yaptığını görmek, o kimseye ait bir yükümlülüğün yerine getirileceğine delalet eder.

Rüyada cenaze evi görmek

Rüyada cenaze evi görmek, sevilen bir kimseyle yeni bir başlangıç yapılacağına işaret eder. Süregelen tartışmaların olumlu sonuçlanacağına, verilen kayıpların telafi edileceğine ve maddi durumun düzeleceğine delalet eder. Hanenin yas hâlinde görülmesi, o evde bir devrin kapanıp yenisinin açılacağını haber verir. Cenaze evine gittiğini ve cenaze evinde olduğunu görmek rüya sahibinin bu değişimin içinde yer alacağının alametidir. Evde mevlit kalabalığı görmek, evde mevlit okunduğunu ve başkasının evinde mevlüt okunduğunu görmek hanenin çevresinden destek göreceğine yorulur.

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Rüyada taziye evi görmek

Yas tutan bir hanenin kapısında toplananları görmek dayanışma hükmüne girer. Rüyada taziye evi görmek hanenin başına gelen bir sıkıntının paylaşılacağına ve yalnız kalınmayacağına işaret eder. Taziye evine gittiğini ve taziye evinde olduğunu görmek, rüya sahibinin bir yakınına yapacağı iyiliğe delalet eder.

Rüyada eski ev görmek

Rüyada eski ev görmek, geçmişte bırakılan bir meselenin gün yüzüne çıkacağına ve hâlâ çözülmeyi beklediğine işaret eder. Rüya sahibinin huzurunu kaçıran, neşesini azaltan bir hatıranın yeniden gündeme geleceğine delalet eder. Aynı rüya akrabadan gelecek bir mirasın habercisi sayılır.

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Başkasına ait eski bir ev görmek, geçmişten gelen meselenin rüya sahibinden çok yakınlarından birine dokunacağını haber verir. Tarihi bir ev görmek, kökü eskiye dayanan bir işin rüya sahibine kalacağına delalet eder. Eski bir ev görmek ve eski bir evde olduğunu görmek, mevcut sıkıntıdan çıkmak için aranan yola yorulur. Kirada oturduğu eski evi görmek de aynı arayışın alametidir.

Rüyada eski evini görmek

Rüya sahibinin bir zamanlar oturduğu ev görünmüşse hesap gündeme gelir. Rüyada eski evini görmek, geride bırakılan bir dönemin karşılığının önüne geleceğine işaret eder. Eski oturduğu ve eski yaşadığı evi görmek o günlerden kalan bir hakkın ya da bir borcun hatırlanacağına delalet eder. Eski evini temizlediğini görmek, verilen kararların hayırlı çıkacağının müjdesidir. Kendini eski oturduğu evde görmek, hanenin eski düzenine benzer bir düzenin yeniden kurulacağına yorulur.

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Rüyada baba evini görmek

Baba evinde olduğunu görmek aileden gelecek bir desteğin ya da bir sorumluluğun yakınlaştığına işarettir. Rüyada baba evini görmek, rüya sahibinin geldiği yere ve o kökten doğan hakka delalet eder. Doğduğu evi ve çocukluk evini görmek, uzun süredir uzak kalınan bir yakınla tekrar bir araya gelineceğine yorulur. Köydeki baba evini görmek aslına dönülecek bir işin alametidir.

Rüyada yeni ev görmek

Rüyada yeni ev görmek bahtın açılacağına işaret eder. İşlerin büyüyeceğine, rızkın artacağına ve hanenin geçiminin genişleyeceğine delalet eder. Darlık içindeki kimse için zenginliğin, üzüntülü kimse için ferahlamanın habercisidir. Beklenmedik bir kazanca ve mülk edinmeye de işarettir. Yeni evde olduğunu görmek rüya sahibinin hayatında yeni bir düzenin kurulacağına yorulur. Yeni ev temizlediğini görmek ise bu düzenin sağlam temele oturacağının alametidir.

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Rüyada inşaat halinde ev görmek

İnşaat ev görmek ve ev inşaatı görmek mal ve mülk sahibi olmaya işaret eder. Rüyada inşaat halinde ev görmek, kısa sürede toplanacak bir servetin, emeğin karşılığını vereceğinin ve sabırla gelecek başarının alametidir. İnşaatın yarıda kaldığı ve yapının uzun süre öyle durduğu görülmüşse hüküm ağırlaşır, beklenen kazancın gecikeceğine ve emeğin bir müddet karşılıksız kalacağına yorulur. Yeni yapılmış ev görmek ise beklenen kazancın eline geçeceğinin müjdesidir.

Rüyada dağınık ev görmek

Rüyada dağınık ev görmek hane içinde yaşanacak tatsız olaylara delalet eder. Anne, baba, kardeş ya da eşle aranın bozulacağına, yuvanın dağılma noktasına geleceğine işaret eder. Evli kimse için eşiyle çekişmenin, bekâr kimse için aile içinde çıkacak tartışmanın alametidir.

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Evi dağınık görmek rüya sahibinin işlerinin de düzenden çıkacağına ve elindekini toparlamakta zorlanacağına delalet eder. Kendi evini dağınık görmek ve kendi evinin dağınık olduğunu görmek aynı hükümdedir. Başkasının evini dağınık görmek, sıkıntının yakın çevreden birinin hanesinde çıkacağına işarettir.

Rüyada pis ev görmek

Evin dağınıklığı kire dönüşmüşse hüküm sertleşir. Rüyada pis ev görmek hanenin huzurunu bozacak bir çekişmeye işaret eder. Kirli ev görmek ve evi pis görmek, rüya sahibinin çevresinde hakkında konuşulan bir işin bulunduğunu haber verir. Tozlu ev görmek uzun süredir ihmal edilen bir meseleye yorulur. Rutubetli ev görmek hanede ağırlaşan bir geçim sıkıntısının alametidir.

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Rüyada dağınık evi toplamak

Dağılmış bir düzenin yeniden kurulması hayra çıkar. Rüyada dağınık evi toplamak, bozulan aile geçimini düzeltmek için gösterilen çabaya ve sıkıntılardan kurtulmak üzere verilen mücadeleye delalet eder. Dağınık evi toplamaya çalıştığı hâlde bitiremediğini görmek, uğraşın bir müddet daha süreceğine işaret eder. Ev toplamak, evi toplamak ve evi toparlamak, hanenin dağılan düzeninin rüya sahibinin eliyle yerine oturacağının alametidir.

Rüyada büyük ev görmek

Rüyada büyük ev görmek hayra, nimete ve bolluğa işaret eder. Rızkın genişleyeceğinin, ferahlığın ve rüya sahibinin önemli işlere imza atacağının habercisidir. Geniş ev görmek geçimin rahatlayacağına yorulur. Ferah bir ev görmek hanede huzurun artacağının alametidir.

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Küçük ev görmek bunun karşılığında geçimin daralacağına ve kazancın azalacağına işarettir. Dar bir evde oturduğunu gören kimsenin eline geçenle yetinmesi gerektiğine delalet eder.

Rüyada çok odalı ev görmek

Evin genişliği oda sayısıyla da ölçülür. Rüyada çok odalı ev görmek rızkın birden fazla yerden geleceğine işaret eder. Çok odalı büyük ev görmek hanenin kalabalıklaşacağına ve bereketin artacağına delalet eder. Evin odalarının çoğaldığını görmek, rüya sahibinin elinin genişleyeceğinin alametidir.

Evin görünüşüne göre rüya tabirleri

Evin dışarıdan görünüşü rüya sahibinin hâlinin başkalarına nasıl göründüğüne delalet eder. Aydınlık, bakımlı ve ferah bir ev çevrede saygı görmenin ve itibarın yükselmesinin alametidir. Bakımsız, karanlık ve gösterişsiz bir ev ise hane hakkında hoş olmayan sözler söyleneceğine yorulur.

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Rüyada güzel ev görmek

Rüyada güzel ev görmek müjdeli bir haberin alametidir. Hane içinde huzura, çevreden görülecek saygıya ve ana babanın uzun ömrüne delalet eder. Güzel bir eşle evlenmeye, malın artmasına ve yüksek bir mevkiye de yorulur. Çok güzel ev görmek, lüks ev görmek, temiz ev görmek ve dayalı döşeli ev görmek eldeki imkânın genişleyeceğine işarettir. Güzel bir evden ayrıldığını görmek elindekinin kıymetinin bilinmediğine ve ardından gelecek pişmanlığa delalet eder.

Rüyada boş ev görmek

Evi eşyasız görmek elde tutulan imkanın azalacağını haber verir. Rüyada boş ev görmek hanedeki eksikliğe ve yalnızlığa işaret eder. Rüya sahibinin sırtını dayayacak bir destek bulamayacağına delalet eder. Boş ev gezdiğini görmek henüz kurulmamış bir düzenin arandığının alametidir.

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Rüyada köy evi görmek

Şehirden uzak bir hane görmek hayra ve neşeye yorulur. Rüyada köy evi görmek, sevdiğiyle hoş vakit geçirmeye ve haneyi sevindirecek bir habere işaret eder. Köy evleri görmek iş ve okul hayatında başarının, kısmetsizliğin sona ermesinin habercisidir. Hayırlı ve dürüst bir kimseyle evlenmeye de yorulur. Yazlık ev ve bağ evi görmek, yorgunluğun ardından gelecek dinlenmenin alametidir.

Rüyada bahçeli ev görmek

Rüyada bahçeli ev görmek sağlığın düzeleceğine işaret eder. Zorlukların kolay atlatılacağının ve toplum içinde saygın bir yere gelineceğinin habercisidir. Büyük bahçeli ev görmek de aynı hükmü taşır. Havuzlu ev görmek hayırlı gelişmelere ve yüksek bir kazanca yorulur. Evin içinde havuz görmek ise rızkın hanenin ayağına geleceğinin müjdesidir.

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Rüyada deniz manzaralı ev görmek

Evin baktığı yer tabirin yönünü değiştirir. Rüyada deniz manzaralı ev görmek, rüya sahibinin önünde duran büyük bir karara işaret eder. Başka bir yere taşınmaya ve hayatta açılacak yeni bir sayfaya yorumlanır. Deniz kenarında ev görmek geniş bir imkanın çok yaklaştığına yorulur. Denize sıfır ev görmek ve denizin üstünde bir evde olduğunu görmek, o imkânın elde tutulacağının alametidir.

Rüyada beyaz ev görmek

Rüyada beyaz ev görmek haneye gelecek bolluk ve bereketin alametidir. Uzun ömürlü bir sevgiye ve mutlu bir evliliğe delalet eder. Yeşil ev görmek ve renkli ev görmek de hanenin rızkının artacağına işaret eder.

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Rüyada ahşap ev görmek

Evin yapıldığı malzeme hükmün yönünü belirler. Rüyada ahşap ev görmek, geçmişe ait bir meselenin rüya sahibinin önüne geleceğine delalet eder. Tahta ev görmek aynı hükümdedir. Taş ev görmek sağlam ve uzun ömürlü bir düzene işaret eder. Toprak ev ve kerpiç ev görmek eldeki imkânın sınırlı olduğuna ama bereketinin eksilmeyeceğine yorulur.

Rüyada müstakil ev görmek

İki katlı ev görmek bol kısmete, berekete ve evlat sahibi olmaya işaret eder. Rüyada müstakil ev görmek aileden ayrılıp kendi düzenini kurmaya ve rüya sahibinin kendi ayakları üzerinde duracağına yorulur. Dubleks ev ve villa görmek, hanenin imkânının kat kat artacağının müjdesidir.

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Rüyada ev temizlemek

Rüyada ev temizlemek keder ve sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. Uzun süredir çekilen zorlukların son bulacağına ve hanenin üzerindeki ağırlığın kalkacağına işaret eder. Evi temizlemek, ev temizliği yapmak, evini temizlemek ve ev temizlediğini görmek de bu tabirle karşılanır.

Boş ev temizlediğini görmek endişelerin azalacağına, buna karşılık yakınlardan birinin hastalanacağına delalet eder. Pis ev temizlemek huysuz kimselerle çekişmeye ve daha çok sadaka verilmesi gerektiğine yorulur. Tozlu ev temizlediğini görmek, saklanan bir işin ortaya döküleceğine işarettir. Temizliğin sonunda hanedeki huzursuzluğun kaynağının bulunup giderileceği de bu rüyanın alametidir.

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Rüyada ev süpürmek

Rüyada ev süpürmek büyüklere gösterilen saygıya ve zorlukların çözülmesine işaret eder. Rüya sahibinin hanesine bulaşan dedikodudan ve husumetten temizleneceğini haber verir. El süpürgesi ile ev süpürmek işin ince ince ele alınacağına yorulur. Elektrikli süpürgeyle ev süpürmek sıkıntının hızla ortadan kalkacağının alametidir. Çalı süpürgesi ile ev süpürmek ise zahmetli ama kalıcı bir temizliğe işarettir.

Rüyada başkasının evini temizlemek

Temizlenen hane başkasınınsa fayda da o kimseye döner. Rüyada başkasının evini temizlemek, rüya sahibinin bir yakınının sıkıntısını üstleneceğine ve o kimsenin derdinin rüya sahibi eliyle hafifleyeceğine işaret eder. Birinin evini temizlemek ve tanıdık birinin evini temizlemek aradaki bir kırgınlığın giderileceğini haber verir. Annenin evini temizlemek hane büyüğüne yapılacak bir hizmete yorulur. Başkasının evini süpürdüğünü görmek, o hane hakkında konuşulanların sona ereceğinin alametidir.

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Rüyada ev yıkamak

Temizlik suyla yapılmışsa hüküm kuvvetlenir. Rüyada ev yıkamak, hanenin üzerindeki sıkıntıdan tamamen kurtulmaya delalet eder. Suyun kullanılması derdin kökünden gideceğine işaret eder. Hortumla evin önünü yıkadığını ve hortumla evi yıkadığını görmek, dışarıdan gelen bir dedikodunun kapıda kesileceğine yorulur. Başkasının evinde cam sildiğini ve başkasının evini hortumla yıkadığını görmek bir yakının işini kolaylaştırmanın alametidir.

Rüyada ev yapmak

Rüyada ev yapmak bekar kimse için evlenip yuva kurmaya, evli kimse için sevince ve neşeye işaret eder. Rüya sahibinin önüne çıkacak engelleri birer birer aşacağına delalet eder.

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Tuğla ve kerpiçle ev yaptığını görmek, biriktirilen malın hayırlı bir işe yatırılacağına yorulur. Yontulmuş taşla ev yaptığını görmek şeref ve itibar kazanmanın alametidir. Evine yeni bir oda yaptığını görmek hasta kimse için şifaya, bekâr kimse için evliliğe delalet eder. Büyük ve güzel bir odaya girdiğini görmek hayırlı bir evliliğe işarettir.

Rüyada ev yaptırmak

Yapımın başkasının eline bırakıldığı hallerde hüküm fail üzerinden kurulur. Rüyada ev yaptırmak, rüya sahibinin girdiği işlerin kazançlı çıkacağına ve kazancın kendisine döneceğine delalet eder. Büyük bir ev yaptırdığını ve ev yaptırdığını görmek bol kazanca, şansın açılmasına işaret eder.

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Rüyada ev yaptığını görmek

Rüyada ev yaptığını görmek, kurulan düzenin sağlam olacağına ve emeğin boşa gitmeyeceğine işaret eder. Ev yapıldığını görmek hanenin genişleyeceğine, başkasının ev yaptığını görmek yakın çevreden birinin işlerinin açılacağına delalet eder.

Rüyada ev temeli görmek

Henüz duvar örülmeden temel görünmüşse hüküm başlangıç üzerine kurulur. Rüyada ev temeli görmek işlerin yolunda gideceğine ve önemli bir işle tanınacağına işaret eder. Korkulardan kurtulmaya, bekar kimse için kısmetiyle karşılaşmaya delalet eder. Yeni kazılmış ev temeli görmek, ev temeli attığını ve ev temeli yapıldığını görmek hayırlı bir yardıma vesile olmanın alametidir.

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Rüyada ev tadilatı yapmak

Yıkmak değil onarmak söz konusuysa hüküm hayra çıkar. Rüyada ev tadilatı yapmak, bozulan bir düzenin onarılacağına delalet eder. Ev tamir ettiğini ve tadilat yapılan ev görmek eksik kalan bir işin tamamlanacağına işaret eder. Başkasının evinde tadilat yapıldığını ve evde tadilat görmek, yakın çevreden birinin işlerinin yeniden yoluna gireceğine yorulur.

Rüyada ev boyamak

Rüyada ev boyamak, yakın zamanda hayatta bir değişim yaşanacağına işaret eder. Hanenin görünüşünün yenilenmesi rüya sahibinin halinin de yenileneceğine delalet eder. Ev boyadığını ve evi boyadığını görmek de bu hükme girer. Evi badana yaptığını görmek mutlu günlere ve sevindirici sürprizlere yorulur. Ev boyattığını görmek, bu değişimin başkasının eliyle geleceğinin alametidir.

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Rüyada ev bakmak

Rüyada ev bakmak mutlu bir hayata, bolluğa ve berekete işaret eder. İş hayatında ilerlemeye ve önündeki sorunların çözüleceğine delalet eder. Yeni ev bakmak, rüya sahibinin kuracağı yeni bir düzenin hazırlığına yorulur. Ev bakmaya gittiğini görmek, uzun süredir düşünülen bir adımın atılma vaktinin geldiğinin alametidir. Ev satın almak için ev baktığını görmek, atılacak adımın önceden iyice araştırılacağına işarettir.

Rüyada ev gezdiğini görmek

Gezilen ev henüz rüya sahibinin değilse hüküm kısmet üzerine kurulur. Rüyada ev gezdiğini görmek kısmetin açılacağına ve önündeki engellerin ortadan kalkacağına delalet eder. Yeni ev gezdiğini görmek ve ev gezmek de bu hükme girer. Çok odalı bir evi gezdiğini görmek, rüya sahibinin önüne birden fazla seçenek çıkacağına işaret eder.

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Rüyada kiralık ev aramak

Aranan ev kiralıksa hüküm arayışın kendisi üzerinden kurulur. Rüyada kiralık ev aramak küskünlerin barışacağına ve haneye huzur gireceğine işaret eder. Ev aradığını görmek rüya sahibinin kendine yeni bir düzen kuracağına delalet eder. Kiralık ev baktığını görmek ise bunun aksine maddi darlığa ve geçimin sıkışmasına yorulur. Ev kiraladığını, kiralık ev tuttuğunu ya da ev tuttuğunu görmek arayışın sona erdiğinin ve hanenin yerleşeceğinin alametidir.

Rüyada satılık ev görmek

Rüyada satılık ev görmek, rüya sahibinin önüne çıkacak bir fırsata işaret eder. Kapısında satılık yazan bir ev görmek, el değiştirecek bir işin haberinin geleceğine delalet eder.

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Rüyada ev satmak

Rüyada ev satmak daha refah bir hayata işaret eder. Borçlardan ve üzerindeki yükümlülüklerden kurtulmaya, uzun ömre delalet eder. Evini sattığını görmek elde tutulan bir yükün devredileceğinin alametidir.

Erkek kimse için ev doğrudan hanımına işaret ettiğinden, evini sattığını görmesi klasik tabirde eşinden ayrılmaya yorulur. Kendi evinin satıldığını görmek hanenin düzeninde rüya sahibinin elinde olmayan bir değişikliğe işarettir. Satılmış eski evini görmek ise ayrı tutulur ve beklenmedik bir kazanca delalet eder.

Rüyada ev sahibini görmek

Rüyada ev sahibini görmek, hayırlı kapılar açacak kimselerle tanışmaya işaret eder. Rüya sahibinin güvende olacağına ve kuracağı ortaklıklardan kazanç sağlayacağına delalet eder. Ev sahibi ile konuştuğunu görmek, bir büyüğün desteğinin alınacağını haber verir. Eski ev sahibini görmek geçmişte kurulmuş bir bağın işe yarayacağının alametidir. Ev sahibinin eve gelmesi ve ev sahibinin karısını görmek hanenin hesabının görüleceğine yorulur.

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Rüyada ev anahtarı görmek

Rüyada ev anahtarı görmek, kapalı duran kapıların rüya sahibine açılacağına işaret eder. Sıkıntıların kısa sürede çözüleceğine, parasal bir kazanca ve borçların kapanacağına delalet eder. Kurulan ortaklıkların büyük kazanç getireceği de bu rüyanın müjdesidir. Elinde evin anahtarını tuttuğunu görmek hanenin idaresinin rüya sahibinde olduğuna işarettir. Anahtarla ev kapısını açtığını görmek, uzun süredir beklenen bir işin önünün açılacağının alametidir. Evin anahtarını kaybettiğini ya da anahtarı evde unuttuğunu görmek, hanenin idaresinin bir müddet elden çıkacağına yorulur.

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Rüyada ev kapısı görmek

Rüyada ev kapısı görmek, haneye gelecek ferahlığa ve işlerde kolaylığa işarettir. Evin dış kapısının değiştiğini görmek hanenin düzeninde bir yenilenmeye delalet eder. Evin kapısının söküldüğünü görmek hanenin dışarıya açık kalacağına yorulur.

Kapı gibi evin diğer parçaları da kendi hükmünü taşır. Ev duvarı görmek temize çıkmaya, hayırlı kimselerle tanışıp kazanç elde etmeye işaret eder. Ev çatısı görmek hanenin üzerindeki korumanın alametidir. Evin çatısına çıktığını görmek, rüya sahibinin işlerinin önünü göreceğine delalet eder.

Rüyada evin kapısını açık görmek

Rüyada evin kapısını açık görmek, beklenmedik bir vakitte misafir ağırlanacağına delalet eder. Kendi evinin dış kapısını ve kendi evinin kapısını açık görmek de bu hükme girer. Kapıyı yarım açık görmek istemeye istemeye yapılacak bir ağırlamaya işaret eder. Kapattığı halde kapıyı açık bulmak verilen emeğin karşılıksız kalacağına ve sıkıntının süreceğine yorulur. Kapıyı kendi eliyle açık bıraktığını görmek sevinçli haberlerin müjdesidir.

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Rüyada evin penceresini açık görmek

Kapı gibi pencere de hanenin dışarıya açılan yeridir. Rüyada evin penceresini açık görmek, amaca ulaşılacağına ve kalıcı bir fırsatın ele geçeceğine işaret eder. Malın artmasına ve beladan kurtulmaya delalet eder. Pencereleri sökülmüş ev görmek hanenin korumasız kalacağına yorulur. Evin camının kırılması hanede çıkacak bir tatsızlığın alametidir.

Rüyada başkasının evine gitmek

Rüyada başkasının evine gitmek, o kimsenin hâline ve durumuna vakıf olmaya işaret eder. Rüya sahibinin kendi işini bırakıp bir başkasının meselesiyle uğraşacağına delalet eder.

Eski sevgilinin evine gittiğini görmek kapanmış bir meselenin yeniden açılacağına yorulur. Arkadaşının evine gitmek dostluktan gelecek bir faydanın alametidir. Eltinin evine gitmek akrabalar arasında kurulacak bir düzene işarettir. Eski komşunun evine gitmek geride kalan bir tanışıklığın işe yarayacağına delalet eder.

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Rüyada başkasının evine girmek

Rüyada başkasının evine girmek, bekar kimse için evlenmeye delalet eder. Bir eve girdiğini ya da tanımadığı bir eve girdiğini görmek kısmetinin açılacağına işarettir. Hiç bilmediği bir evde olduğunu görmek, rüya sahibinin alışık olmadığı bir düzene gireceğine yorulur.

Rüyada komşunun evine gitmek

Gidilen hane komşuya aitse hüküm yakın çevre üzerine kurulur. Rüyada komşunun evine gitmek, yakın çevreden gelecek bir habere ve komşuluk hukukunun güçlenmesine işaret eder. Komşunun evinde olduğunu görmek, rüya sahibinin bir meselesinin çevresinde konuşulacağına delalet eder.

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Rüyada eve yabancı birinin girmesi

Kapıdan giren kimse haneye yabancıysa hüküm hanenin korunmasızlığı üzerine kurulur. Rüyada eve yabancı birinin girmesi, ev halkının alışık olmadığı bir kimsenin hanenin işlerine dahil olacağına delalet eder. Eve zorla birinin girmesi ve eve zorla girmeye çalışan birini görmek, hanenin üzerinde hak iddia edecek birinin çıkacağına yorulur. Eve yabancı bir erkeğin girdiğini ve eve izinsiz birinin girdiğini görmek, rüya sahibinin düzenine karışılacağının alametidir.

Rüyada başkasının evinde olduğunu görmek

Rüyada başkasının evinde olduğunu görmek, rüya sahibinin bir müddet kendi düzeninin dışında kalacağına işaret eder. Başka bir evde olduğunu görmek geçici bir yer değişikliğinin habercisidir. Kaynananın evinde olduğunu görmek akraba arasında görülecek bir işe yorulur. Başkasının evinde soba ve sofra görmek, o hanenin geçiminin rüya sahibine görüneceğinin alametidir.

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Rüyada evi terk etmek

Rüyada evi terk etmek sıkıntılardan kurtulmaya ve huzura kavuşmaya işaret eder. Evi terketmek de aynı hükme girer ve borçların sona ereceğine delalet eder. Evi terk eden birinin geri döndüğünü görmek, uzakta olan bir kimsenin yakın zamanda döneceğine yorulur. Kadının evi terk etmesi hanede bir müddet sürecek dağınıklığın alametidir. Eşinin evi terk etmesi çözülmesi gereken bir geçimsizliğe işarettir.

Rüyada evden kaçmak

Rüyada evden kaçmak kırgınlıkların ve küslüklerin ortadan kalkacağına delalet eder. İşlerin iyiye gideceğine ve zorlu geçen bir dönemin kapanacağına işaret eder. Evden kaçıp geri döndüğünü görmek ayrılığın kısa süreceğinin alametidir.

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Rüyada evden kovulmak

Rüyada evden kovulmak, rüya sahibinin hak ettiği yere geleceğine işaret eder. Sürekli çekişme çıkaran kimselerle bağların kopacağını haber verir. Akrabanın evinden kovulduğunu ve evden çıkarıldığını görmek o akrabayla arasındaki hesabın kapanacağına yorulur. Evsiz kaldığını görmek geçmişin geride bırakılacağının ve karışan işlerin düzene gireceğinin alametidir.

Rüyada birini evden kovmak

Fail rüya sahibiyse hüküm tersine döner. Rüyada birini evden kovmak, hanenin huzurunu bozan kimseden kurtulmaya delalet eder. Sevmediği ya da küs olduğu birini evinden kovduğunu görmek rüya sahibinin kendi düzenini koruyacağına işaret eder. Tanımadığı birini evden kovduğunu görmek dışarıdan gelecek bir zararın önleneceğine yorulur.

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Rüyada evini bulamamak

Rüyada evini bulamamak, isabetli girişimlerde bulunulacağına ama yol üzerinde sıkıntı çıkaracak olaylarla karşılaşılacağına işaret eder. Sıkıntıların çabuk çözüleceğine ve uzun süre taşınan üzüntünün sevince döneceğine delalet eder. Evin yolunu bulamadığını, evi bulamadığını ve evin yolunu kaybettiğini görmek, sevilen kimselerden geçici bir uzaklığa yorulur.