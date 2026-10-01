Evlenme rüyası, tabir kaynaklarında farklı durumlara göre ayrı ayrı ele alınır. Rüyada evlenmek denince rüya sahibinin kendisini nikâhın tarafı olarak gördüğü rüyalar anlaşılır; başkasının nikâhına uzaktan tanık olunan rüyalar ise bu başlığın dışında kalır. Kiminle evlenildiği, nikâhın hangi şartlarda kıyıldığı ve rüya sahibinin içinde bulunduğu durum, tabirin yönünü değiştiren başlıca ayrıntılar arasında yer alır. Peki rüyada evlenmek ne anlama gelir?

Rüyada evlenmek

Rüyada evlenmek hayra yorulur. Zenginliğe, berekete, mevki ve makam yükselmesine, şöhrete, nimete ve rüya sahibinin üzerine gelecek yardıma işaret eder. Tabir geleneğinde evlenmek bir bağ kurma alameti sayıldığından bu rüya girilen yeni bir işe ve kurulan yeni bir ortaklığa delalet eder. Muradına ermeye, menfaate, sıkıntıların sona ermesine ve müjdeli haber almaya da yorumlanır.

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Evlenmek rüyasının ikinci bir yüzü de vardır. Bu yüz borçlanmaya, altına girilen ağır bir sorumluluğa, üzüntü ve kedere delalet eder.

Tabirin hangi yöne döneceğini kiminle evlenildiği, rüya sahibinin hâli ve nikâhın hangi şartta kıyıldığı belirler. Hasta bir kimsenin kıydığı nikâhla evli bir kimsenin ikinci kez kıydığı nikâh aynı hükmü almaz. Şahitler huzurunda kıyılan nikâhla gönülsüzce kıyılan nikâh da ayrı ayrı tabir edilir.

Rüyada başka biriyle evlenmek

Rüyada başka biriyle evlenmek bir güven kaybına işaret eder. Rüya sahibi yakınında durduğu bir kimseye duyduğu güveni yitirir, fakat bu kayıp sonunda rüya sahibinin lehine döner. Kaybın ardından kazanç getiren işlerde yükselmeye ve çevrede daha çok saygı görmeye delalet eder. Rüyada başkasıyla evlenmek de sıkıntıların son bulmasına yorulur.

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Rüyada evliyken başkasıyla evlenmek

Rüyada evliyken başkasıyla evlenmek iş hayatında yeni kapıların açılmasına delalet eder. Gerçek hayatta evliyken rüyada başka biriyle nikâh kıymak verilen sözlerin yerine getirileceğine ve maddi durumun düzelmesine işaret eder. Rüyada eşinden boşanıp başkasıyla evlenmek de bu tabirin içinde sayılır. Evli olduğu hâlde başkasıyla nikâh kıyan kimse için geçmişte yaşanan sıkıntılı günler bir daha tekrar etmez. Aile büyüklerinin araya girmesiyle aradaki anlaşmazlıkların çözüleceğine de yorumlanır.

Rüyada tekrar evlenmek

Rüyada tekrar evlenmek güvende olmaya ve rüya sahibinin hayatını değiştirecek bir olaya işaret eder. Rüyada yeniden evlenmek, ikinci kez evlenmek ve dul bir kimsenin yeniden nikâh kıyması aynı hükümdedir. İkinci kez kıyılan nikâh mutluluğa erişmeye, ailesinden göreceği desteğe ve maddi manevi gelişmeye delalet eder.

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Rüyada eşiyle tekrar evlenmek

Rüyada eşiyle tekrar evlenmek hayırlı sayılır. Eşler arasındaki uyuma ve mutlu bir yuvaya işaret eder. Bir kadının kocasıyla, yani kızının babasıyla yeniden nikâh kıyması ve eski eşiyle tekrar evlenmesi de bu dalda tabir edilir. Rüya sahibinin hatasından dönmesine, manevi yönden ilerlemesine ve araları açılmış olanların barışmasına delalet eder.

Rüyada biriyle evlenmek

Rüyada biriyle evlenmek hayra ve kazanca yorulur. Rüyada birisiyle evlenmek de aynı hükmü taşır. Nikâh kıyılan kimsenin tanıdık olup olmaması, yaşı ve hâli hükmü değiştirir. Rüyada kendinden küçük biriyle evlenmek kısmetin açılmasına, yeni bir işe girmeye ve mutlu bir beraberliğe işaret eder.

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Rüyada tanımadığın biriyle evlenmek

Rüyada tanımadığın biriyle evlenmek ev değiştirmeye işaret eder. Rüya sahibinin oturduğu evden çıkıp başka bir yere taşınacağına ve maksadının hâsıl olacağına delalet eder. Rüyada hiç tanımadığın biriyle evlenmek de aynı yönde tabir edilir. Önündeki engellerin kalkmasına ve borçlarından kurtulmasına da yorulur.

Hasta bir kimse rüyasında tanımadığı biriyle nikâh kıyarsa bu nikâh ecelin yaklaştığına işaret sayılır. Sağlığı yerinde olan bir kimse için böyle bir hüküm verilmez.

Rüyada yabancı biriyle, yani farklı bir dinden bir kimseyle evlenmek, rüya sahibinin günah sayılacak bir işe gireceğine delalet eder. Bu dalda tabir hayır yönünde verilmez.

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Rüyada tanıdık biriyle evlenmek

Rüyada tanıdık biriyle evlenmek, rüya sahibinin o kimsenin geçimine katkıda bulunacağına ve ondan menfaat göreceğine işaret eder. Yaşanacak güzel olaylar sebebiyle sevinmeye, rahatsızlık veren kimselerin geride kalmasına ve iş konusundaki büyük arzuların gerçekleşmesine delalet eder.

Rüyada yaşlı biriyle evlenmek

Rüyada yaşlı biriyle evlenmek uzun ömre işaret eder. Maddi ve manevi rahata kavuşmaya delalet eder. Rüyada yaşlı bir adamla evlenmek amaçların gerçekleşmesine ve süregelen tartışmaların uzlaşmayla sonuçlanmasına yorumlanır.

Rüyada zengin biriyle evlenmek

Rüyada zengin biriyle evlenmek helal kazanca delalet eder. Yapılan bir hata yüzünden çekilen sıkıntının dostların desteğiyle sona ereceğine, bolluk ve berekete, saygın bir konuma yükselmeye işaret eder. Rüya sahibinin eline geçecek para kârlı bir ortaklıktan ve meşru yoldan gelir.

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Rüyada ünlü biriyle evlenmek

Rüyada ünlü biriyle evlenmek başarılı bir döneme ve rüya sahibinin şansının açılmasına işaret eder.

Rüyada evli biriyle evlenmek

Rüyada evli biriyle evlenmek olumsuz yorulur. Deneyimli kimselerin uyarısına rağmen zor bir işe girişilmesine ve o işten parasal zarar görülmesine işaret eder.

Rüyada cinle evlenmek

Rüyada cinle evlenmek düşmana karşı fikir ve güç birliği kurmaya delalet eder. Eline geçen fırsatları hayırlı yönde kullanmaya ve refah içinde yaşamaya işaret eder.

Rüyada evlenme teklifi almak

Rüyada evlenme teklifi almak hayırlı bir başlangıcın müjdesidir. Rüyada evlenme teklifi aldığını görmek de bu hükmün içindedir. Rüyada evlenme teklifi görmek sofranın zenginleşmesine ve girişilen işlerde başarıya delalet eder. Seninle evlenmek isteyen birini görmek, hayırlı bir beraberliğin kurulacağına yorumlanır. Birinin evlenmek istemesi ve bunu söylemesi ise kurulan planların yürümesine ve kazancın beklentinin üstüne çıkmasına işaret eder.

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Rüyada tanımadığın birinden evlenme teklifi almak

Rüyada tanımadığın birinden evlenme teklifi almak, umulmadık bir yerden gelecek hayırlı habere işaret eder. Rüya sahibinin önüne beklemediği bir fırsat çıkacağına ve bu fırsatın kazancını artıracağına delalet eder. Tanımadığın birinin seninle evlenmek istemesi, hayrın rüya sahibinin hiç ummadığı bir çevreden geleceğine yorumlanır.

Rüyada tanıdık birinden evlenme teklifi almak

Rüyada tanıdık birinden evlenme teklifi almak hayırlı bir başlangıca işaret eder. Teklifi getiren kimsenin tanıdık olması ayrı bir hükme yol açmaz.

Rüyada sevgiliden evlenme teklifi almak

Rüyada sevgiliden evlenme teklifi almak, hayırlı bir beraberliğin sevilen kimsenin adımıyla kurulacağına delalet eder. Sevgilinin evlenme teklifi etmesi, rüya sahibinin beklediği sözün verileceğine ve niyetlendiği işin hayırla neticeleneceğine işaret eder.

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Rüyada istemediğin biriyle evlenmek

Rüyada istemediğin biriyle evlenmek görünüşünün aksine hayra yorulur. Hoş olayların yaşanacağına ve rüya sahibinin hayalini kurduğu şeylere kavuşacağına işaret eder. Yok yere üzülünen bir dönemin sona ermesine ve geçim kolaylığına delalet eder.

Rüyada sevmediğin biriyle evlenmek de aynı anlama gelir. Gönülsüzce kıyılan nikâh rüya sahibinin sıkıntısına değil, o sıkıntının bitişine işaret sayılır. Rüya sahibinin elindeki işler kolaylaşır ve rızkı genişler.

Rüyada sevgiliyle evlenmek

Rüyada sevgiliyle evlenmek yakın zamanda alınacak mutlu ve hayırlı bir habere işaret eder. Sevilen kimseye duyulan bağlılığın karşılık bulmasına, aile içindeki anlaşmazlıkların giderilmesine, zor görünen işlerde başarı elde edilmesine ve beklenmedik gelişmelere delalet eder.

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Rüyada evlenmek üzere olduğunu görmek

Rüyada evlenmek üzere olduğunu görmek huzurlu bir hayata işaret eder. Ev içinde uyumun yerleşmesine, tartışmasız ve gürültüsüz bir yaşam sürmeye delalet eder. Nikâh henüz kıyılmamış olsa da tabir hayır yönündedir. Rüyada tanımadığın biriyle evlenmek üzere olduğunu görmek, rüya sahibinin yaklaştığı işin kısa sürede tamamlanacağına yorumlanır. Rüyada evlenmek istemek ve evlenmek için biriyle tanışmak, niyetlenilen işe adım atılacağına delalet eder.

Rüyada akrabayla evlenmek

Rüyada akrabayla evlenmek olumsuz yorulur. Sıkıntı ve problemlerle karşılaşmaya, mutsuz bir evliliğe ve ailede çıkacak kavga ile tatsızlığa işaret eder. Kuzenle ve nikâhı düşmeyen yakınlarla kıyılan nikâh ise bu hükmün dışındadır ve hayra yorulur.

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Rüyada kuzenle evlenmek

Rüyada kuzenle evlenmek mal varlığının artmasına işaret eder. Huzurlu bir aile hayatına ve büyük kazanca delalet eder. Rüyada erkek kuzenle evlenmek rüya sahibinin işlerinin genişleyeceğine yorumlanır.

Rüyada kardeşle evlenmek

Rüyada kardeşle evlenmek büyük bir işin başına geçmeye işaret eder. Rüya sahibinin bildiği bir konuda ilerlemesine, yüksek bir makama oturmasına ve iş hayatında terfi almasına delalet eder. Rüyada kız kardeşle evlenmek, rüya sahibinin ailesinin idaresini üstlenmesine ve akrabalar arasında söz sahibi olmasına yorumlanır.

Rüyada babayla evlenmek

Rüyada babayla evlenmek işlerde kolaylık elde etmeye ve helal rızka delalet eder. Ertelenen hayallerin gerçekleşmesine ve rüya sahibinin aile büyüklerinden göreceği desteğe işaret eder.

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Rüyada evlenmekten vazgeçmek

Rüyada evlenmekten vazgeçmek müjdeli haber almaya işaret eder. İşsizlik döneminin sona ermesine ve iş hayatında büyük deneyim kazanılmasına delalet eder. Rüyada tanımadığı biriyle evlenmekten vazgeçmek ve istemediği biriyle evlenmekten vazgeçmek de bu dala girer. Rüyada evlenmek istememek ise rüya sahibinin karşısına art niyetli kimselerin çıkacağına, buna rağmen yanlış yola sapmayacağına ve sıkıntı anında yanında çok kişi bulacağına yorumlanır.

Rüyada evlenmeden hamile olduğunu görmek

Rüyada evlenmeden hamile olduğunu görmek maddi yönden güç kazanmaya işaret eder. Nikâh kıyılmadan görülen bu hâl borcun ödenmesine ve yürütülen işte ilerlemeye delalet eder. Rüyada evlenmeden çocuğunun olduğunu görmek, rüya sahibinin hayatında köklü bir değişikliğe yorumlanır.

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Rüyada görücü usulü evlenmek

Rüyada görücü usulü evlenmek duaların kabul olmasına işaret eder. Sağlık sorunlarından kurtulmaya ve her işin rüya sahibinin lehine gelişmesine delalet eder. Bekâr bir kimse için isteklerin gerçekleşmesine yorumlanır.

Şahitler huzurunda nikâh kıymak salih amel işlemeye dair söz vermeye ve Allah'ın rızasını kazanmaya işaret eder. Çarşıda kıyılan nikâh makam ve şöhrete erişmeye delalet eder. Ailenin onayı alınarak atılan ilk adım mal ve para biriktirmeye, kazancın artmasına ve az maliyetle ticarete girişmeye yorulur.

Rüyada evlenme teklifi etmek

Rüyada evlenme teklifi etmek, rüya sahibinin çalışmaları sayesinde daha iyi bir hayata kavuşacağına işaret eder. Büyük fırsatlar elde etmeye, parasal sorunların sona ermesine ve ev halkı arasındaki dargınlığın son bulmasına delalet eder. Rüya sahibini maddi açıdan iyi bir konuma taşıyacak bir ortaklığa da yorumlanır.