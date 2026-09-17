Rüyada hamile olduğunu görmek, rüyanın hangi aşamada geçtiğine göre farklı hükümler alır. Hamile kalmak ayrı, hamile olduğunu öğrenmek ayrı, karnın büyüdüğünü görmek ayrı tabir edilir. Doğum yapmak, doğuramamak ve bebek düşürmek hamilelik rüyasının son aşamasıdır ve her biri kendi hükmünü taşır. Rüya sahibinin bu aşamalarda ne yaptığı da tabiri değiştirir; karnını sevmek, doğum sancısı çekmek ve hamile birine yardım etmek birbirinden farklı yorumlanır.

Rüyada hamile olduğunu görmek

Rüyada hamile olduğunu görmek bolluğa, berekete ve mal artışına delalet eder. Rüya sahibinin eline geçecek rızka, alacağı müjdeli habere ve hanesine girecek huzura işaret eder. Uzun süredir beklenen bir hayrın gerçekleşmesine, kapanmayan bir işin neticelenmesine de yorulur. İslam tabir geleneğinde rüyada hamile görmek mal ve rızık başlığı altında değerlendirilir; kişinin kazancının genişlemesine ve işlerinin bereketlenmesine alamettir.

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Rüyayı gören bir kadınsa tabir hayra yorulur. Kadının itibarının artmasına, geniş ve rahat bir geçime, ailesinin göreceği bolluğa delalet eder. Aynı rüyayı bir erkek görürse yorum tersine döner. Erkek için rüyada hamile olduğunu görmek üzerine alacağı yüke, göğüslemek zorunda kalacağı zorluğa ve sıkıntılı bir döneme işaret eder.

Rüyada görülen karnın büyüklüğü ele geçecek malın miktarınca tabir edilir. Karın ne kadar büyükse mal da o oranda çok sayılır.

Kaynakların çoğu bu rüyayı bolluk ve bereket olarak yorumlar. Aynı gelenekte ailesini zor duruma sokacak bir olaya, hane kaybına ve mal eksilmesine yoran ikinci bir yorum daha geçer; bu ikinci yorum çoğunlukla bekar kimse ile erkek için ayrılmıştır. Yaygın kullanım bolluk ve bereket tarafındadır.

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Rüyada hamile olduğumu gördüm diyen kimse için tabirin yönünü rüyanın sahnesi belirler. Rüyada kendimi hamile gördüm diyenin yorumu ile rüyada hamile kadın gören kişinin yorumu aynı değildir; ilkinde hamile olan rüya sahibi, ikincisinde bir başkasıdır.

Rüyada kendini hamile görmek

Rüyada kendini hamile görmek malın ve kısmetin artacağına delalet eder. Rüya sahibinin hayatına sevinç getirecek bir gelişmeye, umulmadık bir sürprize işarettir. Kişinin kendini hamile görmesi kadın için bereket ve itibar, erkek için gizlemek istediği bir dert ve sıkıntı olarak yorulur.

Rüyada sürekli hamile olduğunu görmek, kısmetin üst üste açılmasına ve rızkın tekrar tekrar çoğalmasına delalet eder. Rüyada hamile olduğunu görmek ve üzülmek ya da rüyada hamile olduğunu görmek ve istememek tabirin yönünü değiştirmez; bu rüyalar da mal artışına ve eline geçecek bir hayra yorulur.

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Rüyada hamile olmak

Rüyada hamile olmak rızkın genişlemesine, malın çoğalmasına ve eve girecek berekete delalet eder. Kişinin omzuna yeni bir sorumluluk bineceğine, bu sorumluluğun altından kalkacağına ve emeğinin karşılığını göreceğine işaret eder.

Rüyada hamile olduğunu görmek ve hissetmek

Rüyada hamile olduğunu görmek ve hissetmek hayırlı bir kısmete ermeye delalet eder. Evli kimse için hayırlı evlada, bekar kimse için yakın zamanda kıyılacak nikâha işarettir. Rüyada hamile olduğunu hissetmek de aynı yönde tabir edilir, beklenen hayrın yaklaştığına yorulur.

Rüyada hamile kalmak

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Rüyada hamile kalmak malın ve rızkın artacağına, kişinin üzerine yeni bir sorumluluk alacağına delalet eder. Hayatta yeni bir sayfanın açılacağına işarettir. Rüyada hamile kaldığını görmek kısmetin açılmasına yorulur; evli kimse için evlada, bekar kimse için nikâha alamettir.

Rüyada eski sevgiliden hamile olduğunu görmek, rüyada sevgiliden hamile olduğunu görmek ve rüyada başkasından hamile olduğunu görmek aynı hatta değerlendirilir; hepsi kısmetin açılmasına ve eline geçecek yeni bir imkâna delalet eder. Rüyada başka bir kadının eşinden hamile olduğunu görmek beklenmedik bir kazanca, rüyada birini hamile bırakmak ise üstlenilen bir işin neticeye ulaşacağına işaret eder.

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Rüyada hamile olduğunu öğrenmek

Rüyada hamile olduğunu öğrenmek mal ve mülkün artacağına, emeğin karşılığının görüleceğine ve iş hayatında bir yükselmeye delalet eder. Evli kimse için hayırlı evlada, bekar kimse için yakın zamanda kurulacak yuvaya işarettir. Rüyada kendini hamile olduğunu öğrenmek de aynı tabire girer; kişinin uzun süredir beklediği neticenin geleceğine yorulur.

Rüyada hamile olduğunu duymak beklenen bir müjdenin yaklaştığına alamettir. Rüyada hamile olduğunu bilmek ve rüyada hamile olduğunu düşünmek, üzerinde çalışılan işin hayırla sonuçlanacağına delalet eder. Rüyada hamile olduğunu öğrenmek ve üzülmek ise tabiri olumsuza çevirmez; haberin ardından gelecek rahatlığa ve rızkın genişlemesine işaret eder.

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Rüyada hamile haberi almak

Rüyada hamile haberi almak beklenen bir müjdenin geleceğine, mal ve mülkün artacağına delalet eder. Uzun süren bir belirsizliğin sona ereceğine işarettir.

Rüyada birinin sana hamile olduğunu söylemesi

Rüyada birinin rüya sahibine hamile olduğunu söylemesi müjdeye ve beklenen bir haberin gelmesine yorulur; rüya sahibinin rahata, sıhhate ve huzura kavuşacağına delalet eder. Üzerindeki işin biteceğine, borcunun kapanacağına ve kazandığı parayla yuvasını kuracağına işaret eder. Rüyada birinin rüya sahibini hamile görmesi, rüyada birinin rüya sahibinin hamile olduğunu söylemesi ve rüyada hamile olduğunun söylenmesi aynı tabire girer, hepsi insanlar arasında sevilip sayılmaya alamettir. Rüyada hamile olduğunu söylemek ise işinde bilgisiyle öne çıkmaya ve umulmadık bir girişimle genişleme dönemine girmeye delalet eder.

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Rüyada hamile testi yapmak

Rüyada hamile testi yapmak beklenen bir haberin yakında alınacağına ve içinde bulunulan belirsizliğin sona ereceğine delalet eder. Rüyada test yapıp hamile olduğunu görmek evli kimse için evlada, bekar kimse için nikâha işarettir. Rüyada hamile olmadığını görmek ve rüyada hamile olmadığını öğrenmek ise devam eden bir tasaya, henüz kapanmamış bir meseleye yorulur.

Rüyada kime göre hamilelik tabiri

Hamilelik rüyasında ilk ölçü rüyayı görenin kendisidir. Kadın hangi hâlde olursa olsun bu rüyadan hayır görür; evli kadın için varlık ve evlat, bekar kadın için kısmet ve nikâh olarak tabir edilir. Erkek aynı rüyayı gördüğünde tabir sıkıntı hattına geçer, üzerine binecek yüke ve dar bir döneme yorulur.

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Rüyada bekarken hamile olduğunu görmek

Rüyada bekarken hamile olduğunu görmek kısmetin açılacağına, hayırlı bir nasibe ve yakın zamanda kurulacak yuvaya delalet eder. Bekar kimsenin kendini hamile görmesi, beklediği haberin geleceğine ve hayatında yeni bir düzen kurulacağına işarettir. Rüyada evlenmeden hamile olduğunu görmek, rüyada evli olmadan hamile olduğunu görmek ve rüyada evlilik dışı hamile olduğunu görmek kısmetin açılmasına ve yuva kurmaya yorulur.

Kaynakların bir bölümü aynı rüyayı bekar kişinin hem kendini hem ailesini zor durumda bırakacak bir olaya ve sıkıntıya yorar. Yaygın tabir kısmet ve nikâh yönündedir.

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Rüyada evli kadının hamile olduğunu görmek

Rüyada evli kadının hamile olduğunu görmek varlığa, mal sahibi olmaya ve toplum içinde görülecek saygıya delalet eder. Evlat sahibi olmaya ve ailenin genişlemesine de yorulur. Rüyada hamile olduğunu görmek evli bir kadın için hanenin bereketlenmesine, rüyada evli ve hamile olduğunu görmek ise rızkın çoğalmasına alamettir. Bu rüya evli kadın için varlık ve evlat hattında tabir edilir.

Rüyada erkeğin hamile olduğunu görmek

Rüyada erkeğin hamile olduğunu görmek, rüyayı gören erkeğin kendini hamile hâlde görmesidir. Bu rüya işlerin yolunda gitmeyeceğine, maddi sıkıntıya ve borç altına girmeye delalet eder. Erkeğin taşıdığı bir derdin ağırlaşacağına, çevresinde samimiyetsiz kimselerin bulunduğuna işaret eder. Erkek için bu rüya yük ve sıkıntı olarak tabir edilir.

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Rüyada kimi hamile gördüğüne göre tabiri

Rüyada hamile görünen kişi rüya sahibi değil de bir başkasıysa hüküm o kişiye bağlanır. Bir başkasının hamile görülmesi müjdeye, eline geçecek kazanca ve bereketli bir döneme delalet eder; görülen kişi bir erkekse tabir darlık ve sıkıntı yönüne döner. Tanıdık mı yabancı mı, evli mi bekar mı, diri mi ölü mü sorusu tabiri ayırır.

Rüyada birini hamile görmek

Rüyada birini hamile görmek hayra yorulan bir rüyadır; maddi kazanca, hayatta açılacak yeni bir kapıya ve olumlu gelişmelere delalet eder. Hem görülen kişinin hem rüya sahibinin işlerinin yoluna gireceğine işarettir. Rüyada hamile birini görmek bereketli ve bol geçimli günlere alamettir, o kişi hakkında güzel bir haber duyulacağına yorulur.

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Rüyada birinin hamile olduğunu görmek müjde, bereket ve gelişme alametidir; rüya sahibinin uzun zamandır planladığı işe başlayacağına ve o işte yol alacağına delalet eder. Rüyada başkasını hamile görmek ve rüyada başkasının hamile olduğunu görmek maddi kazanca ve bereketli bir döneme işaret eder. Rüyada hamile birine yardım etmek ise yapılan iyiliğin karşılığının görüleceğine ve rüya sahibinin işlerinin kolaylaşacağına yorulur.

Rüyada hamile kadın görmek

Rüyada hamile kadın görmek sürpriz gelişmelere, iş ya da aile tarafından gelecek müjdeli habere ve huzur getirecek yeni bir başlangıca işaret eder. Rüya sahibinin sevineceği bir haberin yakın olduğuna yorulur. Rüyada hamile bir kadın görmek de beklenen gelişmenin gecikmeden geleceğine delalet eder.

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Rüyada iki tane hamile kadın görmek müjdenin iki koldan geleceğine, rüyada hamile kız görmek hanede sevinç doğuracak bir habere alamettir. Rüyada yaşlı bir kadını, orta yaşlı birini ya da dul birini hamile görmek umulmadık bir kazanca ve beklenmedik bir yerden gelecek hayra yorulur. Rüyada hamile kadına yardım etmek ise yapılan hayrın berekete dönmesine işaret eder.

Rüyada tanıdık birini hamile görmek

Rüyada tanıdık birini hamile görmek müjdeye ve gelişmeye alamettir; yakın zamanda güzel bir haber alınacağına, o kişiden destek görülerek yeni bir işe girişileceğine işaret eder. Görülen kişi evliyse mutlu bir aile hayatına yorulur, bekarsa üzücü bir habere de delalet eder. Rüyada tanıdık hamile kadın görmek, rüyada tanıdık birinin hamile olduğunu görmek ve rüya sahibinin tanıdığı birini hamile görmesi aynı müjdeyi taşır. Rüyada komşunun hamile olduğunu görmek ile rüyada komşusunu hamile görmek, komşuluk tarafından gelecek bir hayra ve haneye girecek berekete işarettir.

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Rüyada tanımadığın hamile kadın görmek

Rüyada tanınmayan bir hamile kadın görmek umulmadık bir yerden gelecek müjdeye ve huzur getirecek yeni bir başlangıca delalet eder. Rüya sahibinin hiç bilmediği bir kadının hamile görülmesi, haberin beklenmeyen bir taraftan geleceğine işarettir.

Rüyada bekar birinin hamile olduğunu görmek

Rüyada bekar birinin hamile olduğunu görmek, rüya sahibinin büyük bir sevdaya tutulacağına ve bunun evlilikle neticeleneceğine delalet eder. Hayatta atılacak olumlu adımlara, eline geçecek iş imkanına ve mevki yükselişine de işaret eder. Rüyada bekar birini hamile görmek ve rüyada evli olmayan birini hamile görmek aynı yorumu alır. Rüyada bekar arkadaşını hamile görmek ise o arkadaşın kısmetinin açılacağına ve rüya sahibinin sevineceği bir habere yorulur.

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Rüyada bekar kızın hamile olduğunu görmek, o kişinin kısmetinin açılacağına ve yuva kuracağına delalet eder. Rüyada bekar bir kızı hamile görmek hanesine girecek hayra işarettir. Aynı rüya ailesini zor duruma düşürecek bir olaya ve hakkında çıkacak dedikoduya da yorulur. Rüyada genç kızın hamile olduğunu görmek ile rüyada küçük çocuğun hamile olduğunu görmek kısmetin açılacağına delalet eder.

Rüyada hamile olmayan birini hamile görmek

Rüyada hamile olmayan birini hamile görmek, hayatta yeni hedeflerin belirmesine ve bir büyüme dönemine delalet eder. Rüya sahibi için işlerin genişleyeceğine ve yeni bir kapının açılacağına yorulur. Rüyada hamile olmayan birinin hamile olduğunu duymak, beklenmedik bir gelişmenin haberinin alınacağına ve o gelişmenin hayra döneceğine işaret eder.

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Rüyada birinin hamile olduğunu duymak

Rüyada birinin hamile olduğunu duymak, o kişiyle ilgili sevindirici bir haberin yakın olduğuna ve rüya sahibinin işlerinde bir açılma yaşanacağına delalet eder. Rüyada birinin hamile olduğunu öğrenmek ile rüyada başkasının hamile olduğunu öğrenmek de duyulacak güzel bir habere yorulur. Rüyada tanıdık birinin hamile olduğunu duymak o tanıdıktan gelecek bir hayra, rüyada evli birinin hamile olduğunu duymak hanesinin genişleyeceği bir habere işarettir. Rüyada birinin hamile haberini almak beklenen bir gelişmenin duyulacağına alamettir.

Rüyada hamile erkek görmek

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Rüyada hamile erkek görmek, görülen kimsenin sıkıntılı bir döneme gireceğine ve maddi bir darlığa düşeceğine delalet eder. Rüyada tanıdık bir erkeği hamile görmek çevrede samimiyetsiz kimselerin bulunduğuna, rüyada kocanın hamile olduğunu görmek hanede borç sebebiyle doğacak bir sıkıntıya işaret eder. Rüyada erkeği hamile görmek de aynı yönde, yük ve zorluk olarak yorumlanır.

Rüyada ölmüş birini hamile görmek

Rüyada ölmüş birini hamile görmek hayra yorulur; rüya sahibinin büyük üzüntülerinden kurtulacağına, kazancı bol bir işe gireceğine ve insanlar arasında saygınlık kazanacağına delalet eder. Ödenmesi güç görünen borçların kapanacağına ve hastalığı olanın şifa bulacağına işarettir. Rüyada ölmüş hamile kadın görmek ile rüyada hamile birinin öldüğünü görmek yeni bir başlangıca alamettir.

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Rüyada yakınını hamile görmek

Rüyada yakınını hamile görmek, o yakın tarafından gelecek hayırlı bir habere ve rızkın çoğalmasına delalet eder. Aradaki dargınlığın çözülmesine ve ailenin genişlemesine de yorulur. Yakınlık derecesi tabire yön verir; anne tarafındaki bir hamilelik mirasa, eş ve sevgili tarafındaki hamilelik kısmete, kardeş ve kız tarafındaki hamilelik ise hanede duyulacak bir sevince işarettir.

Rüyada annenin hamile olduğunu görmek

Rüyada annenin hamile olduğunu görmek, anne tarafından gelecek iyi ve güzel haberlere delalet eder. Aile büyüklerinden kalacak bir mirasa, haneye girecek berekete işaret eder. Rüyada anneyi hamile görmek ile rüyada annemin hamile olduğunu görmek ailenin genişleyeceğine ve hanede sevinç doğuracak bir gelişmeye yorulur.

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Rüyada annenin hamile olduğunu öğrenmek ve rüyada annenin hamile olduğunu duymak, anne tarafındaki bir akrabadan alınacak müjdeye alamettir. Rüyada annemi hamile görmek ise rüya sahibinin annesine gelecek bir hayra ve o hayrın haneye ulaşmasına işarettir.

Rüyada arkadaşını hamile görmek

Rüyada arkadaşını hamile görmek yeni bir iş fırsatının yakalanacağına ve uzun süredir uğraşılan bir işte başarı elde edileceğine işaret eder. O arkadaş hakkında sevindirici bir haber duyulacağına da yorulur. Rüyada arkadaşının hamile olduğunu görmek ile rüyada arkadaşının hamile olduğunu öğrenmek, iki taraf için de bereketli bir döneme delalet eder.

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Rüyada evli arkadaşını hamile görmek o arkadaşın ailesinin genişleyeceğine, rüyada kız arkadaşını hamile görmek beklenen bir haberin geleceğine alamettir. Rüyada yakın arkadaşını hamile görmek ve rüyada arkadaşının hamile haberini almak, dostluk tarafından gelecek desteğe ve işlerin açılmasına işarettir.

Rüyada eşinin hamile olduğunu görmek

Rüyada eşinin hamile olduğunu görmek güzel bir haber alınacağına ve kısmetin tümüyle açılacağına delalet eder. Mal varlığının artacağına, huzurlu bir haneye ve yakın zamanda gelecek maddi manevi ferahlığa işarettir. Rüyada eşini hamile görmek ile rüyada karısının hamile olduğunu görmek aynı anlama gelir. Rüyada eşinin hamile olduğunu öğrenmek beklenen bir müjdenin duyulacağına, rüyada eşinin başkasından hamile olduğunu görmek ise hanenin rızkının umulmadık bir yerden geleceğine yorulur.

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Rüyada ablasının hamile olduğunu görmek

Rüyada ablasının hamile olduğunu görmek, yaşanan sıkıntıların çözüleceğine, bereketli ve bol kazançlı günlerin geleceğine delalet eder. O kişi hakkında sevindirici bir haber alınacağına da yorulur. Rüyada ablayı hamile görmek ile rüyada ablamın hamile olduğunu görmek ailenin genişlemesine işarettir. Rüyada evli ablayı hamile görmek ise ablanın hanesine girecek berekete ve rüya sahibinin sevineceği bir gelişmeye alamettir.

Rüyada akrabanın hamile olduğunu görmek

Rüyada akrabanın hamile olduğunu görmek, akrabalar arasından gelecek hayırlı bir habere ve sıkıntılı bir meselenin çözülmesine delalet eder. Rüyada eltinin hamile olduğunu görmek ve rüyada eltini hamile görmek, hane içinde artacak berekete yorulur. Rüyada kuzeninin hamile olduğunu görmek bol kazançlı günlere, rüyada yengenin hamile olduğunu görmek akrabalık tarafından gelecek desteğe işarettir. Rüyada teyzesinin hamile olduğunu görmek uzun süredir çözülmeyen bir meselenin düzeleceğine alamettir. Rüyada görümcenin hamile olduğunu görmek ile rüyada görümceyi hamile görmek ise hanenin genişleyeceği bir habere delalet eder.

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Rüyada kızının hamile olduğunu görmek

Rüyada kızının hamile olduğunu görmek, o evlatla ilgili hayırlı bir haber alınacağına ve ailenin genişleyeceğine delalet eder. Bereketli günlerin yaklaştığına işarettir. Rüyada evli kızımın hamile olduğunu görmek ve rüyada kızının hamile olduğunu duymak da beklenen bir müjdeye alamettir. Rüyada gelinini hamile görmek ise hanenin soyunun devam edeceğine ve eve girecek berekete yorulur.

Rüyada kardeşini hamile görmek

Rüyada kardeşini hamile görmek, kardeş tarafından gelecek sevindirici bir habere ve aradaki sıkıntının çözülmesine delalet eder. Rüyada kız kardeşini hamile görmek bereketli ve bol kazançlı günlere işarettir. Rüyada evli kardeşinin hamile olduğunu görmek ise o kardeşin hanesine gelecek hayra yorulur.

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Rüyada sevgilinin hamile olduğunu görmek

Rüyada sevgilinin hamile olduğunu görmek güzel bir haber alınacağına ve kısmetin açılacağına delalet eder; iki taraf için de nikâha ve huzurlu bir düzene işarettir. Rüyada eski sevgiliyi hamile görmek geçmişte kalan bir meselenin kapanacağına, rüyada eski sevgilinin başkasından hamile olduğunu görmek ise rüya sahibinin önüne yeni bir kısmet çıkacağına yorulur.

Rüyada bebeğin cinsiyetine ve sayısına göre hamilelik tabiri

Hamilelik rüyasında bebeğin cinsiyeti hükmü ikiye ayırır; erkek görülmesi kazanç ve güç tarafına, kız görülmesi huzur ve geçim tarafına delalet eder. Bebeğin sayısı ise gelecek hayrın miktarınca tabir edilir, bir bebek yerine iki ya da üç bebek görülmesi rızkın o oranda çoğalacağına işarettir.

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Rüyada erkek çocuğa hamile olduğunu görmek

Rüyada erkek çocuğa hamile olduğunu görmek haneye girecek bolluk ve berekete, verimli bir döneme ve gelecekle ilgili umutlu beklentilere delalet eder. Rüyada erkek bebeğe hamile olduğunu görmek yeni bir başlangıca işarettir; kişinin işlerinde daha güçlü ve sözü geçer bir konuma yükseleceğine yorulur. Rüyada erkek çocuğuna hamile olduğunu görmek, rüyada erkek bebeğe hamile olmak ve rüyada birinin erkek çocuğa hamile olduğunu görmek de bolluğa ve işlerde güçlenmeye delalet eder.

Rüyada kız çocuğuna hamile olduğunu görmek

Rüyada kız çocuğuna hamile olduğunu görmek huzur ve uyum içinde geçecek bir döneme, endişelerin sona ermesine delalet eder. Haneye adım adım sevindirici olayların gireceğine; bekar kimse için nişana, evli kimse için evlada, işsiz kimse için istediği işe kavuşmaya işarettir. Rüyada kız bebeğe hamile olduğunu görmek ile rüyada kıza hamile olduğunu görmek huzura ve uyuma yorulur. Rüyada kız çocuğuna hamile olmak ve rüyada kız çocuğa hamile olduğunu görmek de aynı hükümdedir, hanedeki geçimin düzelmesine alamettir.

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Rüyada ikiz bebeğe hamile olduğunu görmek

Rüyada ikiz bebeğe hamile olduğunu görmek bolluğa, çoğalan rızka ve iki yönden birden gelecek kazanca delalet eder. Beklenen hayrın kat kat artacağına yorulur. Rüyada ikiz hamile olduğunu görmek ve rüyada ikizlere hamile olduğunu görmek iki ayrı taraftan gelecek berekete işarettir. Rüyada ikiz bebeğe hamile olmak ile rüyada ikiz erkek bebeğe hamile olduğunu görmek, kazancın güçlenerek süreceğine alamettir.

Rüyada üçüz bebeğe hamile olduğunu görmek

Rüyada üçüz bebeğe hamile olduğunu görmek rızkın kat kat artmasına ve üç ayrı yönden gelecek hayra delalet eder. Rüyada 3 çocuğa hamile olduğunu görmek ile rüyada üçüzlere hamile olduğunu görmek artan berekete ve çoğalan kazanca işarettir.

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Hamile olan kadının rüyasında bebeğinin cinsiyetini görmesi

Gerçekten hamile olan bir kadın rüyasında erkek bebeğe hamile olduğunu görürse doğacak çocuğun kız olacağına delalet eder; sıkıntılı günlerin de sona ereceğine işarettir. Aynı kadın rüyasında kız bebeğe hamile olduğunu görürse doğacak çocuğun erkek olacağına yorulur. Bu ters yorum yalnızca rüyayı gören kadın hâlihazırda hamileyse uygulanır.

Rüyada hamilelik ve doğum görmek

Rüyada hamilelik ve doğum görmek sıkıntının sona ermesine ve beklenen feraha kavuşmaya delalet eder. Doğumun tamamlanması darlıktan çıkmaya, gecikmesi beklenen hayrın olgunlaşmasına yorulur; doğum rüya sahibine değil de bir başkasına aitse o kişinin derdinin biteceğine işaret eder.

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Rüyada hamile olup doğum yapmak

Rüyada hamile olup doğum yapmak sıkıntıdan kurtulmaya ve üzerindeki yükün kalkmasına delalet eder. Rüyada hamile olup doğuma gitmek ile rüyada hamile olup doğuma gittiğini görmek, beklenen kurtuluşun yaklaştığına işarettir. Rüyada hamile olup doğurduğunu görmek ve rüyada hamile olup doğurmak, kişinin darlıktan çıkıp rahata kavuşacağına yorulur. Rüyada bekarken hamile olduğunu görmek ve doğurmak ise kısmetin açılmasına ve yeni bir düzen kurulmasına alamettir.

Rüyada hamile olup doğum sancısı çekmek zor ve kötü günlerin biteceğini müjdeler. Rüyada hamile olup suyunun geldiğini görmek beklenen rahatlığın başladığına, rüyada hamile olup sancı çekmek çekilen derdin sonuna gelindiğine delalet eder.

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Rüyada hamile olup doğuramamak

Rüyada hamile olup doğuramamak hayra yorulur; beklemenin uzaması rüya sahibinin kazanç ve şifa kapılarına ulaşacağına, endişe ettiği meselenin düzeleceğine delalet eder. Mal sahibi olmaya, güvenilen kimselerle ortaklık kurmaya ve emeğin takdir görmesine işarettir.

Rüyada hamile birinin doğum yaptığını görmek

Rüyada hamile birinin doğum yaptığını görmek sıkıntının dağılmasına ve derdin sona ermesine delalet eder. Geçim darlığının biteceğine işarettir. Rüyada tanıdık hamile birinin doğum yaptığını görmek o tanıdıktan gelecek sevindirici bir habere, rüyada hamile kadının doğum yaptığını görmek ile rüyada hamile birinin doğurduğunu görmek beklenen feraha yorulur.

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Rüyada hamile olmayan birinin doğum yaptığını görmek

Rüyada hamile olmayan birinin doğum yaptığını görmek evlat sahibi olmaya, bekar kimse için evlenip yuva kurmaya delalet eder. Sıkıntıdan kurtulmaya ve üzerindeki yükün kalkmasına da işarettir. Görülen kişinin uyanıkken hamile olmaması tabiri değiştirmez, rüyadaki doğum hayra yorulur.

Rüyada hamilelik ve bebek düşürmek

Rüyada hamile olduğunu görüp bebeğini düşürdüğünü görmek zorluk ve sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder. Borçlu kimse için borcun kapanmasına, hasta için şifaya işarettir. Rüyada hamile olup düşürmek ve rüyada hamile olup kanaması olduğunu görmek, rüya sahibinin çektiği sıkıntının sona ereceğine alamettir.

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Rüyada hamile birinin bebek düşürdüğünü görmek

Rüyada hamile birinin bebek düşürdüğünü görmek, o kişinin içinde bulunduğu darlıktan çıkacağına ve kederinin sona ereceğine delalet eder. Görülen kimsenin borcu varsa kapanacağına, hastalığı varsa şifa bulacağına işarettir. Rüyada hamile birinin kanaması olduğunu görmek de kurtuluşa yorulur; beklenen çözümün yakın olduğuna alamettir.

Hamile olmayan birinin rüyada bebek düşürmesi

Hamile olmayan birinin rüyada bebek düşürmesi, o kişinin uzun süredir çektiği sıkıntıdan kurtulacağına delalet eder. Uyanıkken hamile olmayan birinin rüyada bu hâlde görülmesi, önünde yeni hedeflerin belireceğine ve işlerinin genişleyeceğine işarettir; kederli kimse için feraha yorulur.

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Rüyada hamile karnını ve hamilelik ayını görmek

Rüyada hamile karnını görmek mal ve rızık hattında tabir edilir; karnın iri görülmesi kazancın bolluğuna, karna dokunmak o kazanca sahip çıkmaya alamettir. Hamileliğin kaçıncı ayında olunduğu beklenen hayrın vaktine delalet eder; ay sayısı doğuma yaklaştıkça netice de o ölçüde yakın sayılır.

Rüyada hamile olduğunu görmek karnını sevmek

Rüyada hamile olduğunu görmek karnını sevmek, ele geçecek mala sahip çıkmaya ve kazanılan hayrın korunacağına delalet eder. Haneye girecek berekete sevinileceğine yorulur. Rüyada hamile kadının karnını sevmek ve rüyada hamile birinin karnına dokunmak, o berekete ortak olunacağına işarettir. Rüyada hamile kadın göbeği görmek malın çoğalmasına, rüyada hamile kadının karnından bebek çıkması beklenen hayrın ortaya çıkmasına, rüyada bebeğin hareket ettiğini görmek ise malın bereketlenmeye başladığına delalet eder.

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Rüyada karnı burnunda hamile olduğunu görmek

Rüyada karnı burnunda hamile olduğunu görmek ele geçecek malın çokluğuna delalet eder. Karnın iyice büyümüş görülmesi kazancın da o ölçüde bol olacağına işarettir.

Rüyada kaç aylık hamile olduğunu görmek

Rüyada 9 aylık hamile olduğunu görmek bereketin ve malın çoğalmasına, beklenen hayrın tamamlanmak üzere olduğuna delalet eder. Rüyada 2 aylık hamile olduğunu görmek ile rüyada 3 aylık hamile olduğunu görmek, hayrın henüz başlangıcında olduğuna ve rızkın yavaş yavaş artacağına işaret eder. Rüyada 6 aylık hamile olduğunu görmek beklenen malın olgunlaşmakta olduğuna yorulur. Rüyada 7 aylık hamile olduğunu görmek ve rüyada 8 aylık hamile olduğunu görmek ise neticenin yaklaştığına ve kazancın toplanma vaktinin geldiğine alamettir.

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Rüyada hamile hayvan görmek

Rüyada hamile hayvan görmek muhtaç durumda olanlara el uzatmaya ve hayır işlemeye delalet eder. Haneye girecek berekete de yorulur. Rüyada hamile inek görmek ve rüyada hamile koyun görmek artan rızka ve bol kazanca işaret eder. Rüyada hamile köpek görmek yapılacak bir iyiliğe ve o iyiliğin karşılığının görülmesine, rüyada hamile at görmek işlerin genişlemesine, rüyada hamile yılan görmek ise eline geçecek mala ve hayırla neticelenecek bir işe delalet eder.

Rüyada hamile kedi görmek

Rüyada hamile kedi görmek, yardıma muhtaç birinin rüya sahibinden destek isteyeceğine ve bu yardımın yapılmasıyla hayır kazanılacağına delalet eder. Rüyada kedinin hamile olduğunu görmek eve girecek bereketin çoğalmasına işarettir. Rüyada kediye hamile olduğunu görmek ise üzerine alınacak bir sorumluluğa ve o sorumluluktan doğacak hayra yorulur.