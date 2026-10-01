Rüyada incir yemek, tabir kaynaklarında incirin hangi hâlde görüldüğüne ve nasıl yendiğine göre ele alınır. Kuru, taze, ham ve olgun incir farklı şekillerde yorumlanırken, tadının tatlı ya da ekşi olması, çürük veya kurtlu çıkması da tabiri değiştirir. İncirin siyah, yeşil, mor, beyaz ya da sarı olması da ayrı karşılıklar taşır. Ağaçtan veya dalından koparılarak yenmesi ise rüyanın yorumunu değiştiren diğer ayrıntılar arasında yer alır. Peki rüyada incir yemek ne anlama gelir? İşte detaylar...

Rüyada incir yemek

Rüyada incir yemek helal rızka, bereketli kazanca ve neslin çoğalmasına delalet eder.

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Bu rüyada hükmü belirleyen asıl şart incirin mevsimidir. Aynı renkteki incir mevsiminde yendiğinde hayra, mevsimi dışında yendiğinde tersine yorulur. Renk ve hâl hükümleri bu şartın altında kalır.

Yenen her incir tanesi kadar rüya sahibinin eline altın ve para geçeceğine yorulur. Çok incir yemek, kolay yoldan bir gelir elde edileceğine ve sıkıntıların ortadan kalkmasına delalet eder. Yenen tane sayısı eline geçecek nimetin ölçüsünü gösterir.

Rüyada incir yediğini görmek

Rüyada incir yediğini görmek kalabalık bir aileye ve çok sayıda evlada delalet eder. Rüya sahibinin soyunun geniş bir aileye dönüşeceğine işaret eder. Aynı rüya, kişinin hayatını zorlanmadan ve helal yoldan kazanacağına da alamettir. Geçim için verilen uğraşın karşılıksız kalmayacağına ve kazancın temiz yoldan geleceğine delalet eder. Rüya sahibinin darlık görmeden geçineceğine yorulur.

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Rüyada mevsiminde incir yemek

Rüyada mevsiminde incir yemek hayra, mutluluğa ve evliliğe yorulur. Rüya sahibinin sevineceği bir işin gerçekleşmesine delalet eder. Gönül tarafındaki dileğin karşılık bulmasına ve uygun bir kısmetin çıkmasına işaret eder.

Mevsiminde yenen incirde renk ve hâl hükümleri hayır tarafında toplanır. Olumsuz sayılan renkler mevsiminde yendiğinde lehe döner. Sağlık tarafında uyarı sayılan sarı incir ise bu şartın dışında kalır.

Mevsiminde incir yemek huzurun ve neşenin artmasına delalet eder. Hanede sevinçli bir hâlin görülmesine ve işlerin gönle göre yürümesine işaret eder.

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Rüyada mevsimi dışında incir yemek

Rüyada mevsimi dışında incir yemek, rüya sahibini çekemeyen kimselerin varlığına delalet eder. Hakkında sürekli kötü konuşan insanların bulunduğuna işaret eder. Çekememezliğe ve arkadan yürütülen dedikoduya alamettir.

Mevsimi dışında yenen incir meyveden gelecek hayrı da keser. Yakın çevrede görünüşte yakınlık gösteren bir kimsenin bulunduğuna yorulur.

Mevsimi dışında incir yemek, rüya sahibi hakkında arkasından konuşulduğuna da yorulur. Söylenen sözlerin bir müddet sonra kendi kulağına geleceğine delalet eder.

Rüyada kuru incir yemek

Rüyada kuru incir yemek, fayda temin edilecek helal mala ve asalet sahibi bir kimseden elde edilecek menfaate delalet eder. Rüya sahibinin itibarlı ve sözü geçen birinden fayda göreceğine işaret eder. Bu faydanın karşılıksız ve helal yoldan geleceğine yorulur. Kendisine yardım eden kimsenin soylu ve eli açık biri olduğuna delalet eder.

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Kuru incirin kurutulmuş ve saklanmış olması hükmün cinsini gösterir. Eline geçecek malın harcanıp biten türden değil, uzun süre elinde duracak türden olduğuna delalet eder. Rüya sahibinin varlığının yakın zamanda artacağına ve işlerinin düzene gireceğine işaret eder.

Kuru incir yemek ayrıca mal çokluğuna alamettir. Elde edilen kazancın çoğalarak birikeceğine yorulur. Menfaat gördüğü kimseyle arasındaki bağın sürekli olacağına da işaret eder.

Rüyada ağaçtan incir koparıp yemek

Rüyada ağaçtan incir koparıp yemek hükmü, koparılan incirin hâline bağlıdır. Olgun incir koparıp yemek umduğundan çok fazlasına ulaşmaya delalet eder. Yeşil ya da ham incir koparıp yemek ise istenen işin sonuçlanması için biraz daha beklemek gerektiğine işaret eder.

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Bu rüya işsiz kimse için iş bulmaya alamettir. Rüyada incir koparıp yemek yaşamın düzene girmesine ve yeni kazanç kapılarının açılmasına delalet eder. Makam ve yetki sahibi olmaya da işaret eder.

Rüyada incir ağacından incir yemek atılan adımların kısa sürede başarıya ulaşmasına delalet eder. Yokluk ve fakirlik görülmeyeceğine, kazanılan paranın hayırlı işlerde harcanmasına yorulur. Rüyada incir toplayıp yemek eline geçen fırsatı yerinde değerlendirmeye ve sunulan desteği doğru kullanmaya delalet eder. Rüyada incir toplamak ve yemek de aynı yönde tabir edilir. Çok sayıda incir toplayıp yemek gelirin iki katına çıkmasına ve nasibin çoğalmasına işaret eder.

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Rüyada dalından incir yemek

Rüyada dalından incir yemek ve dalından incir koparıp yemek bereketli yağmurlara alamettir. Toprağın ve kazancın bereketlenmesine, kıtlık görülmemesine işaret eder. Hayırseverlik neticesinde manevi huzura kavuşulacağına delalet eder. Yapılan iyiliğin karşılığının gönül rahatlığı olarak döneceğine yorulur. Girişilen bütün işlerde başarı elde edileceğine işaret eder.

Rüyada siyah incir yemek

Rüyada siyah incir yemek hükmü incirin mevsimine göre ikiye ayrılır. Rüyada kara incir yemek de bu ölçüye göre tabir edilir. Mevsiminde yenen siyah incir mali düzelmeye ve zenginliğe işaret eder. Rüya sahibinin para tarafındaki sıkıntısının biteceğine ve kazancının artacağına delalet eder.

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Mevsimi dışında yenen siyah incir ise iş ve aile hayatında geçmişte verilen kararlardan duyulan pişmanlığa delalet eder. Yapılan hatalardan sonra çekilen vicdan azabına işaret eder. Geçmişte tamamlanmış bir işin neticesinin rüya sahibini üzeceğine yorulur.

Rüyada yeşil incir yemek

Rüyada yeşil incir yemek, uğranılan zararın borçla kapatılmasına delalet eder. Rüya sahibinin bir kayıp yaşayacağına ve bu kaybın yerine konması için yakınlarından ya da tanıdıklarından borç alacağına işaret eder. Alınan borcun zamanında ödeneceğine ve sıkıntının büyümeyeceğine yorulur.

Bu rüyadaki borç, kişiyi darlığa düşüren değil, açığı kapatan cinstendir. Borcu veren kimsenin rüya sahibine yakın biri olduğuna, yardımın yakın çevreden geleceğine delalet eder. Ticaret yapan kimse için uğranılan zararın kısa sürede kapanacağına işaret eder. Yeşil incir yemek bu yönüyle hem zarara hem de zararın telafisine yorulur.

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Rüyada ham incir yemek

Rüyada ham incir yemek, istenen işin sonuçlanması için beklemek gerektiğine işaret eder. Sonucun gecikmesi işin bozulduğunu değil, vaktinin dolmadığını gösterir. Sabırla beklenen işin neticeleneceğine delalet eder. Bu rüya ayrıca birikim yapmaya yorulur.

Rüyada taze incir yemek

Rüyada taze incir yemek huzurlu ve mutlu bir evlilik hayatına delalet eder. Hanede sükûnetin kurulmasına ve evdeki huzurun devamlı olmasına işaret eder.

Bu rüya kısmetin açılmasına ve şansın dönmesine de delalet eder. Taze incir yemek şöhretin artmasına alamettir. Rüya sahibinin adının iyilikle anılmasına ve çevresinde itibar kazanmasına yorulur. İşinde yeni tanınan kimse için bu tanınmanın süreceğine işaret eder.

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Rüyada yaş incir yemek

Rüyada yaş incir yemek, uzun süredir bekleyen işlerin çözüleceğine işaret eder. Rüyada yaş siyah incir yemek de aynı anlama gelir. Bir sonuca bağlanmayan meselenin karara bağlanacağına delalet eder. Rüya sahibinin üzüntüsünün son bulmasına ve içinde bulunduğu sıkıntıdan çıkmasına yorulur.

Rüyada mor incir yemek

Rüyada mor incir yemek maddi refaha ve bolluğa delalet eder. Rüya sahibinin eline geniş bir imkân geçeceğine yorulur.

Rüyada beyaz incir yemek

Rüyada beyaz incir yemek evliliğe yorulur. Bekâr kimse için nikâh haberinin yakın olduğuna delalet eder. İş hayatında elde edilecek başarıya ve huzurlu bir hayata da işaret eder.

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Rüyada sarı incir yemek

Rüyada sarı incir yemek hastalığa işaret eder. Rüya sahibinin ya da hanesinden birinin sağlık tarafında bir sıkıntıyla karşılaşacağına delalet eder. Sarı incirin hükmü öbür renklerden ayrılır. Bu rüya hayır tarafında sayılmaz.

Rüyada dikenli incir yemek

Rüyada dikenli incir yemek dert ve hastalıkların ortadan kalkmasına delalet eder. Frenk inciri, hint inciri ve kaktüs inciri yemek de bu kolda sayılır. Uzun süredir devam eden bir rahatsızlığın biteceğine yorulur. Sağlık tarafında çekilen sıkıntıdan kurtulmaya ve ağrının son bulmasına işaret eder.

Rüyada incir yemek incirin hâline göre ne anlama gelir

İncirin olgunluğu gelecek nimetin vaktini, tadı ise hükmün yönünü gösterir. Bu iki ölçü birleşince aynı incir kimi rüyada hayra, kimi rüyada sıkıntıya yorulur. İncirin bozuk ya da kurtlu çıkması ayrı bir kol sayılır.

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Rüyada olgun incir yemek

Rüyada olgun incir yemek kısmete ve nimete delalet eder. Umulan kısmetin olgunlaşıp ele geçeceğine alamettir. Kısmetin gecikmeden çıkacağına yorulur.

Rüyada tatlı incir yemek

Rüyada tatlı incir yemek mal ve mülkün artmasına delalet eder. Eldeki varlığın çoğalmasına ve yeni bir mülk sahibi olunmasına işaret eder. Bu rüya nişana ve evliliğe de yorulur. Mevsiminde yenen tatlı incir kötüye yorulmaz.

Rüyada ekşi incir yemek

Rüyada ekşi incir yemek aşkın geçeceğine işaret eder. Gönül verilen kimseye duyulan alakanın azalmasına ve aradaki bağın gevşemesine delalet eder. Süren bir birlikteliğin tatsızlıkla sona ereceğine yorulur. Evlilik düşünen kimse için bu işin sonuçsuz kalacağına işaret eder.

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Rüyada çürük incir yemek

Rüyada çürük incir yemek sıkıntıya ve üzüntüye delalet eder. Rüya sahibinin elde ettiği başarının ve zenginliğin kıskanılacağına yorulur. Bu kıskanılmanın kendisine üzüntü olarak döneceğine işaret eder.

Rüyada kurtlu incir yemek

Rüyada kurtlu incir yemek, rüya sahibinin dedikoduya ve kıskançlığa sebep olacağına işaret eder. Yaptığı bir işin çevresinde konuşulmasına ve kendi eliyle çekişme doğurmasına delalet eder.

Rüyada incir yemek kime göre ne anlama gelir

Rüyada incir yemek, rüyayı gören kimsenin hâline göre ayrı bir hüküm alır. İncirin bereketi her rüya sahibinde en çok ihtiyaç duyduğu kapıdan görünür. Bekârda, evlide, hamilede ve hastada bu kapı ayrı ayrı açılır.

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Bekâr için rüyada incir yemek

Bekâr için rüyada incir yemek evliliğe yorulur. Uygun bir kişiye bağlanmaya ve mutlu bir hayatın başlangıcına işaret eder. Rüya sahibinin kısmetinin yakın zamanda çıkacağına delalet eder. Beğendiği kimseyle arasındaki işin neticeye varacağına ve yuva kurulacağına yorulur.

Evli için rüyada incir yemek

Evli için rüyada incir yemek çocuk sahibi olmaya delalet eder. Evlat bekleyen kimse için beklenen müjdenin yakın olduğuna işaret eder. Doğacak çocuğun hayırlı ve sağlıklı olacağına yorulur. Çocuğu olan kimse için evlatlarından hayır göreceğine delalet eder. Eşler arasındaki geçimin de düzeleceğine işaret eder.

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Hamile için rüyada incir yemek

Hamile için rüyada incir yemek kız çocuğu doğuracağına işaret eder. Doğacak çocuğun ileride etkili ve önemli bir mevkide bulunacağına yorulur. Anne için bereketli ve rahat bir döneme delalet eder.

Hamile kadının inciri mevsimi dışında görmesi ise ayrı tabir edilir. Hamileliğinin bir müddet gizli kalacağına delalet eder. Durumun çevresi tarafından hoş karşılanmayacağına ve haberin beklenen sevinçle karşılanmayacağına işaret eder.

Hasta için rüyada incir yemek

Hasta için rüyada incir yemek rahatsızlığın bir daha nüksetmemesine işaret eder. Tedavinin yarım kalmayacağına ve geçen hastalığın tekrar etmeyeceğine yorulur. Sağlığı yerinde olan kimse için bu rüya afiyetin devamına alamettir.