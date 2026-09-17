Rüyada inek görmek mala, berekete ve helal rızka delalet eder; besili inek bolluk dolu bir döneme, cılız inek geçim darlığına işaret eder.

Rüyada inek görmek, tabir kitaplarında geniş bir karşılığı olan rüyalardandır. İneğin rengi, iriliği, tek başına mı yoksa sürü hâlinde mi göründüğü, ahırda mı evin içinde mi durduğu ve rüya sahibinin onu sağması, kesmesi ya da satın alması tabiri ayrı yönlere çeker. İneğin doğurması, buzağısıyla birlikte görünmesi ve insanın peşine düşmesi de kendi başına tabir edilen rüyalardır.

Rüyada inek görmek

Rüyada inek görmek mala, berekete ve helal rızka delalet eder. Rüya sahibinin kazancının artacağına, içinde bulunduğu darlıktan çıkacağına ve kısmetinin açılacağına işarettir. İnek sahibini emeğiyle besleyen bir hayvan sayıldığı için bu rüyada gelen mal temiz ve süreklilik taşıyan bir kazançtır. İşi durgun olan kimse için işlerin canlanmasına, ekin ve ticaret sahibi için mahsulün ve kârın artmasına yorulur.

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Tabirin yönünü ineğin hâli belirler. Besili, semiz ve eti yerinde bir inek bolluğa, ucuzluğa ve huzurlu bir döneme delalet ederken zayıf, cılız ve kemikleri çıkmış bir inek darlığa, kıtlığa ve geçim sıkıntısına işaret eder. Bu sebeple rüyada inek gören kimse önce ineğin besisine bakar, hüküm ondan sonra kurulur. Semizliği hatırlanmayan, sıradan görünen bir inek genel hayır hükmünün içinde kalır ve rızkın olağan akışına yorulur.

Bekâr kadın için rüyada inek görmek evliliğe ve hayırlı bir kısmete, evli kadın için salih evlada ve eşiyle huzurlu bir hayata delalet eder. Erkek için ise malın ve mülkün çoğalmasına, kazancın bollaşmasına işarettir.

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Rüyada ineğin saldırması, boynuzlaması ve kovalaması

İneğin rüya sahibine yönelmesi kuvvet ve mertebe tarafında tabir edilir. Kovalaması ve saldırması helal mala, güç sahibi olmaya ve öne geçmeye delalet eder. Boynuzuyla dürtmesi ise bunun dışında kalır, yakın çevreden gelecek eziyete işaret eder.

Rüyada inek saldırması

Rüyada inek saldırması, rüya sahibinin kuvvet sahibi olmasına ve çevresinde saygı görmesine işaret eder. Rüyada ineklerin saldırması, ineğin saldırısına uğramak ve ineğin saldırdığını görmek aynı tabire girer. Sahne ne kadar sert görünürse ele geçecek kuvvet de o kadar büyük sayılır. Rüyada kızgın inek görmek, rüya sahibinin sözünün geçeceği bir mevkiye yükseleceğine delalet eder. Rüyada ineklerin kavga ettiğini görmek ise mal ve söz sahipliği üzerine bir çekişmenin ardından üstünlüğün rüya sahibine geçeceğine yorulur.

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Rüyada inek ısırması, gelecek kuvvetin ve malın zahmetle ele geçeceğine delalet eder. İneğin değdiği yer rüya sahibinin o malı hangi yönden elde edeceğini gösterir. Rüyada inek tepmesi beklenmedik bir sarsıntının ardından menfaate ulaşmaya işaret eder.

Rüyada inek kovalaması

Rüyada inek kovalaması helal mala, mertebeye ve öne geçmeye delalet eder. Rüya sahibinin işlerindeki kârın artacağına, önündeki zorlukların tek tek aşılacağına işarettir. Rüyada ineğin kovalaması da aynı anlama gelir. İneğin peşinden ayrılmaması malın sahibini araması olarak tabir edilir ve rızkın rüya sahibinin ayağına geleceğine yorulur. Kovalayan ineğin iri ve güçlü olması ele geçecek malın çokluğunu gösterir. Rüyada siyah inek kovalaması ise borçların kısa sürede kapanmasına ve saadete işaret eder.

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Rüyada inekten kaçmak

Rüyada inekten kaçmak, rüya sahibinin ineği görüp onun önünden uzaklaşmasıdır ve şer sanılan bir işin hayırla neticeleneceğine işaret eder. Korkulan haberin zararsız çıkacağına, çekinilen bir görüşmenin faydayla sonuçlanacağına delalet eder. Rüyada inekten korkmak ve inekten korkup kaçmak da aynı anlama gelir.

Rüyada boynuzlu inek görmek

Rüyada boynuzlu inek görmek saygısız ve itaatsiz bir kadına delalet eder. Rüya sahibiyle bu kimse arasında söz dinlememekten doğan bir gerginlik bulunduğuna işarettir. Boynuzlanmak ise aile içinde hainliğe ve yakından gelecek eziyete yorulur.

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Rüyada ineğin üremesine göre tabiri

İneğin üremesi malın ve rızkın çoğalmasına delalet eder. Çiftleşmesi, gebe kalması ve doğurması hayra, menfaate ve bolluğa işaret eder. Üremenin hangi anı görülürse görülsün hüküm rüya sahibinin elindekinin artması ve zahmetli bir işin neticeye ulaşması yönündedir.

Rüyada ineğin doğurduğunu görmek

Rüyada ineğin doğurduğunu görmek hayra, menfaate ve bolluğa işarettir. Uzun süredir uğraşılan zahmetli bir işin tamamlanacağına, rüya sahibinin bereketli bir döneme gireceğine delalet eder. Rüyada ineğin doğum yaptığını görmek, doğum yapan inek görmek, doğuran inek görmek, inek doğurması görmek ve ineğin buzaladığını görmek bu tabirin içindedir. Doğumun kolay olması işin kolaylıkla neticeleneceğine, zor olması hayrın emekle ele geçeceğine işaret eder. Sağlıklı görünen bir yavru, gelecek malın helal ve bereketli olacağına delalet eder.

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Rüyada ineğin ikiz doğurduğunu görmek beklenen hayrın iki katına çıkmasına delalet eder. Rüya sahibinin tek bir işten iki ayrı kazanç elde edeceğine, umduğundan fazlasını bulacağına işarettir. İkizlerin ikisinin de sağ olması bu kazancın tamamının elde kalacağına yorulur.

Rüyada inek doğurtmak, gelecek bereketin rüya sahibinin kendi eliyle ortaya çıkacağına delalet eder. Başkasının işinin düzelmesine vesile olmaya ve bu vesileden kendisine de menfaat dönmesine işaret eder. Doğumun sağ salim tamamlanması işin hayırla biteceğine yorulur.

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Rüyada hamile inek görmek

Rüyada hamile inek görmek yakın zamanda gelecek bir berekete ve büyümekte olan bir kazanca delalet eder. Rüya sahibinin başladığı işin meyvesini vereceğine, beklediği haberin yolda olduğuna işarettir. Rüyada gebe inek görmek de aynı yönde tabir edilir.

Rüyada inek çiftleşmesi görmek

Rüyada inek çiftleşmesi görmek kazancın ilk adımına ve yeni kurulan bir işin bereketine delalet eder. Rüyada inek tosun çiftleşmesi görmek ve rüyada ineklerin çiftleşmesini görmek aynı hükmü taşır; ortaklıkla kurulan işin ve el birliğiyle yapılan çalışmanın berekete dönüşeceğine yorulur.

Rüyada ineğin rengine göre tabiri

İneğin rengi gelecek hayrın hangi yönden geleceğini gösterir. Koyu renkli inek itibar, mevki ve sıkıntıdan kurtuluş tarafına; açık renkli inek temiz kazanç, şifa ve huzur tarafına çeker. Her iki durumda da hüküm rüya sahibinin lehinedir. Rüyada yeşil inek görmek dindar, iffetli ve haramdan sakınan bir kadına delalet eder.

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Rüyada siyah inek görmek

Rüyada siyah inek görmek saygınlığa, itibara ve mevki yükselmesine delalet eder. Borçlu olan kimsenin borcundan, hasta olanın hastalığından kurtulacağına, sıkıntılı günlerin sona ereceğine işarettir. Rüya sahibinin çevresinde sözü dinlenen bir kimse hâline geleceğine yorulur. İneğin siyahı parlak ve temizse kazanılacak itibar da kalıcı sayılır. Rüyada kara inek görmek de aynı yönde tabir edilir.

Rüyada sarı inek görmek

Rüyada sarı inek görmek hastaya şifaya, maddi sıkıntılardan kurtulmaya ve geçimin rahatlamasına işarettir; süregelen anlaşmazlıkların sona ereceğine delalet eder. Bu hüküm ineğin sarısının parlak ve canlı görünmesine bağlıdır. Rengi solgun, donuk bir sarı olan inek ise geçici bir rahatsızlığa ve ev halkından birinin hastalanmasına yorulur.

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Rüyada beyaz inek görmek

Rüyada beyaz inek görmek temiz kazanca, gönül huzuruna ve bereketli bir döneme işarettir. Rüya sahibinin eline geçecek malın helal yoldan geleceğine delalet eder. Bekâr kadın için kısa sürede nikâha, yaşlı kimse için uzun ve sıhhatli bir ömre yorulur. Beyaz ineğin uysal durması ev halkı arasındaki geçimin düzeleceğine işaret eder.

Rüyada kırmızı inek görmek

Rüyada kırmızı inek görmek bereketin ve mutluluğun alametidir. Varlıklı bir akrabadan fayda görmeye, beklenmedik bir yerden gelecek desteğe işaret eder. Rüya sahibinin evinde sevinçli bir hâlin yaşanacağına delalet eder.

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Rüyada kahverengi inek görmek

Rüyada kahverengi inek görmek topraktan ve emekten gelen kazanca delalet eder. Uzun süredir uğraşılan işin karşılığının ağır ağır alınacağına, biriken emeğin boşa gitmeyeceğine işarettir. Kahverengi ineğin bakımlı görünmesi bu kazancın büyüyeceğine yorulur.

Rüyada inek sağmak

Rüyada inek sağmak rızka, bolluğa ve emeğin karşılığını almaya delalet eder. Rüya sahibinin çalıştığı işten hakkını eksiksiz alacağına, geçiminin genişleyeceğine işarettir. Bekâr kadın için varlıklı bir eşe, erkek için kendi çabasıyla kazanacağı mala yorulur. Rüyada inekten süt sağmak ve rüyada inek sağdığını görmek de bu tabirin içindedir. Bol süt bereketli bir kazanca, az süt emeğin karşılığının gecikmesine işaret eder. İneği tek başına sağmak, emeğin karşılığını kimseyle paylaşmadan almaya delalet eder.

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Rüyada inek sütü görmek

Rüyada inek sütü görmek zenginliğe, şan ve şerefe delalet eder; geçim seviyesinin yükselmesine ve borcu ödeyecek güce kavuşmaya işarettir. Rüyada sütlü inek görmek ve rüyada inek memesi görmek evdeki bereketin kaynağına, malın kesilmeyen bir yerden geldiğine yorulur. İneği sağıp sütünden içmemek ise mal biriktirip ondan faydalanamamaya işaret eder.

Rüyada kaç inek görüldüğüne göre tabiri

Görülen ineğin çokluğu ele geçecek malın ve önüne çıkacak fırsatın çokluğuna bağlanır. Tek bir inek belirli bir kazanca, çok sayıda inek geniş bir servete işaret eder. Rüyada 3 tane inek görmek sayısı belli ve elde tutulabilir bir mala delalet eder.

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Rüyada inek sürüsü görmek

Rüyada inek sürüsü görmek bol mala, şan ve şöhrete, yöneticiliğe ve önüne birçok fırsat çıkmasına delalet eder. Rüya sahibinin idare edeceği bir işin başına geçeceğine, emrinde çalışan kimseler bulunacağına işarettir. Rüyada bir sürü inek görmek ve rüyada çok inek görmek bu hükmün içindedir. Malın düzen içinde çoğalacağına sürünün derli toplu otlaması alamettir. Rüyada inek ve koyun görmek kazancın tek yerden değil birkaç ayrı yerden geleceğine yorulur.

Rüyada iki tane inek görmek

Rüyada iki tane inek görmek iki ayrı yerden gelecek kazanca delalet eder. Rüya sahibinin elindeki işin ikiye ayrılacağına, kazanç kapısının çoğalacağına işarettir. Rüyada iki inek görmek de aynı hükmü taşır.

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Rüyada inek kesmek

Rüyada inek kesmek sıkıntı ve üzüntüden kurtulmaya, şöhrete ve mevki kazanmaya delalet eder. Fakirlikten zenginliğe geçmeye ve düşmanın zararından korunmaya işarettir. Rüyada inek kesildiğini görmek, rüyada kesilmiş inek görmek ve rüyada birinin inek kestiğini görmek de aynı hayra delalet eder. Bu üç rüyada sıkıntı rüya sahibinin kendi eliyle değil bir başkasının vesilesiyle sona erer. Kesilen ineğin etini yemek zenginliğe, malın çoğalmasına ve izzet ile şerefe yorulur; bu etten başkalarına dağıtmak insanlara maddi yardımda bulunmaya işaret eder.

Rüyada kurbanlık inek görmek

Rüyada kurbanlık inek görmek tövbeye, ibadete ve niyetin hayırla karşılık bulmasına delalet eder. Adanan bir işin yerine getirileceğine, verilen sözün tutulacağına işarettir. Rüyada inek kurbanı kesmek rüya sahibinin darlıktan çıkmasına ve duasının kabul olmasına yorulur.

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Rüyada inek kafası görmek

Rüyada inek kafası görmek büyük bir işin idaresinin rüya sahibine geçeceğine delalet eder. Rüyada inek kellesi görmek, rüyada kesilmiş inek kafası görmek ve rüyada kopmuş inek kafası görmek de bu hükmün içindedir; elde edilecek malın en değerli kısmının ele geçeceğine işaret eder. Temiz görünen bir kafa, gelen malın helal olduğunu haber verir.

Rüyada inek yavrusu görmek

Rüyada inek yavrusu görmek berekete, rızka ve işlerin kolaylaşmasına alamettir. Rüya sahibinin kendi ineğinden doğan ya da kendisine hediye edilen buzağı erkek çocuğa delalet eder; hamile kadın için rüyada yavru inek görmek kız çocuğu doğurmaya yorulur. Rüyada yeni doğmuş inek yavrusu görmek yeni başlayan bir işin hayırlı olacağına, rüyada ineğin yavrusunu görmek evin bereketinin çoğalacağına işarettir. Haşarı ve durdurulamayan buzağı fitneye ve üzüntüye delalet eder. Buzağı eti yemek ise ele geçecek mala yorulur. Rüyada inek dana görmek büyümüş buzağının görülmesidir ve malın el altında büyüdüğüne işaret eder.

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Rüyada inek ve yavrusunu görmek

Rüyada inek ve yavrusunu görmek bereketin kesilmeden süreceğine ve malın kendi içinden çoğalacağına delalet eder. Ana ile yavrunun birlikte görünmesi evdeki huzura, evlat ile anne arasındaki muhabbete işaret eder. Rüyada inek ve buzağı görmek, rüyada inek buzağı görmek ve rüyada buzağılı inek görmek aynı rüyadır; hüküm hepsinde evin hem malının hem neslinin artması yönündedir.

Rüyada ineğin görünüşüne ve hâline göre tabiri

İneğin görünüşü tabirin hangi tarafa döneceğini belirler. Eti yerinde, iri ve sağlıklı bir inek malın çoğalacağı bir zamana delalet ederken kemikleri sayılan, hasta ve güçsüz bir inek geçimin daralacağına işaret eder. Rüya sahibi ineğin bu hâlini hatırlıyorsa hüküm doğrudan ona göre verilir.

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Rüyada büyük inek görmek

Rüyada büyük inek görmek ele geçecek malın çokluğuna ve kazancın büyüklüğüne delalet eder. Rüya sahibinin eline toplu bir para geçeceğine, mülkünün genişleyeceğine işarettir. Rüyada kocaman inek görmek de aynı tabire girer; ineğin iriliği arttıkça gelecek hayır da büyür. İneğin uysallığı, bu malın kolaylıkla elde edileceği anlamına gelir.

Rüyada besili inek görmek

Rüyada besili inek görmek bolluk ve ucuzluk dolu bir döneme delalet eder. Rüya sahibinin geçim derdinin hafifleyeceği, eline geçenin ihtiyacından fazla olacağı bir zamana girileceğine işarettir. Besili ineğin otlaktan dönmesi bu bereketin dışarıdan, yapılan bir işin karşılığı olarak geleceğine yorulur.

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Rüyada hasta inek görmek

Rüyada hasta inek görmek darlığa, kıtlığa ve geçim sıkıntısına delalet eder. Harcamayı kısmaya ve tedbirli davranmaya işaret eden bu rüya, işlerde umulan ilerlemenin gecikeceğine de yorulur. Rüyada yaralı inek görmek elde bulunan malın bir kısmının eksileceğine işaret eder.

Rüyada küçük inek görmek

Rüyada küçük inek görmek, boyu küçük kalmış bir ineğin görülmesidir ve ele geçecek malın azlığına delalet eder. Kazancın umulandan düşük olacağına, harcamayı ölçülü tutmak gerektiğine işarettir.

Rüyada ineğin öldüğünü ve kaybolduğunu görmek

İneğin ölmesi ya da elden çıkması bereketin uzaklaşmasına ve zarara delalet eder. Rüya sahibinin elindeki imkânın bir kısmını yitireceğine, umduğu kazancın gerçekleşmeyeceğine işaret eder.

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Rüyada ineğin öldüğünü görmek

Rüyada ineğin öldüğünü görmek aldanmaya ve maddi zarara işaret eder. Güvenilen bir işten beklenen faydanın çıkmayacağına, yapılan bir yatırımın karşılıksız kalacağına delalet eder. Rüyada ölmüş inek görmek, rüyada ölü inek görmek, rüyada inek ölmesi ve rüyada inek ölüsü görmek de bu hükümle karşılanır. Evli kimse için bu rüya ev halkının başına gelecek bir kayba işaret eder.

Rüyada ineğin kaçtığını görmek

Rüyada ineğin kaçtığını görmek, ineğin elden kurtulup uzaklaşmasıdır ve bereketin evden çekilmesine delalet eder. Rüyada inek kaybetmek elde bulunan malın yitirilmesine, rüyada inek aramak ise yitirilen o malın peşine düşüp geri kazanmak için uğraşmaya işaret eder.

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Rüyada ineğe yapılan davranışa göre tabiri

İneğe iyi bakmak, onu beslemek ve edinmek malın artmasına delalet eder; elden çıkarmak bereketin evden ayrılmasına işaret eder. Rüya sahibinin ineğe gösterdiği davranış, elindeki mala gösterdiği tutumun karşılığı olarak tabir edilir. Rüyada inek sevmek eldeki mala şükretmeye ve o malın çoğalmasına yorulur.

Rüyada inek almak

Rüyada inek almak yeni bir işe girmeye, mülk edinmeye ve berekete işarettir. Rüyada inek satın almak ve rüyada inek aldığını görmek de bu yönde yorumlanır. Semiz bir inek satın almak varlıklı biriyle evlenmeye, cılız bir inek satın almak umulan kârın küçük kalmasına delalet eder.

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Rüyada inek otlatmak

Rüyada inek otlatmak malı gözetmeye ve elindekini büyütmeye delalet eder. Rüyada otlayan inek görmek kazancın kendiliğinden artacağına, rüyada ineğe su vermek rüya sahibinin emeğiyle malının bereketleneceğine işaret eder.

Rüyada inekle konuşmak

Rüyada inekle konuşmak malın ve işin gidişatını yakından bilmeye delalet eder. Rüya sahibinin kazancıyla ilgili hayırlı bir haber alacağına işarettir. Rüyada konuşan inek görmek beklenmedik bir yerden gelecek müjdeye yorulur.

Rüyada inek satmak

Rüyada inek satmak bereketin evden çıkmasına ve maddi kayba delalet eder. Elde bulunan bir mülkün ya da kazanç kapısının kaybedileceğine işarettir; satıştan memnun kalmamak bu kaybın sonradan anlaşılacağını gösterir.

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Rüyada ineğe binmek

Rüyada ineğe binmek saliha bir kadınla evlenmeye delalet eder. Eşten kalacak bir miras yoluyla mal sahibi olmaya da işaret eder. İtaatkâr bir ineğe binmek, bu hayrın zahmetsiz ele geçeceğine yorulur.

Rüyada inek boku görmek

Rüyada inek boku görmek malın artmasına ve beklenmedik bir yerden gelecek kazanca delalet eder. Sevimsiz görünen bu rüya ineğin bereketi içinde kalır. Rüya sahibinin eline geçecek para işini büyütür. Rüyada inek dışkısı görmek, rüyada inek gübresi görmek ve rüyada inek pisliği görmek aynı rüyadır, üçü tek hükümle karşılanır. Gübrenin çok olması kazancın büyüklüğüne işaret eder.

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Rüyada inek pisliği temizlemek

Rüyada inek pisliği temizlemek malın önündeki engelin kaldırılmasına ve sıkıntıdan arınmaya delalet eder. Rüyada inek boku temizlemek borcun ödenmesine ve gönlü meşgul eden bir yükten kurtulmaya işaret eder.

Rüyada ineğin görüldüğü yere göre tabiri

İneğin görüldüğü yer malın nereden geleceğini ve kimin elinde duracağını gösterir. Eve giren inek dışarıdan gelecek hayra, ahırda duran inek rüya sahibinin kendi elinde korunan mala delalet eder.

Rüyada evin içinde inek görmek

Rüyada evin içinde inek görmek devlet büyüğünden ya da bir kurumdan gelecek mala ve hayırlı habere delalet eder. Rüyada evde inek görmek ve rüyada eve inek girmesi eve bereketin girmesine işaret eder. Dışarıda bulunan bir ineği eve götürmek hayra erişmeye yorulur. İneğin evden çıkmaması bu malın kalıcı olacağını gösterir.

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Rüyada ahırda inek görmek

Rüyada ahırda inek görmek malın yerli yerinde ve korunaklı durduğuna delalet eder. Rüya sahibinin elindekini muhafaza edeceğine, kazancının dağılmayacağına işarettir. Rüyada ahır dolusu inek görmek servetin çokluğuna ve emniyette olmasına yorulur.