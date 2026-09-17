Rüyada kan görmek mal ve kazanç yönünden tabir edilir; yarasız akan kan varlıklı kimse için malın eksilmesine, darlık çeken kimse için o ölçüde mala kavuşmaya delalet eder.

Rüyada kan görmek, tabir kitaplarında geniş yer tutan rüyalardandır. Kanın hangi uzuvdan geldiği, rüya sahibinin onu yalnızca görüp görmediği yahut kan vermek, içmek, temizlemek gibi bir işle karşılaşıp karşılaşmadığı ve kanın nereye bulaştığı tabiri ayrı yönlere çeker. Kadına özgü kanamalar, hayvan ısırması sonucu akan kan ve yaralanma sonrası görülen kan da kendi karşılıklarıyla tabir edilir.

Rüyada kan görmek

Rüyada kan görmek her şeyden önce mal ve kazanç yönünden tabir edilir. Rüyada kan, helal olmayan mala ve haksız yoldan elde edilen kazanca delalet eder. Bir kimse bedeninden yarasız ve kendi isteği dışında kan aktığını görürse, varlıklı ise akan kan miktarınca malının elinden çıkacağına, dar hâlde ise o kadar mala kavuşacağına işaret eder.

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Kanın bir yere bulaşıp bulaşmaması tabirin yönünü belirler. Kan elbiseye bulaşırsa haram kazanca ve günaha, elbiseyi lekelemeden akarsa günahtan korunmaya yorulur. Ciltten acı duyulmaksızın akan kan sağlık ve esenliğe delalet eder; gurbette yakını olan kimse için o kimsenin sağ salim döneceğine işarettir.

Rüyanın bir de sıkıntı tarafı vardır. Kan görmek gizli düşmana, çekişmeye ve zor günlere yorulur. Akan kanın dindiğini görmek ise uzun süredir çözülmeyen sıkıntılı bir işin yoluna gireceğine delalet eder.

Rüyada kendi kanını görmek

Rüyada kendi kanını görmek mal ve kazanç yönünden tabir edilir. Vücudundan kan aktığını görmek, varlıklı kimse için akan kan kadar malın elden çıkmasına, darlık çeken kimse için aynı ölçüde mala kavuşmaya delalet eder. Kanın yarasız ve acı vermeden aktığı görülmüşse rüya sağlık ve esenliğe yorulur. Kendini kanlar içinde görmek, mal yönünden gelecek değişimin büyük olacağına işaret eder.

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Rüyada başkasının kanını görmek

Rüyada başkasının kanını görmek zor günlerin sona ermesine, iş hayatında yeni bir işe başlamaya ve kötü niyetli kimselerden uzaklaşmaya işaret eder. Bir başkasından kan aktığını görmek, uzun süre küs kalınan biriyle barışmaya delalet eder. Eşini yahut tanıdığı birini kanlar içinde görmek de aynı tabire girer. Akan kanın rüya sahibine bulaştığı görülmüşse, o kimse hakkında söylenti işitileceğine yorulur.

Rüyada çok kan görmek

Rüyada çok kan görmek, mal yönünden gelen tabiri büyütür. Kanın bol aktığını görmek varlıklı kimse için malın önemli bir kısmının elden çıkmasına, darlık çeken kimse için umduğundan fazla mala kavuşmaya delalet eder.

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Rüyada kanlı ay görmek

Rüyada kanlı ay görmek, ele geçmesi beklenen bir malın gecikmesine ve çevrede çıkacak bir çekişmeye işaret eder. Kanın uzakta, rüya sahibine bulaşmadan görülmesi ise sıkıntının kendisine değil yakınlarına dokunacağına yorulur.

Rüyada kanlı bebek görmek

Rüyada kanlı bebek görmek, ev halkını ilgilendiren bir üzüntünün kısa sürede kalkacağına delalet eder. Kanın rüya sahibine bulaşmadığı görülmüşse, bu sıkıntının geçim yönünden bir eksilme bırakmadan geçeceğine işaret eder.

Rüyada kan aktığını görmek

Rüyada kan aktığını görmek mal ve kazanç yönünden tabir edilir. Bir yerinin kanadığını görmek, kanama yarasız ve kişinin isteği dışında ise varlıklı kimse için akan kan kadar malın eksilmesine, darlık çeken kimse için aynı ölçüde kazanca delalet eder. Kanaması olduğunu görmek ve kanamanın bir süre sürmesi, bu eksilme yahut kazancın zamana yayılacağına işaret eder. Kanamanın kesildiğini görmek uzun süredir çözülmeyen bir işin yoluna gireceğine, kanamayı ağrı duymadan hissetmek sağlık ve esenliğe yorulur.

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Rüyada kan pıhtısı görmek

Rüyada kan pıhtısı görmek sıkıntıya delalet eder. Koyu ve pıhtılı kan beklenen bir işin gecikmesine, kurumuş kan görmek geride kalmış bir sıkıntının etkisinin sürmesine işaret eder. Kan damlası görmek küçük bir masrafa yorulur. Kanın akıcı ve parlak olduğu görülmüşse tabir döner ve ele geçecek mala delalet eder.

Rüyada göğsünden kan gelmesi

Rüyada göğsünden kan gelmesi, hane halkı için ayrılan maldan bir kısmının elden çıkmasına işaret eder. Memeden kan gelmesi de aynı tabire girer. Kanın acı vermeden geldiği görülmüşse, eksilmenin yerini kısa sürede bereket alır.

Rüyada burun kanaması

Rüyada burun kanaması, gelen kanın miktarına göre tabir edilir. Burundan birkaç damla kan gelmesi üzüntüden kurtulmaya ve eldeki işten kâr elde etmeye delalet eder. Çok kan gelmesi ise malın eksilmesine ve elde tutulan bir imkânın yitirilmesine işaret eder.

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Kanın görünüşü tabire ikinci bir ölçü katar. Burnunun kanadığını görmek, gelen kan ince ve akıcı ise helal olmayan mala yorulur. Koyu ve katı kan gelmesi, uzun süredir beklenen bir şeyin gerçekleşmeden kalmasına delalet eder. Burnundan kan geldiğini görmek ve kanamanın kendiliğinden dinmesi, sıkıntılı bir işin yoluna gireceğine işarettir.

Kanamanın ardından rüya sahibinin hâli de tabiri değiştirir. Kendi burnunun kanadığını görmek ve kanamadan sonra takatsiz düşmek yoksulluğa delalet eder. Buna karşılık kanamanın ardından ferahladığını görmek bahtın açılmasına, helal kazancın korunmasına ve dertlerin dağılmasına yorulur. Burun kanaması görmek, kanın elbiseye bulaşıp bulaşmamasına göre de ayrılır; kan giysiyi lekelemeden akmışsa rüya günahtan korunmaya işaret eder.

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Rüyada birinin burnunun kanadığını görmek

Rüyada birinin burnunun kanadığını görmek, o kimsenin sıkıntılı bir dönemi geride bırakacağına delalet eder. Birinin burnunun kanaması az kan gelerek olmuşsa o kişinin üzüntüden kurtulacağına, çok kan gelerek olmuşsa elindekinin bir kısmını yitireceğine işaret eder. Çocuğunun burnunun kanadığını görmek, evlat yüzünden çıkacak bir masrafa ve ardından hanede ferahlığa yorulur.

Rüyada ağızdan kan gelmesi

Rüyada ağızdan kan gelmesi söz ve dil yönünden tabir edilir. Ağzından kan geldiğini görmek, susulması gereken yerde konuşulduğuna, bu yüzden bir çekişmeye girileceğine ve yakın çevrede niyetini gizleyen bir kimse bulunduğuna delalet eder. Öksürürken kan gelmesi, saklanan bir sözün ağızdan kaçmasına işaret eder. Diş fırçalarken ağzından kan gelmesi ise dertlerin dağılmasına ve meslekte saygınlık kazanmaya yorulur. Ağızdan gelen kanın kesildiği görülmüşse, uzun süren bir hastalığa şifa bulmaya delalet eder. Birinin ağzından kan geldiğini görmek, o kimsenin sözü yüzünden güç duruma düşeceğine işaret eder.

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Rüyada kan tükürmek

Rüyada kan tükürmek, kişinin içinde tuttuğu bir sözü dışarı vurmasına delalet eder. Kan tükürdüğünü görmek, uzun süredir saklanan bir sırrın açığa çıkmasına ve bu yüzden hakkında asılsız söz söylenmesine işaret eder. Tükürdükten sonra rahatladığını görmek ise vicdan yükünden kurtulmaya ve gönül rahatlığına kavuşmaya yorulur.

Rüyada kan kusmak

Rüyada kan kusmak, elde bulunanın artması yahut eksilmesi yönünden tabir edilir. Az miktarda kan kustuğunu görmek servetin artmasına, ağız dolusu kan kusmak elde olanın tükenmesine delalet eder. Rüya aynı zamanda saklanan bir sırrın açığa çıkacağına, kişi hakkında asılsız söz söyleneceğine ve bulunduğu makamın sarsılacağına işaret eder. Kusmanın ardından bedeninin hafiflediğini görmek, uzun süredir çekilen bir dertten şifa bulmaya yorulur. Kanın elbiseye yahut yere bulaştığı görülmüşse, hakkında söylenen sözün çevreye yayılacağına delalet eder.

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Rüyada birinin kan kustuğunu görmek

Rüyada birinin kan kustuğunu görmek, o kimseye ait bir sırrın ortaya çıkacağına delalet eder. Kan kusan birini görmek, o kişinin elindekini yitireceğine ve hakkında söz söyleneceğine işaret eder.

Rüyada diş kanaması

Rüyada diş kanaması akraba çevresiyle ilgili tabir edilir. Dişinin kanadığını görmek, yakın akrabadan biri yüzünden üzüntü duymaya delalet eder. Dişinden kan gelmesi az miktarda olmuşsa üzüntünün kısa süreceğine, çok kan gelmişse akraba arasındaki dargınlığın uzayacağına işaret eder. Dişten kan gelmesiyle birlikte acı hissedilmemesi, bu üzüntünün mal yönünden bir eksilme getirmeyeceğine yorulur. Diş kanaması görmek ve kanamanın dinmesi, kırgınlığın giderileceğine ve akrabalık bağının yeniden kurulacağına delalet eder.

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Rüyada diş eti kanaması

Rüyada diş eti kanaması, sevdiklerini koruyup kollamaya delalet eder. İşinin ehli olarak işini büyütmeye, aile ve iş çevresinde uyumun artmasına da işaret eder. Kanamanın hafif görülmesi bu uyumun kalıcı olacağına yorulur.

Rüyada diş kırılması ve kanaması

Rüyada diş kırılması ve kanaması, akraba arasında bir bağın zedelenmesine delalet eder. Dişin yerinden çıkması ve kanaması, uzun süredir görüşülen bir yakından ayrı düşmeye işaret eder. Diş çektirmek ve kanaması ise kişinin bu ayrılığı kendi kararıyla getireceğine, ardından üzerindeki yükün hafifleyeceğine yorulur.

Rüyada baştan kan gelmesi

Rüyada baştan kan gelmesi hayra yorulur ve kazanç yönünden tabir edilir. Başın çevresinden kan geldiğini görmek, emeğin karşılığını fazlasıyla almaya, işlerin hızlanmasına ve geçim derdinden kurtulmaya delalet eder. Kafadan kan gelmesi kişinin bulunduğu yerde itibar kazanacağına, yüzünde kan görmek adının insanlar arasında hayırla anılacağına işaret eder. Kanın acı vermeden geldiği görülmüşse murada erileceğine yorulur.

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Rüyada kulaktan kan gelmesi

Rüyada kulaktan kan gelmesi, emeğin karşılığını fazlasıyla almaya ve ticaretin hızlanmasına delalet eder. Kulağının kanadığını görmek, uzun süredir ertelenen bir muradın yerine gelmesine, insanlar arasında itibar görmeye ve mahkemelik bir meselede lehte sonuç almaya işaret eder. Kulak kanaması hayırlı evlat yetiştirmeye de yorulur. Rüyada sağ kulaktan kan gelmesi aile hayatında sevindirici olaylara ve ana baba duası almaya, sol kulaktan gelmesi meslekte üst noktalara çıkmaya, iki kulaktan birden gelmesi ise büyük kazanca ve hayırlı bir kimseyle evlenmeye delalet eder.

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Rüyada gözden kan gelmesi

Rüyada gözden kan gelmesi, sevilen kimselerden ayrı düşmeye delalet eder. Gözünün kanadığını görmek, ele geçmişken kaçırılan önemli bir fırsata işaret eder. Gözün kanlanması, kişinin gözden kaçırdığı bir işi geç fark edeceğine yorulur. Göz kanaması geçiren birini yahut gözü kanlanmış birini görmek ise o kimsenin elindeki bir imkânı kaçıracağına delalet eder.

Rüyada kafa kanaması

Rüyada kafa kanaması, işlerin gelişmesine ve kısa sürede büyük kazanç sağlamaya delalet eder. Kafanın kanaması, yokluktan ve geçim derdinden kurtulmaya, çalışan kimse için terfiye ve malın yerinde kalmasına işaret eder. Kanamanın başın derinliğinde olduğunu görmek de aynı yönde tabir edilir. Başının kanadığını görmek ise ayrı düşülen kimselerle bir araya gelmeye, muradın yerine gelmesine ve yüksek mevkilere çıkmaya yorulur.

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Rüyada dudak kanaması

Rüyada dudak kanaması, eldeki malın ve paranın eksilmemesine, elin darlık görmemesine delalet eder. Dudağının kanadığını görmek büyük işlere girip büyük kazanç elde etmeye, rakiplere karşı üstünlük sağlamaya ve kuşkulanılan bir meselenin açıklığa kavuşmasına işaret eder.

Rüyada adet kanı görmek

Rüyada adet kanı görmek, sıkıntının kısa sürede kalkmasına ve evde bereketin artmasına delalet eder. Rüya sahibinin önünde duran engellerin kalkacağına, uzun süredir beklenen bir işin önünün açılacağına işaret eder. Rüyayı gören kadının hâline göre tabirde bir ayrım yapılır; bekâr bir kız için evliliğe, yaşı geçkin bir kadın için hastalığa yorulur. Kanın temiz ve akıcı görülmesi bereketin çabuk geleceğine, koyu ve pıhtılı görülmesi ferahlığın bir süre gecikeceğine delalet eder. Adet kanı görmek aynı zamanda hane içinde süren bir gerginliğin sona ereceğine işaret eder.

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Rüyada kendi adet kanını görmek

Rüyada kendi adet kanını görmek, kişinin üzerindeki yükün kalkmasına delalet eder. Kendi kanını gören kadın için rüya, uzun süredir çözülmeyen bir meselenin sona ermesine ve hanede bolluğun artmasına işaret eder. Kanı kendi eliyle temizlediğini görmek, sıkıntının kişinin kendi gayretiyle biteceğine yorulur. Kanı üzerinde taşıdığı hâlde rahatsızlık duymadığını görmek, gelen ferahlığın kalıcı olacağına delalet eder. Rüyayı gören genç kız ise kısmetinin açılacağına, evli kadın ise evindeki geçimin düzeleceğine işaret eder.

Rüyada başkasının adet kanı görmek

Rüyada başkasının adet kanı görmek, o kadının sıkıntısının sona ereceğine delalet eder. Adet kanını başkasının görmesi ise kişinin gizli tuttuğu bir meselenin çevrede konuşulacağına ve bu yüzden hakkında söz söyleneceğine işaret eder.

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Rüyada regl kanı görmek

Rüyada regl kanı görmek hamile kadın için çocuğun düşmesine delalet eder. Hayız kanı ve adet kanaması görmek de bu hükme girer; kanamanın çok olması kaybın büyük olacağına, az olması ise sıkıntının atlatılacağına işaret eder.

Rüyada adet kanının elbiseye bulaştığını görmek

Rüyada adet kanının elbiseye bulaştığını görmek, helal olmayan bir kazanca ve bu yüzden duyulacak pişmanlığa delalet eder. Lekenin çıkarıldığını görmek, kişinin bu kazançtan vazgeçeceğine ve elini temiz tutacağına işaret eder. Adet kanının her yere bulaşması, meselenin çevrede duyulmasına ve hakkında söz söylenmesine yorulur. Kanın elbiseyi lekelemeden aktığı görülmüşse günahtan korunmaya delalet eder.

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Rüyada kanlı ped görmek

Rüyada kanlı ped görmek, umulmadık bir masrafla karşılaşmaya ve eldeki paranın bir kısmının buna gitmesine delalet eder.

Rüyada vajinadan kan gelmesi

Rüyada vajinadan kan gelmesi hayırlı sayılan rüyalardandır. Vajinadan kan geldiğini görmek, sorunların teker teker çözüme kavuşmasına, işlerin yoluna girmesine ve niyet edilen işin sonuna varmasına delalet eder. Bir eğitim vesilesiyle yurt dışına çıkmaya ve verilen sözlerin tutulmasına da işaret eder. Vajinadan kan pıhtısı geldiğini görmek, uzun zamandır üzerinde çalışılan bir işin hayata geçmesine ve mal mülk sahibi olmaya yorulur. Vajinadan kan boşaldığını görmek ise korku ve üzüntünün yerini sevince bırakmasına delalet eder.

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Rüyada rahimden kan gelmesi

Rüyada rahimden kan gelmesi, kazancın ve rızkın eksilmeyip çoğalmasına delalet eder. Rahimden kan geldiğini görmek, zor zamanların ve tartışmaların geride kalmasına, gam ve kasavetin dağılmasına işaret eder.

Rüyada özel bölgeden kan gelmesi

Rüyada özel bölgeden kan gelmesi, yaşamsal ihtiyaçların ötesinde bir refaha kavuşmaya ve daha çok dünya malı edinmeye delalet eder. Tuvalette vajinadan kan gelmesi, huzursuzluk veren ne varsa ondan kurtulmaya ve kısmetin artmasına işaret eder.

Rüyada hamileyken kanama olduğunu görmek

Rüyada hamileyken kanama olduğunu görmek, beklenen bir hayrın yarıda kalmasına delalet eder. Hamile olup kanaması olduğunu görmek, üzerinde titrenen bir işin elden çıkmasına işaret eder. Hamile birinin kanaması olduğunu görmek, o kimsenin müjde beklerken gecikmeyle karşılaşacağına yorulur. Kanamanın kısa sürüp kesildiği görülmüşse hüküm döner ve işin yeniden yoluna gireceğine delalet eder. Hamilelikte kan gelmesiyle birlikte doğum kanı görmek ise zahmetle de olsa beklenen sonuca ulaşmaya işarettir.

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Rüyada bekaret kanı görmek

Rüyada bekaret kanı görmek, bekâr bir kız için evliliğe delalet eder. Kızlığının bozulduğunu görmek ve kan görmek, kısmetin açılmasına ve nikâh haberine işaret eder. Kızlık bozup kan görmek, uzun süredir beklenen bir kararın verileceğine ve bir bağın resmiyet kazanacağına yorulur. Kızlık zarı kanı görmek evli kadın için hanede yeni bir düzenin kurulmasına delalet eder. Kanın az görülmesi işin kolay yürüyeceğine, çok görülmesi hazırlığın uzun süreceğine işaret eder.

Rüyada kan işediğini görmek

Rüyada kan işediğini görmek, helal olmayan mala ve şüpheli kazanca delalet eder. Kan işemek, kazançta helalin harama karışmasına ve başkasının hakkının yenmesine işaret eder. İşerken acı duyduğunu görmek, kişinin yaptığından pişman olacağına ve o maldan döneceğine yorulur; acı duymadığını görmek ise haramı hafife almaya ve günaha alışmaya delalet eder. Kanlı idrar yapmak varlıklı kimse için malın bir kısmını ve itibarını yitirmeye, dar hâldeki kimse için eline geçecek malın helalliğinin şüpheli olmasına işaret eder. Erkeğin kan işediğini görmek de bu yönde tabir edilir. Pişmanlık duyup elini o maldan çektiğini görmek ise tasa ve üzüntülerin bitmesine, güzel fırsatların ele geçmesine delalet eder.

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Rüyada idrardan kan gelmesi

Rüyada idrardan kan gelmesi de helal olmayan mala ve şüpheli kazanca işaret eder. Kanın idrara karıştığının görülmesi, kazanca haram bir payın karışmasına ve elde bulunan malın helalliğinin şüpheye düşmesine yorulur. Kanın koyu ve katı geldiği görülmüşse, uzun yıllar saklanan bir sırrın açığa çıkmasına ve pişmanlığa delalet eder.

Rüyada makattan kan gelmesi

Rüyada makattan kan gelmesi, çok istenen hedeflere ulaşmaya ve meslekte ilerlemeye delalet eder. Yanlış kişilerle kurulmuş bir ortaklığın bozulmasına, problemlerin bitmesine ve eline geçen imkândan kazanç elde etmeye işaret eder.

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Rüyada cinsel organdan kan geldiğini görmek

Rüyada cinsel organdan kan geldiğini görmek, girilen bütün işlerde ferahlığa ve refaha kavuşmaya delalet eder. Erkek için penisten kan gelmesi, büyük işlere girişmeye ve kısa sürede yol almaya işaret eder.

Rüyada uzuvlardan kan gelmesi

Rüyada uzuvlardan kan gelmesi kazanç ve hane huzuru getiren rüyalardandır. Elin, parmağın, kolun yahut ayağın kanadığını görmek büyük miktarda kazanca, engellerin aşılmasına ve işlerin yolunda gitmesine delalet eder. Kanın acı vermeden aktığı görülmüşse hanede huzurun süreceğine, kanamanın uzun sürmesi ise kazancın zaman içinde geleceğine işaret eder.

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Rüyada elinin kanaması

Rüyada elinin kanaması büyük miktarda kazanca, hanede huzura ve engellerin aşılmasına delalet eder. Elinden kan aktığını görmek, eldeki işten umulanın üstünde gelir elde etmeye işaret eder. Kanın sağ elden geldiğini görmek maddi ve manevi rahatlığa, geçmişte yapılan bir hatanın düzeltilmesine yorulur. Elinde kan görmek, kişinin emeğinin karşılıksız kalmayacağına delalet eder.

Rüyada parmak kanaması

Rüyada parmak kanaması da kazanç yönünden tabir edilir. Başparmaktan kan gelmesi iş hayatında atılıma, işaret parmağından kan gelmesi zorluğun üstesinden gelecek güce delalet eder. Parmağının kanadığını görmek küçük bir masrafın ardından gelecek kazanca işaret eder. Parmak kesilmesi ve kan akması ise eldeki işin bir bölümünün başkasına geçmesine yorulur.

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Rüyada kolunun kanaması

Rüyada kolunun kanaması, kişinin yardımına koşan bir yakını sayesinde kazanç elde etmesine delalet eder. Kolunun kanadığını görmek, güç isteyen bir işin altından kalkmaya ve hanenin geçimini sağlamaya işaret eder.

Rüyada ayağının kanadığını görmek

Rüyada ayağının kanadığını görmek, talihin yaver gitmesine ve maddi bolluğa delalet eder. Bacağından kan aktığını görmek, aile bağlarının güçlü kalmasına ve sıkıntıya dayanıklı durmaya işaret eder. Ayak kanaması hayatta büyük bir düzelme yaşanacağına yorulur. Ayağının altının kanadığını görmek çıkılacak bir yolculuğun hayırla sonuçlanacağına, ayağının kesilip kanadığını görmek ise yürütülen bir işin zahmetle de olsa kazanca döneceğine delalet eder.

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Rüyada yaralanmak ve kan görmek

Rüyada yaralanmak ve kan görmek sağlık ve esenliğe delalet eder. Bir darbe sonucu kan aktığını görmek, uzun süren bir rahatsızlıktan kurtulmaya, yolda olan kimse için sağ salim dönüşe işaret eder. Elin kesilmesi ve kanaması, zahmetli bir işin ardından gelecek rahatlığa yorulur. Kanlı kavga görmek çevrede çıkacak bir çekişmeye delalet eder. Kan davası görmek ise helal olmayan bir mala yahut içinden çıkılması güç bir husumete bulaşmaya işaret eder; bedeninin kana bulandığını görmek iftiraya uğramaya yorulur.

Rüyada bıçaklanmak kan görmek

Rüyada bıçaklanmak kan görmek sıhhate ve esenliğe delalet eder. Bıçak darbesiyle kan aktığını görmek, kişinin üzerindeki ağırlığın kalkacağına işaret eder. Kanlı bıçak görmek yakın çevrede sürmekte olan bir çekişmeye yorulur. Birini bıçaklamak ve kan görmek, o kimseyle arada bulunan gerginliğin açığa çıkmasına delalet eder. Bıçakla elini kesmek ve kan akması ise kendi eliyle girilen bir işten zarar görmeye işaret eder.

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Rüyada silahla vurulmak kan akması

Rüyada silahla vurulmak kan akması sağlık ve esenliğe delalet eder. Vurulduğu hâlde ayakta kaldığını görmek, gelen bir sıkıntının zarar vermeden geçeceğine işaret eder.

Rüyada kesilen yerden kan akmaması

Rüyada kesilen yerden kan akmaması hayra yorulur. Elinin kesilmesi ama kan akmaması, borçtan kurtulmaya, toplum nezdinde itibarın yükselmesine ve helal kazanç elde etmeye delalet eder; acı duyulmadığı görülmüşse bir kimseye gönül vermeye işaret eder. Kolun kesilmesi ve kanamaması ile elinin kesilmesi ve kanamaması aynı anlama gelir. Sol elin kesilip kanamadığını görmek kardeşinin mutluluğuna, iki elin birden kesildiğini görmek uzun ömre delalet eder. Bıçaklandığını görmek ama kan akmaması, kötü niyetli kimselerin yenilgiye uğramasına işaret eder. Aynı rüya bir dostla yaşanan tartışmanın uzlaşmayla sonuçlanmasına, kazancın da beklentilerin üstüne çıkmasına delalet eder. Birini bıçaklamak kan görmemek aradaki kırgınlığın giderileceğine, yaralanmak ama kan akmaması sıhhatin düzelmesine yorulur. Kesilen yerden kan aktığı görülmüşse hüküm döner ve yalan yere yemin etmeye, birinin hakkını gasp etmeye delalet eder.

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Rüyada hayvan ısırması ve kanama görmek

Rüyada hayvan ısırması ve kanama görmek, ısıran hayvana göre iki ayrı yönde tabir edilir. Yırtıcı ve zehirli hayvanların ısırması ve ardından kan görülmesi, düşmandan gelecek zararın açık ve hissedilir olacağına delalet eder. Evcil hayvanların ısırması yahut tırmalaması ve kanaması ise sıkıntının kalkıp yerine bolluğun gelmesine işaret eder. Böcek ısırması ve kanaması, küçük bir sıkıntının çabuk geçeceğine yorulur.

Rüyada yılan ısırması ve kanaması

Rüyada yılan ısırması ve kanaması, düşmandan gelecek zarara, ezaya ve meşakkate delalet eder. Isırıkla birlikte kan çıktığı görülürse zararın açık ve hissedilir olacağına işaret eder; kan çok akarsa zarar büyük, az akarsa o ölçüde küçük olur. Ayağını yılan ısırması ve kanaması yolda karşılaşılacak bir engele, elini yılan ısırması ve kanaması eldeki maldan eksilmeye yorulur. Isırıktan sonra yılanın öldürüldüğünü görmek düşmana galip gelmeye ve şerrinden kurtulmaya delalet eder.

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Rüyada köpek ısırması ve kanaması

Rüyada köpek ısırması ve kanaması kedere, sıkıntıya ve bir yakının hastalanmasına delalet eder; ısırılan yerin kanaması kederin kısa süreceğine işaret eder. Kedi tırmalaması ve kanaması ise bunun tersine fakirin zenginleşmesine, meslekte uzmanlaşmaya ve büyük bir ferahlığa yorulur.

Rüyada hayvan kanı görmek

Rüyada hayvan kanı görmek, talihin yaver gitmesine ve emeğin boşa çıkmamasına delalet eder. Girişilen bir işin hayırla sonuçlanacağına işaret eder. Hayvan kanının elbiseye bulaştığını görmek yalan söz işitmeye, yırtıcı hayvan kanı görmek düşmandan haber almaya yorulur. Akan kanın temiz görülmesi ise kazancın helal yoldan geleceğine delalet eder.

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Rüyada kanlar içinde kedi görmek

Rüyada kanlar içinde kedi görmek, evde yahut yakın çevrede süren bir sıkıntının sona ereceğine delalet eder. Kedi kanı görmek ve kediden kan aktığını görmek, emeğin karşılığının gecikmeli de olsa alınacağına işaret eder. Kanlar içinde köpek görmek ise kişiye zarar vermek isteyen bir kimsenin gücünü yitireceğine yorulur.

Rüyada kanlı et görmek

Rüyada kanlı et görmek ele geçecek bir mala delalet eder. Etin üzerindeki kanın taze görülmesi kazancın yakın olduğuna, kanın kurumuş görülmesi malın gecikeceğine işaret eder.

Rüyada kan vermek

Rüyada kan vermek hayırlı tabir edilen rüyalardandır. Zorluktan çıkıp bolluğa girmeye, elde bulunanı yerinde kullanarak hayırlı kazanç elde etmeye ve iyilikle anılmaya delalet eder. Birine kan vermek, kişinin gerçek bir hayra vesile olacağına ve darda kalanın imdadına yetişeceğine işaret eder. Damardan kan verilmesi, elden çıkan malın karşılığının fazlasıyla döneceğine yorulur. Kanının bir kaba alınıp bakıldığını görmek, kişinin elindeki malın hesabının görüleceğine delalet eder.

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Rüyada kan aldırmak

Rüyada kan aldırmak iş hayatında kâra ve itibara delalet eder. Kan aldırdığını görmek, kısa sürede ün kazanmaya ve hayırlı ortaklıklar kurmaya işaret eder. Koldan kan aldırmak, üzerindeki yükün hafiflemesine ve elde tutulan bir işten pay ayrılmasına yorulur. Kan aldırmanın ardından ferahladığını görmek, canı sıkan olayların sona ereceğine delalet eder. Kan aldırmaktan korktuğu hâlde aldırdığını görmek ise kişinin dara düşmeyeceğine ve çalışmalarından büyük kazanç elde edeceğine işaret eder.

Rüyada kan almak

Rüyada kan almak, kan aldırmanın aksine kişinin bir başkasının elindekinden pay almasına delalet eder. Koldan kan almak, hakkı olan bir alacağın tahsil edilmesine işaret eder. Kan aldığını görmek, ortaklıktan doğan kazancın kişiye ulaşmasına yorulur.

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Rüyada kan bağışı yapmak

Rüyada kan bağışı yapmak, kişinin çevresinde hayırsever bir kimse olarak tanınmasına delalet eder. Bağışın ardından ferahlık duyduğunu görmek, hayrın kabul göreceğine işaret eder.

Rüyada kan içmek

Rüyada kan içmek helal olmayan mala ve haram yoldan gelen kazanca delalet eder. Başkasının kanını içtiğini görmek, o kimsenin hakkına göz dikmeye işaret eder. İçtikten sonra rahatladığını görmek ise başa gelen bir derdin kalkmasına ve maddi sıkıntının bitmesine yorulur. Kan kokusu almak, yaklaşmakta olan şüpheli bir kazancın önceden fark edileceğine delalet eder.

Rüyada kan lekesi görmek

Rüyada kan lekesi görmek, maddi düzenin bozulmasına ve ciddi bir para kaybına delalet eder. Ev halkının harcamaları kısmak üzere bir araya geleceğine işaret eder. Kan izi görmek, geride bırakılmış bir meselenin yeniden gündeme geleceğine yorulur. Üzerine kan sıçradığını görmek, başkasının işinden doğan bir zarara ortak olmaya delalet eder. Lekenin silinip çıkarıldığı görülmüşse kaybın telafi edileceğine işaret eder.

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Rüyada kan temizlemek

Rüyada kan temizlemek, hastalıktan ve sıkıntıdan kurtulup işlerin düzelmesine delalet eder. Kan lekesi temizlemek, maddi düzenin yeniden kurulacağına işaret eder. Lekenin çıkmadığını görmek ise meselenin bir süre daha süreceğine yorulur.

Rüyada yatak çarşafında kan görmek

Rüyada yatak çarşafında kan görmek, evli kimse için eşine dair saklanan bir meseleye, bekâr kadın için adı hakkında çıkacak dedikoduya delalet eder. Kanlı çarşaf görmek, bir başkasına verilen zararın ardından duyulacak pişmanlığa işaret eder. Kanlı bez görmek ise gizli tutulan bir masrafın ortaya çıkacağına yorulur.

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Rüyada kanlı gelinlik görmek

Rüyada kanlı gelinlik görmek, bekâr kimse için evliliğin gecikmesine, evli kimse için hane içinde geçimsizliğe delalet eder. Kanlı kefen görmek, geride bırakılan bir meselenin arkasından söz söyleneceğine işaret eder. Kanlı peçete görmek ise küçük bir masrafın ardından gelecek ferahlığa yorulur.

Rüyada yerde kan görmek

Rüyada yerde kan görmek, malın elden çıkmasına ve bir haksızlığa tanık olmaya delalet eder. Kanın yol üzerine damladığını görmek, zekât vermeye ve muhtaç olana el uzatmaya işaret eder. Duvarda kan görmek, çevrede konuşulan bir meselenin kişiye de ulaşacağına yorulur. Yerdeki kana basıldığı hâlde ayağa bulaşmadığı görülmüşse, gelen sıkıntının kişiye dokunmadan geçeceğine delalet eder.

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Rüyada kanlı su görmek

Rüyada kanlı su görmek, dertlere ve hastalığa şifa bulmaya ve eldeki imkânların bereketli biçimde kullanılmasına delalet eder. Musluktan kan aktığını görmek, borçların ödenmesi için yardım görmeye ve bolluğa kavuşmaya işaret eder. Kan gölü görmek ise iş hayatında bulunulan mevkinin sağlamlaşmasına yorulur.

Rüyada kan görmek rüyayı bozar mı

Rüyada kan görmek rüyayı bozar mı sorusu, tabir geleneğinde kanın tek başına rüyayı hayırsız kılmadığı biçiminde karşılanır. Kan görünce rüya bozulur mu diye soranlar için ölçü, kanın nereden geldiği, ne kadar aktığı ve bir yere bulaşıp bulaşmadığıdır. Bulaşmadan akan kan günahtan korunmaya ve esenliğe, elbiseye yahut bedene bulaşan kan helal olmayan mala delalet eder. Kanın dindiğini görmek sıkıntılı bir işin yoluna gireceğine işaret eder; kanamanın sürdüğünü görmek ise eldekinin bir süre daha eksileceğine yorulur.