Rüyada karpuz görmek helal rızka, bereketli bir kazanca ve uzun süredir beklenen ferahlığa delalet eder; karpuz yemek kederin sona ermesine, karpuz kesmek bol helal kazanca işaret eder.

Karpuz rüyada kimi zaman bütün hâlde önde durur, kimi zaman kesilmiş, dilimlenmiş ya da çekirdeğine kadar ayrılmış görülür; kimi rüyada da tarlada, bahçede veya tezgâh üzerinde karşıya çıkar. Rüyada karpuz görmek bu yüzden önce hangi hâlde görüldüğüne bakılarak tabir edilir. Karpuzun rengi, boyu, içinin durumu ve rüya sahibinin ona dokunup dokunmadığı yorumu değiştirir.

Rüyada karpuz görmek

Rüyada karpuz görmek helal rızka, bereketli ve sürekli bir kazanca delalet eder. Rüya sahibinin uzun süredir beklediği ferahlığın yaklaştığına, sıkıntı ve dertlerden kurtulacağına, borçlarının kapanıp işlerinin yoluna gireceğine işaret eder. Karpuz ne kadar sağlam ve olgun görülürse hayır da o kadar tamdır; kabuğu düzgün, içi dolu ve tatlı bir karpuz beden sağlığına ve afiyete yorulur.

REKLAM

Karpuzun görüldüğü vakit de tabiri değiştirir. Mevsiminde görülen karpuz faydalı bir işe ve yakında gelecek güzel habere delalet eder. İçinde çürüklük, hamlık ya da mevsim dışılık bulunan karpuz ise hayrı eksiltir ve rüya sahibi için uyarıya döner.

Rüya sahibinin karpuzla ne yaptığı hayrın hangi yönden geleceğini belirler. Onu yemek kederin bitmesine, kesmek kazanca, almak mülke, bir başkasına vermek ise gönül alınmasına yorulur. Karpuz rüyası genel olarak dertten kurtuluşun ve bereketin alametidir; rüya sahibinin darlıktan çıkıp rahata ereceğine delalet eder.

Rüyada karpuz uzaktan görülüp dokunulmamışsa tabir yine hayır tarafındadır. Rüya sahibi için hazırlanmış bir rızık vardır ve bu rızık kendisine ulaşır.

REKLAM

Rüyada büyük karpuz görmek

Rüyada büyük karpuz görmek bol rızka ve zenginliğe delalet eder. İşlerin hiç olmadığı kadar iyi gideceğine, kurulan hayallerin ardı ardına gerçekleşeceğine ve maddi imkânların genişleyeceğine işaret eder. Karpuzun çok büyük ya da kocaman görülmesi gelecek hayrın miktarını artırır.

Rüyada çok karpuz görmek

Rüyada çok karpuz görmek belaya ve musibete maruz kalmaya işaret eder. Özellikle evin içinde bir arada duran karpuzlar, dert ve sıkıntıların üst üste geleceğine yorulur. Rüyada bir sürü karpuz görmek de aynı anlama gelir; yükün tek seferde değil, aralıklarla geleceğine delalet eder.

REKLAM

Rüyada karpuz yemek

Rüyada karpuz yemek kederin sona ermesine, çekilen zahmetin bitip içinin rahatlamasına ve kısmetin açılmasına işaret eder. Bozulmamış, olgun ve tatlı bir karpuz yemek sağlıklı bir bedene ve hayra delalet eder. Darda kalmış ya da tutuklu olan bir kimse için aynı rüya ferahlığa ve kurtuluşa yorulur; üzerindeki baskının hafifleyeceğine, sıkıntısının kaldırılacağına işaret eder.

Karpuz yemek aynı zamanda helal rızkın ağza değmesine yorulur. Rüya sahibinin geçimi genişler, kazancında bereket olur. Rüyada karpuz yediğini görmek, beklenen rahatlığa rüya sahibinin kendi gayretiyle ulaşacağına delalet eder.

REKLAM

Yenen karpuzun tadı da yoruma girer. Acı bir karpuz yemek bozulan planlara, hayal kırıklığına ve emeğin karşılığını vermeyen bir işe işaret eder.

Rüyada karpuz kesip yemek

Rüyada karpuz kesip yemek, rüya sahibinin sıkıntısını kendi eliyle çözeceğine ve emeğinin karşılığını gecikmeden alacağına delalet eder. Kesilip yenen karpuz, başlanan işin tamamlanıp meyvesinin devşirileceğine işaret eder.

Rüyada tatlı karpuz yemek

Rüyada tatlı karpuz yemek hayra ve menfaate erişileceğine delalet eder. İstenen işlerin başarıyla tamamlanacağına, evde huzurun yerleşeceğine ve rüya sahibinin gönül rahatlığına kavuşacağına işaret eder.

REKLAM

Rüyada karpuz kesmek

Rüyada karpuz kesmek sağlığa, kâra, ilme ve bol helal kazanca delalet eder. Geçmişten gelen sıkıntıların sona ereceğine, dağınık işlerin düzene gireceğine ve rüya sahibinin rızkının genişleyeceğine işaret eder. Kesilen karpuzun içi kırmızı ve diri görülmüşse gelen kazanç hem çabuk hem bereketlidir.

Rüyada karpuz kestiğini görmek, rüya sahibinin önündeki düğümü kendi kararıyla çözeceğine yorulur. Bıçağı kendisinin tutması, işin başkasına havale edilmeden bizzat üstlenileceğine delalet eder.

Rüyada dilimlenmiş karpuz görmek

Rüyada dilimlenmiş karpuz görmek paylaşılan rızka ve bölüşülen sorumluluğa işaret eder. Uzaktaki bir dostun gelmesiyle eski güzel günlerin tazeleneceğine, rüya sahibinin üzerine sorumluluk alıp itibarının artacağına delalet eder. Rüyada karpuz dilimi görmek ise o rızıktan rüya sahibine düşen payın hazır olduğuna yorulur.

REKLAM

Rüyada yarım karpuz görmek

Rüyada yarım karpuz görmek başlanan işin yarısının tamamlandığına ve kazancın bir bölümünün rüya sahibine ulaştığına delalet eder. Kalan kısmın da geleceğine, işin yarıda bırakılmayacağına işaret eder.

Rüyada karpuz dilimlemek

Rüyada karpuz dilimlemek, kazancın düzenli biçimde bölünüp yerli yerine konacağına delalet eder. Rüya sahibinin işlerini sıraya koyacağına ve her birinden ayrı fayda göreceğine işaret eder.

Rüyada birinin karpuz kestiğini görmek

Rüyada birinin karpuz kestiğini görmek, gelecek hayrın rüya sahibine bir başkasının eliyle ulaşacağına delalet eder. Yakın çevreden biri onun işini kolaylaştırır ve kazancına vesile olur.

REKLAM

Rüyada karpuzun kırıldığını görmek

Rüyada karpuzun kırıldığını görmek, rüya sahibinin ummadığı yerden önüne çıkan bir kısmete delalet eder. Kendiliğinden açılan karpuz, zahmetsiz gelecek bir kazanca ve kolaylaşan bir işe işaret eder.

Rüyada karpuzun bulunduğu yere göre tabiri

Karpuzun görüldüğü yer rızkın nereden geleceğini gösterir. Toprakta ve kendi bitkisi üzerinde görülen karpuz emekle kazanılacak bir hayra delalet eder; ev ve bahçe çevresinde görülen karpuz ise yakın çevreden gelecek bir berekete işaret eder.

Rüyada karpuz tarlası görmek

Rüyada karpuz tarlası görmek bolluğa, berekete ve emek verilen sürecin karşılığının alınacağına işaret eder. Dünya nimetlerinden mahrum kalınmayacağına, rüya sahibinin mesleğinde ileri gideceğine ve vaktinin bol kazanç getiren işlerle geçeceğine delalet eder. Rüyada tarlada karpuz görmek de bu yönde tabir edilir.

REKLAM

Karpuz tarlasında gezmek durgun işlerin canlanacağına, sevilen kimselerden güzel haber alınacağına ve asılsız korkulardan uzaklaşılacağına yorulur. Tarlaya karpuz ekmek ya da fide dikmek yeni bir geçim yolunun doğmasına, tarlayı satın almak ise mülk sahibi olmaya delalet eder.

Rüyada bahçede karpuz görmek

Rüyada bahçede karpuz görmek engellerin aşılacağına, kısmetin açılacağına ve düzenli bir gelire kavuşulacağına delalet eder. Bahçesinde karpuz yetiştiğini gören kimse, geçimini kendi imkânıyla çıkaracak duruma gelir.

Rüyada dalında karpuz görmek

Rüyada dalında karpuz görmek, rüya sahibi için hazırlanmış ama vakti henüz gelmemiş bir rızka delalet eder. O rızık yerli yerindedir, toplanacağı gün yaklaşmıştır. Rüyada ağaçta karpuz görmek de bu tabire girer.

REKLAM

Rüyada kavun karpuz görmek

Rüyada kavun karpuz görmek keyifli günler geçirileceğine, sevilen kimseyle mutlu bir hayat kurulacağına ve maddi refaha işaret eder. Rüyada karpuz kavun görmek de aynı tabire girer. İkisinin bir arada görülmesi hayrın iki koldan geleceğine delalet eder.

Kavun tek başına görüldüğünde hayır duası almaya, isteklerin gerçekleşmesine ve aileye yeni bir evlat katılmasına yorulur. Karpuz rızık, mal ve dertten kurtuluş tarafında tabir edilirken kavunda evlat ve müjdeli haber öne çıkar.

Rüyada kavun karpuz yemek

Rüyada kavun karpuz yemek beklenen refaha ve huzura fiilen kavuşulacağına delalet eder. Ailede sevinçli bir haberin duyulacağına ve geçim sıkıntısının kalkacağına işaret eder.

REKLAM

Rüyada karpuzun olgunluğuna ve mevsimine göre tabiri

Karpuzun olgunluğu ve mevsimi hayrın vaktini gösterir. Vaktinde yetişmiş, içi dolmuş sağlam karpuz zamanında gelen bereketli bir rızka delalet eder. Çürüklük, hamlık ya da mevsim dışılık görülmesi ise rüya sahibi için uyarıdır; beklenen işte bir aksama ya da bir kusur bulunduğuna delalet eder.

Rüyada çürük karpuz görmek

Rüyada çürük karpuz görmek ciddi bir hastalığa ve rüya sahibini bekleyen bir olumsuzluğa işaret eder. Dışı sağlam görünüp içi bozuk çıkan karpuz, güvenilen bir işin ya da kimsenin beklenen faydayı vermeyeceğine delalet eder ve sağlığa dikkat edilmesi gerektiğine yorulur.

REKLAM

Rüyada içi geçmiş karpuz görmek vakti kaçmış bir işe ve elde tutuldukça değeri azalan bir fırsata delalet eder. Geciken kararın zarara dönüşeceğine işaret eder.

Rüyada kışın karpuz görmek

Rüyada kışın karpuz görmek, sabır gereken bir konuda erken davranmanın pişmanlık getireceğine dair uyarı sayılır. Rüyada mevsimi dışında karpuz görmek ve rüyada mevsimsiz karpuz görmek de bu anlama gelir. Mevsiminde görülen karpuz ise faydalı bir işe ve hayırlı zamanlamaya delalet eder.

Rüyada kelek karpuz görmek

Rüyada kelek karpuz görmek henüz vakti gelmemiş bir işe ve aceleci davranmanın pişmanlık doğuracağına işaret eder. Rüyada karpuzun kelek çıkması, umut bağlanan bir işin beklenen verimi vermeyeceğine delalet eder; evlilik hazırlığındaki kimse için ailede çıkacak tartışmalara yorulur.

REKLAM

Rüyada karpuz almak

Rüyada karpuz almak mülke ve berekete kavuşmaya, yeni bir girişime ve iş hayatındaki yükselişe işaret eder. Uzun süredir yarım kalmış işlerin tamamlanacağına, ailedeki küskünlüklerin barışla biteceğine delalet eder. Darlıkta olan bir kimse için aynı rüya zenginliğe yorulur.

Rüyada karpuz aldığını görmek, rüya sahibinin kazancını kendi kararıyla artıracağına işaret eder. Pazarda ya da manavda karpuz görmek maddiyatın artmasına, ticarette kabiliyete ve alışverişteki berekete delalet eder.

Rüyada karpuz seçmek

Rüyada karpuz seçmek, önüne çıkan fırsatlar arasından en hayırlısını ayırt edeceğine delalet eder. Yapılan tercihin sonradan doğru çıkacağına işaret eder.

REKLAM

Rüyada karpuz çekirdeği ve kabuğu görmek

Karpuzun yenmeyen parçaları da tabire girer. Çekirdek rızkın devamına ve soyun bereketine delalet ederken kabuk, alınmış bir nimetten geriye kalan küçük paya işaret eder.

Rüyada karpuz çekirdeği görmek

Rüyada karpuz çekirdeği görmek uzun ömre, sağlığa, mutluluğa, evliliğe ve berekete delalet eder. Uğursuzluğun dağılacağına, sıkıntıların sona ereceğine ve kurulan planların gerçekleşeceğine işaret eder. Çekirdeğin rengi de yoruma girer; beyaz çekirdek hayra, sarı çekirdek hastalığa yorulur.

Rüyada karpuz çekirdeği yemek uzun ömre ve sağlıklı bir bedene kavuşmaya delalet eder. Rüya sahibinin planlarının tutacağına ve evinde bereketin süreceğine işaret eder.

REKLAM

Rüyada siyah karpuz çekirdeği görmek gizli kalacak bir işe delalet eder. Rüya sahibinin yürüttüğü bir mesele vardır ve bu iş kimseye açılmadan neticelenir.

Rüyada karpuz kabuğu görmek

Rüyada karpuz kabuğu görmek küçük ama helal bir kazanca delalet eder. Nimetin büyük kısmı alınmış, geriye rüya sahibine az bir pay kalmıştır; bu pay da geçimini sürdürmesine yeter.

Rüyada karpuzun rengine göre tabiri

Karpuzun rengi, gelen hayrın hangi cinsten olacağına delalet eder. Dışının yeşil görülmesi birikip çoğalan mala, içinin kırmızı olması bolluğa ve berekete, beyaz olması ise uzun ömre ve ticarette kâra yorulur.

REKLAM

Rüyada yeşil karpuz görmek

Rüyada yeşil karpuz görmek birbiri üzerine yığılmış mala, peş peşe gelecek mülk ve mirasa delalet eder. Huzurlu bir ortama kavuşulacağına, aile bireyleriyle uyumun süreceğine ve maddi manevi sıkıntıların yakında çözüleceğine işaret eder.

Rüyada içi beyaz karpuz görmek

Rüyada içi beyaz karpuz görmek çok istenen şeye azimle kavuşmaya, ömrün uzamasına ve ticarette kârın artmasına delalet eder. Rüyada beyaz karpuz görmek nasibin genişleyeceğine ve hayırlı bir kimseyle evlenileceğine işaret eder. İçi sarımsı karpuz ise iş yerinde çekemeyen kimselere karşı üstün gelineceğine yorulur.

REKLAM

Rüyada kırmızı karpuz yemek

Rüyada kırmızı karpuz yemek süse, ziynete ve berekete delalet eder. Yeni gelir kapılarının açılacağına, dargınlıkların giderilip helalleşileceğine ve uzun zamandır beklenen şeye kavuşulacağına işaret eder.

Rüyada birine karpuz vermek

Rüyada birine karpuz vermek kardeşler arasındaki tartışmaların sona ereceğine, dostlukların pekişeceğine ve ailede geçim derdi kalmayacağına işaret eder. Rüyada karpuz ikram etmek de aynı anlama gelir. Hediye karpuz görmek ise işte başarılı olunacağına ve meslek hayatının zaferlerle dolacağına alamettir.

Rüyada ölmüş birinin karpuz vermesi

Rüyada ölmüş birinin karpuz vermesi sorunların çözülüp evin bereketleneceğine yorulur. Rüya sahibinin bir türlü çözemediği meselenin kolaylaşacağına ve evine beklenmedik bir rızık gireceğine delalet eder.

REKLAM

Rüyada karpuz ikram edilmesi

Rüyada karpuz ikram edilmesi, rüya sahibine yakınlarından gelecek bir yardıma ve gönül alıcı bir habere delalet eder. Alınan ikram, bereketin bir başkası vasıtasıyla ulaşacağına işaret eder.

Rüyada karpuz toplamak

Rüyada karpuz toplamak mala ve rızka kavuşmaya, dileklerin kabul olmasına ve sıkıntılı dönemin sona ermesine delalet eder. Tarladan karpuz toplamak yokluktan ve borçtan kurtulmaya yorulur. Rüyada karpuz çalmak da toplama tabirinin içinde sayılır ve rüya sahibine nasip olacak bir rızka işaret eder.

Rüyada karpuz taşımak

Rüyada karpuz taşımak, rüya sahibinin evine ve ailesine rızık getireceğine delalet eder. Omuzlanan yük ne kadar ağırsa gelen bereket de o kadar çoktur. Taşınan karpuzun sağlam biçimde yerine ulaştırılması, üstlenilen sorumluluğun hakkıyla yerine getirileceğine işaret eder.