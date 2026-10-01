Rüya tabirinde kavun, karpuzdan ayrı değerlendirilir. Rüyada kavun görmenin yorumu öncelikle kavunun rengine, tadına ve hâline göre değişir. Kavunun tarlada ya da ağaçta görülmesi, birine verilmesi, satın alınması, kaç tane olduğu ve çekirdeğinin görülmesi de tabiri değiştiren ayrıntılar arasında yer alır. Peki rüyada kavun görmek ne anlama gelir? Rüyada sarı, yeşil, çürük kavun görmek tabiri nedir, neye işaret eder?

Rüyada kavun görmek

Rüyada kavun görmek, rüya sahibinin hayatını kökünden etkileyecek önemli bir değişikliğe işaret eder. Bu değişim dertlerin azalması, sıkıntılı bir dönemin kapanması ve güzel günlerin başlaması yönünde yorulur. Rüyayı gören kimse uzun süredir beklediği ferahlığa kavuşur, işleri kolaylaşır ve rızkı genişler. Rüyada kavun bolluk ve rızık tarafında duran meyvelerdendir.

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Olgun ve tam yetişmiş kavun beden diriliğine, sağlığa ve selamete delalet eder. Bu hâlde görülen kavun girişilen işin başarıyla sonuçlanmasına ve mutlu günlerin yaklaşmasına da yorulur. Halk arasında kelek denen ham, yetişmemiş kavunun görülmesi sorunların bitmesine ve işlerin yoluna girmesine işaret eder. Kavunun bütün ve kesilmemiş durması bedenin sıhhat ve afiyetine alamettir ve iş hayatının aksamadan ilerleyeceğine delalet eder. Bir arada çok sayıda kavun görmek mal ve mülk edinmeye, ticaretin açılmasına ve ele geçecek bir kazanca yorulur. Sofrada kavun bulunması evde bolluk ve bereketin hüküm süreceğine alamettir. Hamile kadının rüyasında kavun görmesi ya da yemesi doğumun yaklaştığına, kolay bir doğum yapacağına ve çocuğun sağlıklı olacağına işaret eder.

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Eski tabir kaynaklarında kavun, olumsuz şekilde yorumlanan rüyalardan biri olarak ele alınır. Rüyada kavun görmek; hastalık, keder ve hüzünle ilişkilendirilirken, kavun gören kişinin sağlığının bozulacağı ve sıkıntılı bir döneme gireceği şeklinde yorumlar da yer alır. Rüyada bir kavun bulup yediğini görmek ise çaresi güç bir derde düşmeye delalet eder.

Rüyada büyük kavun görmek

Küçüğüne göre daha hayırlı sayılan büyük kavun rızkı ve kazancı artırır. Rüyada büyük kavun görmek kederden kurtulmaya ve büyük işlerde başarı elde etmeye delalet eder. Kavunu iri görmek isteklere ulaşmaya ve murada ermeye yorulur.

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Rüyada ağaçta kavun görmek

Rüyada ağaçta kavun görmek hem kötü habere ve huzursuz bir döneme hem de merhametli kimselerle tanışmaya ve işlerin yolunda gitmesine yorulur. Ağaçtaki kavunun yenmesi hataların telafisine, moralin düzelmesine ve rahat bir hayata delalet eder.

Rüyada bozuk kavun görmek

Gizli kalmış yanlışların açığa çıkması, çürük ya da bozuk kavunun karşılığıdır. Rüyada bozuk kavun görmek bela ve musibete, olumsuz değişimlere yorulur. Başından geçen bir olay rüya sahibinde uzun süre iz bırakır. Çürük kavun yemek saklanan hataların gün yüzüne çıkmasına işaret eder.

Rüyada kesilmiş kavun görmek

Kavunu kesilmiş hâlde gören kimse kısmete, hayra ve faydaya erişir. Rüyada kesilmiş kavun görmek beden sağlığına da delalet eder ve disiplinli çalışarak büyük işler başarmaya, ardından rahata kavuşmaya yorulur. Kavunun kesilmiş bulunması işlerin önceden düzenlendiğine ve önüne gelmiş bir imkâna işaret eder. Rüyada dilimlenmiş kavun görmek eline geçecek payın hazır olduğunu haber verir. Tek bir dilim kavun görmek sıkıntıların kısa sürede son bulmasına delalet eder. Yarım kavun ise ticaretin gelişmesine ve para sıkıntısının bitmesine yorulur.

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Rüyada kavun yemek

Kavun yiyen kimse gam ve kederden kurtulur. Rüyada kavun yemek güzelliğe, ilme ve kazanca delalet eder. Yiyen kimsenin kazancına bereket girer, geçimi kolaylaşır ve sıkıntılı günleri geride kalır. Rüyada kavun yediğini görmek üzerindeki yükün kalkacağına ve ferahlığa kavuşulacağına işaret eder. Kavunun bol bol yenmesi rızkın genişlemesine yorulur. Yenen dilim sayısı kadar sağlık ve huzura kavuşulur. Kavunun yarıda bırakılması ya da bitirilememesi ise borca delalet eder.

Yenen kavunun tadı acı, ekşi ya da tatsız çıkarsa hüküm döner. Acı kavun yemek üzüntüye, sıkıntılı bir duruma ve kısmetin yakın zamanda kapanmasına delalet eder. Ekşi kavun da üzüntü tarafındadır ve canı sıkacak bir işe işaret eder. Rüyayı gören kişi hasta ise kavun yemek şifa bulmaya ve ayağa kalkmaya delalet eder.

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Rüyada tatlı kavun yemek

Endişelerin ve sıkıntıların sona ermesi tatlı kavunun karşılığıdır. Rüyada tatlı kavun yemek çekilen zahmetin karşılıksız kalmayacağına, beklenen sonucun görüleceğine delalet eder. Yaz mevsiminde yenen tatlı kavun özellikle hayırlı sayılır. Kavunun tatlılığı gelen ferahlığın kalıcı olacağına alamettir.

Rüyada kavun karpuz görmek

Kavunla karpuzun bir arada görülmesi hayırlı bir gidişe delalet eder. Rüyada kavun karpuz görmek gam ve kederden kurtulmaya, sıkıntılı bir dönemin kapanmasına yorulur. Rüyada karpuz kavun görmek bolluğa, berekete ve şifaya alamettir. İki meyve bir arada göründüğünde beklenmedik bir menfaat ele geçer. Kavunla karpuzun tarlada bir arada görülmesi keyifli günlere delalet eder. Kavunun buradaki hükmü karpuzun tek başına hükmünden ayrı tutulur.

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Rüyada kavun karpuz yemek

Kavunla karpuzun birlikte yenmesi maneviyatı güçlendirir. Rüyada kavun karpuz yemek hayırlı işlere yönelmeye, rızka bereket girmesine ve kazancın artmasına delalet eder. İki meyveyi bir arada yemek gönül rahatlığına kavuşmaya yorulur.

Rüyada kavun almak

Kavun almak kısmetin açılmasına, malın ve rızkın artmasına delalet eder. Rüyada kavun almak helal kazanca ve yeni bir işe konulacak sermayeye işaret eder. Rüyada kavun satın almak verilen emeğin karşılığını almaya ve bulunulan yerde mevkinin yükselmesine yorulur. Parasını verip kavun almak eldeki imkânın bereketleneceğine alamettir. Alınan kavunun olgun ve sağlam çıkması kazancın gecikmeden ele geçeceğine işaret eder. Ticaretini büyütmek isteyen kimse için bu rüya hayırlı bir başlangıca delalet eder.

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Rüyada birine kavun vermek

Elden çıkan kavun hayır getirmez. Rüyada birine kavun vermek iş hayatında kayba, hastalık haberine ve yakın çevreden gelecek üzücü bir habere delalet eder. Kavunun elden çıkması eldeki imkânın azalmasına ve işlerin daralmasına işaret eder. Kavunu satarak elden çıkarmak geçim sıkıntısına ve borcun artmasına yorulur.

Kavun satan kimse şifa veren ilaçlar bulunduran birine, eczacıya ya da baharatçıya delalet eder. Rüyada kavun satıcısını görmek hastalıktan kurtulmaya ve şifa bulmaya işaret eder.

Rüyada kavun kesmek

Kavun kestiğini görmek hayatın bütünüyle değişmesine ve beklenmedik olaylarla karşılaşmaya delalet eder. Rüyada kavun kesmek yer değiştirmeye, taşınmaya ya da yolculuk kararına işaret eder. Kısa süre içinde düzeni bozacak bir haber gelir ve alışılan yoldan ayrılınır. Kavun kesmek aynı zamanda iç ve dış iyiliğe, ilim ve irfan sahibi olmaya delalet eder. Kesilen kavunun yenmeye başlanması hayra alamettir ve gelen değişimin rüya sahibinin lehine olacağına yorulur. Kavun kesilince içinin çürük çıkması kısmetin kapalılığına ve beklenen işin gecikmesine delalet eder.

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Kavunun rengine göre rüya tabirleri

Kavunun rengi tabirin hangi tarafa döneceğini gösteren ölçüdür. Sarı kavun hastalığa, sarı dışında bir renkte görülen kavun kısmete ve bolluğa bağlanır. Renk ile hâl aynı rüyada ters yöne çektiğinde hüküm renkten alınır.

Rüyada yeşil kavun görmek

Yeşil kavun bereketin ve bolluğun alametidir. Rüyada yeşil kavun görmek rüya sahibinin evine ve kazancına genişlik gireceğine işaret eder. Kavunun yeşilliği kısmetin açık durduğuna delalet eder. Yeşil kavunu yemek üzüntülerin bitmesine ve geçimin kolaylaşmasına yorulur.

Rüyada sarı kavun görmek

Sarı kavun sağlıkta çıkacak bir zorluğa delalet eder. Rüyada sarı kavun görmek rüya sahibinin sıkıntılarının artmasına ve bir süre keder içinde kalmasına yorulur. Sarı kavunu yemek de aynı hükme girer. Bu rüyayı gören kişinin bedenine dikkat etmesi ve ihmal ettiği bir rahatsızlığın üzerine gitmesi gerekir.

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Rüyada kavun tarlası görmek

Rüyada kavun tarlası görmek hayırlı ve güzel işlere işaret eder. Tarlanın görülmesi imkânların genişlemesine ve geçimin rahatlamasına delalet eder. Geniş ve ürünle dolu bir tarla uğraşılan işin bereketlenmesine alamettir. Tarlada olgunlaşmış kavunların bir arada durması işlerin önünün açık olduğuna yorulur. Kavunun bahçede ya da bostanda görülmesi de dileklerin gerçekleşmesine delalet eder.

Rüyada kavun toplamak

Kavunu dalından koparıp toplamak eski tabirde hastalığa delalet eder. Rüyada kavun toplamak bedenin zayıf düşmesine ve bir süre yorgunluk yaşanmasına işaret eder. Kavunun tarlada toplandığı görülmüşse rüya rızkın artmasına ve uzun uğraştan sonra refaha çıkmaya yorulur. Bu şekilde toplanan kavun sıkıntılardan kurtulmaya ve elin bollaşmasına da delalet eder.

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Rüyada kavun çekirdeği görmek

Rüyada kavun çekirdeği görmek mala ve menfaate nail olmaya işaret eder. Çekirdeği görmek işteki verimin yükselmesine ve eldeki işin kolayca yürümesine delalet eder. Ticaretle uğraşan kimse için çekirdek sermayenin büyümesine alamettir. Çekirdeğin bol görülmesi rızkın çoğalmasına ve sofranın bollaşmasına yorulur. Çekirdeği ekmek ya da toprağa atmak ekilenin bolca ürün vermesine ve toprağın bereketlenmesine delalet eder.