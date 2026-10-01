Rüyada kaybolmak, yalnızca rüya sahibinin yolunu bulamadığı bir sahneyle sınırlı değildir. Bazen bir ormanda, şehirde ya da denizde yolunu kaybetmek; bazen de bir yakınının, çocuğunun veya bir eşyanın ortadan kaybolduğunu görmek şeklinde ortaya çıkar. Rüyanın nerede geçtiği, kaybolanın kim olduğu, rüya sahibinin korkup korkmadığı ve kaybolanın sonradan bulunup bulunmadığı tabirin yönünü değiştirir. Peki, rüyada kaybolmak ne anlama gelir?

Rüyada kaybolmak

Rüyada kaybolmak, rüya sahibinin nasibinin noksanlaşmasına ve kısmetinin azalmasına yorumlanır. Doğru yoldan şaşıp yanlış bir yola sapmaya, yaptığı işlerde kararsız kalarak telaşa düşmesine delalet eder. Rüya sahibinin işinin ve fikrinin karıştığına, hangi yolu tutacağını bilemediğine alamet eder. Kaybolduğunu gören kimsenin hayat çizgisinin kaydığına ve yaşamında köklü bir değişiklik olacağına da işaret eder. Bu değişiklik çoğu zaman yer değiştirmek biçiminde gelir ve rüya sahibinin yakın zamanda bir yerden bir yere geçeceğine, oturduğu evi ya da şehri değiştireceğine yorulur.

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Rüyada kaybolduğunu görmek

Rüyada kaybolduğunu görmek, rüya sahibinin çektiği sıkıntı ve zorluklar yüzünden keyfinin kaçtığına işarettir. Bir süredir sürdürdüğü düzenin bozulacağına ve yerine yeni bir düzen kuracağına delalet eder. Rüya sahibinin önündeki dönemi eski alışkanlıklarıyla değil yeni bir yolla geçireceğine yorulur. Düzen değişikliğinin rüya sahibinin elinde olmadan geleceğine alamet eder.

Rüyada kaybolmak ve korkmak

Rüyada kaybolmak ve korkmak, bereketli ve verimli bir döneme girileceğine, borçlardan kurtulmaya yorumlanır. Kaybolup korktuğunu gören kimsenin zorlu durumlarla karşılaşsa bile çevresinden gelecek destekle bu durumları aşacağına, başladığı işi selametle bitireceğine delalet eder. Sıkıntılı günlerin geride kalacağına ve haneye bolluk geleceğine alamet eder.

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Rüyada kaybolmak yolunu bulamamak

Rüyada kaybolmak ve yolunu bulamamak, rüya sahibinin hayatında ciddi değişiklikler yapması ve önemli kararlar alması gerekeceğine işaret eder. Yolunu bulamadığını gören kimsenin doğru kararı veremediğine, neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt etmekte zorlandığına delalet eder. Kaybolup yol bulamamak, rüya sahibine bir süre daha yerinde sayacağını ve aradığı çıkışı hemen bulamayacağını haber verir. Yol bulunana kadar geçen sürede işlerin ağırdan ilerleyeceğine alamet eder.

Rüyada kaybolmak yol sormak

Rüyada kaybolmak ve yol sormak, umudun kesildiği, çaresizliğe düşüldüğü bir durumda yakın birinden destek görmeye tabir edilir. Rüya sahibinin yardım alacağına ve sorunun üstesinden bu sayede geleceğine işaret eder. Kaybolup birinin yol gösterdiğini görmek, aile büyüklerine danışılacağına ve böylece hata yapmaktan kurtulunacağına delalet eder.

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Rüyada kaybolmak evi bulamamak

Rüyada kaybolmak ve evi bulamamak, rüya sahibinin durgun ve çöküntülü bir döneme girdiğine işaret eder. Evinin yolunu bulamayan kimsenin hane düzeninin karışacağına ve ev hâlindeki belirsizliğin bir süre süreceğine delalet eder.

Rüyada bir yerde kaybolmak

Rüyada bir yerde kaybolmak, kalabalık içinde kendini yitirmek hâliyle görüldüğünde rüya sahibinin ilmi ve malıyla insanlara faydalı olacağına, onların arasında tanınıp adının duyulacağına yorumlanır. Aynı rüya, rüya sahibinin bulunduğu yerden ayrılıp yeni bir eve ya da başka bir şehre yerleşeceğine de işaret eder.

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Rüyada ormanda kaybolmak

Rüyada ormanda kaybolmak, rüya sahibinin yorucu ve zahmetli bir döneme gireceğine işaret eder. Ormanda yol arayan kimsenin hayatın yorgunluğundan bir süre uzaklaşacağına ve kalabalıktan ayrı kalacağına delalet eder. Bu dönemde işlerini ve tuttuğu yolu baştan gözden geçireceğine yorulur.

Rüyada hastanede kaybolmak

Rüyada hastanede kaybolmak, aile hayatının gün geçtikçe düzeleceğine ve dileklerin gerçekleşeceğine işaret eder. Haneye sıkıntı veren bir kimsenin uzaklaşacağına ve hayırlı haberler alınacağına delalet eder.

Rüyada denizde kaybolmak

Rüyada denizde kaybolmak hayra yorulmaz. Büyük bir zarara ve yıkıma, hem maddi hem manevi yönden ciddi sorunlarla karşılaşmaya işaret eder. Denizin ortasında yönünü şaşıran kimsenin elindekini koruyamayacağına alamet eder.

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Rüyada şehirde kaybolmak

Rüyada şehirde kaybolmak, rüya sahibinin önündeki işte tutacağı yolu şaşırdığına işaret eder. Kalabalık bir şehirde kaybolup korkmak, o işin bilen kimselerden fikir alınmadan yürütülemeyeceğine delalet eder.

Rüyada başka şehirde kaybolmak gurbet hâline delalet eder. Tanımadığı bir şehirde yol arayan kimsenin memleketinden uzakta bir döneme gireceğine, uzun süre kalacağı bir yere gideceğine işaret eder.

Rüyada sokaklarda kaybolmak, aşırı harcama yapıldığına işaret eder. Sokak arasında kaybolup korkmak, rüya sahibinin kazandığını tutamadığına ve dikkat etmezse borç altına gireceğine yorulur.

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Rüyada yabancı ülkede kaybolmak

Rüyada yabancı ülkede kaybolmak, rüya sahibinin iş hayatında gereksiz işlere giriştiğine işaret eder. Yurtdışında yolunu bulamayan kimsenin harcadığı emeğin karşılığını alamayacağına, ekonomik sıkıntıya düşeceğine ve işlerinde zorlanacağına delalet eder.

Rüyada birinin kaybolduğunu görmek

Rüyada birinin kaybolduğunu görmek, rüya sahibinin yanlış bir yola gireceğine işarettir. Doğru bildiği bir işte yanılacağına ve bu yüzden bir süre geriye düşeceğine delalet eder. Aynı rüya akrabalarından ya da yakın çevresinden birine, onun hayatını kolaylaştıracak bir iş için yardım edeceğine de yorulur. Tanımadığı birinin kaybolduğunu görmek ise rüya sahibinin sevdiklerinden ayrı düşmekten korktuğuna, onların başına bir hâl gelmesinden çekindiğine işaret eder.

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Rüyada arkadaşının kaybolduğunu görmek

Rüyada arkadaşının kaybolduğunu görmek, iki dost arasına soğukluk gireceğine işaret eder. Uzun süredir görüşülmeyen bir dostla haberleşmenin kesileceğine ve aradaki bağın gevşeyeceğine delalet eder.

Rüyada aileden birinin kaybolduğunu görmek

Rüyada aileden birinin kaybolduğunu görmek keder ve sıkıntıya işarettir. Rüyayı gören kimsenin hane halkından biri yüzünden bir süre gönlünün darda kalacağına delalet eder. Aynı rüya, rüya sahibinin sıkıntı anında hane halkının ilk yardımına koşan kişi olduğuna da yorulur.

Rüyada kardeşin kaybolduğunu görmek

Rüyada kardeşin kaybolduğunu görmek olumlu tabir edilen rüyalardandır. Rüya sahibinin ailesine çok bağlı olduğuna, onlar için fedakârlık yapacağına ve ailesiyle uzun süre mutlu bir hayat geçireceğine işaret eder. Erkek kardeşin kaybolduğunu görmek hayatı boyunca darlık çekmeyeceğine, önündeki engellerin ve aksiliklerin ortadan kalkacağına delalet eder. Kız kardeşin kaybolduğunu görmek ise sevdiklerinin sağlığı ve huzuru için edilen duanın kabul olacağına, aile içindeki bağların güçleneceğine yorulur.

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Rüyada eşinin kaybolduğunu görmek

Rüyada eşinin kaybolduğunu görmek, evlilikte bazı sorunların bulunduğuna işaret eder. Eşler arasına bir süreliğine geçimsizlik gireceğine ve evlilik hayatında dalgalı bir dönem yaşanacağına delalet eder.

Rüyada torununun kaybolduğunu görmek

Rüyada torununun kaybolduğunu görmek, sevilen bir kişiyle girilecek işte büyük başarı kazanılacağına işaret eder. Atılacak adımlar sayesinde tanınan bir kimse olunacağına ve geçmişte uğranılan zararların telafi edileceğine delalet eder. Torununun kaybolduğunu gören kimsenin önüne çıkacak fırsatı değerlendireceğine yorulur.

Rüyada annenin kaybolduğunu görmek

Rüyada annenin kaybolduğunu görmek, rüya sahibinin üzerindeki iş yükünün hafifleyeceğine işaret eder. Annesinin kaybolduğunu gören kimsenin sevdiklerine daha çok vakit ayıracağına, rahat ve huzurlu bir hayata kavuşacağına delalet eder. Hane içinde kısa süreli bir üzüntü yaşanmasına da yorulur.

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Rüyada babanın kaybolduğunu görmek

Rüyada babanın kaybolduğunu görmek, hane içine ay doğacağına işaret eder. Bu rüyayı gören kimsenin iş ve aile hayatında başarılarının artacağına, kazaların ve belaların kendisinden uzak olacağına delalet eder.

Rüyada çocuğunun kaybolduğunu görmek

Rüyada çocuğunun kaybolduğunu görmek, rüya sahibinin kısa sürede bütün sıkıntılarını ve sorunlarını geride bırakacağına delalet eder. Parayla ilgili zorluklarının çözüleceğine, uzun süredir üzerinde yük hâline gelmiş bir işten ya da bir kimseden kurtulacağına işaret eder. Çocuğun kaybolması rüya sahibine üzüntü değil müjde getirir. Rüya, evladın başına bir hâl geleceğine değil, evladın selametine alamet eder.

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Çocuklarının kaybolduğunu gören kimsenin beklemediği bir gelire kavuşacağına, hanesine bereket gireceğine ve uzun süredir beklediği haberi alacağına yorulur. Çocuğunun kaybolduğunu gören anne ile baba için tabir aynıdır. Küçük yaştaki bir çocuğun kaybolduğunu görmek de aynı tabire girer. Evladının kaybolduğunu gören kimsenin bir süredir kapalı duran kapısının açılacağına ve işlerinin yeniden yoluna gireceğine alamet eder.

Rüyada çocuğunu arayıp bulamadığını görmek ise şansın ve bahtın kapanmasına, mutlu günlerin sona ermesine alamet eder.

Rüyada erkek çocuğunun kaybolduğunu görmek

Rüyada erkek çocuğunun kaybolduğunu görmek, iş yerinde yaşanacak sevinçlere işaret eder. Oğlunun kaybolduğunu gören kimsenin terfi alacağına, kazancının artacağına ve emeğinin karşılığını göreceğine delalet eder. Çalıştığı yerde adının anılacağına ve üzerine yeni bir sorumluluk alacağına yorulur.

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Rüyada kızının kaybolduğunu görmek

Rüyada kızının kaybolduğunu görmek, para tarafında olumlu gelişmeler yaşanacağına yorumlanır. Kızının kaybolduğunu gören kimsenin toplu bir paraya kavuşacağına, ancak harcamalarında dikkatli olması gerektiğine işaret eder. Kız çocuğunun kaybolması, hanenin gelirinin artacağına ve birikim yapma imkânı doğacağına delalet eder.

Rüyada bebeğin kaybolması

Rüyada bebeğin kaybolması, rüya sahibinin huzuru bulacağına ve sıkıntılarından bir anda kurtulacağına işaret eder. Bebeğinin kaybolduğunu gören kimsenin uzun süredir uğraştığı bir meselenin beklenmedik biçimde çözüleceğine, üzerindeki yorgunluğun kalkacağına delalet eder.

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Rüyada başkasının çocuğunun kaybolduğunu görmek

Rüyada başkasının çocuğunun kaybolduğunu görmek, girişilen her işte büyük kazanç elde edileceğine işaret eder. Rüya sahibinin sıkıntısının kısa sürede sona ereceğine ve kimseye muhtaç olmadan yaşayacağına delalet eder.

Rüyada kedinin kaybolduğunu görmek

Rüyada kedinin kaybolduğunu görmek, rakiplerin rüya sahibine karşı kurduğu düzenin bozulacağına ve yaşanan kötü günlerin zarar vermeden geçip gideceğine işaret eder. Kedisinin kaybolduğunu gören kimsenin düşmanından kurtulup rahata kavuşacağına delalet eder. Kedinin evin içinde kaybolması ailevi sorunlara, dışarıda kaybolması ise işsizliğe ve maddi zorlanmaya yorulur. Kaybolan kedinin bir daha görünmemesi, rüya sahibini uğraştıran meselenin tamamen kapanacağına alamet eder.

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Rüyada köpeğin kaybolması

Rüyada köpeğin kaybolması, girişilen bir işte başarısızlık yaşanacağına işaret eder. Köpeğinin kaybolduğunu gören kimsenin başladığı işin yarım kalacağına, beklediği neticeyi alamayacağına delalet eder. Rüya sahibinin bu dönemde yeni bir işe girişmesinin hayırlı olmadığına, elindeki işi tamamlamasının daha uygun düşeceğine yorulur.

Rüyada eşyanın kaybolması

Rüyada eşyanın kaybolması, rüya sahibinin bulunduğu yerde adının unutulacağına işaret eder. Uzun süre emek verdiği bir yerden ayrılacağına ve arkasından anılmayacağına delalet eder. Ayakkabı, araba, çanta ya da telefon gibi bir nesnenin kaybolduğunu görmek de bu tabirin içindedir. Kaybolan eşya para cüzdanı ise rüya eldeki malın zayi olmasına yorulur. Kıymetli bir eşyanın kaybolması ise gelecek şerrin uzaklaşmasına ve rüya sahibinin bir beladan korunacağına alamet eder.

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Rüyada kaybolanın bulunması

Rüyada kaybolanın bulunması, yitirilenin geri dönmesine ve dağılan işlerin toparlanmasına delalet eder. Kaybolan kişinin ya da eşyanın ortaya çıktığını görmek rahat ve huzurlu bir hayata, maddi ferahlığa, hane ve iş düzeninin düzelmesine yorumlanır. Ortaya çıkmaması ise mutsuzluğun bir süre daha devam edeceğine işaret eder. Bir başkasının kalabalık içinde kaybolduğunu ve sonradan bulunduğunu görmek, o kimsenin şanslı olduğuna ve bulunduğunda bahtının açılacağına delildir.

Rüyada kaybolmak sonra yolunu bulmak

Rüyada kaybolmak sonra yolunu bulmak, rüya sahibinin çıkışı kendisinin bulacağına işaret eder. Yol bulunduğu anda sıkıntının sona ereceğine ve duran işlerin yeniden ilerleyeceğine delalet eder.

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Rüyada çocuğunun kaybolması ve bulunması

Rüyada çocuğunun kaybolması ve bulunması, rüya sahibinin hem iş hem özel hayatında şanslı ve fırsat dolu bir döneme girdiğine işaret eder. Çocuğunun kaybolduğunu görüp sonra bulmak, uzun süredir beklenen bir işin neticeye ulaşacağına ve hanenin sevinç yaşayacağına delalet eder. Kaybolan çocuğun bulunması, rüya sahibinin üzerindeki sıkıntının kalktığını ve yerine bereketin geldiğini haber verir.