Rüyada köpek ısırması tabir edilirken önce ısırığın hangi uzva geldiğine bakılır. Isırığın acı verip vermediği, ardından kan gelip gelmediği, köpeğin rengi ve büyüklüğü de yorumu değiştirir. Kuduz bir köpeğin ısırmasıyla yavru bir köpeğin ısırması birbirinden ayrı tutulur; rüya sahibinin kendisi yerine başka birinin ısırıldığı rüyalar da ayrı hükümle karşılanır.

Rüyada köpek ısırması

Rüyada köpek ısırması düşmanlığa, kıskançlığa ve fitneye delalet eder. Isıran köpek, rüya sahibinin çevresinde ona kin besleyen bir kimseye işaret eder. Bu kimse dost görünür, içten içe zarar ister. İş hayatında rekabet edilen biri ya da yakın çevreden güvenilen bir tanıdık olarak yorumlanır.

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Rüyada köpek ısırması görmek hastalığa, sıkıntıya ve kedere delalet eder, hayra işaret eden bir rüya kabul edilmez. Rüyada köpek ısırmasını görmek, düşmanlığın niyetten çıkıp fiile döküldüğüne yorulur. Köpek ısırması rüyada görülmüşse zararın rüya sahibinin tanıdığı çevreden geleceğine işaret eder.

Zararın ağırlığı rüyada duyulan acıyla ölçülür. Acı ve korku ne kadar şiddetliyse başa gelecek musibet de o kadar büyük sayılır. Isırığın geldiği uzuv zararın hangi tarafa geleceğine işaret eder, ısırıktan kan gelmesi ise musibetin en ağır dereceye ulaştığına delalet eder.

Kuduz köpeğin ısırması, dedikodu yapan bir kimseden zarar görmeye ve beklenmedik birinden kötülük gelmesine delalet eder. Bu kötülüğün etkisi uzun sürer. İş hayatındaki şiddetli rekabetin para kaybına yol açacağına, verilen sözlerin tutulmayıp işlerin yarım kalacağına da yorulur. Köpeğin yüzden ısırması dedikodudan zarar görmeye ve akrabadan gelecek ihanete, sırttan ısırması ödenemeyen borçlara ve arkadaşlarla ters düşüp ilişkilerin bitmesine işaret eder.

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Rüyada köpeğin ısırdığı uzva göre tabiri

Elden gelen ısırık yakınlardan umulan yardımın kesilmesine işaret eder. Bacaktan gelen ısırık düzenli giden hayatın bozulacağına, ayaktan gelen ısırık ise sevinilecek bir olaya engel çıkacağına delalet eder. Koldan gelen ısırık ise hayır tarafında tabir edilir, sıkıntının uzaklaşmasına ve itibarın artmasına yorulur.

Rüyada elini köpek ısırması

Rüyada elini köpek ısırması, rüya sahibinin yakınlarından beklediği yardımı bulamayacağına ve bu sebeple zor günler geçireceğine delalet eder. Güvenilen desteğin tam ihtiyaç duyulduğu anda geri çekileceğine işaret eder.

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Rüyada köpeğin elini ısırması, kişinin bir başkasının denetimi altına girdiğine, iftiraya ve dedikoduya uğrayacağına yorulur. Düşman ve kötü niyetli kimselerden zarar görmeye de alamettir.

Rüyada eli köpek ısırması, akrabadan medet umulmayacağına delalet eder. Rüyada köpeğin eli ısırması ise çevreden gelen sözle zarar görmeye işaret eder.

Rüyada sağ elini köpek ısırması, rüya sahibinin hayatının idaresini elinden kaçırmak üzere olduğuna delalet eder. Çevresinde onu üzmek için dedikodu ve iftira çıkaracak kimseler bulunduğuna, bu kimselerin sözünün rüya sahibinin işlerine karışacağına işaret eder.

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Rüyada sol elini köpek ısırması, yaklaşan sıkıntılara ve çözülmesi güç sorunlara delalet eder. İş hayatında ve özel yaşantıda kavga çıkacağına, girişilen işin başarısızlıkla sonuçlanacağına ve kazancın gerilemesine yorulur.

Rüyada parmağını köpek ısırması, istenmeyen haberler almaya delalet eder. İş yerinde hoşlanılmayan bir kimsenin sıkıntı çıkaracağına, bu sıkıntının maddi ve manevi yönden büyük zarara dönüşeceğine işaret eder.

Rüyada kolunu köpek ısırması

Rüyada kolunu köpek ısırması hayra yorulur. Rüya sahibinin darlığa düşmeyeceğine ve sıkıntı çıkaran kimseleri hayatından uzaklaştıracağına delalet eder.

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Rüyada köpeğin kolunu ısırması ve rüyada kolundan köpek ısırması, iş hayatında sevilip sayılan bir kimse olunacağına ve işinde sözünün geçeceğine işaret eder. Rüyada koldan köpek ısırması ile rüyada kolumu köpek ısırması ise rüya sahibinin çevresinde itibar kazanacağına yorulur.

Rüyada omzunu köpek ısırması, aile ya da akraba içinde tartışma çıkacağına işaret eder. Rüya sahibinin arkasından konuşulacağına, bu sözlerin akrabalar arasında yayılacağına delalet eder.

Rüyada bacağını köpek ısırması

Rüyada bacağını köpek ısırması, hayatı umursamayan ve gaflet içindeki bir kimsenin rüya sahibine zarar vereceğine delalet eder. Bu kimsenin arkasından dedikodu yapacağına, verdiği zararı da önemsemeyeceğine yorulur.

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Rüyada köpeğin bacağını ısırması aynı anlama gelir. Kurulu düzenin bozulmasına, işlerin yolundan çıkmasına ve ortaya çıkabilecek bir sağlık sorununa işaret eder.

Rüyada ayağını köpek ısırması

Rüyada ayağını köpek ısırması, bencil bir kimsenin rüya sahibinin sevincine engel olacağına delalet eder. Sevinilmesi gereken bir olay yaşandığında bu kimsenin araya gireceğine ve geriye kırgınlık kalacağına yorulur.

Rüyada köpeğin ayağını ısırması, beklenen bir yardımın kıskanç kimseler eliyle engellenmesine işaret eder. Yardım sözü verenlerin sözünde durmayacağına da alamettir.

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Rüyada köpek ısırması ama acımaması

Rüyada köpek ısırması ama acımaması, iş hayatındaki ve yakın çevredeki rakiplerin çevirdiği oyunların rüya sahibine hiçbir şekilde etki etmeyeceğine delalet eder. Çıkarılan dedikodunun boşa gideceğine, sözü yayanların umduğunu bulamayacağına işaret eder.

Acı duyulmaması, içinde bulunulan sıkıntılı dönemden beklenenden çabuk ve yara almadan çıkılacağına yorulur. Rüya sahibinin sorunlarını kimseden yardım almadan çözeceğine, kendi gücüyle ayakta kalacağına alamettir. Eski dostlukların yeniden kazanılacağına da işaret eder.

Rüyada köpek ısırması diş izi bıraktığı hâlde acı vermemişse, rakiplerin ve dedikoducuların rüya sahibine bir zarar veremeyeceğine delalet eder. Geride kalan izin kişinin işine ve adına dokunmayacağına yorulur.

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Rüyada köpek ısırmasından kurtulmak

Rüyada köpek ısırmasından kurtulmak, maddi ve manevi olarak güçlenmeye delalet eder. Rüya sahibinin düşmanlarına galip geleceğine, kendisine zarar vermek isteyen kimselerin amacına ulaşamayacağına işaret eder. Sağlık tarafında bir şikâyeti varsa yakın zamanda şifa bulacağına alamettir.

Rüyada elini köpek ısırması ve kurtulmak da maddi ve manevi güçlenmeye, düşmanın niyetinin boşa çıkmasına delalet eder. Köpeğin ısırıp bırakmadığı ve rüya sahibinin kendini kurtaramadığı rüyalarda bu hüküm geçmez, orada sıkıntının sürdüğüne ve zararın devam ettiğine yorulur.

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Rüyada ısıran köpeğin rengine göre tabiri

Isıran köpeğin rengi zararın kimden geleceğine işaret eder. Siyah köpek, rüya sahibinin tanımadığı yabancı bir kimseye delalet eder ve zarar dışarıdan gelir. Beyaz köpek ise tanınan çevreden, iş yerinden ve güvenilen kimselerden çıkacak bir sıkıntıya işaret eder.

Rüyada siyah köpek ısırması

Rüyada siyah köpek ısırması hastalığa ve uzun sürecek bir kedere delalet eder. Tanımadık ve yabancı bir kimsenin sinsi yollarla zarar vermek, rüya sahibini maddi kayba uğratmak istediğine yorulur. Bu kimsenin kendini belli etmeden yaklaştığına işaret eder. Aynı rüya, bir yakının zorluk içinde kalıp rüya sahibinden yardım isteyeceğine de alamettir.

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Rüyada beyaz köpek ısırması

Rüyada beyaz köpek ısırması, rüya sahibinin uyarıldığına ve önüne çıkacak bir meseleyi önceden görmesi gerektiğine işaret eder. İş yerindeki kıskançlıktan doğacak karışıklıklara, görevinde yaşanacak aksamalara delalet eder. Rüya sahibinin çevresinde şüpheli kimseler bulunduğuna ve bu kimselere karşı temkinli davranması gerektiğine yorulur.

Rüyada küçük köpek ısırması

Rüyada küçük köpek ısırması hayırlı bir yola girmeye delalet eder. Rüya sahibinin bol dua alacağına, önünün açılacağına ve işlerinin hayırla sonuçlanacağına işaret eder. Küçük köpeğin ayaktan ısırması sıkıntıların bitip bolluğun gelmesine, elden ısırması ise dileklerin gerçekleşmesine ve bereketli kazanca yorulur.

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Rüyada yavru köpek ısırması

Rüyada yavru köpek ısırması, yalnızlığın son bulmasına ve dertlerden kurtuluşa delalet eder. Yalnız yaşayan kimsenin bu hâlden çıkacağına, evli çiftler için bebek müjdesine, bekârlar için kısmete işaret eder. Uzun süredir çözülemeyen bir sıkıntının çözüleceğine ve beklenmedik hayır kapılarının açılacağına yorulur.

Yavru köpeğin ısırıp acıtması, yakında üzücü bir haber alınacağına delalet eder; bu haberin getirdiği sıkıntıdan kısa sürede çıkılacağına işaret eder. Isırığın kanaması ise rüya sahibinin işini sıkı tutması gerektiğine, aksi hâlde malının eksileceğine alamettir.

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Rüyada birini köpek ısırması

Rüyada birini köpek ısırması, rüya sahibinin çevresinde sorumluluk almayan ve kıskanç bir tanıdığın bulunduğuna tabir edilir. Bu sorumsuz kimseden zarar geleceğine delalet eder. Rüyada başkasını köpek ısırması da aynı hükümdedir. Eşini köpek ısırması ise sevilen bir kimseye gelecek zarardan dolayı üzüntü duyulacağına yorulur.

Rüyada arkadaşını köpek ısırması

Rüyada arkadaşını köpek ısırması, o arkadaşın sağlık tarafında bir sıkıntı yaşayacağına delalet eder. Siyah bir köpeğin arkadaşını ya da kardeşini ısırması, bu kimselerin kendilerini uzun süre uğraştıracak bir hastalık geçireceğine işaret eder. Beyaz köpeğin ısırması ise arkadaşın ya da kardeşin yakın zamanda çocuk sahibi olacağına yorulur.

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Rüyada çocuğunu köpek ısırması

Rüyada çocuğunu köpek ısırması, çocuğun sıkıntılı bir dönem geçireceğine işaret eder. Sıkıntının kaynağında sorumsuz davranan bir kimsenin bulunduğuna, rüya sahibinin de bu yüzden üzüleceğine delalet eder.

Rüyada köpek ısırması ve acıması

Rüyada köpek ısırması ve acıması, yakın çevredeki kimseler eliyle ihanete uğramaya delalet eder. Güvenilen birinin verdiği sözden döneceğine ve rüya sahibini güç duruma düşüreceğine işaret eder. Isırık ne kadar çok acıtmışsa ihanetin de o ölçüde ağır olacağına yorulur. Rüyanın ardından üzücü bir haber alınacağına da alamettir.

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Rüyada köpek ısırması ve kanaması

Rüyada köpek ısırması ve kanaması, sıkıntıya ve maddi tarafta yaşanacak sorunlara delalet eder. Çıkar üzerine kurulmuş dostlukların ortaya çıkacağına, bu dostlukların rüya sahibini zor duruma sokacağına işaret eder. Yakınlık gösteren kimselerin asıl niyetinin anlaşılacağına, bu yüzden hem bir kayıp hem bir kırgınlık yaşanacağına yorulur.