Rüyada köpek saldırısı, saldıran köpeğin görünüşüne göre ayrı ayrı tabir edilir. Siyah köpekle beyaz köpek aynı hükümle karşılanmaz. Köpeğin iriliği ve kuduz olup olmaması da tabiri değiştirir. Saldırının kime yöneldiği ikinci ölçüdür, çünkü köpek rüya sahibine saldırabildiği gibi kardeşine, arkadaşına ya da çocuğuna da saldırabilir. Köpeği kovan, ona karşılık veren ve ondan uzaklaşan kişinin rüyası aynı yönde yorulmadığı için rüya sahibinin saldırı karşısındaki tavrı da hesaba katılır.

Rüyada köpek saldırısı görmek

Rüyada köpek saldırısı görmek, rüya sahibinin çevresinde onu çekemeyen ve kötülüğünü isteyen kimseler bulunduğuna delalet eder. Bu kimselerin niyetlerini artık içlerinde tutmadıklarına, zarar vermek üzere harekete geçtiklerine işaret eder.

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Gelen zarar beklenmedik bir taraftan gelir. Rüya sahibinin hiç ummadığı bir kimse, kimi tabirlerde yakın bir dost, düşmanlığını gizleyerek yanında durmaktadır. Köpeğin ansızın saldırması da bu yönü kuvvetlendirir ve düşmanlığın önceden sezilmediğine yorulur.

Rüyanın uyarı tarafı ağır basar. Köpek saldırısı görmek, rüya sahibinin bir süre üzüntü ve sıkıntı içinde kalacağına, işlerinde aksama çıkacağına delalet eder. Çevresindeki kimseleri gözden geçirmesi, kime ne söylediğine dikkat etmesi gerektiğine alamettir.

Köpeğin saldırması düşmanın varlığına ve niyetine işaret eder. Zararın gerçekleşip gerçekleşmediğini ise köpeğin rüya sahibine ne yaptığı belirler. Isırmadan geri duran köpek düşmanın zararının dokunmayacağına, saldırısını sürdüren köpek ise zararın gerçekleşeceğine yorulur.

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Rüyada köpek saldırısına uğramak

Rüyada köpek saldırısına uğramak, rüya sahibinin düşmanlığın doğrudan karşısında kaldığına delalet eder. Kötü niyetli kimselerin kurdukları planı ona yönelttiğine, aradaki husumetin artık örtülü kalmayacağına işaret eder.

Saldırıya uğrayan kişi bir süre üzüntü içinde kalır, darlık çekilen sıkıntılı bir dönem geçirir. Aynı rüya sağlık tarafında bir aksaklığa, maddi kayba ve gönül kırgınlığına delalet eder. Saldırının şiddeti de hükme girer; köpeğin saldırısı ne kadar sert görülmüşse gelecek sıkıntının o ölçüde ağır olacağına yorulur.

Rüyada köpeğin saldırıp ısırmaması

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Rüyada köpeğin saldırıp ısırmaması, rüya sahibinin çevresinde hasımlar bulunduğuna ancak bunların zararının ona dokunmayacağına delalet eder. Saldırı düşmanın niyetini gösterir, ısırmanın gerçekleşmemesi ise o niyetin sonuç vermediğine işaret eder.

Bu kimselerin içten içe kin beslemeyi sürdüreceğine yorulur. Köpeğin zarar vermeden saldırdığı görülen rüya, rüya sahibinin hasımlarıyla yüzleşeceğine delalet eder. Endişe edilen mesele ise korkulduğu kadar kötü çıkmaz.

Rüyada köpeğin kovalaması ve köpekten kaçmak

Rüyada köpeğin kovalaması ve köpekten kaçmak, rüya sahibini takip eden kötü niyetli kimseler bulunduğuna delalet eder. Yakın sandığı kişilerin onun aleyhine bir plan kurduğuna, fırsat kollayarak takibi sürdürdüklerine işaret eder.

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Köpeğin yetişemediği ve rüya sahibinin uzaklaştığı görülmüşse hüküm döner. Köpekten kaçıp kurtulmak, belalı ve tekin olmayan kimselerin yenilgiye uğratılacağına, kurdukları planın rüya sahibine ulaşmayacağına alamettir.

Rüyada köpek saldırısından kurtulmak

Rüyada köpek saldırısından kurtulmak olumlu tabir edilir. Hainlik eden kimselerin amaçlarına ulaşamayacağına, rüya sahibinin düşmanları karşısında üstün geleceğine delalet eder.

Kurtuluşun son anda gerçekleştiğini görmek, tehlikenin çok yaklaştığına ancak rüya sahibine dokunmadan geçeceğine işaret eder. Kötülük tasarlayan kimselerin elinden kurtulmak, aradaki husumetin rüya sahibi lehine biteceğine yorulur.

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Bu rüyanın maddi tarafta da karşılığı vardır. Köpek saldırısından kurtulmak, borçların kapanacağına ve uzun süredir taşınan yükün üzerinden kalkacağına delalet eder.

Rüyada saldıran köpeği kovmak

Rüyada saldıran köpeği kovmak, rüya sahibinin düşmanlarını yenilgiye uğratacağına ve hakkını kendi eliyle savunacağına delalet eder. Köpeğe karşılık vermek ve saldıran köpeği dövmek de aynı tabire girer, üçünde de hüküm rüya sahibinin lehinedir.

Kovma sahnesi hastalığın ve maddi sıkıntının sona ereceğine işaret eder. Rakipleri karşısında üstünlük kuracağına, kapanmış rızık kapılarının yeniden açılacağına yorulur.

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Rüyada köpek sürüsünün saldırması

Rüyada köpek sürüsünün saldırması, kötü niyetli kimselerin bir araya gelip ortak bir plan kurduğuna delalet eder. Rüya sahibinin hakkının çiğneneceğine, emeğinin karşılığını alamayacağına işaret eder.

Birden fazla köpeğin saldırması da aynı tabire girer. Saldıran köpeklerin sayısı arttıkça uyarı ağırlaşır. Sürü hâlinde gelen saldırı, rüya sahibinin tehlikeli bir işin peşinde olduğuna ve evin bereketinin azalacağına delalet eder.

Rüyada saldıran köpeğin görünüşüne ve hâline göre tabiri

Saldıran köpeğin rengi ve hâli, düşmanın kim olduğunu ve zararının rüya sahibine ulaşıp ulaşmayacağını belirler. Koyu renk ile kuduz hâl zararın büyüklüğüne, açık renk zararın dokunmayacağına, köpeğin iriliği ise karşıdaki kimsenin gücüne delalet eder. Kahverengi köpeğin saldırması bunların dışında kalır ve rüya sahibinin hayatına dürüst kimselerin gireceğine yorulur.

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Rüyada siyah köpek saldırması

Rüyada siyah köpek saldırması, kötü bir düşmanın harekete geçtiğine delalet eder. Rüya sahibinin kıskanıldığına, üzerinde nazar bulunduğuna işaret eder.

Gelen zarar tanıdık çevreden değil dışarıdan gelir. Yabancı bir kimsenin eliyle zor günler geçirileceğine, bu sıkıntının bir müddet devam edeceğine yorulur. Kara köpeğin saldırması da aynı hükümle karşılanır.

Rüyada beyaz köpek saldırması

Rüyada beyaz köpek saldırması, öteki renklerin aksine olumlu yorulur. Rüya sahibinin vaktinde uyarıldığına, düşmanlarının zararının ona dokunmayacağına delalet eder.

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Beyaz köpeğin saldırdığı görülen rüya bir yeniliğe de işaret eder. Rüya sahibinin önüne iyi bir fırsat çıkacağına, beklediği değişikliğin hayırlı olacağına alamettir.

Rüyada büyük köpek saldırması

Rüyada büyük köpek saldırması, gücü kuvvetli bir düşmanın rüya sahibine yöneldiğine delalet eder. Köpeğin iriliği, karşıdaki kimsenin elindeki imkânın genişliğine işaret eder.

Bu rüya maddi kayba ve girişilen işte başarısızlığa yorulur. Kötülük isteyen fesat kimselerin rüya sahibinin kazancını eksiltmeye niyetlendiğine, kurulu düzenini bozmak istediğine delalet eder.

Rüyada kuduz köpek saldırması

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Rüyada kuduz köpek saldırması, sinsi ve kötü niyetli bir kimsenin zarar vermek üzere harekete geçtiğine delalet eder. Kuduz köpek, niyetini gizleyen ve karşısındakini yıpratmaktan çekinmeyen bir kimseye işaret eder.

Zarar yakından gelir. Rüya sahibinin arkadaş çevresinden ihanet göreceğine, güvendiği bir kimsenin sözünden döneceğine yorulur.

Rüyada köpeğin başkasına saldırması

Rüyada köpeğin başkasına saldırması, düşmanlığın rüya sahibine değil gördüğü kimseye yöneldiğine delalet eder. O kimsenin kötü niyetli biri tarafından gözetildiğine ve yakında bir ihanetle karşılaşacağına işaret eder. Rüya sahibine bir zarar dokunmayacağını, sıkıntının yakınının başına geleceğini haber verir.

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Rüyada köpeğin kardeşine ya da arkadaşına saldırması

Rüyada köpeğin kardeşine ya da arkadaşına saldırması, o kimsenin bir düşmanla karşı karşıya kalacağına delalet eder. Kardeşine köpek saldırdığını görmek, ailesinden birinin güvendiği kişi tarafından aldatılacağına işaret eder. Arkadaşına saldırması ise dostluk sanılan yakınlığın arkasında kötü niyet bulunduğuna yorulur.

Rüyada köpeğin çocuğa saldırması

Rüyada köpeğin çocuğa saldırması para hırsına delalet eder. Rüya sahibinin ya da yakınının mal sevdasına kapılacağına, elindekiyle yetinmeyeceğine işaret eder. Aynı rüya bir dostluğun bozulacağına, uzun süredir devam eden bir yakınlığın sona ereceğine de yorulur.

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Rüyada köpek balığı saldırısı görmek

Köpek balığı köpek değildir ve tabirde kendi karşılığı vardır. Rüyada köpek balığı saldırısı görmek, gücü elinde tutan fesat bir kimsenin rüya sahibine iftira atacağına delalet eder. Kendini savunamayacağı bir yakıştırmayla karşılaşacağına ve bu yüzden üzüleceğine işaret eder. Dost ve akraba çevresinden hiç beklenmeyen kimselerin gizlice aleyhinde çalıştığına yorulur.

Rüyada köpek balığı saldırısından kurtulmak ise zorlu bir durumdan sıyrılmaya ve düşmanlara galip gelmeye delalet eder. Üzüntülerin sona ereceğine, zarar vermek isteyenlerin kendi dertlerine düşeceğine, darlıktan ferahlığa çıkılıp kısmetin açılacağına alamettir.