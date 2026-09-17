Rüyada koyun görmek, tabirini birkaç ölçünün birlikte belirlediği rüyalardandır. Koyunun sayısı, rengi, besili ya da kusurlu görünmesi, tek başına mı yoksa sürü hâlinde mi olduğu ve rüya sahibinin ona ne yaptığı hükmü ayrı yönlere çeker. Koyunun göründüğü yer de tabirde ayrı bir ölçüdür; evin içi, ahır ve ağıl aynı karşılığı taşımaz.

Rüyada koyun görmek

Koyun görmek tabir geleneğinde hayra yorulan rüyalardandır. Berekete, bolluğa, rızka ve nimete delalet eder. Rüya sahibinin şerefinin ve saygınlığının artmasına da işarettir. Koyun tabirde iffetli, şerefli ve saygıdeğer bir kadına, anne babasına itaat eden hayırlı bir evlada ve helal yoldan kazanılmış mala karşılık gelir. Ailenin genişleyeceğine, kazancın çoğalacağına ve durmuş işlerin açılacağına yorulur. Uzun ömre, hastalıktan kurtulmaya ve doğru yolda yürümeye delalet ettiği de aktarılır.

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Az sayıda koyun görmek hükmü daraltır. Üç tane koyun ya da birkaç baş hayvan görüldüğünde tabir rüya sahibinin kendi hanesine ve yakın ailesine döner, hayır dışarıya taşmaz. Koyunun sayısı arttıkça hayır da genişler. Hangi hâlde görülürse görülsün koyun rüyası mal, evlat ve huzur çevresinde tabir edilir. Renk, hâl ve rüya sahibinin koyuna yaptığı iş bu hayrın hangi yönden ulaşacağını belirler.

İslam alimlerine göre rüyada koyun görmek

Eski tabirlerde koyun ganimete, zahmetsiz ele geçen hayırlı mala işaret sayılır. Koç iri, kuvvetli ve saygı gören bir adama delalet eder; dişi koyun iffetli, varlıklı ve itibarlı bir hanıma yorulur. Koyunun kuyruğunu görmek kadın malına ve bol nimete işarettir, edilen bir yemine de bağlanır. Kirli koyun görmek ise pis işlerin içinde dolaşan kimselere delalet eder. Bu çizgide koyun rüyası, ele geçecek malın helal olduğuna da işarettir.

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Rüyada koyun sürüsü görmek

Koyun sürüsü görmek sevincin ve saadetin devam edeceğine delalet eder. Rüya sahibinin bolluk içinde yaşayacağına, sofrasının genişleyeceğine ve kazancının bereketleneceğine işarettir. Bu rüya kısa süreli bir sevince değil devam eden bir saadete delalet eder, eldeki bolluğun kesilmeden süreceğine yorulur. Sürü aynı zamanda yumuşak başlı, kolay yönetilen bir topluluğa işaret ettiği için rüya sahibinin çevresinde onu kıran değil, sözünü tutan insanlar bulunacağına yorulur. Kolay yönetilen bir sürü görmek, rüya sahibinin işlerinin de zorlanmadan yürüyeceğine delalet eder. Uzun süredir endişe duyulan meselelerin kısa zamanda çözüleceğine, aile içindeki dargınlıkların sona ereceğine alamettir.

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Bir sürü koyun görmek ve çok koyun görmek arasında tabir farkı yoktur. Sürüyle koyun görmek ve koyun sürüsünü görmek de aynı hayra delalet eder. Sürünün büyüklüğü hükmü değiştirmez, gelecek hayrın miktarını gösterir. Kalabalık bir sürü uzun süreli bir bolluğa ve geniş bir rızka işarettir.

Sürünün çanının duyulması da bereketin devamına yorulur. Koyun çanı görmek, rüya sahibine gelecek hayrın önceden haber verilmesine delalet eder.

Rüyada koyun sürüsüne kurt saldırması görmek

Sürüye kurt saldırdığını görmek hayra yorulur. Rüya sahibinin itibarının artacağına, hasta olan yakınlarının sağlığına kavuşacağına delalet eder. Girilen ortaklıklardan bol gelir elde edileceğine ve yakın zamanda sevindirici bir haber alınacağına işarettir.

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Rüyada koyun kesmek

Koyun kesmek murada ermeye delalet eder. Uzun zamandır tutulan bir dileğin kabul olacağına, büyük bir hayra kavuşulacağına işarettir. Yemek için koyun kestiğini görmek arzu ve isteklerin gerçekleşmesine yorulur. Kurban niyetiyle kesmek düşmana üstün gelmeye ve zafere delalet eder; hapiste olan bir kimse için hürriyetine kavuşmaya işarettir. Aynı rüya kimi tabirde zekât ve sadaka vermenin gerekliliğine de bağlanır.

Rüyada birinin koyun kestiğini görmek

Başka birinin koyun kestiğini görmek, rüya sahibinin çevresindeki yardımsever ve dürüst kimseler sayesinde yanlış işlerden korunacağına işarettir. Bu kimseler gerektiğinde önünü keser, zararlı bir ortaklıktan ya da acele verilmiş bir karardan döndürür.

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Rüyada kesilmiş koyun görmek

Kesilmiş koyun görmek maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder. Rüya sahibinin üzerindeki darlığın kalkacağına, gönlünün ferahlayacağına işarettir. Koyunu kesen rüya sahibi olmadığı, hazır kesilmiş bir hayvan görüldüğü için kurtuluş kendi çabasıyla değil, çevresindeki dürüst kimselerin desteğiyle gelir.

Rüyada koyun kesmek ve kan akmaması

Kesilen koyundan kan akmadığını görmek hayra yorulur. Bir dönemin kolay ve sancısız biçimde kapanacağına, eski alışkanlıkların ve yıpranmış ilişkilerin sorunsuz geride bırakılacağına işarettir. Yapılacak değişikliklerin bereket getireceğine delalet eder.

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Rüyada koyun rengine göre tabiri

Koyunun rengi tabiri hayır tarafından çıkarmaz, yalnızca hayrın kuvvetini değiştirir. Beyaz koyun da siyah koyun da hayra delalet eder, beyazın delaleti daha kuvvetli sayılır. Kırmızı ve mor gibi alışılmadık renkler ise hayrın beklenmedik bir yerden geleceğine işarettir.

Rüyada beyaz koyun görmek

Beyaz koyun görmek saygınlığa ve itibara delalet eder. Omuzdaki büyük bir yükün kalkacağına, geçim derdinin biteceğine işarettir. Bekâr bir kimse için evliliğe, evli olan için huzurlu ve çekişmesiz bir hayata yorulur. Beyaz koyun almak kendi çabasıyla mal ve mülk sahibi olmaya, beyaz koyun kesmek sıkıntılardan ve para darlığından kurtulmaya delalet eder. Beyaz koyun sürüsü görmek bu hayrın tek kişiyle sınırlı kalmayacağına, hane halkının tamamına ve yakın çevreye ulaşacağına işarettir.

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Rüyada siyah koyun görmek

Siyah koyun görmek mutluluğun ve huzurun yerine geleceğine delalet eder. Rızkın bereketleneceğine, maddi sıkıntıların çözüleceğine işarettir. Aile üzerindeki gerginliğin dağılacağına, hasta olanın şifa bulacağına yorulur. Uzun zamandır kapanmayan bir borcun ya da bitmeyen bir anlaşmazlığın sona ereceğine delalet eder. Kara koyun görmek de aynı anlama gelir, söyleyiş farkı hükmü değiştirmez.

Rüyada kırmızı koyun görmek

Kırmızı koyun görmek keyfin ve geçimin yerinde olmasına delalet eder. İnsanlarla muhabbetin artmasına, birikmiş sorunların doğru adımlarla çözülmesine ve helal kazancın çoğalmasına işarettir.

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Rüyada mor koyun görmek

Mor koyun görmek uzun süredir üzerinde çalışılan bir işin geniş bir çevreye fayda sağlayacağına yorulur. Büyük bir sevince, kayda değer bir kazanca ve korkularla endişelerin geride bırakılmasına delalet eder.

Rüyada kurbanlık koyun görmek

Kurbanlık koyun görmek hayırlı rızka delalet eder. Hanenin bereketleneceğine, beklenen güzel haberlerin geleceğine işarettir. Rüyanın görüldüğü vakit ise hükmü ikiye ayırır. Kurban bayramına yakın günlerde ya da bayram sırasında görülmesi dini vazifelerin güzelce yerine getirileceğine yorulur, bayramdan uzak bir vakitte görülmesi bu vazifeleri yerine getirmekte zorlanmaya işaret sayılır. Beyaz kurbanlık koyun mala ya da eşe delalet eder. Bir arada duran kurbanlık koyunlar görmek, hayrın hane halkı arasında paylaşılacağına yorulur.

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Rüyada kurbanlık koyun kesmek

Kurbanlık koyun kesmek maddi yüklerden kurtulmaya delalet eder. Hayırlı kazanca ve fakir fukaraya el uzatacak imkâna kavuşmaya işarettir. Rüya sahibinin üzerindeki borcun ve sorumluluğun hafifleyeceğine yorulur.

Rüyada kurbanlık koyun almak

Kurbanlık koyun almak zenginliğe ve berekete delalet eder. Bekâr bir kimse için iffetli bir kısmetin çıkmasına, evli olan için hayırlı evlat müjdesine işarettir. Kurbanlık koyun aldığını görmek de zenginliğe ve hayırlı kısmete delalet eder.

Rüyada adaklık koyun görmek

Adaklık koyun görmek hayırlı adımlar atılacağına delalet eder. Ailede söylenmeden büyümüş gerginliklerin çözüleceğine, verilen sözün yerine getirileceğine işarettir.

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Rüyada koyun eti görmek

Koyun eti görmek helal mala ve güzel geçime delalet eder. Rüya sahibinin sofrasının bolluk göreceğine, kazancının içine şüphe karışmayacağına işarettir. Yüzülmüş koyun eti görmek ve derisi yüzülmüş koyun eti görmek de bu hükmün içindedir. Mal hazır hâldedir, ele geçmesi için ayrıca zahmet gerekmez. Koyun eti parçaladığını görmek malın bölüşüleceğine, kazancın hane halkı ve ortaklar arasında pay edileceğine yorulur. Koyun bacağı görmek ise kimi tabirde yetim malına işaret sayılır.

Rüyada koyun eti yemek

Koyun eti yemek büyük hayra ermeye delalet eder. Beklenen bir kısmetin ele geçeceğine, uzun süredir uğraşılan işten netice alınacağına işarettir. Pişmiş eti doyarak yemek darlığın sona ereceğine, sofranın genişleyeceğine yorulur.

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Rüyada koyun kuzu görmek

Koyunu kuzusuyla birlikte görmek hayırlı evlada delalet eder. Anne babasına itaat ve hürmette kusur etmeyen bir çocuğa işarettir; hamile bir kadının görmesi oğlan çocuğu doğurmasına yorulur. Nimete ve berekete, sağlığın ve rızkın eve girmesine alamettir. Kuzunun anasının yanından ayrılmaması hane birliğinin bozulmayacağına delalet eder. Koyun ve kuzu görmek ile kuzu koyun görmek tek bir hükümle karşılanır. Koyun yavrusu görmek hayırlı evlat müjdesi olarak tabir edilir.

Rüyada kuzulu koyun görmek

Kuzulu koyun görmek zahmetli çalışmaların başarıyla sonuçlanacağına delalet eder. Darlığın bitip bolluğa çıkılacağına, emek verilen işin meyvesini vereceğine işarettir. Kuzuların çokluğu hayrın da çoğalacağına yorulur.

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Rüyada koyun yünü görmek

Koyun yünü görmek düşmana galip gelmeye delalet eder. Kötü niyetli kimselerin yenilgiye uğrayacağına, rüya sahibine kurulan tuzağın bozulacağına işarettir. Şerefli bir kimseden gelecek mala da yorulur, görülen yün miktarınca kazanç elde edilir. Kimi tabirde şerefli birinin kızıyla evlenmeye bağlanır. Yünün temiz ve bol olması kazancın helalliğine ve çokluğuna delalet eder. Koyun yün görmek de aynı hükmü taşır.

Rüyada koyun yünü kırpmak

Koyun yünü kırpmak yakın bir akrabadan miras kalmasına delalet eder. Emeğin karşılıksız kalmayacağına ve birikim yapılacağına işarettir. Kırpılan yünün toplanıp saklandığını görmek paranın harcanmayıp biriktirileceğine yorulur. Koyun kırpmak da bu tabirin içindedir.

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Rüyada koyun doğurduğunu görmek

Koyunun doğurduğunu görmek büyük bir ferahlığa delalet eder. Malın ve işlerin artmasına, uzun ömre işarettir. İşlerin açılacağı bereketli bir döneme girileceğine, beklenmedik fırsatlarla mevcut sıkıntıların çözüleceğine yorulur. Koyun doğurması ve doğum yapan koyun görmek de bu tabire girer. Koyun doğurtmak, doğuma el atıldığı için hayrın rüya sahibinin kendi eliyle geleceğine delalet eder. Koyunun ikiz doğurduğunu görmek de hayır tarafındadır, bereketin katlanarak artacağına işarettir.

Rüyada hamile koyun görmek

Hamile koyun görmek o sene içinde toplanması umulan mala işarettir. Hayırlı kimselerle dostluk kurulacağına, beklenen bir hayrın vakti geldiğinde ortaya çıkacağına delalet eder.

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Rüyada koyun gütmek

Koyun gütmek rütbenin artmasına delalet eder. Rüya sahibinin idareci, kumandan ya da bir topluluğun başı olacağına işarettir, halkın ona itaat edeceğine yorulur. Yakın zamanda geniş bir geçime kavuşulacağına delalet eder. Güdülen koyunların çokluğu, idare edilecek insanların da çok olacağına işarettir. Sürüyü otlağa götürüp eksiksiz geri getirmek, üstlenilen işin sonuna kadar götürüleceğine yorulur.

Rüyada koyun sürüsü otlatmak

Koyun sürüsü otlatmak işlerin sevilen kişilerin desteğiyle yoluna gireceğine alamettir. Çevredeki yakınların yardımıyla uzun süredir yerinde sayan bir işin yeniden hareketleneceğine işarettir. Otlağın yeşil ve geniş olması rızkın bolluğuna delalet eder. Koyun yaymak da aynı hükümle karşılanır.

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Rüyada koyun çobanı olmak

Koyun çobanı olmak dünya nimetlerinden fazlasıyla faydalanmaya delalet eder. Fakir fukaraya el uzatacak imkâna kavuşmaya, kimseye muhtaç olmadan kendi işini kurmaya işarettir. Çoban ve koyun sürüsü görmek de bu yönde yorulur. Sürüyü güden kimse rüya sahibi değilse hayır ona güvendiği birinin eliyle ulaşır.

Rüyada koyun yüzdüğünü görmek

Koyun derisi yüzmek yapılan işlerden birçok kimsenin ekmek yiyeceğine delalet eder. Bol rızka ve maddi istikrara işarettir. Sıkıntıların sabırla son bulacağına ve müjdeli bir haber alınacağına da yorulur. Yüzme işinin kolaylıkla tamamlandığının görülmesi kazancın zahmetsiz geleceğine delalet eder. Koyun yüzmek de aynı tabirin içinde kalır.

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Rüyada koyun derisi yüzüldüğünü görmek

Koyun derisinin yüzüldüğünü görmek rızka ve maddi istikrara delalet eder, elde edilecek kazancın kalıcı olacağına işarettir. Eski tabirde bu rüyanın evde görülmesi ayrı bir hüküm taşır. Kişinin kendi evinin içinde derisi yüzülmüş koyun görmesi o haneden birinin vefatına işaret sayılmıştır. Şart evdir; ev dışında görülen yüzülmüş koyun bu hükme girmez.

Rüyada koyun postu görmek

Koyun postu görmek sevilen ve itibar gören bir kimse olmaya delalet eder. Dünya nimetinin artmasına ve gönül ferahlığına işarettir. Maddi sıkıntıların azalacağına, iş hayatında öne çıkılacağına yorulur. Beyaz koyun postu görmek itibarın temiz bir yoldan kazanılacağına delalet eder. Yüzülmüş koyun postu görmek de itibarın artmasına ve nimetin çoğalmasına yorulur.

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Rüyada koyunun görünüşüne ve hâline göre tabiri

Koyunun görünüşü ve hâli hayrın hangi yönden geleceğini gösterir. Besili ve büyük koyun görmek malın çoğalmasına, hane halkının genişlemesine delalet eder. Cansız ya da hasta bir koyun görüldüğünde hüküm sıkıntının ve hastalığın sona ermesine, az sermayeyle tutulan işten kâr elde edilmesine döner. Boynuzu belirgin bir koyun ise dayanışmaya ve birikim yapılacağına işarettir.

Rüyada ölü koyun görmek

Ölü koyun görmek küçük sermayeyle girişilen işlerden önemli oranda kâr elde edileceğine alamettir. Herkesin takdir ettiği, adından söz ettiren bir kimse olunacağına işarettir. Maddi bakımdan büyük bir ferahlığa çıkılacağına delalet eder. Ölmüş koyun görmek ve koyun öldüğünü görmek bu hükmün dışında değildir. Ölmüş koyun sürüsü görmek de aynı yöne bakar, sürünün tamamı cansız görülse bile tabir hayır tarafında kalır.

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Rüyada hasta koyun görmek

Hasta koyun görmek kazancın sürekli artacağına işarettir. Sağlık sorunlarının kısa sürede geçeceğine, zor durumdaki birine yardım ederek gönül kazanılacağına delalet eder. Yaralı koyun görmek de hastalıklardan kurtulmaya yorulur; haneye huzur dolacağına, dostlardan mühim bir yardım görüleceğine ve malın çoğalacağına işarettir.

Rüyada boynuzlu koyun görmek

Boynuzlu koyun görmek dayanışma içinde olunacağına delalet eder. Karşıya çıkacak yeni gelir kapıları sayesinde birikim yapılacağına, zorlukların hızla çözüleceğine, girişimlerde cesaret gösterileceğine ve hasta olanın şifa bulacağına işarettir.

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Rüyada koyun kellesi görmek

Koyun kellesi görmek planların gerçekleşeceğine delalet eder. Varlık kapılarının tümüyle açılacağına, maddi ve manevi nimete kavuşulacağına işarettir. Hayırlı evlada ve iş hayatında hızlı bir yükselişe yorulur; aile ve çevre anlaşmazlıklarının çözüleceğine alamettir. Koyun kafası görmek aynı rüyanın başka bir söyleyişidir. Pişmiş koyun kellesi görmek ve yüzülmüş koyun kellesi görmek de planların gerçekleşmesine ve nimete kavuşulmasına delalet eder. Koyun kafası kesmek de bu hükme girer.

Rüyada koyunu başka hayvanlarla birlikte görmek

Koyunun başka bir hayvanla birlikte görülmesi ortaklığa ve el birliğiyle kazanılacak mala delalet eder. Rüya sahibinin tek başına yürüttüğü işten değil, birlikte iş tuttuğu kimselerle kuracağı bağdan kazanç sağlayacağına işarettir. Koyun ve köpek görmek de bu tabire girer, gelecek hayrın bir başkasının desteğiyle ulaşacağına yorulur.

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Rüyada koyun keçi görmek

Koyun ve keçiyi birlikte görmek bir işteki sıkıntıların yavaş yavaş düzeleceğine işaret eder. Yeni fırsatlar doğacağına ve farklı alanlara açılınacağına delalet eder. Tecrübeli kimselerden yol gösterileceğine, meslekte saygınlık kazanılacağına yorulur. Keçi koyun görmek ve keçi ve koyun görmek aynı rüyanın söyleyişleridir. Koyun keçi sürüsü görmek ile keçi koyun sürüsü görmek de bu hükme girer, sürü hâlinde görülmesi hayrın çoğalacağına delalet eder.

Rüyada inek ve koyun görmek

İnek ve koyunu birlikte görmek mal ve mülk sahibi olmaya delalet eder. Kârlı işlere girişileceğine, güvenilir kimselerle ortaklık kurulacağına ve idarecilik makamına gelineceğine işarettir.

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Rüyada koyun kaybetmek

Koyun kaybetmek üzüntülerin tekrarlanmayacağına işarettir. Sıkıntılı dönemin geride kalacağına ve bereketli bir devreye girileceğine delalet eder. Tecrübeli bir iş insanıyla ortaklık kurulacağına, mevkide yükselmeye ve gelirin artmasına yorulur. Koyunları kaybetmek ve koyun sürüsünü kaybetmek de aynı yönde tabir edilir. Kaybolan koyunu aramak arayışın boşa çıkmayacağına, kaybedilenin yerine daha hayırlısının geleceğine delalet eder.

Rüyada koyunların kaçtığını görmek

Koyunların kaçtığını görmek geçmiş zorlukların unutulacağına işarettir. Uzun süredir sürüncemede kalan borçların ödeneceğine ve kazancın artacağına delalet eder. İş hayatında büyük bir çıkış yapılacağına yorulur. Koyunun kaçtığını görmek ve koyun sürüsünün kaçtığını görmek de bu hükmü taşır.

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Rüyada koyun sağmak

Koyun sağmak rızka ve nimete delalet eder. Bolluğa, berekete, kazanca, sağlığa ve şifaya işaret ettiği gibi o sene içinde hayra erişileceğine de yorulur. Eşten ya da hanım tarafından mal kazanmaya, insanlarla iyi geçinmeye de delalet eder. Koyundan süt sağmak ve koyun sütü sağmak arasında fark gözetilmez, sağılan sütün bolluğu ele geçecek malın miktarını gösterir.

Rüyada koyun sütü görmek

Koyun sütü görmek kazançta berekete delalet eder. Çekilen kederlerin biteceğine, yakında müjdeli bir haber alınacağına işarettir. İçilecek kadar süt görmek geçimin genişleyeceğine yorulur.

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Rüyada koyun alıp satmak

Koyunun el değiştirdiği rüyalarda hüküm helal mal üzerinedir. Alışverişin rüya sahibinin lehine ya da aleyhine bitmesi tabiri değiştirmez; koyunun bir elden başka bir ele geçmesi rızkın hareketlenmesine ve kazancın tazelenmesine delalet eder.

Rüyada koyun almak

Koyun almak zenginliğe ve berekete delalet eder. Murada ermeye, rızkın çeşitlenmesine ve hayırlı haberler alınmasına işarettir. Kimseye el açmadan fırsatları değerlendirebilecek imkâna kavuşulacağına yorulur, ele mal geçmesi olarak da tabir edilir. Koyun satın almak da bu tabire girer.

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Rüyada koyun satmak

Koyun satmak büyük bir huzura kavuşulacağına işarettir. Kazançlı bir işe girişileceğine, zarar verecek kimselerin kırıcı olmayan bir yolla uzaklaştırılacağına delalet eder. Hane içinde uzun süredir devam eden sıkıntının sona ereceğine yorulur.

Rüyada koyunun görüldüğü yere göre tabiri

Koyunun görüldüğü yer, gelecek hayrın haneye mi kazanca mı yazılacağını belirler. Ev ve evin içi gibi yerlerde görülen koyun hane halkının sıkıntısının kalkmasına, aradaki dargınlıkların bitmesine ve geçimin düzelmesine delalet eder. Ahır ve ağıl gibi hayvanın barındığı yerlerde görülmesi ise kazancın helal olmasına ve emeğin karşılığının eksiksiz alınmasına yorulur.

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Rüyada evde koyun görmek

Evde koyun görmek sıkıntı ve endişelerin kısa sürede aşılacağına işarettir. Küs olanların barışacağına ve hanenin ekonomik olarak düzeleceğine delalet eder. Bekâr bir kimse için evlenilecek kısmetin çıkmasına yorulur. Evin içinde koyun görmek de aynı hükümdedir.

Rüyada ahırda koyun görmek

Ahırda koyun görmek kazancın tamamen helal olacağına delalet eder. Emeğin karşılığının eksiksiz alınacağına ve sermayenin artacağına işarettir. Ağılda koyun sürüsü görmek için de aynısı söylenir, bir arada tutulan sürü birikmiş malın dağılmadan korunacağına yorulur.

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Rüyada iki koyun görmek

İki koyun görmek iş ve aile hayatında güzel gelişmelere işarettir. Büyük bir rahatlığa ve müjdeli haberlere delalet eder; sıkıntılı dönemde sevilen kişilerin desteğiyle sorunların çözüleceğine yorulur. Rüyada iki tane koyun görüldüğünde de tabir aynıdır.

Rüyada koyun kovalamak

Koyun kovalamak yapılan işlerin büyük hayır getireceğine delalet eder. Kaçan fırsatların yeniden kazanılacağına, aile hayatında mutluluğa ve ticarette rızkın artmasına işarettir. Koyun kovalaması aynı rüyadır, hüküm değişmez. Kovalanan koyuna yetişilmesi peşinden gidilen işin neticeye ulaşacağına yorulur.

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Rüyada koyun yakalamak

Koyun yakalamak kötülüğün rüya sahibine uğramayacağına işarettir. İmkânlarını kullanarak sıkıntıdan kurtulacağına, huzur bozan kimseleri hayatından çıkaracağına delalet eder. Hastalıktan kurtulmaya ve umulan kazanca ulaşmaya yorulur.

Rüyada koyun gübresi görmek

Koyun gübresi görmek gidilen yolda toplumun tanıdığı ve izlediği bir kimse olunacağına delalet eder. Sıkıntıların biteceğine ve çalışarak büyük mal edinileceğine işarettir. Haksızlıktan kurtulmaya ve kazancın bereketlenmesine yorulur. Koyun pisliği görmek de aynı karşılığı taşır.

Rüyada koyun sevmek

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Koyun sevmek her şeyin en iyisine ve en çoğuna sahip olmaya delalet eder. Edilen yeminlerin ve verilen sözlerin kısa zamanda tutulacağına işarettir. Tasasız ve huzurlu bir döneme, eşler arasındaki anlaşmazlığın çözülmesine yorulur. Koyun okşamak da mutluluğa, huzura ve hayırlı evlada işaret sayılır.

Rüyada koyun beslemek

Koyun beslemek sıkıntıların kısa zamanda ortadan kalkacağına işarettir. Kötü alışkanlıkların bırakılıp hayırlı günlere kavuşulacağına, aile birliğinin ve mutluluğunun artacağına delalet eder.

Rüyada koyuna su vermek

Koyuna su vermek ailedeki sıkıntıların ferahlayacağına delalet eder. Kardeşler arasındaki dargınlığın biteceğine ve zararlı alışkanlıkların bırakılacağına işarettir, bazı kimseler için evlada kavuşmaya yorulur.