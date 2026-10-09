Rüyada nişanlandığını görmek hayra yorulur. Bekar kimse için evliliğe ve kısmetin açılmasına, evli kimse için yeni dostluklara, müjdeli haberlere ve ferahlığa işaret eder.

Rüyada nişanlandığını görmek, evlilik yolundaki ilk adımın rüyada atıldığı bir rüyadır ve tabirde o adımı kimin, kiminle attığı öne çıkar. Nişanlanan kişinin rüya sahibi mi yoksa bir yakını mı olduğu, nişanın sevilen biriyle mi yoksa tanınmayan biriyle mi yapıldığı ve rüyada duyulan memnuniyet yorumu değiştirir. Nişanın bozulması, kızın, kardeşin, arkadaşın ya da eski sevgilinin nişanlanması da bu rüyanın sık görülen biçimleri arasındadır.

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Rüyada nişanlandığını görmek

Rüyada nişanlandığını görmek hayırlı bir rüya sayılır. Rüya sahibi bekarsa evliliğe ve yakında gelecek bir söze, evliyse evlilikten çok yeni dostluklara yorulur. Her iki hâlde de zor günlerin geride kalacağına, müjdeli haberlere, kazanca ve ferahlığa delalet eder.

Bu rüyanın yönünü rüya sahibinin nişan sırasındaki hali tayin eder. Nişandan hoşnut olan, sevinçle yüzük takan kimse için rüya kurtuluşa ve hayırlı bir değişikliğe yorulur. Nişanı rüyada huzursuzlukla, gönülsüzce yaşayan kimse için ise rüya sıkıntıya ve zor bir döneme alamettir.

Rüyada nişanlanmak istememek, nişana karşı duyulan bu gönülsüzlüğün en açık halidir. Hayal kırıklığına ve rüya sahibinin bir süre zorlanacağı bir döneme işaret eder.

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Bekar kızın rüyada nişanlandığını görmesi

Bekâr bir kızın rüyada nişanlandığını görmesi, yakın zamanda evleneceğine ve kısmetinin açılacağına müjdedir. Rüyayı gören kız için bu nişan, beklediği sözün yolda olduğuna işarettir.

Rüyada evliyken nişanlanmak

Rüyada evliyken nişanlanmak, uzun yıllar sürecek bir mutluluğun ve rüya sahibinin çevresinde ona yardım edecek insanların bulunacağının müjdesidir. Evli kimse nişanı rüyada huzursuzlukla yaşamışsa rüya onun için hayırsız sayılır ve beklenmedik olaylara, zor bir duruma düşmeye delalet eder.

Rüyada evliyken başkasıyla nişanlanmak, kâr getiren bir ortaklığa, işlerde başarıya ve makam sahibi olmaya yorulur.

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Rüyada nişanlanacağını görmek

Rüyada nişanlanacağını görmek, nişan henüz yapılmamış olsa da hayrın yolda olduğuna işarettir. Rüya sahibinin çevresindeki düşmanlardan arınacağına ve ömür boyu kazanç getirecek bir iş edineceğine delalet eder. Eski dostlarla muhabbetin ilerlemesi ve rüya sahibinin çevresinde sevilen biri olması da bu rüyanın müjdeleri arasındadır.

Rüyada nişanlanmak

Rüyada nişanlanmak, uzun ve sıkıntılı bir dönemin sonunda ferahlığa çıkmaya işaret eder. Maddi ve manevi gelişmeye, borcun ödenmesine, kısmetin kapıya dizilmesine delalet eder. Bu rüyada tabiri asıl değiştiren, rüya sahibinin kiminle ve hangi yolla nişanlandığıdır.

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Rüyada başkasıyla nişanlanmak, beklenen kişiden başka biriyle söz kesilse bile hayırdan ayrılmaz ve borçtan kurtulmaya, sıkıntının ardından gelen rahatlığa yorulur. Rüyada eşiyle nişanlandığını görmek, iş hayatında aranan bir kimse olmaya, kazancın artmasına, aile içindeki tartışmaların yakında bitmesine ve yeni iş tekliflerine alamettir. Rüyada kuzenle nişanlanmak ise hayırlı sayılmaz. Kötü kalpli, art niyetli kişilerin ortaya çıkacağına, iyi giden işlerin bozulacağına ve maddi sorunların artacağına delalet eder.

Rüyada nişanlanırken yüzük takmak, evliliğe, hayırlı evlada, iyi kazanca ve bolluğa işarettir. Uzun süredir bekleyen işlerin tamamlanmasına da yorulur. Rüyada görücü usulü nişanlanmak hayra alamettir. Bekâr için iyi kalpli ve zengin biriyle evliliğe, evli için işte başarıya ve hak edilen kazanca yorulur.

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Rüyada sevgiliyle nişanlanmak

Rüyada sevgiliyle nişanlandığını görmek, şeref ve büyüklük elde etmeye işaret eder. Mevcut ilişkinin derinleşeceğine ve iki taraf arasındaki güvenin tazeleneceğine delalet eder. Rüya sahibi bekârsa bu rüya varlıklı, zengin bir kimseyle evleneceğine, evliyse iyi bir dostluğa ve uzun yıllar sürecek mutluluğa yorulur.

Rüyada sevdiğiyle nişanlanacağını görmek, şeref ve büyüklüğe yakında kavuşulacağına işarettir.

Rüyada eski sevgiliyle nişanlanmak

Rüyada eski sevgili ile nişanlanmak, keyif ve zevk içinde geçecek bir hayata işaret eder. Bekâr kimse için evlilik yolunda atılacak büyük bir adıma, paraya ve saadete yorulur. Evli kimse için ise çekilen sıkıntıların sona ermesine delalet eder. Bu rüya o kişiye geri dönmeye yorulmaz.

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Rüyada tanımadığın biriyle nişanlandığını görmek

Rüyada tanımadığı biriyle nişanlanmak, güzel ve sevindirici haberlere, gerçek hayatta mutluluğa ve kazanılacak paraya işaret eder.

Tanımadığı biriyle istemeden nişanlandığını gören kimse için ise rüya kötü olaylara yorulur. Bu durumda rüya sahibinin gizli kalmış hatalarının ortaya çıkacağına delalet eder.

Rüyada istemediğin biriyle nişanlanmak

Rüyada istemediği biriyle nişanlanmak, hayattaki hatalara ve hoş görülmeyen davranışlara işaret eder. Ailede bir anlaşmazlık çıkacağına, ancak sonunda barışılacağına da yorulur. Rüyada sevmediği biriyle nişanlanan kimse bu nişana anne babasının sözünü tutmak için razı oluyorsa, rüya büyüklerin sözüne değer vermeye ve hak edilen başarıya alamettir.

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Rüyada tanıdık biriyle nişanlanmak

Rüyada tanıdığı biriyle nişanlanmak, sorunların artmasına, üzüntüye ve para kaybına yorulur. Rüya sahibi bu nişandan memnun kalmış, gönül rahatlığıyla söz vermişse rüya mutlu, huzurlu bir döneme işaret eder.

Rüyada nişan bozmak

Rüyada nişan bozmak, verilen sözden dönmeye, söz tutmamaya, ihanete ve maddi manevi sıkıntılara delalet eder. Nişanı bozduktan sonra rüyada rahatlama duyan kimse için bu sıkıntı geçicidir. Onun rüyası kısmetsizliğin geride kalıp yeni bir sayfanın açılmasına ve kazancın artmasına yorulur. Bir akrabanın nişanının bozulduğunu görmek beladan kurtulmaya işarettir.

Rüyada nişanı atmak ise hayra yorulur. Başa bela olan bir kişiden gelen sorunun büyümeden çözüleceğine, maddi refaha, işte terfiye ve huzurlu bir döneme alamettir.

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Rüyada birinin nişanlandığını görmek

Rüyada birinin nişanlandığını görmek, bir yoruma göre para kaybına ve yakınlarından birinin hastalanmasına yorulur. Rüyada tanımadığı bir çiftin nişanlandığını görmek ise hayırlı ve huzurlu bir yaşama işaret eder.

Rüyada evli birinin nişanlanması

Rüyada evli birinin nişanlandığını görmek, rüya sahibinin rahat bir hayat süreceğine ve maddi gücünün artacağına yorulur. Kırgın olunan kimselerle aranın düzeleceğine de delalet eder.

Rüyada evli birinin eşiyle nişanlandığını görmek, çevreden takdir görmeye ve evliliğin başarıyla yürüyeceğine yorulur. Maddi zararların telafi edilmesine, borçların kısa sürede kapanmasına ve aile hayatında güzel gelişmelere alamettir.

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Rüyada tanıdık birinin nişanlandığını görmek

Rüyada tanıdığı birinin nişanlandığını görmek, kaçan fırsatların yeniden ele geçirileceğine, zenginliğe ve şöhrete delalet eder. Birlikte iş yapılan kimselerle güzel zamanlar geçirileceğine yorulur. Karşılaşılan güçlükler ne olursa olsun rüya sahibinin yenilmeyeceğine işarettir.

Rüyada sevgilinin başkasıyla nişanlandığını görmek

Rüyada sevdiğinin başkasıyla nişanlandığını görmek, önce büyük bir üzüntü yaşanıp ardından toparlanılacağına işaret eder. Hıyanetten korunmaya, hayırlı bir yola girmeye ve kazançlı işlere delalet eder.

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Rüyada eşinin başkasıyla nişanlandığını görmek ise uzun süredir çekilen sıkıntıların yakında biteceğine yorulur. Evde huzur ve bereketin artmasına, ailedeki anlaşmazlıkların sona ermesine ve iş konusunda tercih edilen bir kimse olmaya alamettir.

Rüyada ailesinden birinin nişanlandığını görmek

Rüyada ailesinden birinin nişanlandığını görmek bolluğa ve sevdiklerle yaşanan küslüklerin giderilmesine işaret eder. Yakın bir akrabanın nişanlandığını görmek, sınavlardan başarıyla geçmeye ve kazançlı adımlar atmaya yorulur. Rüyada yeğeninin nişanlandığını görmek, uzun süredir çözülemeyen meselelerin sonuca bağlanacağına ve mal mülk sahibi olmaya delalet eder.

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Rüyada kızının nişanlandığını görmek

Rüyada kızının nişanlandığını görmek, iyiliklerin karşılığının alınacağının müjdesidir. Rüya sahibinin miras yoluyla bir kazanca kavuşacağına ve aile içinde uyuma delalet eder. Rüya sahibinin kendi başarısı sayesinde çok para kazanacağına da yorulur. Rüyada bekâr kızının nişanlandığını görmek, bunlara ek olarak kızın kısmetinin açılacağına alamettir.

Rüyada bekar oğlunun nişanlandığını görmek

Rüyada bekar oğlunun nişanlandığını görmek, geleceğe umutla bakılacağının müjdesidir. Hastalığı yenmeye ve muradın gerçekleşmesine yorulur. Rüya sahibinin aldığı kararların fayda getireceğine de delalet eder.

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Rüyada kuzeninin nişanlandığını görmek

Rüyada kuzeninin nişanlandığını görmek, kuzenle birlikte çeşitli işlere girileceğine ve sonuç ne olursa olsun bu işlerden zarar görülmeyeceğine alamettir. Maddi gücün artmasına, hayallere kısa zamanda kavuşmaya ve aile hayatındaki sıkıntının düzelmesine delalet eder.

Rüyada kardeşinin nişanlandığını görmek

Rüyada kardeşinin nişanlandığını görmek, kardeşle sıkı bir dostluk kurulacağına ve hayırlı bir işe ortak olunacağına işaret eder. Büyük bir başarıya da yorulur.

Rüyada ablanın nişanlandığını görmek, ablanın sıkıntılarının çözüleceğine ve rüya sahibinin saygın, becerikli kimselerle karşılaşacağına delalet eder. Rüyada erkek kardeşinin nişanlandığını görmek ise rahata kavuşmaya ve zararlı alışkanlıkların bırakılmasına alamettir. Rüyada bekâr kardeşinin nişanlandığını görmek, o kardeşin kısmetinin açılacağına işarettir.

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Rüyada arkadaşının nişanlandığını görmek

Rüyada arkadaşının nişanlandığını görmek, bekâr rüya sahibi için anlayışlı ve iyi kalpli biriyle evleneceğine yorulur. İçinde bulunulan durumun hayırlı gelişmelerle çözüleceğinin habercisidir. Omuzdaki maddi yükün hafifleyeceğine de delalet eder.

Rüyada eski sevgilinin nişanlandığını görmek

Rüyada eski sevgilinin başkasıyla nişanlandığını görmek, rüya sahibinin dileklerine engelsiz kavuşacağına alamettir. Büyük bir sorumluluk üstlenip ondan kazanç ve fayda göreceğine delalet eder. Gönül hayatının düzelmesi de bu rüyanın müjdesidir.