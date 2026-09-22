Rüyada ölü görmek, tabiri rüyanın ayrıntılarına göre değişen rüyalardandır. Görülen ölünün hâli, rüya sahibinin ona ne yaptığı, aralarında ne alınıp verildiği ve ölünün nerede göründüğü tabiri belirler. Aynı rüyanın evde ya da mezar başında görülmesi farklı şekilde yorumlanır. Ölünün güler yüzlü ya da ağlar hâlde görünmesi de tabiri değiştirir.

Rüyada ölü görmek

Rüyada ölü görmek hayra yorulur ve bu rüyadan korkulmaz. Uzun ömre, rızka, bolluk ve berekete, çekilen sıkıntıların sona ermesine delalet eder. İkinci hüküm kavuşmadır. Rüya, hasret çekilen bir yakınla bir araya gelmeye ve ondan haber almaya işaret eder. Üçüncü hüküm ölünün beklentisiyle ilgilidir. Rüyada görülen ölü, rüya sahibinden dua, Fatiha, sadaka ve hayır bekler. Onun rüyadaki hâli ahiretteki durumuna ve bu beklentinin karşılanıp karşılanmadığına delalet eder. Dördüncü hüküm ölünün ağzından çıkanlara aittir. Ölünün rüyada söyledikleri doğru sayılır ve aynen çıkacağına yorulur.

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Rüyada ölü birini görmek

Rüyada ölü birini görmek, rüya sahibi sıkıntılı bir dönemden geçiyorsa o dönemin kapanacağına delalet eder. Ölü bir insan görmek iş ve aile hayatındaki sıkıntıların dağılacağına ve rüya sahibinin güç bulmasına yorulur. Ölü kişiyi görmek, birini ölü görmek ve ölü adam görmek arasında hüküm farkı yoktur, üçünün hükmü birdir. Görülenin cinsi ve yaşı ise hükme kendi şartını katar.

Rüyada ölü kadın görmek nasibini almaya, zorlu durumlardan kurtulmaya ve meslekte başarıya delalet eder. Uzun süreli parasal sıkıntıların bitmesine ve rüya sahibinin itibarının artmasına yorulur.

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Rüyada ölü çocuk görmek ticaret hayatına dair planların hayır getireceğine, aile içinde büyük mutluluklara ve tartışmaların sona ermesine delalet eder. Çocuk ölüsü görmek ayrılık yaşayanların yeniden kavuşmasına işaret sayılır. Ölü kız çocuğu görmek de aynı yönde yorumlanır.

Rüyada kendini ölü görmek

Rüyada kendini ölü görmek ümitlerin boşa çıkmayacağına ve uzun ömre delalet eder. Rüya sahibinin eline geçecek malla hayırlı bir işe girmesine, rakiplerini geçmesine ve isteklerinin gerçekleşmesine yorulur. Kendini ölmüş ve sonra diriltilmiş görmek de bu tabirin içindedir. Aynı rüya evde kısa süreli bir tatsızlığa da işaret eder. Ölü taklidi yapmak aynı hükme bağlıdır.

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Rüyada ölünün yüzünü görmek ve ölü kokusu almak

Rüyada ölünün yüzünü görmek kısmetin artmasına, aile içi anlaşmazlıkların zararsız çözülmesine ve yorucu bir dönemin ardından güç toplanacak bir zamana girmeye delalet eder. İmkânsız sanılan planların gerçekleşmesine de yorulur. Rüyada ölü kokusu almak ise rahata kavuşmaya ve sorunların ardından büyük bir başarıya ulaşmaya işaret eder.

Rüyada ölüleri görmek ve bir sürü ölü görmek

Rüyada ölüleri görmek, çok sevilen ve araya mesafe girmiş kişilerle güzel bir vesileyle buluşmaya yorulur. Rüyada ölü insanlar görmek uzun süren sorunlarda iyileşmeye, iş hayatında ilerlemeye ve aile meselelerinin çözülmesine delalet eder. Görülen ölülerin sayısı hükmü değiştirmez. İki ölü görmek de bir sürü ölü görmek de aynı anlama gelir, hüküm kavuşma yönünde kalır. Sürekli ölüleri görmek ve ölülerle uğraşmak da bu yönde tabir edilir.

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Rüyada ölünün dirilmesi

Rüyada ölünün dirilmesi umulmadık bir yerden gelecek sevince, bozulan işlerin düzelmesine, yoksulluktan zenginliğe geçişe ve dertlerin dağılmasına delalet eder. Ölünün dirildiğini görmek elde tutulan işin yeniden canlanmasına, ölünün canlandığını görmek ise kapanmış sanılan bir kapının açılmasına işaret eder. Dirilen ölünün hâli hükme ayrıca şart katar. Dirilen ölü konuşursa işlerin açılacağına ama rüya sahibinin adının dedikoduya karışacağına yorulur. Gülerse tutulan yolun doğru olduğuna, dua ederse imanın tazelenmesine delalet eder. Ölülerin toplu hâlde dirilmesi de aynı hükümde kalır ve bir topluluğun içinde bulunduğu darlığın kalkmasına işaret eder.

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Rüyada ölüyü diri görmek ve ölü birini canlı görmek

Rüyada ölüyü diri görmek özlenen biriyle kavuşmaya delalet eder. Ölü birini canlı görmek uzun süredir sürüncemede kalan sorunların düzelmesine yorulur. Ölü birinin yaşadığını görmek de aradaki mesafenin kapanacağına işaret eder.

Rüyada kefenli ölünün canlanması

Rüyada kefenli ölünün canlanması iki yönden birden yorumlanır. Ölünün üzerindeki beyaz kefen onun kabirdeki hâlinin iyi olduğuna delalet eder. Canlanması ise bozulan işin düzelmesine ve refaha kavuşmaya işaret eder. Tabuttaki ölünün canlandığını görmek de aynı hükmü taşır.

Rüyada ölünün tekrar ölmesi

Rüyada ölünün tekrar ölmesi büyük kazançlara, ailede huzura ve beklenmedik iş tekliflerine delalet eder. Ölü birinin tekrar öldüğünü görmek yaşanan sıkıntının kısa sürede sona ereceğine yorulur.

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Rüyada ölünün hangi hâlde görüldüğüne göre tabiri

Rüyada görülen ölünün hâli onun ahiretteki durumuna delalet eder. Güler yüzlü, rahat ve düzgün giyimli görünmesi hâlinin iyi olduğuna işaret eder. Ağlar, üşür ya da dargın görünmesi ise hâlinin darlıkta olduğuna yorulur.

Rüyada ölünün ağlaması

Rüyada ölünün ağlaması, ölünün dünyada yarım kalmış işleri bulunduğuna ve arkasından hayır yapılmasını, dua edilmesini beklediğine işaret eder. Ağlayan ölü tanıdıksa onun adına hayır yapılması gerektiğine delalet eder. Tanınmayan bir ölünün ağladığını görmek bütün ölülerin ruhuna Fatiha okunması gerektiğine yorulur.

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Rüyada ölüye ağlamak

Rüyada ölüye ağlamak refah düzeyinin artmasına ve isteklerin gerçekleşmesine delalet eder. Ölünün arkasından ağlamak sıkıntılı durumlardan korunmaya ve eşler arasındaki tartışmaların sona ermesine yorulur.

Rüyada ölünün gülmesi

Rüyada ölünün gülmesi onun ahiretteki hâlinin iyi olduğuna ve mutlu bir akıbete kavuştuğuna delalet eder. Tanınan bir ölünün gülmesi rüya sahibinin doğru yolda olduğuna işaret eder.

Rüyada ölünün üşümesi

Rüyada ölünün üşümesi, ardından yapılan hayrın yetersiz kaldığına ve ruhunun yardım beklediğine işaret eder. Geride kalanların dua ve sadaka borcunu hatırlattığına yorulur. Üşüyen ölünün örtülmesi bu borcun ödendiğine delalet eder.

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Rüyada ölünün hareket etmesi

Rüyada ölünün hareket etmesi üst mevkideki kişilerin takdirini kazanmaya ve sıkıntıların zahmetsizce çözülmesine delalet eder. Ölünün kıpırdaması da aynı tabirdedir.

Rüyada kefenli ölü görmek ve ölüyü beyaz kıyafetle görmek

Rüyada kefenli ölü görmek işlerin yoluna girmesine ve refaha kavuşmaya delalet eder. Kefenlenmiş ölü görmek rüya sahibinin elindeki işin hayırla sonuçlanacağına işaret eder. Ölüyü beyaz ya da yeşil kıyafetle görmek onun kabirdeki hâlinin iyi olduğuna yorulur. Siyah ya da çirkin bir elbise içinde görülmesi ise azap çektiğine delalet eder. Kefene sarılı ölüler görmek görülen ölülerin hâlinin iyi olduğuna işaret eder.

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Rüyada ölüyü çıplak görmek

Rüyada ölüyü çıplak görmek onun dünyevi yüklerden ve günahlardan arınmış olduğuna, şefaate nail olacağına işaret eder. Rüya sahibi için mevcut sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder.

Rüyada ölüyü hasta görmek

Rüyada ölüyü hasta görmek umutların tazelenmesine ve uzun süredir çözülemeyen bir problemin çözülmesine işaret eder. Ölü birini hasta görmek kapanan fırsatların yeniden açılmasına ve maddi yükümlülüklerin hafiflemesine yorulur. Ölünün diriyi özlediğini görmek de aynı tabire girer.

Rüyada ölünün bir iş yaptığını görmek

Rüyada ölünün dirilerin arasında bir işi sürdürdüğünü görmek hayra yorulur. Rüya sahibinin elindeki işin ilerlemesine, nasibinin artmasına ve ters giden bir meselenin düzelmesine delalet eder.

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Rüyada ölünün araba sürmesi

Rüyada ölünün araba sürmesi, ölünün işinin başında görünmesi sayılır ve hayra yorulur. Ele geçen fırsatların iyi kullanılmasına ve büyük kazanca delalet eder. Ölünün direksiyon başında görülmesi ters giden işlerin düzelmesine işaret eder.

Rüyada ölünün namaz kılması ve Kuran okuması

Rüyada ölünün namaz kılması duaların kabul olmasına, nasibin artmasına ve çilelerin sona ermesine delalet eder. Ölünün Kuran okuması hayatın bereketli ve nimetlerle dolu bir döneme gireceğine işaret eder. Ölünün diriye dua etmesi rüya sahibinin duasının kabul olduğuna delalet eder. Rüyada ölüye dua okumak ise duanın ölüye ulaştığına yorulur.

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Rüyada ölünün yer süpürdüğünü görmek

Rüyada ölünün yer süpürdüğünü görmek gelecek için isabetli bir karar alınacağına ve geçmişte yapılan bir yanlışın telafi edilmesine işaret eder. Kazancın artmasına ve aile içi anlaşmazlıkların çözülmesine de yorulur. Ölünün toprak kazdığını görmek de bu tabirin içindedir. Rüyada ölünün sigara içmesi ise işlerin kazançlı ve hızlı ilerlemesine, açılan kapıların hayır getirmesine ve sıkıntılı bir işin ardından ferahlığa çıkmaya delalet eder.

Rüyada ölüyle konuşmak

Rüyada ölüyle konuşmak çekilen dertlerin son bulmasına delalet eder. Kötü günlerin biteceğine, işlerin açılacağına ve dileklerin kabul olacağına işaret sayılır. Ölü biriyle konuşmak rüya sahibinin uzun süredir beklediği bir meselede ferahlığa çıkmasına yorulur. Ölülerle konuşmak ise dağınık işlerin toplanmasına delalet eder. Rüyada ölüyle telefonda konuşmak hayır ve iyilik bulmaya, yürütülen işlerin olumlu sonuç vermesine işaret eder.

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Rüyada ölünün konuşması ve söyledikleri

Rüyada ölünün söyledikleri doğru çıkar. Ölünün konuştuğunu görmek rüya sahibine verilmiş bir haber hükmündedir. Güler yüzle söylenen söz iyi habere, dargın yüzle söylenen söz kötü habere delalet eder.

Rüyada ölünün çağırması

Rüyada ölünün çağırması dünyaya fazla meyledildiğine ve maneviyatın tehlikede olduğuna işaret eder. Ölü birinin çağırması rüya sahibi için bir uyarı sayılır. Çağıran ölünün peşinden gitmek onun sanatını ve mizacını sürdürmeye delalet ederken, çağrıya uymamak ise hastalık varsa ondan kurtulmaya yorulur.

Rüyada ölünün diriyi alıp gitmesi, giden kimse geri dönüyorsa esenliğe kavuşmaya ve girilen işlerde büyük başarıya delalet eder. Ölü biriyle gitmek zor durumların iyi sonuçlanmasına ve uğranılan haksızlıkların telafi edilmesine yorulur.

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Rüyada ölüyü öpmek ve ölü tarafından öpülmek

Rüyada ölü tarafından öpülmek maddi ve manevi sıkıntıların sona ermesine delalet eder. Ölünün diriyi öpmesi rüya sahibinin üzerindeki darlığın kalkacağına işaret eder. Tanıdık bir ölüyü öpmek onun geriye bıraktığı ilimden, eserden ya da maldan fayda görmeye yorulur. Tanınmayan bir ölüyü öpmek ise beklenmedik bir yerden mal gelmesine delalet eder.

Rüyada ölünün elini öpmek

Rüyada ölünün elini öpmek mertebenin yükselmesine ve çevrede itibarın artmasına delalet eder. Ölü birinin elini öpmek onun ardında bıraktığı hayırdan nasiplenmeye işaret eder.

Rüyada ölünün yanaktan öpmesi

Rüyada ölünün yanaktan öpmesi kaybedilen neşeye kavuşmaya delalet eder. Ölünün alından öpmesi ise isteklerin nasip olmasına yorulur.

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Rüyada ölüye dokunmak

Rüyada ölüye dokunmak hükmünü dokunmanın yönünden alır. Rüya sahibinin ölüye kendi isteğiyle yaklaşması helalleşmeye ve huzura delalet eder. Ölünün ağırlığını üstlenmek ise ters yöne, sıkıntıya yorulur.

Rüyada ölüye sarılmak

Rüyada ölüye sarılmak hasımları affetmeye, hakkını helal etmeye ve özlem çekilen kişiye kavuşmaya yorulur. Ölü birine sarılmak aradaki dargınlığın kalkmasına delalet eder. Ölünün sarılması rüya sahibinin üzerindeki sıkıntının hafiflemesine işaret eder. Ölüye sarılıp ağlamak hayırlı habere ve mutluluğa delalet eder. Ölünün öpmesi ve sarılması birlikte görülürse hayatta olumlu değişikliklere ve hedeflere yaklaşmaya yorulur.

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Rüyada ölünün elini tutması

Rüyada ölünün elini tutması hanede huzur ve mutluluğun yerleşmesine, maddi rahatlığa delalet eder. Ölünün elini tutmak eşler arasındaki tartışmaların bitmesine ve iş hayatında büyük işler başarmaya yorulur.

Rüyada ölü taşımak

Rüyada ölü taşımak, kapanmamış bir işin rüya sahibinin üzerinde kaldığına delalet eder. Eski bir meselenin sıkıntı vermeyi sürdüreceğine işaret eder. Ölünün alışılmışın dışında taşınması ise haram mala ve incitilmiş birinin öfkesiyle karşılaşmaya yorulur.

Rüyada ölü yıkamak

Rüyada ölü yıkamak birkaç yönden yorumlanır. Yıkama işini rüya sahibi kendi eliyle üstleniyorsa rüya bir uyarı sayılır. Üzerine düşen bir vazifenin yerine getirilmeyi beklediğine delalet eder. Ölüyü yıkamak bir başkasına destek olmaya da yorulur. Yıkama işini başkası yapıyor ve rüya sahibi bunu seyrediyorsa hüküm arınma yönüne döner. Bu hâlde rüya günahlardan temizlenmeye işaret eder.

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Rüyada ölünün yıkandığını görmek

Rüyada ölünün yıkandığını görmek ölünün üzerindeki borcun kapandığına delalet eder. Erkek ölünün yıkandığını görmek rüya sahibinin ailesi üzerindeki bir yükümlülüğün kalkacağına işaret eder.

Rüyada ölünün banyo yapması

Rüyada ölünün banyo yapması iş hayatında büyük başarıya delalet eder. Rakiplerin bir adım önüne geçmeye yorulur.

Rüyada ölünün diriyi dövmesi ve kovalaması

Rüyada ölünün diriyi dövmesi korkutucu görünür, hükmü ise hayırlıdır. Rüya mutluluğa ve zorlukların üstesinden gelmeye işaret eder. Ölünün diriye vurması hayırlı bir yolculuktan menfaat sağlamaya, ölünün diriyle kavga etmesi kaybedilen bir malı yeniden elde etmeye delalet eder. Ölünün diriyi ısırması elden gittiği sanılan bir hakkın geri alınmasına yorulur. Ölünün diriyi kovalaması hayat sevincinin artmasına ve zenginliğe işaret eder. Ölüden tokat yemek de bu hükmün içindedir.

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Rüyada ölünün bir şey vermesi

Rüyada ölünün bir şey vermesi hayır ve bereket alameti sayılır. Rüya sahibinin ihtiyaç duyduğu bir şeyin eline geçeceğine ve o şeyin ona fayda sağlayacağına yorulur. Verilen nesne yiyecekse rızkın artmasına delalet eder. Mal ya da eşyaysa kazanca işaret eder.

Rüyada ölüden bir şey almak

Rüyada ölüden bir şey almak bolluğun, bereketin ve şansın yaklaştığına delalet eder. Mutluluk verecek bir olayın gerçekleşeceğine ve ölen kişiden maddi ya da manevi bir mirasa işaret sayılır. Ölü birinden bir şey almak beklenmedik bir nasibe yorulur. Ölünün elinden bir şey alıp sonra geri vermek ise gerçekleşmek üzere olan bir gelişmenin bir anda bozulmasına delalet eder. Ölüden haber almak da aynı yönde tabir edilir.

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Rüyada ölüden hediye almak

Rüyada ölüden hediye almak sıkıntılardan ve hastalıklardan kurtulmaya delalet eder. İtibar kazanmaya ve iyi kazanç sağlayan hayırlı bir işe girmeye yorulur. Ölünün hediye vermesi ve ölünün diriye çiçek vermesi de bu yönde yorulur.

Rüyada ölünün diriye bebek vermesi

Rüyada ölünün diriye bebek vermesi evlilikte mutluluğa ve endişelerin dağılmasına delalet eder. Hastanın şifa bulmasına, hayırlı kazanca ve bereketin artmasına işaret eder.

Rüyada ölünün bir şey istemesi

Rüyada ölünün bir şey istemesi, ölünün ardından gönderilen hayrın eksik kaldığına işaret eder. İstenen şeyin rüyada verilmesi hacetin görülmesine delalet eder. Verilmemesi ise o hayrın geciktiğine yorulur. Ölüden bir şey istemek, rüya sahibinin hacetinin ölünün ardından yapılacak hayırla görüleceğine işaret eder.

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Rüyada ölüden helallik istemek

Rüyada ölüden helallik istemek alınan haberlerle hayatın düzene girmesine ve geçimin rahatlamasına delalet eder. Makamın artmasına, kısmetin açılmasına ve yaşanan ayrılıkların bitmesine işaret eder.

Rüyada ölüye bir şey vermek

Rüyada ölüye bir şey vermek mala ve dünyalığa gelecek zarara delalet eder. Rüya sahibinin elinden çıkacak bir malı haber verir. Verilen şey sadaka ya da zekât niyetiyle elden çıkmışsa bereketli bir karşılığa yorulur. Bu şartın dışında rüya işlerde uğranılacak kayba işaret eder. Ölünün bir şey alması elde tutulan birikimin azalmasına delalet eder.

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Rüyada ölüyle para alışverişi

Rüyada ölüyle para alışverişinde hükmü yön belirler. Ölüden para almak rüya sahibinin lehine, maddi güce ve borcun kapanmasına yorulur. Ölüye para vermek ise aleyhine, elden çıkacak mala delalet eder.

Rüyada ölünün para vermesi ve ölüden para almak

Rüyada ölünün para vermesi, rüya sahibinin kaybettiğini sandığı bir şeyden fayda görmesine delalet eder. Maddi güce kavuşup işleri kolaylaştırmaya, borçların ve zararların sona ermesine yorulur. Rüyada ölüden para almak rüya sahibinin sıkışık bir hesabının açılacağına işaret eder. Ölü birinin para vermesi eldeki işin genişlemesine ve uzun süredir beklenen bir ödemenin gelmesine delalet eder.

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Rüyada ölüden kağıt para almak alınan miktar ölçüsünde hayra yorulur. Ölünün kağıt para vermesi rüya sahibinin eline geçecek nasibin bol olduğuna delalet eder.

Rüyada ölüden bozuk para almak ise ayrı tabir edilir, alınan miktar ölçüsünde sıkıntıya yorulur. Bozuk paranın çokluğu çekilecek zahmetin artmasına delalet eder.

Rüyada ölüye para vermek ve ölünün para istemesi

Rüyada ölüye para vermek elden çıkacak mala ve paraya işaret eder. İşlerde zarara uğramaya delalet eder. Verilen para sadaka olarak elden çıkmışsa bu hüküm rüya sahibini tutmaz. Ölünün para istemesi rüya sahibinin bir hesabında eksilme olacağını haber verir. Ölü birine para vermek ve ölünün diriden para istemesi aynı yönde yorumlanır, ikisi de eldeki malın azalmasına delalet eder.

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Rüyada ölüyle altın alışverişi

Rüyada ölüyle altın alışverişinde hüküm yalnız yönle kurulmaz, altının elde hangi hâlde kaldığına da bakılır. Ölünün verdiği altın rüya sahibinin elinde kalıyorsa sıkıntının bitmesine delalet eder. Altının geri verilmesi ya da ölüye altın verilmesi hükmü ters yöne çevirir.

Rüyada ölünün altın vermesi

Rüyada ölünün altın vermesi zor zamanların, sıkıntıların ve parasızlığın geride kalmasına delalet eder. Uzun süredir beklenen yerden iyi haber gelmesine ve ticaretin genişlemesine yorulur. Ölü birinin altın vermesi, onun elinden çıkan hayrın ardında kalana ulaştığına işaret eder.

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Rüyada ölüden altın almak

Rüyada ölüden altın almak, alınan altın elde kalıyorsa sıkıntıların bitmesine ve bolluğa delalet eder. Ölüden altın bilezik almak eldeki değerin korunmasına ve ölünün bıraktığı hayrın elde durmasına yorulur. Altın alındıktan sonra geri verilirse hüküm döner ve borca, hastalığa, zorlukla geçecek bir döneme işaret eder.

Rüyada ölüye altın vermek

Rüyada ölüye altın vermek eldeki değerin azalmasına delalet eder. Rüya sahibinin birikiminden bir bölümünün gitmesine ve girdiği bir hesapta zarar etmesine yorulur.

Rüyada ölünün yemek yemesi ve ölüye yemek vermek

Rüyada ölünün yemek yemesi bolluk ve refah içinde yaşanacağına, rızkın genişleyeceğine delalet eder. Ölüyle aynı sofrada yemek yemek rızkın artmasına ve düşmanların bozguna uğramasına yorulur. Ölünün belli bir şeyi yediğini görmek o şeyin pahalılaşmasına işaret eder.

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Rüyada ölünün yemek yapması ve yemek pişirmesi

Rüyada ölünün yemek yapması evin bolluğuna ve refahın artmasına delalet eder. Ölünün yemek pişirmesi rüya sahibinin sofrasındaki bereketin çoğalmasına ve darlığın açılmasına işaret eder.

Rüyada ölünün yemek vermesi

Rüyada ölünün yemek vermesi rızkın artmasına ve eldeki darlığın kalkmasına delalet eder. Verilen yemeğin yenmesi bu rızkın rüya sahibine ulaştığına işaret eder.

Rüyada ölüye yemek vermek

Rüyada ölüye yemek vermek, ölünün ruhu için yapılan hayrın ona ulaştığına delalet eder. Rüya sahibi için rızkın genişlemesine ve elinin açılmasına yorulur. Ölüye yemek yedirmek yapılan iyiliğin karşılığını bu dünyada görmeye işaret eder.

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Rüyada ölüye ekmek vermek ve ölüden ekmek almak

Rüyada ölüye ekmek vermek rızkın genişlemesine delalet eder. Rüyada ölüden ekmek almak hayırlı sayılır ve istenen şeylere kavuşmaya işaret eder. Ölünün ekmek vermesi nasibin açılmasına yorulur.

Rüyada ölüye su vermek ve ölünün su istemesi

Rüyada ölünün su istemesi ruhu için hayır beklendiğine işaret eder. Rüyada ölüye su vermek ise zararların telafi edilmesine, beklenmedik kazanca ve sağlığın yenilenmesine delalet eder.

Rüyada ölünün eve gelmesi

Rüyada ölünün eve gelmesi ev halkından biriyle fikir ayrılığına düşmeye delalet eder. Huzursuz edecek bir haber duymaya ve can sıkıntısına işaret eder. Eve gelen kişi rüya sahibinin kendi ölüsüyse rüya arzulara kavuşmaya yorulur. Rüyada ölülerin eve gelmesi ev içinde tartışmaya ve huzurun bozulmasına delalet eder. Ölünün eve gelip konuşması ise duyulacak tatsız bir haberi önceden bildirir.

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Rüyada mezar açıp ölüyü görmek

Rüyada mezar açıp ölüyü görmek mutlu ve güzel günlere delalet eder. Sıkıntılı anlarda çevreden destek görmeye ve arkadan konuşanların susmasına yorulur. Rüyada mezardan ölüyü çıkarmak kazancın artmasına işaret eder. Mezar açıp ölüyü çıkarmak ve mezardan ölünün çıktığını görmek de aynı hükümde kalır.

Rüyada ölüyü mezarın üstünde görmek ve morgda ölüler görmek

Rüyada ölüyü mezarın üstünde görmek kötü alışkanlıklardan vazgeçmeye ve güzel amel peşinde koşmaya delalet eder. Rüyada morgda ölüler görmek duaların kabulüne ve sorunların aşılmasına işaret eder.