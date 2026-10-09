Rüyada papağan görmek sevindirici habere, kısmete ve bolluğa işarettir. Konuşkan kuş, rüya sahibinin etrafındaki sözünde durmayan kişilere karşı da uyarıdır.

Rüyada papağan görmek, konuşkan ve taklitçi bir kuşun rüyaya girmesiyle ilgilidir ve tabirde hem kısmet hem de söz ile ilgili hükümler alır. Rüya sahibinin papağanla ne yaptığı yorumun yönünü değiştirir. Onu yakalamak, sevmek, kafeste ya da evin içinde görmek ayrı ayrı yorumlanır. Kuşun yeşil, beyaz, kırmızı, mavi ya da gri oluşu, sultan papağanı ya da cennet papağanı gibi bir türden olması, yavru ya da iri görünmesi de tabire kendi ayrımını ekler. Papağanın rüyada konuşması ise ayrıca ele alınan bir durumdur.

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Rüyada papağan görmek

Rüyada papağan görmek genel olarak hayırlı sayılır. Güzel haberlere, hayırlı kısmete ve maldan gelen bolluğa delalet eder. Uzun süredir çekilen sıkıntıların çözüleceğine, rüya sahibinin huzurlu ve ferah bir döneme gireceğine işarettir. Bu rüya uzun zamandır haber alınamayan bir dosttan ya da sevilen birinden gelecek sevindirici bir habere de yorulur. Geçim derdi çeken kişi için maldan gelecek bir genişliğe alamettir. Bazı tabirlerde papağan görmek, rüya sahibinin eğitime ve bilgi edinmeye önem vereceğine de delalet eder.

Papağanın konuşkan ve taklitçi yapısından ötürü bu rüyanın bir uyarı yönü de vardır. Tabircilere göre rüya sahibinin çevresinde boşboğaz, sözünde durmayan ya da kötü niyetli kimseler bulunduğuna işaret eder. Rüya sahibinin bu kimselerle kurduğu arkadaşlıkta temkinli davranması gerektiğine, söz taşıyan birinin işlerine zarar vereceğine alamettir. Uyarı yönü rüyanın hayırlı tarafını ortadan kaldırmaz. Kısmet ve bolluk müjdesi yerinde durur, ama söz taşıyan kişilere karşı temkin de istenir.

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Klasik tabirde papağan bir kişiye delalet eder. Düzgün konuşan, alımlı bir kadına ya da çocuğa yorulduğu gibi yalancı, kibirli ve zalim bir kimseye de yorulur. Bu iki okuma yan yana durur ve biri öbürünü geçersiz kılmaz. Bu yüzden rüyada papağan, rüya sahibinin hayatına girecek güzel sözlü bir kadını ya da çocuğu haber verdiği gibi sözüne güvenilmeyecek kibirli bir kimseye de işaret eder.

Bekâr biri için rüyada papağan görmek, kısa sürede hayırlı bir kısmetle karşılaşmaya delalet eder. Yakında gelecek bir evlilik müjdesine işarettir. Gönül işlerinde beklenen haberin ulaşacağına ve bekâr kişinin sevindirici bir gelişmeyle karşılaşacağına yorulur.

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Rüyada papağanı renklerine göre görmek

Papağan rüyasında kuşun rengi hayrın hangi alana ineceğini değiştirir. Renklerin çoğu hayra yorulur, yeşil ve renkli papağanda ise hayırlı okumanın yanında bir uyarı da bulunur.

Rüyada renkli papağan görmek

Rüyada renkli papağan görmenin tabiri ikiye ayrılır. Bir yoruma göre rüya sahibinin renkli, sevilen bir kişiliğe sahip olacağına, zorlukları aşacağına ve uzun ömre işarettir. Rüyada rengarenk papağan görmek ise başka bir yorumda çevredeki gösteriş meraklısı, boşboğaz ve geveze kimselere delalet eder. Bu kişilerin sözlerine itibar edilmemesi gerektiğine işarettir.

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Rüyada yeşil papağan görmek

Rüyada yeşil papağan görmek çoğunlukla kötü niyetli, hilekâr kimselerle karşılaşmaya yorulur. Rüya sahibinin bu kimselere karşı tetikte durması gerektiğine işarettir. İş yerinde dışlanmaya da yorulur. Yeşil papağanın hayırlı bir yönü de kayıtlıdır. Uzun süredir beklenen dileklerin kabul olmasına ve yenilenmeye delalet eder.

Rüyada beyaz papağan görmek

Rüyada beyaz papağan görmek, önüne çıkan fırsatları iyi değerlendirmeye ve bereketli bir döneme girmeye işarettir. İş arayan kimse için iyi bir iş imkânına delalet eder. Kazançta bolluk ve berekete de alamettir.

Rüyada kırmızı papağan görmek

Rüyada kırmızı papağan görmek hastalıkların bitmesine, şifanın gelmesine ve sıkıntılardan kurtulmaya işarettir. Altına ve bol kazanca delalet eder.

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Rüyada mavi papağan görmek

Rüyada mavi papağan görmek hayırlı bir ilişki kurmaya delalet eder. Rüya sahibinin gönül işlerinde mutluluğa kavuşacağına ve yakında evlilik müjdesi alacağına işarettir.

Rüyada gri papağan görmek

Rüyada gri papağan görmek aile içinde birliğin artmasına ve güzel haberler alınmasına delalet eder. Rüya sahibinin tecrübeli kimselerden bilgi edinerek toplumdaki yerini sağlamlaştıracağına yorulur.

Rüyada papağan yakalamak

Rüyada papağan yakalamak kısmetin açılmasına ve rüya sahibinin eline geçecek büyük bir fırsata işarettir. Kişinin bu fırsatı iyi değerlendireceğine yorulur. Papağanı tutmak kederin çabuk bitmesine ve kazançlı bir işe girmeye de delalet eder.

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Rüyada yeşil papağan yakalamak iki yönlüdür. Uyarı yönüyle okunduğunda hilekâr bir kimseye karşı tedbirli olmaya ve onun oyununu boşa çıkarmaya delalet eder. Yeşil papağanın hayırlı yönüyle okunduğunda ise beklenen bir dileğin kabul olup rüya sahibinin eline geçeceğine işarettir.

Rüyada papağanı türüne göre görmek

Papağanın türü de tabire kendi hükmünü ekler. Sultan papağanı ve cennet papağanı rüyaları ayrı ayrı yorumlanır.

Rüyada sultan papağanı görmek

Rüyada sultan papağanı görmek dert ve sıkıntılardan kısa sürede kurtulmaya işarettir. Rüya sahibinin daha ferah bir hayata kavuşacağına yorulur. Uzun zamandır çözülemeyen işlerin yoluna gireceğine, darlığın yerini genişliğe bırakacağına delalet eder. Kederli bir dönemden geçen kimse için ferahlık müjdesi, işleri sıkışmış kimse için rahatlamaya alamettir.

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Rüyada sultan papağanı yakalamak dileklerin kabul olmasına ve verilen sözlerin yerine getirilmesine işarettir. Helal yoldan gelecek bolluğa delalet eder. Rüya sahibinin çevresinde itibar göreceğine de yorulur.

Rüyada cennet papağanı görmek

Rüyada cennet papağanı görmek girişilen işlerde büyük başarıya işarettir. Rüya sahibinin emeğinin karşılığını alacağına ve rahat bir yaşama kavuşacağına delalet eder. Aile saadetine de yorulur.

Rüyada konuşan papağan görmek

Rüyada konuşan papağan görmek çoğunlukla sırların açığa çıkmasına yorulur. Herkesin duyacağı bir sözün rüya sahibini zor durumda bırakacağına ve yakın bir akrabayla anlaşmazlığa düşmeye işarettir. Rüyada papağanın konuştuğunu görmek bu yüzden söze dikkat etmeye çağıran bir ikaz sayılır.

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Bazı tabirciler bu rüyayı tersine hayra yorar. Onlara göre konuşan papağan, rüya sahibinin toplumda sözü dinlenir hâle geleceğine delalet eder. Kaybolan kazancın geri gelmesine ve beklenen müjdeli haberin ulaşmasına da işarettir.

Rüyada papağan yavrusu görmek

Rüyada papağan yavrusu görmek aile içindeki sorunların çözülmesine delalet eder. Rüyada yavru papağan görmek, evde süregelen anlaşmazlıkların yerini huzura bırakacağına yorulur. İş hayatında ilerlemeye ve maddi açıdan yüksek bir kazanca da işarettir.

Rüyada büyük papağan görmek

Rüyada büyük papağan görmek hayırlı sayılır. Yıllarca emek verilerek biriktirilen sermayeyle zorlukların aşılacağına işarettir. Beyaz büyük papağan hoşnutluğa ve isabetli kararlara, kırmızısı kazanç kapılarının açılmasına delalet eder. Yeşil büyük papağan ise daha büyük bir eve taşınmaya ve hayırlı bir ortaklığa yorulur.

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Rüyada eve papağan girmesi

Rüyada eve papağan girmesi, rüya sahibinin dikkatlerin kendi üzerinde toplanacağı bir ortamda bulunacağına işarettir. Arkadaş çevresinin genişlemesine yorulur. Bir başka yoruma göre evde papağan görmek, rüya sahibinin hobisinin kazanca dönüşmesine ve mal sahibi olmasına delalet eder.

Rüyada kafeste papağan görmek

Rüyada kafeste papağan görmek iki yönlü tabir edilir. Bir yorumda aldatılmaya karşı uyarıdır ve rüya sahibinin güvendiği kişilere karşı dikkatli olması gerektiğine işarettir. Başka bir yorumda ise kızgınlıkların sona ermesine ve kazancın artmasına delalet eder.

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Rüyada papağan ve muhabbet kuşu görmek

Rüyada papağan ve muhabbet kuşunu birlikte görmek rakiplere ve düşmanlara karşı üstünlük elde etmeye, hilekâr kimselere galip gelmeye işarettir. Bol kazanca işarettir ve borçların ödeneceğini de müjdeler.

Rüyada papağan sevmek

Rüyada papağan sevmek, hayatın inişli çıkışlı bir dönemden geçeceğine işarettir. Bir yorumda da rüya sahibinin nasibini doğru kullanacağına, eline geçen rızkı yerinde harcayacağına delalet eder.