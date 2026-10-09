Rüyada portakal görmek hayra yorulur. Mevsiminde görülen tatlı ve sulu portakal sıhhate, helal rızka, bol kazanca ve hanede huzura işaret eder.

Rüyada portakal görmek, kış sofralarının bu tanıdık meyvesini rüyaya taşır ve tabirde birçok farklı sahneyle karşımıza çıkar. Portakalın tatlı ya da ekşi, çürük ya da iri olması yorumu değiştirir. Dalında, bahçede, bardakta suyu sıkılmış hâlde görülmesi de ayrı ayrı ele alınır. Rüya sahibinin portakalı yemesi, soyması, toplaması, satın alması ya da birine vermesi de tabirin yönünü başka bir yere çevirir.

Rüyada portakal görmek

Rüyada portakal görmek hayırlı sayılır. Mevsiminde görülen portakal sıhhate, afiyete, helal rızka, bol kazanca ve mala mülke delalet eder. Sıkıntıların çözüleceğine, işlerin yoluna gireceğine, hane içinde huzur ve bereket olacağına işarettir. Evli kimse için yakında gelecek bir çocuk haberine ve eşler arasında muhabbetin artmasına yorulur. Bekâr kimse için hayırlı bir evlilik fırsatına alamettir.

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Portakalın tadı da tabire yön verir. Tatlı ve sulu portakal hayra yorulur, ekşi portakal ise üzüntüye ve kedere işaret eder.

Mevsimi dışında görülen portakal için iki yorum vardır. Birine göre mevsimsiz portakal da hayırlıdır ve uzun uğraşla biriktirilen servetin günden güne artmasına, gücü ve söz hakkını elde tutmaya işaret eder. Rüya sahibinin itibar göreceğine, akıl danışılan bir kimse olacağına da yorulur. Öbür yoruma göre ise mevsim dışı portakal, mevsiminde görülenin aksine bir uyarıdır. Rüya sahibinin çok dikkatli ve tetikte olması gerektiğine delalet eder.

Rüyada çürük portakal görmek

Rüyada çürük portakal görmek yaygın yoruma göre hayra çıkar. Allah yolunda hayırlı işlere girişmeye ve muhtaçlara yardım etmeye işaret eder. Başka bir yoruma göre ise umutların boşa çıkmasına ve hayal kırıklığına delalet eder. Çürük portakal yemek ise üzüntüye yorulur.

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Rüyada bir sürü portakal görmek

Rüyada bir sürü portakal görmek, rüya sahibinin kargaşadan uzak, huzurlu bir hayat süreceğine işarettir. Kasasına daha çok para gireceğine, hayatını başkalarının karışması olmadan kendi bildiği gibi sürdüreceğine de yorulur.

Rüyada büyük portakal görmek

Rüyada büyük portakal görmek değerli bir mala sahip olmaya delalet eder. Kısmetin açılmasına ve kazancın artmasına işarettir. Bekâr için evliliğe, evli için eşiyle arasındaki anlaşmazlığın bitmesine yorulur.

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Rüyada portakal yemek

Rüyada portakal yemek, rüya sahibinin başına gelen bir sıkıntıdan kendi çabasıyla, kimsenin yardımına muhtaç olmadan kurtulacağına delalet eder. Mal ve rızık sahibi olmaya da işarettir. Rüyada portakal yediğini görmek çoğu tabirde başarıya ve bir dertten sıyrılmaya yorulur.

Yenen portakalın tadı yorumu ikiye ayırır. Tatlı portakal yemek mala mülke kavuşmaya delalet eder. Ekşi portakal yemek ise kedere ve üzüntüye alamettir.

Bu rüyaya ayrı bir yön veren bir yorum da vardır. Portakalı iştahla, doyasıya yemek, çok istenen bir işi son anda kaçırmaya işaret eder.

Portakalı başkasına yedirmek ise rüya sahibinin elinden çıkacak bir iyiliğe yorulur.

Rüyada portakal ağacı görmek

Rüyada portakal ağacı görmek temiz tabiatlı, tatlı sözlü ve iyiliksever bir kimseye delalet eder. Ağaç ayrıca kısmete, şansa, yeni bir döneme ve malların çoğalmasına yorulur. Portakalla dolu bir ağaç görmek ev sahibi olmaya, yeni bir ev edinmeye alamettir.

Bir yorumda ise portakal ağacı yalnızlığa yorulur. Bu yoruma göre ağaç, rüya sahibinin yalnız kalıp yakınlarının yardımına muhtaç olacağı bir döneme işaret eder.

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Rüyada portakal toplamak

Rüyada portakal toplamak murada ermeye ve arzuların gerçekleşmesine işaret eder. Küs olunan biriyle barışmaya, övgü ve takdir görmeye de yorulur. Gençler için sınavda başarıya, darda olan kimse için fakirlikten kurtulup rahat bir hayata geçmeye delalet eder. Bazı tabirciler bu rüyayı rüya sahibinin bilgili bir kimse olacağına ya da kendi işini kuracağına bağlar.

Rüyada ağaçtan portakal toplamak

Rüyada ağaçtan portakal toplamak, dileğe temiz tabiatlı ve iyiliksever bir kimsenin eliyle ulaşmaya işaret eder. Dalından koparılan portakal kısmetin açılmasına ve malların çoğalmasına alamettir.

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Rüyada portakal suyu görmek

Rüyada portakal suyu görmek yüksek kazançlı işlere girişmeye işaret eder. Sorunların yakın çevrenin, dost ve akrabanın yardımıyla çözüleceğine yorulur. Bardakta portakal suyu görmek beklenmedik bir kazanca ve hayırlı bir kısmete delalet eder.

Rüyada portakal suyu içmek

Rüyada portakal suyu içmek şifaya işarettir. Hasta kimse için sağlığının yerine geleceğine, hastalıktan kalkacağına yorulur.

Rüyada portakal soymak

Rüyada portakal soymak günahtan uzaklaşmaya ve ibadete devam etmeye işaret eder. Rüya sahibinin işlerinde başarıya ulaşacağına da delalet eder.

Rüyada soyulmuş portakal görmek

Rüyada soyulmuş portakal görmek sorunlara akılcı çözüm bulmaya yorulur. Uzun süredir çözülemeyen bir meselenin yakında çözüleceğine işarettir.

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Rüyada portakal soyup yemek

Rüyada portakal soyup yemek zenginliğe delalet eder. Soyulan portakal sulu ve tatlıysa bu rüya sıhhate ve hayırlı bir habere de yorulur.

Rüyada portakal bahçesi görmek

Rüyada portakal bahçesi görmek rüya sahibinin önüne serilmiş imkânlara ve fırsatlara işaret eder. Bunları doğru değerlendirirse rahat ve huzurlu bir hayata kavuşur. Bahçe sıkıntılardan kısa zamanda kurtulmaya ve bolluğa, hastalar için şifaya da yorulur. Bir yorumda hayırlı işlere başlamaya alamettir.

Rüyada portakalı başka meyvelerle görmek

Portakalı elma ve mandalinayla bir arada görmek, rüya sahibinin çalışkanlığı sayesinde niyet ettiği işlerde başarılı olacağına ve hayırlı kazançlar elde edeceğine delalet eder.

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Rüyada elma portakal görmek

Rüyada elma portakal görmek, helal yoldan kazanılan mala huzur içinde sahip olmaya işaret eder. Bu rüya geçim sıkıntısının sona ereceğine de yorulur. Bir yorumda da gönül işlerinde bir karar vermeye alamettir.

Rüyada portakal mandalina görmek

Rüyada portakal mandalina görmek, bir sağlık sorununun giderileceğine ve uzun zamandır istenen bir şeye yakında kavuşulacağına işaret eder. Düşmanın dosta dönmesine, moral bozan kimselerden uzaklaşmaya, bekâr için evlilikle sonuçlanacak bir tanışmaya da yorulur. Başka bir yorumda iş hayatında istenen makama ve itibara ulaşmaya, kârlı yatırımlardan kazanç elde etmeye delalet eder.

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Rüyada portakal sıkmak

Rüyada portakal sıkmak ya da portakal suyu sıkmak konusunda tabirciler ayrışır. Olumlu yoruma göre bu rüya borcun ödenmesine, dosttan ve aileden gelecek yardıma işaret eder. Hayırlı bir kimseyle evliliğe adım atmaya ve dargınlıkların çözülmesine de yorulur. Olumsuz yoruma göre ise portakal sıkmak işte zorluğa ve geçim sıkıntısına delalet eder.

Rüyada portakal almak

Rüyada portakal almak helal mala ve helal lokmaya kavuşmaya işaret eder. Dost çevresinin genişlemesine, işlerin yoluna girmesine yorulur. Bir yoruma göre çocuk sahibi olmaya, bekâr için evlenmeye alamettir. Başka bir yoruma göre hayırlı bir haber almaya delalet eder. Birinin portakal vermesi değerli bir şey elde etmeye delalet eder. Ölüden portakal almak kaybın kazanca dönmesine, ölünün elinde portakal görmek ise sevilen bir büyükten maddi yardım almaya yorulur. Tek bir yoruma göre ise birinden portakal almak manevi bir eksikliğe ve durgunluğa işarettir.

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Rüyada birine portakal vermek

Rüyada birine portakal vermek bir sorunun güzellikle çözüleceğine işaret eder. Bir aile büyüğünün yardımıyla sıkıntıdan kurtulmaya da yorulur. Portakalı dilimleyip dağıtmak ve ikram etmek murada ermeye, problemlerin sona ermesine alamettir.