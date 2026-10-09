Rüyada saat görmek, düzgün çalışıyorsa sözüne bağlılığa ve işlerin yolunda gitmesine, bozuk ya da durmuşsa sıkıntıya ve tatsız bir habere delalet eder.

Rüyada saat görmek, en çok aranan eşya rüyalarındandır ve sorulan sahneler geniş bir alana yayılır. Kol saati, duvar saati, köstekli saat, kum saati ve çalar saat ayrı ayrı yorumlanır. Saatin altın ya da gümüş olması, çalışıp çalışmadığı, rüya sahibinin saati takması, satın alması, hediye alması, bulması ya da kaybetmesi tabirin seyrini değiştirir.

Rüyada saat görmek

Rüyada saat görmek, kişinin sözüne bağlı olduğuna, zamanın kıymetini bildiğine ve işlerini dakik, planlı yürüttüğüne işaret eder. Tabir geleneğinin klasik dilinde ise saat tatsız ya da üzücü bir habere, sıkıntıya uğramaya yorulur. Bu iki yorum birlikte geçerlidir ve hangisinin ağır basacağına saatin hâli karar verir.

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Güzel, temiz ve düzgün çalışan bir saat, işlerin yolunda gideceğine ve hayırlı değişikliklere delalet eder. Bozuk, durmuş ya da yanlış vakit gösteren saat ise bunun tersine, sıkıntıya alamettir. Rüyada saatler görmekte de hüküm saatlerin hâline bağlıdır. Düzgün işleyen saatler hayra, durmuş saatler sıkıntıya yorulur.

Bazı tabirciler saati sözüne güvenilmeyen bir kimseye de yorar. Eski tabirde saat çocuğa ve ortağa, sahibi için de süs ve güzelliğe işaret eder. Bu yorumlar ana hükmün yerine geçmez. Rüyada onları destekleyen başka bir işaret varsa ana hükme eklenir.

Rüyada saatin kaç olduğunu görmek

Rüyada saatin kaç olduğunu görmek, zor bir dönemden geçildiğine ama sıkıntıların bitmek üzere olduğuna delalet eder. Ferahlığa ve maddi manevi güçlenmeye yorulur. Eski tabirde saatin gece ya da gündüzden belli bir vakti göstermesi sözü yerine getirmeye işarettir. Rüyada saate bakmak ise sıkıntılardan kurtulmaya ve kişinin aklına koyduğu işleri kısa zamanda gerçekleştirmesine alamettir.

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Rüyada kol saati görmek

Rüyada kol saati görmek, genel saatten farklı olarak kişinin kendi özel işlerine işaret eder. Duvardaki saat evi ve aileyi ilgilendirirken kol saati rüya sahibinin kendi vaktine, kendi düzenine bağlanır. Düzgün çalışan kol saati özel hayatın yolunda gideceğine, kişinin dakik ve sorumlu davranıp rahata kavuşacağına yorulur. Bozuk ya da yanlış vakit gösteren kol saati ise işlerin savsaklanmasına ve vaktin boşa harcanmasına delalet eder.

Rüyada kolunda saat görmek de kişinin kendi işlerinin düzenine işarettir. Saat işliyorsa bu düzen yerindedir, durmuşsa işler aksar.

Rüyada erkek kol saati görmek, eski dostlarla muhabbetin ilerleyeceğine ve yeni kimselerle tanışılacağına yorulur. Bu tanışıklıklar büyük başarılara ve hayır işlerine vesile olur.

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Rüyada yeni kol saati görmek, yeni ortaklıklar kurulacağına ve askıda kalan işlerin hayata geçirileceğine delalet eder. Hüznün yerini sevince bırakacağına da alamettir.

Rüyada siyah kol saati görmek, rüya sahibinin kendi özel işlerine işaret eder. Siyah saati hediye olarak almak ise sevindirici sürprizlere işarettir.

Rüyada saat takmak

Rüyada saat takmak, rüya sahibinin iş hayatında ve insanlar arasında başarı kazanıp saygı göreceğine delalet eder. Kişinin disiplinli olduğuna ve hayatının düzene gireceğine de işarettir.

Rüyada kol saati takmak

Rüyada kol saati takmak, rüya sahibinin her işini vaktinde yapacağına işarettir. Rüyada kol saati taktığını görmek ya da koluna saat takmak, kişinin kendi sorumluluklarını üstlenip onları zamanında bitireceğine yorulur.

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Rüyada altın saat takmak

Rüyada altın saat takmak, hayatın güzelleşeceğine, hayırlı bir yuva kurulacağına ve rakiplerin alt edileceğine işaret eder. Erkek için işlerinin sorunsuz yürüyeceğine yorulur. Altın saati bileğine takmak büyük bir sevince, kişinin kendi işini kurup maddi durumunu düzeltmesine delalet eder.

Rüyada saatin türüne göre anlamı

Saatin türü değiştikçe rüyanın haber verdiği iş de değişir. Duvarda asılı saat, cepte taşınan saat, kumla işleyen saat ve çalan saat ayrı ayrı yorumlanır.

Rüyada duvar saati görmek

Rüyada duvar saati görmek, aileyle ilgili işlere işaret eder. Çalışan bir duvar ya da masa saati aile işlerinin yolunda gideceğine ve ev düzeninin yerinde olduğuna delalet eder. Aile içindeki sorunların çözüleceğine de yorulur. Bazı tabirciler çalışan duvar saatini kudrete ve itibara yorar.

Bozuk duvar saati ise bunun tersine işaret eder. Evde duran ya da işlemeyen bir duvar saati işlerin yolunda gitmeyeceğine ve aile düzeninde aksaklığa alamettir.

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Rüyada köstekli saat görmek

Rüyada köstekli saat ya da cep saati görmek, kişinin özel işlerine işaret eder. Köstekli saat satın almak maneviyatın yüksekliğine yorulur.

Rüyada kum saati görmek

Rüyada kum saati görmek, alt ve üst iki şişesi yüzünden iki çocuğa, iki kardeşe ya da iki ortağa işaret eder ve hem hayra hem şerre yorulur. Kadın için süse ve güzelliğe delalet eder. Bir yoruma göre de kişinin vaktini faydasız işlerle harcadığına işarettir. Kum saati saygınlığın artmasına ve helal kazançla rahat bir hayata da yorulur.

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Rüyada çalar saat görmek

Çalar saati rüyada görmek, tatsız bir habere işaret eder. Çalar saatin sesini duymak ise rüya sahibinin hiç beklemediği kötü bir haber alacağına yorulur.

Saatin tik takını ya da çalışını duymak ise başka bir sahnedir ve hayra işaret eder. Bu ses hayırlı bir davete ve iş teklifinde şansın açılmasına delalet eder.

Rüyada saat hediye almak

Rüyada saat hediye almak, emeğin karşılığını alma vaktinin geldiğine ve umulmadık bir nimete delalet eder. Evli kimseye doğum günü hediyesi olarak saat gelmesi hayırlı evlada, bekar kimseye gelmesi hayırlı kısmete yorulur. Duvar saati hediye edilmesi evde ve aile hayatında huzurun artmasına işarettir.

Rüyada birine saat vermek ise veren tarafın tabiridir. Rüya sahibinin o kişiye bir müjde ulaştıracağına işaret eder.

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Rüyada kol saati hediye almak

Rüyada kol saati hediye almak, rüya sahibini seven birinin varlığına ve onunla arasındaki bağın kuvvetleneceğine yorulur.

Rüyada saat almak

Rüyada saat almak konusunda tabirciler ayrışır. Yaygın yoruma göre bu rüya, kişinin düzenli bir hayat kurma kararı alacağına ve kalıcı başarıya, kazanca ulaşacağına delalet eder. Sık geçen öbür yoruma göre ise rüyada saat satın almak, geçmiş hatalara ya da iş yerinden gelecek bir ikaza işarettir. Eski tabirde saat almak çocuk sahibi olmaya yorulur. Bir kaynak da bu rüyayı etraftaki düşmanlara alamet sayar.

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Rüyada kol saati almak

Rüyada kol saati almak, düzenli bir hayatı seçmeye ve vaktini boşa harcamamaya karar vermeye işaret eder.

Rüyada saatin madenine göre anlamı

Altın da gümüş de saatte hayra yorulur, ama iki madenin haber verdiği hayır birbirinden farklıdır.

Rüyada altın saat görmek

Rüyada altın saat görmek hayra yorulur. İş hayatında iyi bir mevkiye gelmeye ve saygınlık kazanmaya işaret eder. Dertlerin sona erip daha huzurlu bir döneme girileceğine de delalet eder.

Rüyada altın saat hediye almak, sevindirici bir haber alınacağına delalet eder. Haber rüya sahibine hiç beklemediği bir anda ulaşır.

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Rüyada gümüş saat görmek

Rüyada gümüş saat görmek, zorluklarla mücadele ederek hak edilen kazanca yorulur. Hayata renk geleceğine ve sevindirici olaylar yaşanacağına işaret eder. Gümüş saat hediye edilmesi itibar kazanmaya delalet eder.

Rüyada saat bulmak

Rüyada saat bulmak, çok sevindirici bir olay yaşanacağına ve iyiliklerin art arda geleceğine işaret eder. Kişinin eski gücüne ve sevincine yeniden kavuşacağına yorulur. Gümüş saat bulmak rüya sahibinin içinin rahatlamasına ve huzurlu bir yuvaya delalet eder.

Rüyada kol saati bulmak

Rüyada kol saati bulmak, sevindirici bir gelişmenin rüya sahibinin kendi özel işlerinde yaşanacağına işarettir. Kişi kendi hayatındaki düzeni ve gücünü yeniden kazanır.

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Rüyada saatin kırılması

Rüyada saatin kırılması, tabircilerin çoğuna göre iş kaybına ve hastalığa işaret eder. Eski tabirde ağır durumlarda ölüme de yorulur.

Rüyada kırık saat görmek, yani saati kırılmış hâlde bulmak ya da elde tutmak, iş kaybına ve sağlıkla ilgili bir sıkıntıya alamettir. Azınlıkta kalan bir yorum ise saatin kırılmasını bol kazanca ve ertelenen işlerin gerçekleşmesine yorar.

Rüyada kol saatinin kırılması

Rüyada kol saatinin kırılması, rüya sahibinin kendi sağlığıyla ilgili bir sıkıntıya ve kendi işinde bir aksaklığa uğrayacağına işaret eder.

Rüyada saat kaybetmek

Rüyada saat kaybetmek, eski tabirde kırık saatle birlikte anılır ve iş kaybına, hastalığa işaret eder. Bazı tabirciler ise saat kaybetmeyi kolay ve rahat bir hayata, büyük kazanca yorar.

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Rüyada kol saati kaybetmek

Rüyada kol saati kaybetmek, eski tabire göre kişinin kendi işlerinde düzenini yitirmesine delalet eder. Kaybı kazanca yoranlara göre ise kol saatini kaybeden kişiye rahat bir hayat müjdelenir.

Rüyada bozuk saat görmek

Rüyada bozuk saat görmek tabirde olumsuzdur. Kişinin işlerini aksattığına, zahmete, sıkıntıya ve maddi kayba işaret eder. Aile hayatında sorunlar çıkacağına da yorulur.

Durmuş saat görmek ise birtakım problemlere ve üzücü haberlere alamettir. Yeni bir saatin durması, girilecek işte sıkıntı yaşanacağına delalet eder. Bazı tabirciler durmuş saati uzun bir beklemeye ve sabır gerektiren bir duruma yorar.

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Rüyada saat tamir etmek

Rüyada saat tamir etmek, kişinin geçmiş hatalarından ders alıp uslanacağına işaret eder. Aksayan işlerin yeniden yoluna gireceğine, şansın ve kısmetin açılacağına, aile ve iş hayatında hayırlı olaylar yaşanacağına yorulur.