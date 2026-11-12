Van Gölü ve Arin Gölü arasında eşsiz bir köy: Esenkıyı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Esenkıyı köyü, güneyinde Van Gölü, kuzeyinde Arin Gölü'ne uzanan konumuyla dikkati çekiyor. İki göl arasında yer alan köy, doğal güzellikleri ve Süphan Dağı manzarasıyla ziyaretçilerine etkileyici bir manzara sunuyor.

Bitlis il merkezine 115 kilometre, Adilcevaz ilçe merkezine ise 36 kilometre uzaklıkta bulunan Esenkıyı köyünün doğusunda 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanına sahip Van Gölü, batısında ise deniz seviyesinden bin 650 metre yükseklikte bulunan ve bin 657 hektar yüzölçümüne sahip Arin Gölü yer alıyor.

Her iki göle de kıyısı bulunan köy, kuzeyinde yükselen 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı'nın manzarasıyla da öne çıkıyor. Van Gölü'nün maviliği, Arin Gölü'nün doğal güzelliği ve Süphan Dağı'nın silüeti, bölgenin doğal görünümünü tamamlıyor.

REKLAM

Doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekebilecek güzelliklere sahip köyün iki göl arasında uzanan coğrafyası havadan görüntülendi. Görüntülerde köyün yerleşim alanı, çevresindeki göller ve Süphan Dağı'nın manzarası yer aldı.

Köyü havadan fotoğraflayan akademisyen ve doğa fotoğrafçısı Veysel Akşahin, Esenkıyı'nın Van Gölü ile Arin Gölü arasında konumlanan küçük bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Bölgede hem iki gölü hem de Süphan Dağı'nı görüntülediklerini belirten Akşahin, "Van Gölü'ne kıyısı olan Arin Gölü ve onun etrafında Süphan Dağı'yla muhteşem görüntüler var. Esenkıyı köyü tam Van Gölü ile Arin Gölü arasında bulunan muhteşem güzellikte küçük bir köy. Bu görüntüler insanı mest ediyor" ifadelerini kullandı.