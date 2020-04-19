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change.org internet sitesinde başlatılan kampanyada "Malatya’lılarca 'Mersedes Kadir' olarak bilinen Fatih Kaydı, kendi özel aracı olan bacaklarının arasındaki dikiz aynalı sopasıyla yıllarca Malatya sokaklarını bir derviş gibi arşınladı, kurallara riayet etti, gerektiğinde park cezası yedi ama hiç kimsenin gönlünü kırmadı. Aklın, ahlakın, siyasi ve ticari çıkarların çölüne terk edilmiş bizlere her gün usanmadan sopasının üzerinde gül bahçeleri sundu" ifadeleri kullanılarak şunlar denildi:

"Mersedes Kadir kendi izinden, kökünden, toprağından kopmuş-koparılmış Türkiye’nin ve dünyanın farklı yerlerindeki hemşerilerimizin mutluluk kaynağı oldu. Ne yazık ki 18 Nisan 2020 tarihinde aramızdan ayrıldı ve bizi çölümüzde yanlız bıraktı. Toplumu varlığıyla bir heykeltıraş misali şekillendiren bu çelebi insanımızın mirasından gelecek kuşakları yoksun kılmamak adına şimdi onun heykelini/anıtını bizim dikmemizin zamanıdır. Bu anıt heykelinin Malatya merkezindeki Emekliler Parkı’nın( Eski Belediye Hizmet Binası) bulunduğu alana dikilmesi ve Mersedes Kadir’imizin aile üyelerine destek amacıyla, hiçbir kurum ve kuruluştan destek almadan, tüm halkımızın sahip çıkacağı bir kampanya çağrısında bulunuyoruz."