Yaşar İpek: Harika bir iş çıkardık

"Harika bir iş çıkardık" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Mustafa Ceceli ile Yaşar İpek, 'Canım' şarkısı için ayrı projede bir araya gelerek, düet yaptı. Stüdyo çalışmalarının bitmesi sonrası şarkıyı kliple taçlandıran ikili, önceki gün Zekeriyaköy'de bir araya gelerek, klip çalışmalarını da sonlandırdı.

"HARİKA BİR İŞ ÇIKARDIK"

Çekimlerde gazetecilerle sohbet ederek yeni projelerinden bahseden ikiliden Yaşar İpek, "2021 yılının son düeti diyebiliriz bu proje için. Harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Mustafa ile çalışmak harika ve ayrıcalıklı bir durum." diye konuştu.

"DAHA GÜZEL PROJELERE İMZA ATACAĞIZ"

Mustafa Ceceli ise, "Bu şarkı da özel olarak kaynak yapıp, dahil oldum desem yeridir herhalde. Öncelikle Yaşar'a teşekkür etmek istiyorum beni bu şarkısına kabul ettiği için. Bununla kısıtlı kalmayarak, daha güzel projelere de imza atacağız." ifadelerini kullandı.

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Muhabirlerin "2021 yılı nasıl geçti sizin için?" sorusuna da cevap veren Ceceli, "Birçok insan gibi isyan edip, nalet okumayacağım açıkçası. Ne zaman ki 'Artık bitsin bu yıl, yeter artık!' denilse daha kötü bir yıl ile karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden olumlu konuşmak istiyorum." sözleriyle herkesi gülümsetti.